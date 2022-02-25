佳能科技:中泰证券股份有限公司关于山东佳能科技股份有限公司2021年第一次股票定向发行的推荐工作报告（修订稿） 时间：2022年02月25日 18:46:05 中财网 原标题:佳能科技: 中泰证券 股份有限公司关于山东佳能科技股份有限公司2021年第一次股票定向发行的推荐工作报告（修订稿）

中泰证券 股份有限公司

关于山东佳能科技股份有限公司

2021年第一次股票定向发行的

推荐工作报告（修订稿）

住所：济南市经七路86号

二〇二二年二月

目 录

一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见

2

二、关于发行人公司治理规范性的意见

3

三、关于本次定向发行是否需要履行核准程序

的意见

3

四、关于发行人在报告

期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义

务的意见

4

五、关于本次定向发行现有股东优先认购安排

合法合规性的意见

6

六、

关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意

见

…

6

七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象

、是否存在股权代持及是否为持股平台的意见

.

6

八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的

意见

7

九

、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意

见

7

十、关于本次发行定价合法合规性及合理性的

意见

9

十一、关于本次定向发行相关认购协议等法律

文件合法合规性的意见

12

十二、关于本次定向发行新增股票限售安排合

法合规性的意见

12

十三、关于发行人募集资金内控及管理制度合

法合规性的意见

12

十四、关于本次定向发行募集资金用途合法合

规性的意见

13

十五、关于发行人报告期内募集资金管理及使

用情况合法合规性的意见

…

16

十六

、关于本次定向发行对发行人影响的意见

18

十七、关于发行人是否存在完成新增股票登记

前不得使用募集资金情形的意见

.

18

十

八

、关于本次定向发行聘请第三方的意见

20

十

九

、主办券商认为应当发表的其他意见

20

二十

、关于本次定向发行的推荐结论

20

释义

在本推荐报告中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

发行人、佳能科技、公司

指

山东佳能科技股份有限公司

中国证监会

指

中国证券监督管理委员会

全国股转系统

指

全国 中小企业 股份转让系统

股转公司

指

全国 中小企业 股份转让系统有限责任公司

中国结算北京分公司

指

中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

中泰证券 、主办券商

指

中泰证券 股份有限公司

《公司法》

指

《中华人民共和国公司法》

《证券法》

指

《中华人民共和国证券法》

《公众公司办法》

指

《非上市公众公司监督管理办法》

《投资者适当性管理办法》

指

《全国 中小企业 股份转让系统投资者适当性管理办法》

《定向发行规则》

指

《全国 中小企业 股份转让系统股票定向发行规则》

《信息披露规则》

指

《全国 中小企业 股份转让系统挂牌公司信息披露规则》

《定向发行指南》

指

《全国 中小企业 股份转让系统股票定向发行业务指南》

《公司治理规则》

指

《全国 中小企业 股份转让系统挂牌公司治理规则》

《非上市公众公司信息披露

内容与格式准则第3号》

指

《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第3号-定向发

行说明书和发行情况报告书（2020修订）》

《非上市公众公司信息披露

内容与格式准则第4号》

指

《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第4号-定向发

行申请文件（2020年修订）》

本次股票发行、本次发行

指

佳能科技股票定向发行

股东大会

指

山东佳能科技股份有限公司股东大会

董事会

指

山东佳能科技股份有限公司董事会

合格投资者

指

符合全国 中小企业 股份转让系统投资者适当性管理规定的

投资者

《股票定向发行说明书》

指

《山东佳能科技股份有限公司股票定向发行说明书》

元、万元

指

人民币元、人民币万元

作为佳能科技的的持续督导主办券商， 中泰证券 股份有限公司依据《公众公

司办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第3号》《定向发行规则》《定

向发行指南》等有关规则，对佳能科技本次股票发行履行了尽职调查职责，并就其

本次发行出具如下意见：

一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见

（一）关于发行人是否符合《定向发行规则》第九条规定的意见

根据《定向发行规则》第九条的规定：“发行人定向发行应当符合《公众公司办

法》关于合法规范经营、公司治理、信息披露、发行对象等方面的规定。发行人存

在违规对外担保、资金占用或者其他权益被控股股东、实际控制人严重损害情形的，

应当在相关情形已经解除或者消除影响后进行定向发行。”

