康乾大成:开源证券股份有限公司关于康乾大成（北京）科技股份有限公司股票定向发行的推荐工作报告 时间：2022年02月25日 18:40:19 中财网 原标题:康乾大成:开源证券股份有限公司关于康乾大成（北京）科技股份有限公司股票定向发行的推荐工作报告

开源证券股份有限公司关于

康乾大成（北京）科技股份有限公司

股票定向发行的推荐工作报告

主办券商

陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

二〇二二年二月

1

目录

一、关于发行主体合法合规性的意见

5

二、关于发行人公司治理规范性的意见

7

三、关于本次定向发行是否需要履行核准程序的意见

7

四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见

8

五、关于现有股东优先认购安排合法合规性的意见

9

六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见

10

七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股平台的

意见

13

八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见

14

九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见

15

十、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见

16

十一、关于认购协议等本次发行相关法律文件合法合规性的意见

18

十二、关于新增股票限售安排合法合规性的意见

19

十三、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见

20

十四、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见

20

十五、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见

21

十六、关于发行人是否存在完成新增股票登记前不得使用募集资金情形的意见

21

十七、关于非现金资产认购

/募集资金用于购买资产的合法合规性意见（如有）

22

十八、关于本次授权定向发行内容及程序合法合规性的意见

22

十九、关于本次定向发行对发行人影响的意见

23

二十、关于本次定向发行聘请第三方的意见

24

二十、主办券商认为应当发表的其他意见

24

二十一、关于本次定向发行的推荐结论

24

2

释义

在股票定向发行推荐工作报告中，除非另有所指，下列简称具有如下含义：

释义项目释义

康乾大成、发行人、挂牌公司、公司指康乾大成（北京）科技股份有限公司

推荐主办券商、主办券商、开源证券指开源证券股份有限公司

《股票定向发行说明书》指

挂牌公司于

2021年

11月

11日在全国中小

企业股份转让系统信息指定披露平台披露

的《康乾大成（北京）科技股份有限公司

2021年第一次股票定向发行说明书》（公

告编号：2021-023）

《股票定向发行说明书》（第一次修

订）

指

挂牌公司于

2022年

1月

27日在全国中小企

业股份转让系统信息披露指定披露平台披

露的《康乾大成（北京）科技股份有限公司

2021年第一次股票定向发行说明书》（第

一次修订）（公告编号：2022-007）

股转系统指全国 中小企业 股份转让系统

全国股转公司指全国 中小企业 股份转让系统有限责任公司

公开转让指公司在全国股份转让系统挂牌并进行股票

公开转让的行为

中国证监会指中国证券监督管理委员会

中国结算指中国证券登记结算有限责任公司

《认购协议》指《康乾大成（北京）科技股份有限公司定向

发行股票附条件生效的认购协议》

《公司章程》指《康乾大成（北京）科技股份有限公司章程》

《公司法》指《中华人民共和国公司法》

《证券法》指《中华人民共和国证券法》

《管理办法》指《非上市公众公司监督管理办法》

《业务规则》指《全国 中小企业 股份转让系统业务规则（试

行）》

《监管指引》指《非上市公众公司监管指引第

3号——章

程必备条款》

《股票定向发行规则》指

《全国 中小企业 股份转让系统股票定向发

行规则》

3

释义项目释义

《股票定向发行指南》指

《全国 中小企业 股份转让系统股票定向发

行指南》

《信息披露规则》指

《全国 中小企业 股份转让系统挂牌公司信

息披露规则》

《投资者适当性管理办法》指

《全国 中小企业 股份转让系统投资者适当

性管理办法》

股东大会指

康乾大成（北京）科技股份有限公司股东大

会

董事会指康乾大成（北京）科技股份有限公司董事会

监事会指康乾大成（北京）科技股份有限公司监事会

三会指股东大会、董事会、监事会

元、万元指人民币元、万元

本推荐工作报告指

开源证券股份有限公司关于康乾大成（北京）

科技股份有限公司股票定向发行推荐工作

报告

注：本推荐工作报告中所述“现有股东”是指“本次发行的股权登记日

2021年11月25日中国

证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的证券持有人名册记载的全部股东”。

4

一、关于发行主体合法合规性的意见

（一）发行人是否符合《定向发行规则》第九条规定的意见

根据《股票定向发行规则》第九条规定：“发行人定向发行应当符合《公

众公司办法》关于合法规范经营、公司治理、信息披露、发行对象等方面的规

定。发行人存在违规对外担保、资金占用或者其他权益被控股股东、实际控制

人严重损害情形的，应当在相关情形已经解除或者消除影响后进行定向发

行。”

