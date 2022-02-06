版主提醒：阅文前请点击右边小手 给作者点赞！

版主评語: 【温馨提示】

欢迎来到 色城作者区 观光。

阅读文章前，请 点击页面右边的小手图标支持楼主。

阅读文章后， 希望在回复那里留下您的心得感受

您的留言哪怕只是一个建议都会成为作者创作的动力，请为您喜欢的作者加油吧！

认真回复交流，会有多种奖励，奖励丰厚，升级更快！ 详情请参照色城置顶贴！

第三章 总裁办公室，姑嫂激情②冰山女王的优美叹息，魔女之狂野，奇怪男孩

作者：冰霜与烈火

2022年2月5日首发于第一会所

字数：21081

作者注：1、本人事务较忙，加之过年期间无暇顾及码字，只抽空写了一点，抱歉。

２、更新一章肉戏，手法较为另类，与本人以往风格略有区别。原本准备再

加一章半肉（完成总裁办公室姑嫂情节）半剧情，时间线回到最初，从头开始描

写男孩的成长，但未能如愿全部完成，只好下次再说。

３、若是有更多书友喜欢，更新速度可以进一步提升，放到人妻熟母们和少

年的不伦欲恋之前。

第一幕

鑫云大厦顶楼，８８层。

鑫云集团最具神秘香艳色彩的女性王国。闲杂人等、普通员工以及中低层男

性管理人员没有任何机会到达这里。连餐饮、保洁和安保团队都是清一色的「娘

子军」，最大程度上降低两位美艳绝伦鑫云女皇和漂亮女助理们遇到骚扰或者人

身危险的可能性。

至于为什么需要这么小心谨慎，原因其实很简单。

假如回报之丰厚无法想像，人类往往会变得非常大胆，尤其是个性凶狠霸道、

富有冒险精神的雄性。惊人的财富和地位可以驱使这类男人铤而走险，甚至不惜

生命，成为最疯狂的野兽，而美色亦然。当两者刚好结合在女人身上时，那么她

们遭遇再夸张离奇的事情也变得稀松平常。

即便多年前轰动全炎黄乃至海内外的香江大佬李嘉诚长子绑架案，或许也无

法与慕容清璇和陈瑶明里暗里遇到过的几次最大危机相比。这些通常被扼杀在萌

芽中的可怕策划，往往不仅包含了对金钱的诉求，还涉及到她们身为极品尤物的

至高层次雌性价值。毕竟李泽钜本质上只是一个很有钱也很值钱的男性而已。

正所谓自古红颜多薄命。不论是否身处乱世，倾国倾城的美人若无自保之力，

大约只能沦为各类强者觊觎和争夺的玩物，如一叶浮萍、风中柳絮，身不由己，

命运多舛。

实际上，十五年来，姑嫂俩以及她们的精英安保团队成功挫败了数十次来自

集团外部和内部、有严密组织谋划的勾引、暗杀与绑架，建立起赫赫威名。正因

如此，最近几年两大女王反而变得很安全。心怀不轨者越来越少了，或者纷纷被

震慑，偃旗息鼓，不敢再轻举妄动。

８８层的走廊蔚为宽敞，空空如也。地板乌黑明亮，一尘不染。

意大利顶级黑金大理石光可鉴人，清晰映照出天花板上两条修长齐整的白色

ＬＥＤ灯带和数十只月盏星灯，如同拥抱着璀璨遥远的银河。道道天然暗金条纹

蜿蜒交错，组合成缺乏规律却又莫名奇诡瑰丽的图案，隐隐散发着丝丝缕缕难以

捉摸的神秘意味。

墙壁是冷淡内敛的浅灰色调，未曾悬挂装饰品，表面很平滑，毫不出奇。然

而两具机械式应急人工灭火装置以及四组配备手枪、自动步枪、高能电击枪、防

弹陶瓷盾和冷兵器的小型武器库隐藏其内，不熟悉的人根本看不出端倪。

墙壁中央矗立着一扇高度超过四米的方形银色金属大门，封闭性一流，隔音

效果非同凡响。门上设有一套集成指纹、面部和虹膜三种身份识别方式的多重安

保系统，主体采用特种复合防爆材料打造，顶端还内置两个高精度遮蔽式摄像头，

颇有军事或特工题材科幻影片既视感。

一点都不像一间总裁办公室的正门。

时针缓缓划过下午１３点，厚重的银色大门始终紧紧关闭，隔绝一切窥视，

也屏蔽了所有内部景观和声响，将办公室打造成一个极私密的独立空间。临时召

开的紧急高层会议已经结束了超过半个小时，但慕容清璇仍然没有离开，也不曾

打电话叫午餐。

三位当值核心助理并不觉得奇怪，这是冷艳女总裁的一贯作风。她总是孜孜

不倦以身作则，巨细无遗追求完美，虽然平日里高高在上生人勿近，犹如一位清

冷骄傲的女皇，但处事公平公正从善如流，懂得倾听和变通，在整个集团中拥有

极高的威望和号召力，可谓令行禁止，一言九鼎。绝大多数中低层员工、高管尤

其是助理和安保团队对她钦佩崇敬，忠心耿耿，从而对公司的认同感和归属感更

强。

在这位女皇的影响下，鑫云集团早已形成了井然有序又富有活力的企业文化，

蒸蒸日上与时俱进，始终屹立于商业浪潮的顶端和最前沿，长盛不衰。

除了今天未在公司露面的魔女ＣＥＯ陈瑶，没有人敢于在慕容清璇工作时打

搅她。助手和私人厨师们都已经习惯了等待，并效仿总裁，高效处理各自手头的

其他工作。

因此，谁也猜不到此时的冰山女王正在做些什么。

那是超过所有人想象的绯色韵事。

第二幕

「嗯……嗯……哦……哦哦哦……嗯……嗯……」

「啊啊啊，操你妈……啊，啊，操你妈呀，操哦，喔喔喔，好硬……太硬了

……小鸡巴混蛋，啊，啊，啊啊啊……臭，臭东西，你现在怎么这么硬……哈啊

啊，啊啊啊啊……」

「喔喔喔，再这样下去，要变奇怪了，阿姨要变得奇怪了……喔……啊，啊

……我要受不了了， ……」

……

面积超过３００平米，格局极为庄重华美的总裁办公室内异响阵阵，仿佛永

远不会停歇。喘息呻吟高低起伏、错落有致，嗓音声线清冷优雅、火热狂野，一

段无比撩人心扉的靡靡之音在空气中持续飘荡、萦绕，明显来自两位个性迥异，

甚至可以说截然相反的熟年女子。

一个相对矜持内敛的多，始终只细细喘息，即便偶尔忍不住出声轻轻吟唱，

立即又会将音调极力压抑，似乎很怕被人听了去。而另一个则更为豪放，呻吟不

仅风骚大胆丝毫不知避讳，还时不时突然淫叫着来几句亢奋粗话，词汇相当污秽

不堪，犹如乡姑村妇，但那媚入骨髓的妖娆韵味又让人热血上涌抓心挠肝，忍不

住屏住呼吸竖耳倾听，不愿错过哪怕一个最微末的细节。

就像是在欣赏欧美顶级色情明星的火爆叫床般全神贯注，雄性动物仅凭这曲

淫欲春音就可以产生最下流最美妙的性幻想，恍惚间握住自己极度膨胀的阳具疯

狂套弄，直至快感在下体和脑门中爆炸，情不自禁剧烈呻吟、喘息、嘶吼着，酣

畅淋漓喷射出一股股灼热欲望岩浆。

用淫秽雄性荷尔蒙将雌香馥郁的空气污染。

与之相比，矜持清冷型女子的香喘细吟虽轻，威力却不遑多让。如浅水流波，

又似风拂杨柳，柔中带了一丝丝媚，不经意间的风情乍现足以轻而易举拨动心弦，