公司已建立了股东大会、董事会、监事会等制度，明晰了各机构职责和议事规

则；公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授

权委托、表决和决议等，符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，会议记录完

整的保存；公司强化内部管理，完善了内控制度，按照相关规定建立会计核算体系、

财务管理和风险控制等制度，从而在制度基础上有效地保证公司经营业务的有效进

行，保护资产的安全和完整，保证公司财务资料的真实、合法、完整。

通过核查公司提供的科目余额表、2019年度审计报告、2020年度审计报告、征

信报告、自挂牌以来的定期报告以及公司出具的相关声明，发行人不存在违规对外

担保、资金占用或者其他权益被控股股东、实际控制人严重损害的情形。

公司按照《公众公司办法》《信息披露规则》等的规定，规范履行信息披露义

务，不存在因信息披露违规或违法，被中国证监会及其派出机构采取行政监管措施

或行政处罚、被全国股转公司依法采取自律监管措施或纪律处分的情形。

本次发行新增股东不超过18名。公司已明确发行对象范围，发行对象范围符合

《公众公司办法》《投资者适当性管理办法》《投资者适当性管理业务指南》投资

者适当性要求。

（二）关于发行人及其控股股东、实际控制人、控股子公司是否为失信联合惩

戒对象的说明

经主办券商核查，截至本推荐工作报告出具之日，根据公司及其控股股东、实

际控制人及董事、监事、高级管理人员出具的承诺函，并经主办券商通过取得公司

的《企业信用报告》，登录信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国执行信息公

开网（zxgk.court.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）、证券

期货市场失信记录查询平台（http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/）等网站查询。发

行人及其法定代表人、控股股东、实际控制人、控股子公司、董事、监事、高级管

理人员均未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

综上，主办券商认为，公司本次发行符合《定向发行规则》第九条规定，公司

及相关主体不属于失信联合惩戒对象。

二、关于发行人公司治理规范性的意见

公司依据《公司法》《公众公司办法》《公司治理规则》等的规定制定了《公

司章程》；公司建立了股东大会、董事会、监事会等制度，明晰了各机构职责和议

事规则；公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、

授权委托、表决和决议等符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，会议记录完

整的保存；公司强化内部管理，完善内控制度，按照相关规定建立了会计核算体系、

财务管理和风险控制等制度，从而在制度基础上能够有效地保证公司经营业务的有

效进行，保护资产的安全和完整，保证公司财务资料的真实、合法、完整。

公司现行《公司章程》、三会议事规则和其他内部控制制度符合《公司治理规

则》有关规定。

综上，主办券商认为，公司治理规范，不存在违反《公司法》《公众公司办法》

第二章及《公司治理规则》等相关法律法规、业务规则的情形。

三、关于本次定向发行是否需要履行核准程序的意见

根据《公众公司办法》第四十八条规定：“向特定对象发行股票后股东累计超过

200人的公司，应当持申请文件向中国证监会申请核准。股票公开转让的公众公司提

交的申请文件还应当包括全国股转系统的自律监管意见。

股票公开转让的公众公司向特定对象发行股票后股东累计不超过200人的，中国

证监会豁免核准，由全国股转系统自律管理”。

公司本次发行前，截至2022年第一次临时股东大会股权登记日（2022年1月10

日）公司在册股东人数为52名，其中包括自然人股东51名、合伙企业股东1名；本次

发行新增股东不超过18名。本次定向发行后，股东人数累计未超过200人。

综上，主办券商认为，公司本次定向发行后累计股东人数未超过200人，符合《公

众公司办法》中关于豁免向中国证监会申请核准定向发行的条件。

四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露

义务的意见

（一）报告期内，公司规范履行信息披露义务的情况

报告期内，公司及其相关责任主体按照《公众公司办法》《信息披露规则》规

范履行信息披露义务，不存在因信息披露违规或违法，被中国证监会及其派出机构

采取行政监管措施或行政处罚、被全国股转公司依法采取自律监管措施或纪律处分

的情形。

（二）公司本次定向发行履行信息披露义务情况

公司本次定向发行按照《公众公司办法》《非上市公众公司信息披露内容与格

式准则第3号》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第4号》《定向发行规则》

《定向发行指南》等规定，履行信息披露义务。本次定向发行信息披露具体情况如

下：

2021年12月24日，公司召开第二届董事会十三次会议，审议通过了《关于山东

佳能科技股份有限公司2021年第一次股票定向发行说明书的议案》《关于在册股东

无优先认购权的议案》《关于修改 的议案》《关于设立本次股票发行募

集资金专项账户并签署 的议案》《关于根据本次股票发行

结果变更注册资本的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行

相关事宜的议案》《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》等与本

次定向发行相关的议案，并于2021年12月27日在全国股转系统指定信息披露平台发

布了《第二届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2021-034）、《2022年

第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-040）、《2021年第一次股票定

向发行说明书》（公告编号：2021-036）。

2021年12月24日，公司召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于山东