报告期内，挂牌公司不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体

系，为挂牌公司业务活动的平稳运行提供充分保障，挂牌公司经营合法合规。

公司治理规范，合法规范经营，履行了信息披露义务，符合《公司法》《公众

公司办法》《信息披露规则》等相关法律法规的规定。

经核查康乾大成自挂牌以来的定期报告、征信报告以及公司出具的相关声

明，截至本定向发行推荐工作报告出具之日，公司不存在违规对外担保、资金

占用或者其他权益被控股股东、实际控制人严重损害的情形，符合《股票定向

发行规则》第九条的规定。

（二）关于发行人及其控股股东、实际控制人及其子公司是否为失信联合惩戒

对象的说明

1、挂牌公司及其控股子公司以及挂牌公司相关人员是否为失信联合惩戒

对象的核查意见

截至本推荐工作报告签署之日，关于挂牌公司及其控股子公司以及挂牌公

司的法定代表人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员是否为

失信联合惩戒对象说明如下：

是否存在

是否被列

序

被执行联

姓名或名称

职务

/关系

入失信执

号

合惩戒的

行人名单

情况

康乾大成（北京）科技股份有

1

挂牌公司

否

否

限公司

京北嘉弘（北京）汽车服务有

2

全资子公司

否

否

限公司

3

去保养（北京）科技发展有限

全资子公司

否

否

5

公司

4

康乾大成贸易有限公司

全资子公司

否

否

5

广西嘉麟信息科技有限公司

全资子公司

否

否

京北嘉弘（常州）汽车服务有

6

二级子公司

否

否

限公司

京南嘉弘(北京)汽车技术有限

7

二级子公司

否

否

公司

广西去保养信息科技有限公

8

二级子公司

否

否

司

9

北京麦卡电子商务有限公司

二级子公司

否

否

广西同创富勒科技发展有限

10

二级子公司

否

否

公司

遂宁去保养汽车服务有限公

11

二级子公司

否

否

司

12

广西菠萝时代科技有限公司

三级子公司

否

否

法定代表人、控股股东、

13

韩涛

实际控制人、董事长、

否

否

副总经理

实际控制人、董事、总

14

王瑶

否

否

经理

15

焦大永

董事、董事会秘书

否

否

16

邵严

董事

否

否

17

聂晓毅

董事

否

否

18

平晓钢

监事会主席

否

否

19

范玉鹏

监事

否

否

20

李轶文

职工代表监事

否

否

21

刘广玉

财务总监

否

否

经查询中国执行信息公开网、国家企业信用信息公示系统、信用中国、中

国裁判文书网、证监会失信记录查询平台等网站并取得挂牌公司及其控股子公

司出具的书面承诺：挂牌公司及控股子公司合法合规经营，不存在重大违法违

规行为，不存在被列入失信被执行人名单的情况，不是失信联合惩戒对象。

经查询上述网站并取得相关主体出具的书面承诺：挂牌公司法定代表人、

控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员等不存在被列入失信被执

行人名单的情况，不是失信联合惩戒对象。符合《全国 中小企业 股份转让系统

诚信监督管理指引》的相关监管要求。

2、挂牌公司及其控股子公司在环保、食品药品、产品质量等方面是否存

在被列入失信者名单的核查意见

经核查中华人民共和国生态环境部官网、国家市场监督管理总局官网、国

6

家税务总局官网、国家发展和改革委员会官网等网站并取得挂牌公司及其控股

子公司出具的书面承诺：康乾大成及其控股子公司，不存在因违法行为而被列

入环保、食品药品、产品质量、税收违法和其他领域各级监管部门公布的其他

形式“黑名单

”的情形，未被列入严重违法失信企业名单（黑名单）。符合《全

国 中小企业 股份转让系统诚信监督管理指引》的相关监管要求。

经核查，主办券商认为，发行人本次发行符合《股票定向发行规则》第九

条规定，发行人及相关主体不属于失信联合惩戒对象。

二、关于发行人公司治理规范性的意见

挂牌公司依据《公司法》、《管理办法》及《非上市公众公司监管指引第3

号——章程必备条款》等制定了《公司章程》等各项规则、制度，公司治理结

构完善；挂牌公司建立了股东大会、董事会、监事会制度，明晰了各机构职责

和议事规则，“三会”职责清晰、运行规范，能够保障股东合法权利；挂牌公

司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权

委托、审议事项、表决和决议等均符合法律、行政法规和《公司章程》《治理

规则》以及议事规则等有关规定，会议记录完整的保存；挂牌公司强化内部管

理，完善了内控制度，按照相关规定建立会计核算体系、财务管理和风险控制

等制度，从而在制度基础上能够有效地保证挂牌公司经营业务的有效进行，保

护资产的安全和完整，保证挂牌公司财务资料的真实、合法、完整。康乾大成

公司治理不存在违反《管理办法》第二章规定的情形。

综上，主办券商认为，康乾大成公司治理规范，不存在违反《公司法》《管

理办法》第二章、《治理规则》等相关法律法规、业务规则的情形。

三、关于本次定向发行是否需要履行核准程序的意见

《管理办法》第四十八条的规定：“向特定对象发行股票后股东累计超过

200人的公司，应当持申请文件向中国证监会申请核准。股票公开转让的公众

公司提交的申请文件还应当包括全国股转系统的自律监管意见。股票公开转让

的公众公司向特定对象发行股票后股东累计不超过200人的，中国证监会豁免

7

核准，由全国股转系统自律管理。”