令人魂销意软体酥筋麻，下体那活儿反而硬地一塌糊涂，脑中只有一个念头。

找到某只极为湿滑软嫩、肥美紧窄的环形肉质腔道，将胯间充血阳物狠狠插

入，肆意冲撞搅拌，在最深处颤抖抽搐着，一股脑儿释放出睾丸内积存的所有雄

性汁液。

立刻，马上，心急火燎，半秒钟也等不下去！

当然，前提是能够突破多重安保系统进入这间隔音效果极佳的办公室内部，

或者忽然拥有了足以穿透墙壁的听力，像一位欧美漫画或电影中的超级英雄。

不知为何，那狂野女子喝骂淫叫几句就会发出沉闷魅惑的哼吟，似乎被某种

东西堵住了香唇，然后再次张嘴时叫地更加放浪欢愉。而当她无法畅快淫叫只能

媚哼连连时，另一位清冷女子的呻吟喘息则明显加重。

周而复始，此起彼伏。

很奇怪。

……

「啊！！臭臭的小东西！！喔喔喔，好硬……啊，我，我要变奇怪了呀…

…喔喔喔啊啊，你，你这原本又细又小的肉棒，怎么这么硬————啊————！！

啊啊啊呀呀呀呀！！操你妈！！操你妈！！小鸡巴，硬鸡巴，啊啊啊磨那里，磨

那里！！喔喔喔喔，使劲磨阿姨那里！！ ！！」

「哦，嗯，嗯……陈瑶，你小点声，嗯嗯嗯……哦……你，你太粗鲁了，嗯，

嗯，浪蹄子……给我闭嘴，啊，闭嘴……」

「喔喔喔！！老娘就不闭嘴，啊啊啊啊不闭嘴！！呜……太舒服了……唔唔

唔……啊，小硬鸡巴，操你妈的！！ ……啊啊啊，小臭虫，用力磨我！！

用力！！喔喔喔喔再用力！！嗯嗯嗯唔唔唔……」

房间内春音依旧，愈演愈烈，妖娆女子终于开始忍不住用粗鲁霸道的命令式

语气求欢，液体搅拌声隐隐响起，诱人遐思，催发情欲。但依然没有性器抽插和

肉体撞击声。

滋滋滋，滋滋滋。

与此同时，一面高达两米的欧式全身落地镜矗立在某个墙角，准确无误地映

射出房间内一小部分景象。

见证着一场惊世骇俗的奇迹，亦或者，一幕不为人知的淫靡。

平静，淡漠，岿然不动，无悲无喜。如同一个超然物外的高维度观察者。

一张Ｕ形半环绕浅银色办公桌恰好位于椭圆形镜面中央，除了背后的黑色皮

椅，周围空无一物，显得卓尔不群，遗世而独立。正面封闭，遮挡地严严实实，

两侧半包围之余，另有四根纤细漂亮的圆形银色立柱支撑，底部没有地毯覆盖，

直接连接地面。左侧桌面空白处还有一个形似微型电脑屏幕的液晶控制面板，很

是醒目，不知有何具体功用。

女子呻吟和液体搅拌声明显从桌子所在的位置悠悠传来，但很奇怪，那里分

明一个人都没有。

至少表面如此。

镜子似乎被刻意摆放在了正对办公桌的位置，直线距离大概有十米左右，因

此整张办公桌和附近的小片区域一览无余尽收眼底。

办公桌全金属质地，模块化安装，通体银光流转，没有任何雕饰。造型简约

明快又不失优美大气，充满时尚气息和现代科技感。

格调独特，隐隐彰显出此间主人富有开拓精神的个性和返璞归真的不凡品味，

观感矛盾而和谐，很是玄妙。

让人意外的是，办公桌如此简约精致，桌面上摆放的物品却歪七八扭，显得

有些凌乱。一部小巧精致的笔记本电脑、几个文件夹和一只杯子甚至被扫落在旁

边的名贵波斯地毯上，无人问津。

杯子里的水洒了出来，在绣有繁复美丽花纹图案，融合高品质考克羊毛、金

丝和银丝编织而成的手工地毯上留下了一团深色湿痕。一朵充满阿拉伯风情的黑

色波斯鸢尾花被水液浸润，愈发妖艳魅惑。

依稀可见，湿痕颇不规则的边缘仍在持续扩散，显然水杯刚刚掉落不久，液

体的蔓延尚未结束。与此同时，这片昂贵地毯偶尔会以某种肉眼难以分辨的幅度

和频率微微震动，无形之中让扩散加速。

桌子背后是一张黑色真皮扶椅，只能看到上半部分。其材质取自顶级蟒蛇皮，

糅合精细现代工艺制作，手法超卓，价格惊人，看起来十分威严尊贵，犹如至高

王座。皮椅背景则被一片雪一样的白占据，似乎是一副面积超大的全遮光曳地窗

帘。

极其鲜明的色彩对比让黑色蛇皮王座显得更加深沉厚重，压迫力十足，观之

几欲令人窒息。

淋漓尽致，充分彰显出高贵威严、冷艳绝伦的女皇风范。慕容清璇在这张著

名的王座上淡定自若挥斥方遒，运筹帷幄之中，不知道做出过多少次规模和影响

力超出常人想象的商业决策。

然而，今时不同往日，向来勤勉的绝色女皇渺无芳踪，王座宽厚靠背的上沿，

却堪堪挂着一排颜色不一、造型各异，俱都十分雍容华贵的郁金香型高脚杯！共

有八个之多！

仔细分辨，可以确认郁金香杯身从左至右分为纯白、淡金、酒红和曜黑四种

颜色。明显按照由浅及深的色泽顺序一字排布，两两成双，交相辉映，宛若一条

五颜六色的花形珍珠项链环绕修饰皮椅，煞是典雅美丽。

八只纤细优美的杯脚笔直下伸紧贴椅背，颜色和长度也有区别，大致依次是

１０ｃｍ水晶，１１ｃｍ亮银，１２ｃｍ深金和１４ｃｍ纯黑。在黑色蛇皮靠背

衬托下，杯脚竞相反射着一道道绚丽迷人的亮光，异彩纷呈，极其夺人眼球。不

过，它们并没有明显扩张的圆形杯座，杯脚尖端仅被一层稍粗些的螺纹钉天皮支

撑，看起来是金属质地。

没有杯座？！

杯身也不是透明玻璃……

不，不对，不是酒杯……况且，酒杯怎么可能垂直向下，悬空固定在光滑的

蛇皮王座靠背上？！

杯脚和杯身根本没有任何着力点！

这是，这是……是八只拥有高贵优雅酒杯状后底和妩媚火辣超长细跟的高跟

鞋！高跟鞋前端的鞋面和鞋尖被王座靠背遮挡，仅有杯状主跟、后底和细跟紧贴

皮椅靠背暴露在外，整只鞋子刚好凭借深邃勾心稳稳挂住，以至于乍看之下，只

以为那是一些高脚杯！

四双最能体现女人特质，演绎性感韵味，在云雨欢好中往往充当强力催情道

具的精致华美高跟鞋，居然悬挂在鑫云女皇蛇皮王座上！不偏不倚，恰在头顶！

八只尖锐细跟性感绝伦凌厉非常，仿佛一排极度危险的达摩克利斯之剑，稍

有风吹草动便会凌空斩下，直插欲望男女的灵魂！

这个惊人发现立即让观感产生天翻地覆的巨大转变，丝丝缕缕妖娆和魅惑，

甚至狂野色情意味开始以四双极性感的细跟高跟鞋为中心，隐隐向四周释放、弥

漫。

为什么？威严厚重蛇皮王座上，冷艳尊贵女王不知多少次将美丽端庄螓首轻

轻倚靠、稍作休憩的部位，为何会悬挂一大堆如此充满色情性暗示的高跟鞋？！

谁敢这么做，谁又能有机会这么做？！

想死吗？！

只有一种合理解释。一种令人思之不敢置信却不得不信，口干舌燥下体充血，

心跳骤然加速无数倍的香艳可怕事实。

除非……除非是此间唯一的主人……

出于某种情趣……

一种在性爱中大大刺激双方尤其是男性肉欲，点燃兽血，让抽插更粗暴交媾

更狂野的另类情调……

「喔喔喔！！磨我！！磨我！！操你妈的臭小子，啊啊啊啊好舒服！！！嗯

嗯嗯唔唔……」妖娆女子忽然尖着嗓子淫叫几声，旋即再次偃旗息鼓，大声哼哼