佳能科技股份有限公司2021年第一次股票定向发行说明书的议案》《关于在册股东

无优先认购权的议案》《关于设立本次股票发行募集资金专项账户并签署 的议案》等与本次定向发行相关的议案。2021年12月27日公司在

全国股转系统指定信息披露平台发布了《第二届监事会第九次会议决议公告》（公

告编号：2021-035）。公司监事会对公司本次股票定向发行相关文件进行了审核并

出具书面审核意见。2021年12月27日，公司在全国股转系统指定信息披露平台发布

了《监事会关于公司2021年第一次股票定向发行相关文件的书面审核意见》（公告

编号：2021-037）。

2022年1月13日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于山

东佳能科技股份有限公司2021年第一次股票定向发行说明书的议案》《关于在册股

东无优先认购权的议案》《关于修改 的议案》《关于根据本次股票发行

结果变更注册资本议案》《关于设立募集资金专用账户并签订 》议案《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议

案》等与本次定向发行相关的议案。2022年1月14日，公司在全国股转系统指定信息

披露平台发布了《2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-001）。

综上，主办券商认为，公司及其相关责任主体在报告期内及本次定向发行过程

中，规范履行了信息披露义务。

五、关于本次定向发行现有股东优先认购安排合法合规性的意见

（一）现有股东认定

截至本次定向发行股票的股权登记日2022年1月10日，公司共有股东52名。

（二）现有股东行使优先认购权的具体情况

根据《公司章程》第二十条规定：“公司发行股份时，公司现有股东在同等条

件下对发行的股份不享有优先认购权。”根据《定向发行规则》第十二条规定，“发

行人应当按照《公众公司办法》的规定，在股东大会决议中明确现有股东优先认购

安排。”公司已在2022年第一临时股东大会决议中明确“本次定向发行根据《公司

章程》规定，公司发行股份，现有股东无优先认购权。”

根据《公司章程》规定以及2022年第一次临时股东大会决议，公司发行股份，

现有股东无优先认购权。因此，本次发行无优先认购安排。

综上，主办券商认为，本次发行在册股东无优先认购权，本次发行关于优先认

购的安排合法合规，符合《公众公司办法》《定向发行规则》以及《公司章程》的

规定。

六、关于发行对象范围是否符合投资者适当性要求的意见

公司本次发行为发行对象不确定的发行，根据《股票定向发行说明书》的要求，

本次发行的发行对象具体范围为“符合《非上市公众公司监督管理办法》和《全国

中小企业 股份转让系统投资者适当性管理办法》规定条件的，不超过18名（含）合

格投资者。公司将按照《非上市公众公司监督管理办法》第四十三条的规定，不采

用公开路演、询价的方式确定发行对象。”因此本次定向发行范围符合《公众公司

办法》和《投资者适当性管理办法》等相关规定。

综上，主办券商认为，公司本次定向发行范围符合中国证监会及全国股转系统

关于投资者适当性的要求。

七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持

及是否为持股平台的意见

截至本推荐工作报告出具之日，本次发行对象尚未确定。待发行对象确定后，

主办券商将对发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持情况及是否

为持股平台予以详细核查并说明（包括但不限于关于失信联合惩戒对象、股权代持、

持股平台的核查方法及核查结果）。

八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见

截至本推荐工作报告出具之日，本次发行对象尚未确定。待发行对象确定后，

主办券商将对发行对象认购资金来源是否符合相关法律法规、业务规则的规定发表

意见。

九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见

（一）关于发行决策程序是否合法合规的说明

1、2021年12月24日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了

《关于山东佳能科技股份有限公司2021年第一次股票定向发行说明书的议案》《关

于在册股东无优先认购权的议案》《关于设立本次股票发行募集资金专项账户并签

署 的议案》《关于修改 的议案》《关于根据本

次股票发行结果变更注册资本的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本

次股票发行相关事宜的议案》《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议

案》等议案。

公司本次董事会审议上述议案时，会议应出席董事5人，出席和授权出席董事

5人。董事会对议案作出的决议均已经全体董事通过，上述议案均不涉及关联交易，

无需回避表决。

2、2021年12月24日，公司召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于

山东佳能科技股份有限公司2021年第一次股票定向发行说明书的议案》《关于在册

股东无优先认购权的议案》《关于设立本次股票发行募集资金专项账户并签署 的议案》等与本次定向发行相关的议案。

本次会议应出席监事3人，实际出席和授权出席监事3人。监事会对议案的决议

均已全体通过，上述议案均不涉及关联交易，无需回避表决。

公司监事会对公司本次股票定向发行相关文件进行了审核并出具书面审核意

见。

3、2021年12月27日，公司发布了《关于召开2022年第一次临时股东大会通知

公告》。

2022年1月13日，公司召开2022年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关

于山东佳能科技股份有限公司2021年第一次股票定向发行说明书的议案》《关于在

册股东无优先认购权的议案》《关于修改 的议案》《关于根据本次股票

发行结果变更注册资本议案》《关于设立募集资金专用账户并签订 的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事

