我国的人口很多，富豪非常地多，但是在真正地坐上了富豪这个位置的时候，很多人的内心就会发生了巨大的变化，有的人会因为大量的钱财而抛弃自我，有的人甚至在凭借自己的努力之后忘了本来的原则。在我国就有这么一个叫做王永红的富豪就是这样的人。

▲王永红

王永红

在我国大部分的富豪出生都是非常贫穷的，因为不经历风雨怎么才能成功，很多富豪深知钱的重要性选择艰苦奋斗，知道了钱的来之不易，成立之后也会选择回馈社会。但是王永红不一样，王永红从小出生富裕，他的父亲是一个小领导。所以王永红从小是衣食无忧，所以对钱也是没有什么很大的概念，本来他的父亲希望他子承父业非常地合理，但是这样做非常不符合他自己的想法，选择去北漂。

▲王永红

很多人到了北京是几乎没法生存的，王永红也是这样的，找不到工作就只能先从洗车工开始做起，他知道目前的艰苦努力就是为了自己能够创业。随后就和自己的哥哥在积累了很多的经验和经历之后选择了开一家公司，是做汽车保洁的，很快就赚到了钱，但是他们还想要继续做大做强，拿着赚来的钱继续投资成立自己的品牌。

很多人能当上富豪都是因为他们可能是某个行业的第一个吃螃蟹的人，王永红也不例外。一开始他发现了加油站的散乱体系，于是就把自己的汽车宝洁和加油相结合，让很多加油站旁边有很多洗车的服务，也是大量的促销和办活动，宣传自己的经营模式，最终也是让这些企业家获得了很多的青睐。

▲王永红

随后的发展

王永红当然是想要赚更多的钱，一个洗车怎么可能让王永红止步于此。看到了房地产的红利，王永红也选择直接加入。随着很多的商业界的大佬纷纷投资，王永红也跟着一起，在2000年的时候，他选择了在北京朝阳区开始卖地，这个地方可是北京的重要的地方。后来他的重金收获成为了背景像素，然后王永红就变得有钱了，他的人生从一个洗车工变成了一个亿万富翁，直接是走上了人上帝巅峰。

▲王永红

最终结果

有一个说法是想要让一个人失败得非常非常地彻底就要先让他膨胀起来。很明显王永红已经符合了条件，赚到钱的他非常地膨胀，一开始也是各种公益活动，慈善机构，积极回报社会。但是他发现，人们越是对他的认可和鼓励就越助长他膨胀的气息，太过于自信的他渐渐爱你失去了理智，认为自己是天才，任何投资都可以成功。随着大量的花钱投资，大量的风险也是来袭了，他投资的公司都亏了钱，从富翁变成了一个欠债800亿的人，关键是他自己认为自己还是很厉害，还在拼命地花钱来追女明星韩熙庭。

▲韩熙庭

当他又一次意识到无法挽回的时候，一切都已经晚了，他不知道怎么处理直接携款61亿和韩熙庭逃到了国外，他父亲也是直接被气死了，就算是下葬那天，王永红也不回来。

总结

可能以前王永红是成功人士，但是犯下了错误也是他自己制造的，没有办法不去承担，最终留给他的也是法律的制裁，希望大家以后有钱了还是不能忘本啊。