唧唧起来。显然，她又被堵住了小嘴。

这一次，媚哼持续的时间似乎格外长，音调也愈加亢奋，而淫叫始终未能重

新响起。

正在此刻，蛇皮王座微微晃了晃，四对郁金香型圆润酒杯状后底和八支尖锐

凌厉细跟随之左右摇摆，如在翩翩起舞。

椅子下的波斯地毯同时被扯动，那团湿痕的扩散再次加速又减速。水液蔓延

即将终结。

这出小插曲持续时间很短暂，但影响深远。

仿佛一个预兆，或者一种开始。

王座和地毯迅速恢复平静，然而，下一次的悸动来地更快，并且更加持久，

更加剧烈。

带着无可阻挡的气势。

「啊！哦……哦……别，别太用力……恩，哦，哦，不能，不能这样———

—」

王座晃个不停，清冷优雅女子略显急促、意外，夹杂着嗔怒和愉悦的娇呼同

时响起。

「啊！！啊！！啊……陈瑶！你————」

吧唧吧唧，吧唧吧唧吧唧。

「哦嗯嗯！嗯嗯嗯！哦哦哦嗯嗯！！」

空气中旋即传来颇为怪异的声响，像是一只小狗在吃食，舔舐速度越来越快，

力度渐渐加重。伴随着妖媚熟女阵阵深沉亢奋的吟哦喘息，听起来莫名淫秽。

让人不由得联想起情色男女之间的某种下流口舌游戏。那种滋滋滋的液体搅

拌声也在加速。

「呀！！不要！！不要碰那里！！不准碰啊啊啊！！ ！！」

非但不停止，反而更放肆的侵犯让清冷女子猝不及防尖呼一声，终于忍不住

啊啊叫唤起来，连连拒绝。她想要厉声呵斥，开口之际却受到了更强烈的刺激，

音调陡然拔高，化作一串惊叫：「啊，不行！！那里，那里只有你姐夫——啊！！

啊！！啊啊啊！！你——哦哦哦，你想死————呀！！哦哦哦，哦哦哦哦啊啊

啊！！」

语不成句，心神专注于对抗亦或者品尝更直接、更深刻、更难以抵御的肉体

快感，再也无暇顾及组织措辞训斥对方。断断续续的呻吟和喘息迅速连成一片，

媚意愈发撩人，无可奈何的耻辱、羞臊以及越羞耻越兴奋的另类情绪越来越明显。

神智迷离，身不由己享受其中，喉咙渐渐失控。只能随着小狗吃食的下流声

音，下意识发出最单调的词汇，表达苍白无力的抗拒。

恐惧而满足，羞恼却快乐。

屈服于淫悦，在矛盾中沉沦。

吧唧吧唧吧唧，吧唧吧唧吧唧吧唧。

「不要啊啊啊！！不要哦哦哦啊啊！！哦哦哦不，不呀 ！！！」

王座的晃动更剧烈了。八支性感火辣高跟鞋细跟左摇右摆不断碰撞在一起，

幅度并不大，却划出一道道令人眼花缭乱的妩媚华丽曲线，如一把把妖光四射，

足以杀死任何雄性动物的致命利剑，挥舞之间，几能勾魂摄魄！

黑色靠背边缘处，两只高跟鞋已经偏离最初的位置，摇摇欲坠，有了掉落的

危险。

地毯上，那朵被水液浸染、充满异域风情的黑色波斯鸢尾花时而扭曲、时而

舒张，形态变幻莫测，怪异而缺乏规律。仿佛在表达着某种失去约束、汹涌肆虐

的欲望。

吧唧吧唧吧唧，吧唧吧唧吧唧吧唧！

舔舐进食再次加剧，为呻吟伴奏。

「不————呀啊啊啊————不呀呀呀呀————咿 ————」

清冷优雅女子的娇吟越来越高亢，越来越激烈，越来越短促紧凑，像一段前奏舒

缓，旋律递进，即将达到初次高潮的美妙音乐。

奇怪的是，明明曲调无比愉悦快活，但内里却始终隐藏着一丝悲伤。

吧唧吧唧吧唧吧唧吧唧吧唧吧唧！！

音乐层层递进曲调节节攀升，当淫秽舔舐伴奏的力度和频率达到极致，几乎

化作一串密集如雨的强劲拨弄搅拌声，女子也忽然咿咿呀呀爆发出最激昂最持久

的尖叫。

抛开所有，不顾一切。歇斯底里，悲戚难抑。

似乎被迫达到了一次极为强烈的性爱高潮。

「咿咿咿呀呀呀————咿咿咿 ————呀 ！！！！」

随着清冷女子再无一丝矜持，发出凤凰悲鸣般的悠长尖锐吟叫，椭圆形镜面

中央，银色办公桌一成不变的景象蓦然产生了惊心动魄的变化。

大半条被薄如蝉翼４０Ｄ奥地利Ｗｏｌｆｏｒｄ浅黑色螺纹丝袜包裹，肤如

凝脂肉光四射、浑圆匀称性感火辣的修长玉腿猛地从桌下隐秘空间中高高抬起，

甩出一道耀眼夺目的完美圆弧，啪地一声搭在了银色桌面上！是一条女人右腿，

简直美地毫无瑕疵！

画面、声响俱都极其震撼人心，冲击力无与伦比！

整条羊脂白玉般黑丝美腿循着女子尖叫节奏激烈颤抖，穿着法兰国Ｒｏｇｅ

ｒＶｉｖｉｅｒ天鹅绒镂空绑带式高跟凉鞋的凝香玉足用力绷直，１１ｃｍ锐利

金属细跟像刻刀一般在桌面上凌乱滑动，吱吱作响；一字套趾外，五颗宛若珍珠

又似豆蔻的白腻黑丝足趾蜷曲收缩痉挛不止，依稀可见，脚尖全透明不加固丝袜

口液淋漓早已湿透，散发出极度淫靡勾魂的气息！

一层朦胧性感黑丝笼罩，点点骚湿津液口水浸染，未涂甲油和彩绘、保养极

佳的美丽指甲呈现出纯天然的淡粉色，愈发莹润剔透秀色可餐，像五只鲜嫩香甜

的水晶葡萄般诱人品尝。玲珑指甲边缘修剪地整整齐齐，十分细腻柔滑，却仍是

在女子剧烈肉体反应中将始终未被咬破的高品质超薄透肤丝袜划出了几道细细裂

痕，极为惹眼。

看起来很美艳，也很色情，撩人心扉。

原本似透非透欲出还羞、犹抱琵琶半遮面的香嫩白皙足趾和滑腻粉色指甲随

时可能撑破湿淋淋超薄黑丝，彻底暴露在空气中，含蓄内敛不再，妩媚野性扑面

而来，诱惑力几何级提升。

或许，这就是独属于破裂黑丝的美。无怪乎许多男人喜欢在激烈性爱中将女

伴的丝袜、胸罩甚至内裤暴力撕碎，他们通常可以从中获得极大的满足感，雄性

征服欲高涨，做爱如野兽，愈发凶猛持久。

「哦……」

随后，女子尖叫如断了线的风筝一般陡然从云端坠落，化作一声无比深沉酥

腻、慵懒醉人的优美叹息。

妩媚又惆怅、愉悦而悲伤，诸般情绪复杂难言，莫可名状，仿佛来自灵魂最

深处。

接下来，女子竟悄无声息，就此偃旗息鼓了。

唯有那条高潮中香汗微现、夺天地之造化的性感黑丝美腿，以及一只被淫靡

口液浸染、聚日月之精华的火辣高跟玉足依然不时地微微颤栗，表达着难以抑制

的肉体欢愉和美妙余韵。

精美天鹅绒高跟鞋那支１１ｃｍ金属细跟不知何时踩在了一叠纸质文件上，

毫无悬念将其划破，刻下蜿蜒纵横的线条，戳出一个个深邃无序圆形孔洞。恍惚

之间让人觉得，高潮女子就像是一位技艺高明的后印象派画家，不需目测便在欲

望驱动下操控美腿、玉足、高跟鞋在桌面上随意游移挥洒描绘，完成了一幅关于

情色和本能的杰出画作。

斑驳陆离，夸张怪异，无拘无束，放肆表达出作者的真实感受和情绪。

「啊啊啊！！！喔————！！！」

清冷女子高潮春音刚刚停歇，妖娆女子的狂野叫床声立即接踵而来！仿佛压

抑了很久，甫一开口，音调比之前大了数倍不止！

「鸡巴！！！肉棒！！！龟头啊啊啊！！！龟头变大了呀，喔喔喔好硬，好

大…… 好舒服……太舒服了呀……啊，嫂子你看，看，啊啊啊看呀喔

喔喔喔喔！！！看他磨我！！！那里，啊啊啊那里！！！那里被大龟头磨地好爽！！！