宜的议案》等与本次定向发行相关的议案。

公司2022年第一次临时股东大会召开时，出席或授权出席本次股东大会的股东

共3人，持有表决权的股份总数5,349.53万股，占公司有表决权股份总数的89.52%。

上述议案的表决结果均为：同意股数5,349.53万股，占出席本次会议有表决权股份总

数的100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股

数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%，上述议案均不涉及关联交易，

无需回避表决。

（二）关于本次定向发行是否涉及连续发行的说明

公司董事会审议定向发行有关事项时，不存在尚未完成的普通股、优先股或可

转换公司债券发行、重大资产重组和股份回购事宜，不存在违反《非上市公众公司

收购管理办法》关于协议收购过渡期的相关规定等事项的情形。

因此，本次定向发行不涉及连续发行。

（三）本次发行中发行人及发行对象是否须履行国资、外资等主管部门审批、

核准或备案等程序

1、公司需要履行的主管部门的审批、核准或备案程序

公司现有股东不存在为国资、外资、金融企业等的情形，无需履行国资、外资、

金融等相关主管部门的审批、核准或备案程序。

2、发行对象需要履行的主管部门的审批、核准或备案程序

截至本推荐工作报告出具之日，本次发行对象尚未确定。待发行对象确定后，

主办券商将对本次发行的发行对象是否须履行国资、外资等主管部门审批、核准或

备案等程序予以核查并说明。

综上，主办券商认为，公司本次定向发行决策程序符合《公司法》《证券法》

《公众公司办法》《定向发行规则》等有关规定，发行决策程序合法合规，不存在

连续发行情形，发行人无需履行国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案等

程序。待发行对象确定后，主办券商将对本次发行的发行对象是否须履行国资、外

资等主管部门审批、核准或备案等程序予以核查并说明。

十、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见

（一）关于定价方式和定价过程合法合规性的说明

2021年12月24日，公司召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第九次

会议，对包括发行价格在内的《关于山东佳能科技股份有限公司2021年第一次股票

定向发行说明书的议案》进行审议并通过。2022年1月13日，相关议案经公司2022

年第一次临时股东大会审议通过。以上会议决议公告均已按规定在全国股转系统指

定信息披露平台发布，公司发行价格决策程序符合《公司法》《公司章程》的有关

规定。

（二）关于定价合理性的说明

1、每股净资产及基本每股收益

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上会师报字(2021)第3864号标

准无保留意见的《审计报告》，截至2020年12月31日，公司股本为53,500,000.00元，

归属于挂牌公司股东的净利润为16,871,904.44元，归属于挂牌公司股东的净资产为

104,116,095.14元，归属于挂牌公司股东的每股净资产为1.95元，基本每股收益为0.32

元。

根据公司于2021年10月29日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《2021

年第三季度报告》，截至2021年9月30日，公司股本为59,760,000.00元，归属于

挂牌公司股东的净利润为11,107,842.55元，归属于挂牌公司股东的净资产为

131,270,206.54元，归属于挂牌公司股东的每股净资产为2.20元，基本每股收益为

0.19元。

本次股票发行价格为4.00元/股，不低于最近年度经审计及最近一期末（未经审

计）的每股净资产价格。

2、二级市场交易价格

公司为新三板创新层公司，交易方式为集合竞价交易，截至2021年11月30日，

前120个交易日中共出现6个交易日通过集合竞价发生股票交易，且成交股数介于

100股至400股之间，因此公司在新三板交易并不活跃，其成交价格不适宜作为定

价参考。

3、前一次股票发行情况

公司自挂牌以来，共进行过一次股票发行。前次股票发行具体情况如下：

公司于2020年11月4日召开的第二届董事会第八次会议决议、2020年11月

19日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过《关于 的议案》，此次共发行股票

6,260,000

股，

募集资金为

16,276,000.00

元，发

行价格为每股人民币2.60元，发行对象共4名，新

增股份挂牌转让日期为2021年1月27日。截至2021年9月30日，该次股票发行

募集资金已使用完毕。

4、挂牌以来权益分派情况

公司自挂牌以来，未进行过权益分派。

公司在董事会决议日至新增股份登记日期间预计不会发生权益分派情况，不会

导致发行数量和发行价格进行相应调整。

综上所述，本次股票的发行定价综合考虑了公司每股收益、每股净资产、权益

分派情况、所处行业、公司的商业模式、成长性、前次发行价格等多种因素确定。

（三）本次定向发行是否适用《企业会计准则第11号——股份支付》的说明

根据《企业会计准则第11号——股份支付》规定：“股份支付，是指企业为获

取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的

交易。”