喔喔喔 ！！！」她满口男性性器官，不仅把清冷女子唤作嫂子，还有

意无意用下流淫叫刺激挑逗对方。

「啊啊啊臭东西，臭东西！！不要脸的小坏蛋！！！喔喔喔，大龟头好粗，

太粗了……操你妈呀……啊，啊，啊……看到，看到你的冰山女神露出黑丝大骚

屄，被老娘舔到高潮喷水，你这么兴奋吗？！啊啊啊啊臭小子臭小子臭小子！！！

毛都没长齐的小臭虫！！！喔喔喔，比人家儿子还小的大色狼！！！想肏，啊啊

啊啊想肏别人亲妈的大坏种！！！大鸡巴坏种喔喔喔，啊————你好硬！！！

喔喔喔好烫！！！啊啊啊啊好舒服好舒服！！！磨死我了磨死我了磨死我了喔喔

喔 ！！！」

妖媚女子叫起床来没有任何顾忌，胡言乱语不断，越来越奔放热烈，显然快

感如潮，欢愉至极。

而给她带来如此美妙肉体感受的居然是一个稚龄男孩，至少比慕容清璇的亲

生儿子陈紫金还要年幼几岁，极可能还未成年！然而，他的性器官却似乎相当强

力，尺寸颇大！

叽咕叽咕叽咕叽咕叽咕！

液体搅拌声愈发响亮！黏稠！

根据淫叫判断，她应该是正在被一只尺寸很大也很坚硬的少年雄性龟头粗暴

研磨熟妇蜜屄，因为性器愉悦舒爽过了头，肉体反应很强烈，发情出轨骚液汩汩

而流，汹涌丰沛！

「操你妈呀，坏东西！！！啊啊啊坏鸡巴！！！坏鸡巴好厉害！！！大龟头

磨我，大龟头磨我！！！用力 ！！！喔喔喔用力磨阿姨的穴穴！！！

啊啊啊臭小子，操你妈哦！！！操你妈哦哦哦！！！啊，我好酸，呜呜呜我不行

了……不行了……要出来了哦， 要出来了……穴穴，啊啊啊啊，阿姨

的骚穴穴，有东西要被肏出来了呀 ！！！！」

她浪叫连连肆无忌惮，用词污秽不堪，越爽越骂，越骂越爽，不仅口不择言

夸赞和自己逆伦交配的少年阳具厉害，「鸡巴」、「骚穴」之类的下流叫床都忍

不住喊了出来，听起来也即将抵达一次十分强劲的肉欲巅峰！

噗滋，啪！

房间内终于传来极其响亮沉重的性器交媾、液体喷溅和肉体撞击声！

第一次！

画面稍作想象便可昭然若揭，色情如在眼前上演。

桌下，一具丰美多肉的熟妇大屁股和男孩瘦弱小腹激烈碰撞，层层臀波荡漾，

一只发情出轨美穴和一根粗硕外遇阳具深度对接，肏地严丝合缝，在屄屌交合处

激起大片性液欲浪！

「噢 好深好深好深 」

一击之下，妖娆女子的狂野淫叫骤然拔高数个音阶，声浪直冲云霄！震耳欲

聋！

房间内奏起了第二次出轨熟妇高潮春音！

「喔喔喔啊啊啊啊 高潮了呀 骚穴高潮了

屄泄了 肏泄了！！！！泄了泄了泄了 」

高潮爆发，淫音滔天，若不是总裁办公室的门窗墙壁隔音效果极好，恐怕整

个８８楼鑫云集团女性王国都能听到！甚至很可能传遍附近的所有楼层，继而引

发不可预知的后果！

女子高亢嘶喊连绵不绝，简直如同一头被雄性猛兽胯下巨屌肏到高潮，肏到

完全失去理智，陷入彻底疯狂的淫乱发情母兽！

「呜……」一声细弱颤抖的呻吟响起，同样来自桌面之下。

莫名压抑，像是被某种东西牢牢堵住了嘴，并不能尽情喊叫释放情欲。但内

里的舒爽和兴奋十分明显，难以掩饰。

听起来似乎年龄不大，声线相当稚嫩模糊，分不清男女。

一定是第三个人……那位凭借胯下威力极可能远远超越成年人的怪异幼根，

将身经百战妖娆性感大熟妇送上背德欲望巅峰的小小男孩！

「你……输了。」清冷女子忽然开口，声音平静淡漠，没有任何情绪流露。

又隐隐散发出一种不出预料，傲然自信，一切尽在掌握的女王般气场。

仿佛刚刚那禁不住高高抬起一条香嫩性感螺纹黑丝大长腿，浑身颤抖尖叫悲

鸣着达到羞耻淫悦巅峰，被快感和肉欲淹没的女人并不是她。

亦或者，她的躯体里，居住着两个截然不同却能够和谐共存的灵魂。

就像是一团违反自然规律，完美融合在一起的寒冰与烈火。

「 …… ……」狂野女子大口娇喘媚哼，说不出一句

话，显然正沉浸在强烈高潮中，无法作出有效回应。

「嗯……」

「反击」很快到来，清冷女子蓦地发出一声短促轻吟，似乎再次遭到了狂野

女子的某种另类肉体突袭。

很遗憾，在严苛精准的物理法则约束下，除了大半条搭在桌上的绝美黑丝高

跟玉腿，落地镜仍然不能穿透一切虚妄和障碍，捕捉到真实全面的交媾画面。

只有走到Ｕ形银色办公桌后方近距离仔细窥视，才会揭开房间内的旖旎神秘

面纱，看到一幕极度震撼人心的香淫艳景。

冷艳绝伦、骄傲尊贵的鑫云女皇慕容清璇，螓首、鹅颈、玉背居然蜷曲成十

分怪异别扭的Ｃ字，半具娇躯摆出一个极慵懒妩媚、优雅而又风骚的姿势，软绵

绵地缩在蛇皮王座上，刚好被桌面遮挡，不露一丝端倪！

右边一只雪腻柔荑五指张开，纤长食指、拇指分别托着粉颊、下巴，白皙中

指无名指缓缓拨弄两片娇艳唇瓣和一截火热舌尖；左边另一只玉手沿着丰腴玉胯

摩挲，轻轻爱抚自己的纤细腰肢、硕大美臀、浑圆腿根和饱满阴阜，若即若离。

一举一动皆魅惑万千，无比勾魂撩人。

高潮之后，这位向来拒人于千里之外的冰山女王竟展现出前所未有的绝世风

情！更奇妙的是，刚刚她所说的话以及此时此刻的表情却分明古井无波、平静如

水！

妖娆和冰冷，两种气质完美契合融于一身，反差之大，威力之强简直能逆转

乾坤、颠倒众生！

四双不同颜色和款式的高跟鞋就在头顶，八支彷如达摩克里斯之剑的尖锐凌

厉细跟反射出危险又迷人的寒光。若是仅从客观角度上判断，这些细跟高跟鞋一

旦掉落，很可能伤到她。

因为冰山女王一身如雪似玉的肌肤实在是过于细腻娇嫩，仿佛经不起哪怕一

点点的摧残，更因为她刚刚达到高潮，肉体和神经处于相对迟钝乏力的慵懒状态

之中。

然而，每个看到此情此景的人都只会不由自主强烈期待并且盲目坚信，如此

集风情万种和冷艳绝伦于一身，足可谓世间独一无二的绝色尤物反应也一定极其

灵敏远超常人，那双纤白美丽的玉手必将毫无悬念稳稳接住某两只性感高跟鞋，

然后淡定自若地举着它们，做一些更香艳、更狂野，也更应景的事情！让她身上

的奇异反差感继续无限增加！

仿佛这是一种必然的选择，一个不容置疑的铁律！物理层面上，因果关系乃

至未来的不确定性在这一刻被彻底粉碎！

冰山女王如烟黛眉轻轻皱起极秀美优雅的弧度，视线越过胸前两座巍峨高耸

峰峦，一对黑白分明的清冷逆凤眼看向双腿之间，目光悠悠，意味不明。红云密

布、潮韵未褪的绝美鹅蛋脸愈发丰艳动人，神情却从容不迫，无悲无喜。

风情乍现，上身依然一丝不苟，私人订制香奈儿女式高领西装连一个纽扣都

未解开，很矜持。但由于姿态的关系，两只体积夸张的Ｆ级别女王大奶子在胸前

挤压，浑圆巨乳乳球位置稍稍上移，女装Ｖ领开口处终于现出两瓣丰润雪白肉丘、

两抹妩媚黑色蕾丝花边和一条深邃火辣的乳沟。

下身饱满硕大蜜桃臀前挺，优雅端庄白色短裙草草上撩，在纤柔细腰间胡乱

堆积。一条修长黑丝美腿高高举起，玉足堪堪踩在桌面上，另一条丰腴玉腿弯曲

外翻，双腿形成近乎９０度角，将胯下最神秘最具魅惑力的雌性隐私部位完全暴

露。

大大方方，自然而然。

好似她的字典里，根本没有「羞耻」两个字。哪怕赤裸裸躺在床上，哪怕正

被男人粗暴抽插，哪怕处于强烈高潮之中，下体失控疯狂喷汁。

配合着冰山女王清冷淡漠的眼神、表情和妩媚风骚的动作、姿态，竟有种举

世罕见甚至堪称绝无仅有，淫欲女神般矛盾而和谐的既视感！

依稀可见，两条香汗和口水密布的雪白圆润美腿腿根，一层裆部加厚的Ｗｏ

ｌｆｏｒｄ性感包臀半透明黑丝湿了一大片，边缘芳草萎萎露珠点点；核心地带

鼓鼓胀胀明显凸起，形似裹两团极其丰美肥沃的大肉丘和一对小一些的肉瓣；中

央对接凹陷，挤出一条微微开阖、色泽十分诱人的红色蜜谷，有丝丝缕缕的黏液

在持续流淌，像是一片幽暗深邃欲望漩涡。

赫然正是内外四片丰腴肥腻、淫液黏连的鲜红阴唇和一条不时扩张、抽搐泌

汁的粉色屄缝！

这具成熟雌性蜜屄形状很漂亮，彷如一只丰美多汁的大肉蚌，看起来活力十

足，相当鲜嫩可口。女王极品性器刚刚高潮不久，充血鼓胀未消，仍然处于兴奋

状态，将紧身连裤丝袜充分撑起，细节处半遮半掩若隐若现，愈发勾魂夺魄。

内里还穿有一件Ｔ- ｂａｃｋ咖啡色冰丝丁字裤，布料少地不像话，一根同

样被爱液浸润湿透的裆部细带深深勒进了肥腻饱满蜜唇嫩肉中，为这只鲜美丰熟

大肉蚌平添一股淫艳色情的轻度凌辱意味。

丁字裤前方是一块倒三角镂空透明小布片，刺绣出一朵精致妖艳、栩栩如生

的深紫色玫瑰，层层美丽花瓣环绕，花心刚好将一颗强烈发情勃起、汁液淋漓、

淫光四射的亮红色大阴蒂覆盖，既稍作遮掩又热情烘托，设计极为巧妙，色香味

俱全，观之直令人双目喷血，邪火焚身！

然而，更让人兽性大发失去理智的是，这颗群芳环抱衬托，珍珠琉璃般美艳

动人女王大阴蒂上，居然有一条深红色长舌在轻轻顶弄、研磨、撩拨！

这条长度惊人的妖舌从两片稍稍扩张的紫红色魔女丰唇之间伸出。紫唇魔女

一边舔弄冰山女王高贵发情蜜蒂，一边小嘴娇喘咻咻喷吐香息，舌尖、唇瓣和唇

角还不断有新鲜热辣的口液持续滴落，将早就湿透了的花蒂、蜜唇和肉缝涂抹地

更加骚湿不堪！

舌头很软也很灵巧，动作温柔缱倦，细腻全面。每一次碰触本属于丈夫独享

的极敏感雌性核心，都会让人妻美熟妇慕容清璇蜜蒂痉挛，娇躯微微颤栗；黛眉

轻蹙，小嘴细细喘息。显然紫唇魔女对这类百合式口交性爱游戏十分熟稔，玩过

不止一次，舌技高超。

冰山女王目光犹似两泓清水，神情丝毫未变，一言不发任其施为，继续单手

托着粉颊，姿态高贵优雅，又魅惑无边。

两片灿若玫瑰的娇艳红唇张地更大，那条似吐非吐的香舌开始轻轻扭动着舔

舐自己的白腻中指和无名指。

右手两根雪指指尖和透明美丽指甲已经沾染了一层明显的水色，闪闪发光。

无名指上那颗心形海蓝色海瑞温斯顿定制情侣婚戒在晶亮口液衬托下愈发光彩夺

目，贵气逼人。

同时，淫秽、色情气氛和背德感正在将它一点一点侵蚀、污染。让这枚价值

超过２０００万炎黄币，象征忠贞爱情和家庭责任的坚固钻戒慢慢发生某种质变。

最深层次，难以察觉并且不可逆转。

但这种改变并不让人惋惜，反而只觉它的美丽更加纯粹，更加动人心魄。

一条丰腴性感黑丝大长腿妖娆抬起，圆润膝盖弯曲，纤细小腿和玉足绷紧成

一条直线，ＲｏｇｅｒＶｉｖｉｅｒ天鹅绒镂空绑带式高跟凉鞋１１ｃｍ金属细

跟插入纸质文件牢牢固定，在桌面上静止不动。一字套趾外的五只豆蔻足趾却反

复收缩舒张，渐渐将湿淋淋沾满口液的破损黑丝弄出更多的划痕。

很明显，口交之力驱动下，五只香嫩漂亮的女王玉趾只需要再持续进行若干

轮「破坏」，就可以最终挣脱高品质Ｗｏｌｆｏｒｄ黑丝的束缚，赤裸裸暴露在

空气中。

像一只逃离牢笼的白色玉鸽一样自由自在呼吸、嬉戏、飞翔，尽情抒发埋藏

在内心深处的所有原始欲望，追逐最极致的肉体满足。

「呜……骚屄和淫汁真好吃……是呀，嫂子，我输了。输给了小臭虫，输地

好惨……不但忍不住叫个不停，出轨小嫩穴还被又硬又烫的外遇大龟头磨出来两

次高潮呢……骚水水流了好多……呜，真丢人……好不甘心……啊……可是，可

是又好美……啊……啊……」

紫红色小嘴的主人收回舔屄长舌，迷醉品咂残留在舌尖的冰山女王下体肉香

味儿和淫液性骚，随即一边说话一边抬眼看向慕容清璇，美目朦胧，神情放荡，

丰润妖娆俏脸上尽是满足和媚态。

以及更强烈噬人的饥渴。如一头爆乳巨臀屄肥汁美的发情母兽，双眼中很快

射出两道危险而魅惑的色光。

正是鑫云集团魔女ＣＥＯ，画着欧美爱情动作片中常见的西洋式浓妆，打扮

成奔放热烈狂野ＳＭ女王的陈瑶。

「好嫂子，你知道嘛？他的小鸡巴越来越厉害了，兴奋起来变得好粗……啊，

啊，哦……好大……又那么硬……最重要的是，太持久了哦……让妹妹终于控制

不住洪荒之力了呢……」她继续骚骚道，言语粗俗大胆，目光妩媚淫荡，另一种

极妖娆的魔女般风情向周遭肆意散发，魅力丝毫不逊色于默然不语的冷艳高傲冰

山女王。

竟坦然承认自己被小男孩的幼根肏地很爽，以至于完全失去了自控。

和冰山女王一样，根本不知羞耻为何物。当然，细细品鉴之下，她的不知羞

与慕容清璇又有奇妙难言的本质性区别。

一个理所当然，一个浑不在意。

「咯咯咯，不过，嫂子，故作矜持的假正经女王，你也没赢哦。」ＳＭ魔女

忽然格格娇笑起来，白肉乱颤、乳摇臀晃，浑身摇曳生姿、媚意四射。

「再高尚再冰冷的女人，也有基本的生理需求。」陈瑶微笑道，神情风骚放

浪又笃定自信。随即双手撑地，深红色皮质胸罩束带勾勒下，两只汗津津、圆滚

滚、沉甸甸的Ｆ级别ＳＭ大白奶子如吊钟一般轻轻左摇右晃，坚硬大奶头勃起更

甚，两圈深红色发情乳晕颜色更深，面积扩张，磨盘般肥美浑厚熟妇大屁股缓缓

扭动旋转，似乎在摩擦穴内少年阳物，嘴里又开始禁不住啊啊哦哦呻吟：「哦，

哦，啊……比如排泄，比如食欲，再比如……性爱。」

整齐黑亮，强势意味尽显的欧式挑眉在肉体快乐冲击下慢慢重新蹙起，美目

似闭非闭，酒红色和咖啡色双眼影渲染出的上眼窝愈发深邃魅惑，闪亮珠光眼睑

和细密卷翘玉睫更加妖媚动人。

作为一个地地道道的炎黄极品美妇，肌肤胜雪滑腻娇嫩远胜大洋马，却又体

态丰满火爆，妆容风骚淫艳，作风奔放狂野，充满了销魂蚀骨、杀人于无形的浓

郁异域风情！

「不，不对……性爱，这种说法太文明了，不适合我哦……啊，小坏种…

…喔，大肉棒……啊，啊，大肉棒好舒服……应该说是……肏……喔，肏屄…