1、发行对象

本次股票定向发行为不确定对象发行。截至本股票定向发行推荐工作报告出具

之日，发行对象尚未确定。根据公司已披露的《股票定向发行说明书》，发行对象

的具体范围为“符合投资者适当性管理规定的外部投资者，包括自然人投资者、法

人投资者及其他经济组织”。

2、发行目的

公司本次定向发行股票的目的是将所募集资金用于项目建设、补充流动资金、

归还银行贷款，本次发行有助于改善公司财务状况，优化资本结构，降低公司资产

负债率，有利于提高公司产品的技术含量及生产效率，有利于提高企业效益，进一

步增强企业竞争优势与抗风险能力，以确保公司未来发展战略和经营目标的实现。

不以获取职工、其他方服务或者以激励为目的。

3、发行价格

本次定向发行股票价格为4.00元/股，2021年9月30日，归属于挂牌公司股东的

每股净资产为2.20元，本次股票发行价格定价公允（挂牌公司定价合理性论述详见

本章节“（二）关于定价合理性的说明”），不具有激励作用。

综上简析，本次发行不适用股份支付准则，不应按照《企业会计准则第11号—

—股份支付》等规定进行会计处理。

综上，主办券商认为，本次发行定价方式合理、价格决策程序合法合规、发行

价格不存在显失公允的情形，不适用股份支付准则，不存在损害公司及股东利益的

情况。

十一、关于本次定向发行相关认购协议等法律文件合法合规性的意

见

主办券商认为，公司本次发行为发行对象不确定的发行，目前阶段尚无法对该

条款发表意见，待发行对象确定后，主办券商会按照规定对相关事项进行核查，并

出具专项核查意见。

十二、关于本次定向发行新增股票限售安排合法合规性的意见

本次定向发行的全部股份将在中国证券登记结算有限公司北京分公司登记。

主办券商认为，本次定向发行尚未确定具体发行对象，关于本次定向发行新增股份

限售安排的合法合规性，主办券商将在确定认购对象后根据认购协议、确定后的认

购对象再进行具体核查并出具专项核查意见。

十三、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见

（一）募集资金管理制度

公司于2020年11月4日分别召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会五次

会议审议通过了《关于制订 的议案》，制订了《募集资金

管理制度》，并于2020年11月4日在全国股转系统指定信息披露平台发布了《募集资

金管理制度》。

《募集资金管理制度》对募集资金的存储、使用、监管和责任追究进行了规定，

明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

（二）募集资金账户

公司于2021年12月24日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次

会议，于2022年1月13日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于设立本

次股票发行募集资金专项账户并签署 的议案》，对设立募

集资金专项账户履行了审议程序。

综上，主办券商认为，公司已建立健全募集资金内控及管理制度，符合《公众

公司办法》《定向发行规则》等有关法律法规的规定。

十四、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见

(一) 本次发行是否符合募集资金信息披露要求

公司已披露的《股票定向发行说明书》中，披露本次发行募集资金用途为：本

次发行募集资金的用途是项目建设，即用于公司年产40,000套深冷管架智能化制造

项目及子公司旺泰科技年产20万㎡二氧化碳捕集换热器项目，以及归还银行贷款、

补充流动资金，本次发行有助于改善公司财务状况，优化资本结构，降低公司资产

负债率，有利于提高公司产品的技术含量及生产效率，有利于提高企业效益，进一

步增强企业竞争优势与抗风险能力，以确保公司未来发展战略和经营目标的实现。

主办券商认为，本次发行符合募集资金信息披露要求。

（二）本次募集资金的必要性及合理性

本次发行募集资金用途如下：

序号

用途

拟投入金额（元）

1

补充流动资金

61,000,000

2

项目建设

39,000,000

3

归还银行贷款

30,000,000

合计

–

130,000,000

1、项目建设的必要性及合理性

1）完善公司战略布局，增强市场竞争力

项目一：深冷管架用于石油、化工、城市热网、船舶制造、机车制造、航空航

天等行业，随着我国宏观经济稳定的发展，在国家加强基础设施建设、乙烯、LNG

产业布局的刺激下，深冷管架的市场需求呈现出快速增长态势。目前我国深冷管架

国内生产量尚远低于市场需求量，我国深冷管架工业面临新的发展机遇，市场需求

持续增长。深冷管架产品是公司重点战略布局产品。该项目建设会加快公司扩大销

售市场，增加公司市场竞争力。

项目二：在众多碳捕集技术中，CO2化学吸收技术由于其烟气适用性好，捕集

效率高，是目前相对较为成熟、应用范围最广且具有商业化发展前景的燃烧后二氧

化碳捕集方法。目前，该技术主要技术瓶颈是投资和捕集能耗较高，导致碳捕集技

术难以得到广泛应用。针对化学吸收碳捕集系统吸收剂高粘度、高腐蚀、大换热量

导致的反应设备成本高、低品位热量无法利用的问题，为突破技术难点，子公司旺

泰科技与浙江大学合作联合建立换热器实验平台，通过技术研发，进行了CO2捕集

高效换热器设备的关键节能技术开发，高效换热器设备实现了化学吸收系统捕集能

耗相对现有常规吸收系统降低20%以上，年运行成本降低10-15%，显著降低CO2捕

集成本。成本的降低，促使该技术的推广，并带动二氧化碳捕集高效换热器的市场

刚需，应用前景广泛。

2）促进公司的长期发展，提升盈利能力

项目一：公司年产40,000套深冷管架智能化制造项目属于《产业 结构调整 指导

目录（2019年本）》“鼓励类”第七条“石油、天然气”中的第3款“原油、天然气、

液化天然气、成品油的储运和管道输送设施、网络和液化天然气加注设施建设”类。

项目二：子公司旺泰科技年产20万㎡二氧化碳捕集换热器项目属于《产业结构

调整指导目录（2019年本）》“鼓励类”第四条“电力”中的第9款“燃煤发电机组

超低排放技术”类、第七条“石油、天然气”中的第5款“油气田提高采收率技术、

安全生产保障技术、生态环境恢复与污染防治工程技术开发利用”类、第八条“钢

铁”中的第12款“钢铁与相关产业间可循环流程工艺技术开发与应用”类、第九条

“ 有色金属 ”中的第2款“高效、低耗、低污染、新型冶炼技术开发”类。

以上两个项目均属于国家鼓励类项目，且市场前景良好，有助于公司长远发展

及提升盈利能力。

2、补充流动资金、归还银行贷款的必要性及合理性

公司立足于工业金属管件制造和金属压力容器制造领域，业务发展战略定位于

为客户提供综合性的管道支吊架和压力容器产品服务，主要产品与服务包括管道支

吊架以及换热器等压力容器的研发、生产和销售等。随着公司业务规模的不断扩大

及业务模式的不断拓展，对流动资金的需求也相应增加，本次募集资金部分用于补

充流动资金、归还银行贷款，以满足公司日常生产经营的资金需求，缓解现有业务

规模扩张带来的资金压力，降低负债规模，优化资产负债结构，降低财务风险，保

证公司未来稳定可持续发展。本次定向发行可为公司未来的发展提供充足的资金保

障，具有必要性和合理性，符合公司及全体股东利益。

综上，主办券商认为，本次募集资金具有必要性、合理性。

（三）本次募集资金用途的合规性，是否存在违反《定向发行规则》第二十一

条的情形

本次发行募集资金用途为：本次发行募集资金的用途是项目建设，即用于公司

年产40,000套深冷管架智能化制造项目及子公司旺泰科技年产20万㎡二氧化碳捕集

换热器项目，以及归还银行贷款、补充流动资金。

其中对项目建设的资金需求测算具体如下：

项目预算表

单位：万元

支出预算

项目一费用金额

项目二费用金额

合计

一、直接费用

10,000.00

8,000.00

18,000.00

1、基建费用

4,500.00

2,000.00

6,500.00

2、机器设备

3,000.00

5,500.00

8,500.00

3、配套设施

2,500.00

500.00

3,000.00

二、专利费用、研发费用等流动资金

1,000.00

2,000.00

3,000.00

合计

11,000.00

10,000.00

21,000.00

1）项目一预算及募集资金投入安排

本项目基建费用为4,500.00万元，主要用于土地使用权及厂房建设，具体包

括深冷管托生产车间（包括检测实验室）、智能立体熟化库、柔性混合式立体仓库

等；机器设备费3,000.00万元，主要用于购买保冷管托自动生产线、保冷管壳自

动生产线、激光切割机等；配套设施2,500.00万元，主要用于模具、安全设施、

消防设施、环保设施等；专利费用、研发费用等流动资金1,000.00万元，主要用

于试验原材料、专家费用、专利费用等。

本项目拟使用募集资金2,900.00万元，用于厂房建设费1,500.00万元及设备

购置费1,400.00万元，预计厂房主体设施将在2022年11月竣工并验收，2022年

12月投产使用。预计于2022年5月开始采购设备，2022年12月安装完成。

2）项目二预算及募集资金投入安排

本项目基建费用为2,000.00万元，主要用于厂房建设，具体包括二氧化碳捕

集换热器车间（压型工序、焊接工序、总装工序）；机器设备费5,500.00万元，