…哦哦哦，女人尝过这么好玩的鸡巴，只会越来越想吃呢……啊，啊，啊啊啊

……」这位极具异域风情的ＳＭ女王微微仰头，俏脸红晕媚眼如丝，皱眉张嘴继

续颤声喘息道。

蜜桃形大肥臀扭动加速，汁液搅拌声响起，吟哦逐渐变得密集，几乎化作新

一轮淫叫。

那条妖艳火热红舌再次从檀口中伸出，在两片湿淋淋沾满口水的紫红色丰唇

上饥渴舔舐。

美熟妇开始大力摩擦男孩幼根，主动寻求肉体快乐，同时挑逗勾引嫂子。

风骚魔女大淫臀扭没几下，异变突生，左边一条浑圆修长性感绝伦，曲线毫

无瑕疵的黑丝女王玉腿猛地弯曲抬起，像一条欲望大白蛇般勾住陈瑶的脖颈将其

用力箍住！

「嗯。有道理。」慕容清璇淡淡道，左足足尖绷直，脚跟扭摆，高跟鞋１１

ｃｍ锋利细跟在陈瑶面前妖娆舞动：「但我不接受你姐夫之外的阳具，再大再硬

再持久也不行。除了他，谁也不能肏我，包括你越来越迷恋的小玩具。」

「所以，继续舔我的屄。我需要第二次口交高潮。」她发出一份冰冷而炽热

的指令。「屄」这种下流粗俗称呼从两片美艳高贵红唇间悠悠迸出，竟异常优雅。

一如她的复杂气质，矛盾又和谐，玄妙共存。

冰山女王右腿美足１１ｃｍ金属细跟牢牢钉在桌上，丰臀玉胯微微挺送，左

腿下压，将魔女小姑子两片饱满湿润紫色淫唇按向自己性液淋漓的极品黑丝蜜屄。

这只熟透了的大肉蚌很饥渴，似乎忍不住了，亟需第二轮口舌抚慰。

哪怕高高在上，不食人间烟火的九天神女，也有无人可知的隐秘欲求。

「哦……」唇屄贴合，慕容清璇黛眉弯蹙凤目朦胧，绝美鹅蛋俏脸红霞尽染，

檀口轻启纤指插嘴香丁缠绕，喉咙深处挤出一声极为满足、无比销魂的娇吟。

在这一刻，她已经不再控制表情，压抑肉欲。

房间内，一股惊世骇俗的绝世风情华丽绽放。空气中，每一个分子都在须臾

之间，拥有了催发情欲的至强力量。

陈瑶被慕容清璇性感有力玉腿腿弯锁定脖颈，埋首肉香馥郁、性骚弥漫的丰

腴玉胯间，吐舌吮屄媚眼微翻，瞥着冰山尤物嫂子，目光饶有兴致，野性火辣。

像极了一位糅合了炎黄和西洋两种特色，妖艳绝伦的混血美魔女。

……

威严厚重女皇蛇皮王座剧烈颤抖不已，四双雍容华贵细跟高跟鞋晃来晃去，

靠背边缘处的两只眼看着即将掉落。

「啊 ！！！！」慕容清璇第二次高高仰起端庄美丽的螓首，秀

美鹅颈现出几道纤细轻浅迷人脉络，鹅蛋俏脸略显扭曲，凤目圆睁红唇大张，对

着天花板爆发出愉悦至极、清亮悠扬的啼鸣。

原本箍住小姑子脖颈的大白腿猛地张开超过９０度角，硕大丰臀痉挛上挺，

一只雪白柔荑死死按压陈瑶头颅，为雌性口交助威，力度之大仿佛想将她的唇舌

塞进自己的下体内，亦或者把自己的高潮屄送入对方的嘴里。

踩在桌上的另一条绝世黑丝美腿骤然伸直绷紧成一字型，高跟玉足和１１ｃ

ｍ细跟斜插天空，看起来很像芭蕾舞演员的某种腿部动作，姿态十分高雅优美，

又莫名色情淫秽。

五颗豆蔻美玉般玲珑足趾收缩蜷曲成一团，终于划破丝袜，彻底暴露在镜中，

自由自在散发出香艳魅惑的气息。

由于腿部动作过于突兀幅度很大，不仅脚下的文件砰然落地，天鹅绒高跟鞋

尖锐锋利金属细跟甚至带起了几张破碎纸片！碎片像雪花般在空中四散飘飞，凌

乱无序，如同冰山女王无拘无束、张扬放肆的欲望。

埋头在嫂子胯间下流舔弄女王娇嫩屄口、肥美蜜唇和发情大阴蒂的陈瑶被一

股温热激烈高潮爱液迎面冲击，喷地满嘴满脸骚汁黏连，一时间污秽不堪。这妖

娆魔女却浑不在意，淫舌扭动紫唇圆张，大口吮吸吞咽，表情十分陶醉。

螓首拱来拱去舔舐整只丰美大肉蚌，汲取无尽热辣雌汁，嘴里还啊啊哦哦呻

吟连连，好似一头极度贪恋熟女香甜性液的百合母兽。

「喔…… ————喔 ！！！！」吃着吃着，妖娆魔

女忽地媚眼上翻紫唇剧张闷声淫叫，浑身哆嗦香汗流泻口水拉丝，一条火热红舌

长长吐出，舌尖绷紧，不偏不倚狠狠戳在了充血硬翘的女王大阴蒂上，失控般疯

狂抽搐痉挛！那样子活像一只被某根威猛巨屌肏到高潮，表情崩溃的舔屄小母狗！

紧步冰山女王喷水美屄后尘，一具看不见的妖女肥腻淫穴反复收缩痉挛，对

着男孩幼根噗噗噗噗乱泄丰沛肉汁！

两位极品美熟妇一先一后性器失控蜜液狂喷，腥臊浓郁淫香熏人！

「哦……呜，呜呜呜……」分辨不出男女的童音呻吟液随之传来，显然被陈

瑶火热屄汁浇灌幼根，这个偷肏妖艳熟妇的小家伙同样难忍肉体愉悦快美！依然

十分压抑，无法畅快呼喊！

「嗯，嗯，哦……啊————！！！」慕容清璇正凤目迷离俏脸绯红小嘴微

张，双腿大开巨臀上挺美屄迎合，细细喘息呻吟着享受口交高潮后来自小姑子的

唇舌侍奉，哪成想会被她突然暴力戳弄研磨极敏感大阴蒂，顿时猝不及防蓦然尖

叫出声，娇躯如遭雷击剧烈颤抖，猛地伸出左手一把拽住陈瑶秀发，强行扯起她

的螓首！

女王高贵娇嫩大阴蒂遭到突袭，引发丰腴玉体强劲颤栗，仿似压垮骆驼的最

后一根稻草，恰在此刻，头顶靠背边缘处悬挂的一只纯白色高跟鞋晃了几晃失去

平衡，倏然坠落！

冥冥中自有天意，这一幕终究还是发生了。

在慕容清璇最难以防范的时刻。唯一值得庆幸的是，另一边的黑色高跟鞋没

有一起落下。

冰山女王却仿佛开了天眼，瞬间抬起另一只柔荑凌空接住高跟鞋，动作迅捷

精准，姿态优雅而酷飒。随即便柳眉浅蹙表情冷漠，纤纤玉手举起鞋子，深红色

后底向前，缓慢而强势地将１０ｃｍ纤美水晶细跟插入了鑫云魔女扩张成Ｏ型的

小嘴中！

亿万人之上俯视众生，王者意志竟坚韧如斯！

陈瑶则好似被强烈、深刻、持久的肉体快感反复冲击心神，大脑变成一团浆

糊，只知道翻着白眼呜呜哦哦淫叫不休，小嘴乍一触碰鞋钉，居然下意识主动伸

长玉颈，一口含住冰冷细跟，妖舌缠绕粉颊收缩饥渴吮吸舔弄起来，如同为男性

阳具激烈口交！心甘情愿迎合淫秽棍状物的抽插！

ＳＭ魔女母狗一般摇头摆臀狂野含吮细长坚硬棍状物，喉中吟哦有声，紫色

丰唇边条条口水拉丝滴落，将下巴、胸口、深红色皮质束带和两只白花花巨乳涂

抹上更多的晶莹，场面看起来无比火爆，色情下流到了极点！

「小家伙，敢自作主张偷偷插入最深处，内射我的小姑子，还把她又一次射

到高潮崩溃。我看你不仅鸡巴突然厉害了很多，胆子也越来越大了。」慕容清璇

淡淡道，神情已经恢复了最初那副凛然不可侵犯的高贵冷傲模样。

冰山女王再临，方才的失态和爆发仿佛不过是一种错觉。

只有一双依然大大张开、香汗淋漓的绝美黑丝高跟玉腿，以及屄汁黏连、湿

地不成样子的赤裸发情下体证明着不久前的真实淫靡。

「不用紧张，我不问缘由，只看结果。爬过来，继续玩她。和她舌吻，用力

揉她的奶子，抽出鸡巴摩擦她的腰臀，挑逗她。她现在很脆弱。」鑫云女皇继续