主要用于购买自动化生产线、智能化压型生产线、油压机（1万吨）、全自动激光

焊接机、激光切割机等；配套设施500.00万元，主要用于配电设备、消防设施、

水电、环保设备等；专利费用、研发费用等流动资金2,000.00万元，主要用于人

才引进、原材料采购、工人工资等。

本项目拟使用募集资金1,000.00万元，其中800.00万元用于购置设备，200.00

万元用于购置配套设施，预计2022-2023年投入使用募集资金并达到投产使用状态。

用于归还的银行借款情况如下：

单位：万元

序号

债权人名称

借款发生时间

借款总额

当前余额

拟偿还金额

借款实际用途

1

济宁银行

淄博分行

2019.06.28-2022.06.27

3,000.00

2,300.00

2,300.00

购买原材料

2

济宁银行

淄博分行

2021.05.28-2022.05.27

1,000.00

1,000.00

700.00

购买原材料

该资金用途明确，不存在违反《定向发行规则》第二十一条的情形。

综上，主办券商认为，本次发行符合募集资金信息披露要求，本次募集资金具

有必要性、合理性，本次募集资金用途符合相关规定，不存在违反《定向发行规则》

第二十一条的情形。

十五、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的

意见

1、报告期内股票发行基本情况

报告期内，公司存在一次股票发行情况。

2020年12月公司完成2020年第一次股票发行，募集资金16,276,000.00元，募集

资金情况如下：

2020年11月4日第二届董事会第八次会议审议通过了《关于 的议案》，并于2020年11月19日召开

的2020年第二次临时股东大会审议通过。本次发行股票6,260,000股，发行价格为每

股人民币2.60元，共募集资金16,276,000.00元。

2020年12月7日全国 中小企业 股份转让系统有限责任公司出具了《关于山东佳能

科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2020]3776号）。

2021年1月15日，经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具上会师验字

[2021]第0216号《验资报告》。

2021年1月22日，公司披露了《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌

并公开转让的公告》，本次新增股份于2021年1月27日在全国 中小企业 股份转让系统

挂牌并转让。

2、募集资金的实际使用情况

截至2021年9月30日，公司募集资金使用情况汇总如下：

项目

金额（元）

一、募集资金总额

16,276,000.00

加：利息（活期利息、理财利息）

4,373.06

本期可使用募集资金金额

16,280,373.06

二、本期实际使用募集资金金额

16,280,373.06

其中：补充流动资金

16,278,788.60

手续费

1,584.46

三、募集资金余额

0.00

3、变更募集资金使用情况

公司不存在变更募集资金用途的情况。

综上，主办券商认为，公司募集资金使用符合《定向发行规则》《定向发行指

南》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

十六、关于本次定向发行对发行人影响的意见

（一）本次定向发行对发行人经营管理的影响

本次发行完成后，公司将募集资金用于公司流动资金补充、项目建设、归还银

行贷款，有利于提高公司产品的技术含量及生产效率，开拓市场，同时进一步完善

公司资产负债结构，提升公司的盈利能力、偿债能力和抗风险能力。因此，本次定

向发行后公司的经营管理状况将会得到进一步改善，更能有效的发挥公司的盈利空

间和持续发展能力。

（二）本次定向发行后发行人财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况

本次定向发行完成后，公司的股本规模、净资产等财务指标有所提高，资产负

债率有所降低，公司财务状况得以改善。同时，充足的流动资金可以帮助公司缓解

现金压力，降低财务费用，促进公司利润增长。公司本次定向发行募集资金将增加

公司当期筹资活动产生的现金流，对公司现金流量有积极的影响。

（三）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同

业竞争等变化情况

本次股票发行对公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联

交易及同业竞争等情况不会产生变化。