不疾不徐道，声音清幽漠然，但却循循善诱，莫名有种极强的蛊惑力：「粗暴一

点。这个浪货其实很喜欢你这样对她。她很强势，但更喜欢男人下流和粗野。」

慕容清璇看着沉迷于前后双插之中的母狗小姑子，美艳绝伦鹅蛋俏脸上忽然

浮现出似笑非笑的暧昧神色，一边好整以暇举着纯白色细高跟搅拌陈瑶唇舌口腔，

一边补充了几句令人极度震惊难以理解的话语。

「历经狂风骤雨洗礼，大部分幼苗可能会夭折。只有极少数最幸运和最顽强

的存在，才有机会成长为一颗参天大树。」

「还不明白吗？现在，我允许你解开束缚，主动向曾经羞辱你、鞭挞你、驾

驭你的女主人发起反攻，表演给我看。」

「让我看一看，今天你能不能抓住机会，发挥出足够强大的雄性力量，把这

个始终骑在你头上的风骚雌性彻底征服。小男孩，我已经在你面前高潮两次了，

看够了吗？」

言毕，冰山女王将那条高高翘起的黑丝高跟美腿缓缓收回，随即竟双腿一并

举起，于半空中优雅张开，分别挂在了两具蛇皮扶手上！丝毫不在意自己被性感

包臀丝袜和火辣丁字裤包裹，却近乎全裸的湿淋淋丰美熟雌性器就此充分暴露在

某个瘦弱稚嫩男孩面前！

「还有……好看吗？」她轻轻道。

声线缥缈幽冷，恍如来自遥远天际，又似源于深渊异境，绝美鹅蛋俏脸上有

捉摸不透的意味一闪而逝。视线越过巨乳、小腹和胯下，一对冷艳高贵逆凤目看

向香湿黑丝玉腿之间的隐秘地带。

目光平静神情正经，动作妩媚姿态风骚，再次展现出无与伦比的淫欲女王气

场！

「啊……仙女姨姨……哦哦哦……好，好看……」桌下幽深处，童音未泯的

清脆呻吟和怯弱呢喃响起：「哦啊啊，啊……仙姨，你，你的下面好美……哦哦

哦……太美了……」

循着童稚儿音而望，鑫云魔女白眼连翻面容扭曲，双手下撑膝盖跪地，巨乳

垂吊肥臀颤栗，含着高跟鞋１０ｃｍ水晶细跟狂野吮吸啊啊淫叫，显然仍沉浸在

强烈内射高潮余韵中，美地神魂颠倒欲仙欲死，媚态大发忘乎所以，直如一只对

前后双穴中两根坚硬棍状物极度痴迷发情的下贱母狗！

丰腴高翘喷水大屁股之后，一位身材矮小、皮肤略黑、面容清秀的短发男孩

早已抬起了头，双手用力捧着两瓣简直比他脑袋还大一圈儿的浑圆肥厚妖妇巨臀，

腹部与之牢牢对接。头颅稍稍侧扭，视线绕过陈瑶螓首，明亮的眸子死死盯着冰

山女王丰艳淫美赤裸下体，稚嫩目光中尽是迷恋、崇拜和敬畏，以及一丝丝与年

龄不符的灼热贪婪欲望。

这个男孩看起来仅有十岁出头，发育欠佳气质柔弱，相貌也并不十分出众，

唯一值得称道的是眼睛。眼型细长勾魂，目光颇有神采，里面似乎还隐藏着某种

极其难以察觉、尚未完全成长的独特魅力。

是一股与外貌气质截然相反的野性。原始、骄傲、不屈，如幼小的狼崽。

随着魔女成熟蜜屄的持续高潮反应，男孩瘦弱身躯微微颤抖，口中不断哦哦

叫唤，满脸快活爽入骨髓，但并未像陈瑶一样失去理智。

或许，男孩这种坚持只是为了能够更好、更充分也更仔细地「欣赏」仙女姨

姨的绝美性器。

然而必须承认，他的意志力出乎预料地顽强。

办公桌下空间逼仄，光线稍显黯淡，依稀可见，男孩嘴边居然挂着一具沾满

液体的黑色球状口塞，似乎刚刚自行解开。

他终于可以肆意喘息，尽情呻吟，并且拥有了说话的权利。

第一次。

……

第三幕

「哦，哦哦，呜呜呜……」美魔女极力扭颈回首，紫唇剧张，一条湿淋淋深

红色欲望淫舌吐出大半，与另一条稚嫩细长男孩幼舌在半空中浓情交缠粗鲁搅拌

激烈湿吻，熟妇饥渴口水丝丝缕缕滴落，喉中发出无比满足的深沉媚叫，犹如一

头发情母兽。

一条丰腴修长藕臂反向勾住一颗圆溜溜小脑袋，带着黑色漆皮涂胶女王手套

的玉手五指张开，用力爱抚抓揉男孩的脖颈、头颅和黑色短发，欧式挑眉反复皱

紧又舒张，两只画着狂野妖娆西洋眼妆的魔性美目极度迷离魅惑，神情销魂欲死。

身材十分高挑匀称、体态极为丰满火爆，巨乳和肥臀全都比男孩脑袋还要大

上一圈，早有配偶和子嗣的３８岁极品炎黄美熟妇，大名鼎鼎的鑫云魔女陈瑶，

居然被这个堪堪只有十岁出头的小小男孩吻地神魂颠倒、意乱情迷！两根乖乖双

膝跪地，白玉肉柱般丰腴美腿都打起了摆子，胯下拉出十几条晃晃悠悠的屄汁丝

线，骚地一塌糊涂！

小男孩不仅肆意享受阿姨辈香嫩性感大熟妇火热湿滑淫舌的主动侍奉，还伸

出一只小手从腋下探到胸前，握住陈瑶一颗Ｆ罩杯梨形大白奶子粗暴搓弄！小手

掌根本容不下如此豪硕雌性巨乳肉球，仅能覆盖不到三分之一的面积，但细长孱

弱的手指力量却颇强，竟将细腻绵软弹滑的魔女巨乳揉出各种怪异形状，留下道

道惊人红痕！

那颗躲在深红色皮质束胸中的美艳熟妇大奶头都被他狠狠捏了出来，拨弄揉

搓、拉拽撕扯地膨胀更甚，闪闪发亮淫光四射，几乎要滴出血来，发情到不像话！

肉眼可见，随着男孩小手细指粗暴亵玩巨乳尤其是大奶头的激烈下流动作，

陈瑶一双魔女媚目频频上翻，露出眼白！这出轨人妻欲望妖妇单手撑地，很快便

不由自主挺着一只肥嘟嘟滑腻腻ＳＭ大白奶子往男孩小手里送，腰肢同步下压，

磨盘般肉滚滚沉甸甸巨臀则高高翘起胡乱扭摆，似乎在试图用臀沟、屁眼和肉穴

摩擦那根顶在腰窝上，根本够不着的火热坚硬阳具！

一朵被偷情男女交媾性液充分浸染的皱巴巴骚湿嫩菊和一只蜜汁横流、拉出

无数淫靡丝线的风骚大肥穴仿佛两张饕餮母兽欲望淫嘴，却一时间俱都吃不到梦

寐以求的粗硕幼根，陈瑶香舌尽吐巨臀乱扭状若癫狂，只恨不得把自己发育了３

８年的熟妇香舌、豪乳乃至整具肉体全部融入背德逆伦性交对象，十岁出头小男

孩的瘦弱身躯内！一副熟韵性感饥渴玉体扭曲成Ｓ型，口中淫叫越加高亢放浪，

舌吻炽烈近乎疯狂！

黑瘦稚嫩男孩伏在丰满火爆美魔女顺滑玉背上，双腿张开，脚丫夹着两瓣体

积夸张的巨型大白臀，身高看起来仅及陈瑶一半多一点！心智、年龄和肤色体型

的差距简直大到没边，却能与之头颈交缠激烈湿吻，小手捏奶幼根磨腰，彷如一

位羸弱幼年骑士正在拼尽所能，强势释放很有限的雄性力量，试图驾驭、征服一

匹丰腴多肉熟年大母马！

在实力悬殊的情况下，完成一个根本不可能完成的任务！

强烈至极的反差感扑面而来，让这一幕画面立即具备了无可比拟的淫秽色情

感染力，视觉效果端的是惊世骇俗、震撼人心！

两人对面，冰山女王慕容清璇不知何时已经恢复了坐姿，两条半露嫩藕玉臂

搭在黑色蛇皮王座扶手上，镜中白色香奈儿定制女装一丝不苟，姿态高贵优雅，

冷傲绝伦。

气场强势无比，拒人于千里之外。

与之格格不入又莫名契合的是，慕容清璇端庄螓首上方不超过２厘米处，赫

然悬挂着一排五颜六色、凌厉非常、极其性感火辣的酒杯状细跟高跟鞋！女王美

若琼玉的右手里仍旧拎着那只纯白色浅口尖头高跟鞋，１０ｃｍ纤美水晶细跟口

水缠绕液光闪烁，尖端圆形金属跟钉拉出一条长长的透明丝线！显然是魔女口汁！

看起来异常香艳旖旎，情色意味极浓！

冰山女王与狂野ＳＭ魔女攻守互换，一条丰润浑圆黑丝大白腿妩媚半抬前伸，

足尖丝袜破裂，裸露出的娇美雪腻玉趾正在轻轻拨弄陈瑶的另一只Ｆ罩杯豪硕巨

乳和勃起乳尖！

慕容清璇竟目光冷漠神情平静一言不发，继续配合来历不明的小小男孩，肆

意玩弄、驾驭、寝取自己丈夫的亲生妹妹，几乎变成一条发情骚母狗的小姑子！

冰山女王优雅而又妖娆的作为让这一幕男孩熟妇出轨淫欢更加下流火爆、惊

心动魄，催情指数大幅度飙升！

不过，倘若陈瑶身心如此脆弱，不堪挑逗亵玩，那么她也当不起鑫云魔女的

称号。

巨乳魔女被男孩强势舌吻捏奶鸡巴磨腰，挑逗地情欲焚身骚汁横流，表情销

魂啊啊淫叫，眼看着就要化身满脑子幼年棍状物，心神被肉欲彻底占据的下贱母

狗，然而，这不过是表象。

只见她耸臀送屄寻屌未果，女王玉手倏地下滑，用力捏住男孩下巴，伸长脖

颈张大紫唇，将幼年雄舌尽根吞入嘴中，雌舌缠绕饥渴含吮粗鲁搅拌！姿态动作

极为强势霸道！

随即美目爆射危险妖光，俏脸绽放狂野淫态，忽然恶狠狠地一口咬下！

魔女一边含住男孩舌头撕咬，一边瞥向自己的冰山女王嫂子，酒红色和咖啡

色双眼影渲染出的上眼窝、闪亮珠光眼睑和细密卷翘玉睫愈发勾魂夺魄，眼神火

辣放肆，如在隔空挑衅！

紫色丰唇边不仅沾满了男女激吻中残留的条条淫靡口水，还溢出了一丝鲜红

血液！

状若一位妖艳性感到极点的黑暗吸血女王！

「呜————！！！！」稚龄男孩本被妖娆美熟妇强势热烈的湿吻弄地一脸

舒爽，哪成想会遭此磨难，立即双眼圆睁表情扭曲，浑身剧烈颤抖，小脸憋地通

红！他想要大叫却喊不出来，只能迸发一声极痛苦的呻吟！

这面容清秀体态瘦弱的小男孩倒相当硬气，楞是紧锁眉头，把泪水死死禁锢

在细长眼眶内！

那揉捏魔女巨乳的小手再次加力，三根细长手指齐出，拼命搓弄拉拽一颗血

红色熟妇大奶头，仿佛想将之捏烂！下体扭动，粗大幼根抵住魔女丰腴腰肢反复

摩擦！

瘦小男孩受伤的舌头被陈瑶擒在口中，十分被动呜呜叫唤，但依然竭尽全力，

与这头人高马大、乳丰屄肥的发飙母兽倔强对抗！

慕容清璇黛眉微微一皱，却又迅速舒张，表情漠然，不予理会。好像并不准

备出言阻止或者直接插手，帮助呈现弱势的男孩。

继续施施然翘着一条优雅迷人、性感火辣的黑丝大长腿，高跟玉足灵巧旋转，

赤裸足趾忽轻忽重拨弄陈瑶另一颗发情膨胀大奶头。

她已经敏锐注意到，男孩单腿缠住陈瑶腴腰，另一条小腿在熟妇大肥臀上左

右滑动，似乎想寻找臀缝确认方位，继而攻击某一只脆弱雌穴！

慕容清璇幽冷眼神变得专注，完美无暇鹅蛋俏脸上，破天荒浮现出一抹饶有

兴致、甚至隐隐有些兴奋的奇异神采，唇角轻牵，露出几不可察的笑意。

绝色玉颊粉晕淡抹，美地不似人间之物。

让人目眩神迷心旌摇荡，恍惚中产生一种强烈的直觉。

假若如此瑶池谪仙般美人能真正莞尔一笑，那举世无双的明媚艳色和万种风

情必将惊天动地，超出凡人最极致的想象。

冰山女王抬起左边雪腻柔荑，修长鲜嫩葱指再次抚过自己优美张开的红唇，

又随手将蛇皮王座靠背边缘那只即将掉落的曜黑色酒杯状细跟高跟鞋轻轻摘下。

如同拔出了一把造型美丽性感的黑色匕首，尖锐利刃寒光闪闪，长度达到了

１４ｃｍ。

女王黑白分明的逆凤目看到了男孩一个腿部动作，瞳孔微微睁大。

果然……

「噢 ！！！！」陈瑶忽地松开男孩流血长舌，骤然仰起强势高

贵的螓首，面容极度痛苦扭曲，翻着大大的白眼吐着长长的红舌，对空悲鸣嘶喊！

丰满火爆熟妇肉体触电般颤栗抖动，香嫩雪白肌肤瞬间蒙上一层绯红，巨臀痉挛

抽搐，浑身大汗淋漓！

两条淫液密布的大白腿猛地向内收缩，差点跪不住，直接软倒在地！

果真如冰山女王所料，原本牢牢占据上风的陈瑶不仅被少年捏奶磨腰，还被

其一脚踢中了肥臀中央，正中某只极敏感脆弱的小肉穴！

「 ！！！！我的屁眼！！！！」陈瑶摇头甩臀，痛呼不断！

慕容清璇美目再睁，香丁滑出尖角，轻轻舔了舔娇艳红唇。

笑意愈发明显。

居然是处女屁眼……从未被其老公和奸夫小男孩肏过的部位！仅曾享受男孩

稚嫩唇舌的下流口交侍奉！

「噢噢噢操你妈！！！！操你妈！！！！操你妈呀！！！！ ！！！！

你，你这个 ！！！！」

美魔女表情凄厉尖叫连连，猛地扭头欲要怒骂呵斥，却被小男孩缠住香舌堵

着紫唇，狂吻起来！

世易时移，今时不同方才，那条浴血奋战的幼年长舌此刻威力大增，陈瑶这

个性独特作风另类的魔女妖妇竟似为其浓烈的血腥味和雄性气息所迷，稍作挣扎

便双目迷离浑身酥软，怒气消弭大半，极力扭头吐舌，哼哼唧唧叫唤着与之再次

激吻成一团！

眼神表情饥渴淫荡，喘息媚吟深沉火热，夹杂了剧烈痛楚以及越来越明显的

愉悦和性奋！居然如受虐狂一般，发情更甚！

被男孩小手暴力凌虐的一只ＳＭ大白奶子红痕紫痕遍布，熟妇大奶头高高翘

立肿胀不堪，直是触目惊心！但发情魔女浑不在意，继续用力挺着硕大巨乳肉球

摩擦迎合男孩手掌，仿佛对他下意识柔和起来的爱抚不满，还嫌对方不够粗鲁不

够野蛮！

唇舌交媾口水四溅，背德激吻愈演愈烈，很快，两人便吻地头晕脑胀昏天黑

地，不知身在何处！

冰山女王盯着重新进入更狂野更忘我舌吻状态的强势男孩和受虐妖妇，收回

半抬美腿，缓缓站起身。

白色香奈儿定制女式小西装整整齐齐，把两只高耸入云的Ｆ级别豪硕巨乳包

裹地严严实实，下身短裙却褶皱片片凌乱不堪，几乎将两条笔直浑圆螺纹黑丝大

白腿全部暴露在外。

依稀可见，丰腴饱满大腿上早已湿地不成样子，胯间淫丝黏连，反射着极度

香靡的色泽。

不时有一串串透明屄汁滴落。

耳垂一对Ｃａｒｔｉｅｒ水滴型钻石耳环轻轻摇晃，银光闪烁，左手玉腕上

晶莹剔透的ＴｉｆｆａｎｙＶｉｃｔｏｒｉａ系列铂金花簇手链衬托下，两只拎

在柔荑中的奢华高跟鞋一黑一白对比鲜明，１０ｃｍ水晶和１４ｃｍ黑金细跟寒

芒四射交相辉映，如同两把最危险的欲望匕首，足以斩杀任何雌性和雄性动物的

灵魂。

慕容清璇不再理睬桌下两人，款款走到左边，握着黑色高跟鞋的玉手优雅伸

出，１４ｃｍ细跟点在了液晶控制面板某个按钮上。

轻微响动声传来，Ｕ型银色办公桌发生了出人预料的变化。

冰山女王回到蛇皮王座边，看着已经情不自禁正面相对一站一跪，躯体缠绕

紧紧搂抱在一起，激烈爱抚和舌吻的欲望男女，淡淡开口道：「陈瑶，你输了。

彻彻底底。」

「现在，正式进入下一个环节。马上爬起来。」

……

版主提醒：阅文后请用你的认真回复支持作者！点击右边的小手 同样可以给作者点赞！

[ ]