（四）本次定向发行前后公司控制权变动情况

本次股票发行前，截至2021年11月30日，杨立勇先生直接持有公司股份

28,201,141股，占公司股本的47.19%，与一致行动人淄博佳能投资合伙企业（有限

合伙）持股比例为50.12%，且担任公司的董事长，为公司的控股股东及实际控制人。

2022年2月15日，控股股东、实际控制人杨立勇先生与股东杨德生先生签署

了《一致行人协议》，杨德生先生成为杨立勇先生的一致行动人。截至2022年2

月18日，杨立勇先生直接持有公司股份28,201,141股，占公司股本的47.19%，与

一致行动人杨德生、淄博佳能投资合伙企业（有限合伙）合计持股比例为89.52%，

且担任公司的董事长，为公司的控股股东及实际控制人。

本期定向发行后，依据2022年2月18日公司证券持有人名册并考虑本次定向

发行全部认购且杨立勇及一致行动人不参与认购的情况，杨立勇直接持有公司股份

比例将变为30.57%，与一致行动人杨德生、淄博佳能投资合伙企业（有限合伙）合

计持股比例将变为57.98%，杨立勇先生仍为公司控股股东、实际控制人。

因此，本次发行不会导致公司的控制权发生变化。

（五）本次定向发行对其他股东权益的影响

本次发行募集资金将对公司财务状况和现金流情况起到一定的改善作用。本次

发行后，公司总资产及净资产规模均有所提升，财务状况将得到进一步改善，对其

他股东权益或其他类别股东权益有积极影响。

十七、关于发行人是否存在完成新增股票登记前不得使用募集资金

情形的意见

根据《定向发行规则》第二十二条，发行人在验资完成且签订募集资金专户三

方监管协议后可以使用募集资金；存在下列情形之一的，在新增股票完成登记前不

得使用募集资金：

（一）发行人未在规定期限或者预计不能在规定期限内披露最近一期定期报告；

（二）最近十二个月内，发行人或其控股股东、实际控制人被中国证监会及其

派出机构采取行政监管措施、行政处罚，被全国股转公司采取书面形式自律监管措

施、纪律处分，被中国证监会立案调查，或者因违法行为被司法机关立案侦查等；

（三）全国股转公司认定的其他情形。

经主办券商查阅股转公司官网、中国证监会网站及发行人披露的公告等，发行

人不存在未在规定期限或者预计不能在规定期限内披露最近一期定期报告的情形；

发行人或其控股股东、实际控制人不存在最近十二个月内被中国证监会及其派出机

构采取行政监管措施、行政处罚，被全国股转公司采取书面形式自律监管措施、纪

律处分，被中国证监会立案调查，或者因违法行为被司法机关立案侦查的情形。

综上，主办券商认为发行人不存在《定向发行规则》第二十二条规定的在完成

新增股票登记前不得使用募集资金的情形。

十八、关于本次定向发行聘请第三方的意见

在本次股票定向发行过程中，主办券商不存在直接或间接有偿聘请第三方的行

为，不存在未披露的聘请第三方行为；公司不存在直接或间接有偿聘请除律师事务

所、会计师事务所等本次发行依法需聘请的证券服务机构之外的第三方行为。

十九、主办券商认为应当发表的其他意见

（一）本次发行的审批风险

根据《全国 中小企业 股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，本次定向

发行尚需由全国股转系统完成自律审查后方可实施，公司本次定向发行能否通过全

国股转系统自律审查存在不确定性。

（二）偿债能力不足的风险

2021年9月30日，公司合并报表资产负债率为56.76%，长短期银行借款余额

为7,812.00万元。由于公司期末借款余额相对较大，面临一定的还款压力，且公司

货币资金较低，如果公司不能合理安排资金使用，公司可能面临偿债能力不足的风

险。

（三）即期收益摊薄风险

本次发行后，公司股本将相应增加，由于募集资金使用效益真正发挥出来需要

一定时间，因此短期内公司净资产收益率、每股收益等财务指标可能出现一定程度

的摊薄。

二十、关于本次定向发行的推荐结论

佳能科技本次定向发行属于豁免向中国证监会申请核准的股票发行，本次发行

决策过程、信息披露等方面均符合《公司法》《公众公司办法》《非上市公众公司

信息披露内容与格式准则第3号》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第4号》

《定向发行规则》《定向发行指南》等规定，佳能科技具备非上市公众公司定向发

行的基本条件， 中泰证券 同意推荐佳能科技在全国股转系统定向发行股票。

（以下无正文）

E:督导2021佳能科技发行反馈回复最终稿推荐报告.jpg

（本页无正文，为《 中泰证券 股份有限公司关于山东佳能科技股份有限公司2021

年第一次股票定向发行的推荐工作报告》之签章页）

法定代表人（或授权代表）签字：

李 峰

项目负责人签字：

陈成

项目经办人签字：