根据中国结算北京分公司出具的《证券持有人名册》，截至本次股票发行

的股权登记日2021年11月25日，康乾大成在册股东共有5名，其中，自然人股

东4名、法人股东1名；本次股票发行对象为符合投资者适当性管理规定的自然

人1名，机构投资者

1名，康乾大成本次发行后股东为

6名，其中，自然人股东

4

名、法人股东1名、有限合伙1名。本次定向发行后，股东人数累计未超过200

人。

综上，主办券商认为，康乾大成本次定向发行后累计股东人数未超过200

人，符合《管理办法》中关于豁免向中国证监会申请核准定向发行的条件。

四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信

息披露义务的意见

康乾大成及其相关责任主体在报告期内，虽然存在

2021年第三季度报告更

正、股票发行说明书修订事项，但均按照《管理办法》《信息披露规则》的要

求规范履行信息披露义务，不存在因信息披露违规或违法，被中国证监会及其

派出机构采取行政监管措施或行政处罚、被全国股转公司依法采取自律监管措

施或纪律处分的情形。

康乾大成本次定向发行按照《管理办法》《非上市公众公司信息披露内容

与格式指引第3号——定向发行说明书和发行情况报告书》《非上市公众公司

信息披露内容与格式指引第4号——定向发行申请文件》《股票定向发行规则》

《股票定向发行指南》等规定履行了信息披露义务，具体如下：

2021年11月11日，公司召开第二届董事会第九次会议审议通过股票定向发

行说明书等相关议案，并在股转系统指定信息披露平台（

www.neeq.com.cn）

披露了《公司2021年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：

2021-023）和

《公司关于召开

2021年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：

2021-026）、《公司关于拟修订 公告》（公告编号：2021-027）。

2021年11月29日，公司召开

2021年第一次临时股东大会审议通过股票定向

发行说明书等相关议案，并于

2021年12月1日在股转系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露了《公司

2021年第一次临时股东大会决议公告》（公

8

告编号：2021-028）。

2022年1月21日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七

次会议，审议通过了《关于更正公司2021年三季度报告的议案》，并在股转系

统指定信息披露平台（

www.neeq.com.cn）披露了《

2021年第三季度报告(更正

公告

)》（公告编号：

2022-002）、《

2021年第三季度报告（更正后）》（公

告编号：2022-001）。

2022年1月25日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第

八次会议审议通过了《关于对公司 2021年股票定向发行说明书>进行修订的议

案》、《关于公司实际控制人及一致行动人与广西南宁兴邕产业基金合伙企业

（有限合伙）签署附生效条件的

的解除协议

>的议案》，并于

2022

年1月27日在股转系统指定信息披露平台（

www.neeq.com.cn）披露了《股票定

向发行说明书》（第一次修订）。

综上，主办券商认为，发行人及其相关责任主体在报告期内虽然存在

2021

年第三季度报告更正、股票发行说明书修订事项，但本次定向发行过程中，公

司按照《管理办法》《信息披露规则》的要求规范履行信息披露义务。

五、关于现有股东优先认购安排合法合规性的意见

关于本次定向发行现有股东优先认购安排的说明：

根据《定向发行规则》第十二条规定：“发行人应当按照《管理办法》的

规定，在股东大会决议中明确现有股东优先认购安排。”

挂牌公司第二届董事会第九次会议和2021年第一次临时股东大会审议通过

《关于修订 的议案》，修订后《公司章程》第二十条规定：“公司

根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，

可以采用下列方式增加资本：（一）公开发行股份；（二）非公开发行股

份；……公司以本条前款第（一）、（二）种方式增发新股的，公司股票发行

前的在册股东对新增股份不享有优先认购权。”

公司第二届董事会第九次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过《关

于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的》议案。

综上，主办券商认为，发行人本次定向发行现有股东优先认购安排符合

9

《管理办法》《股票定向发行规则》等规范性要求。

六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见

根据《管理办法》第四十二条规定：“本办法所称定向发行包括股份有限

公司向特定对象发行股票导致股东累计超过200人，以及公众公司向特定对象

发行股票两种情形。

前款所称特定对象的范围包括下列机构或者自然人：

（一）公司股东；

（二）公司的董事、监事、高级管理人员、核心员工；

（三）符合投资者适当性管理规定的自然人投资者、法人投资者及其他经

济组织。

股票未公开转让的公司确定发行对象时，符合本条第二款第（三）项规定

的投资者合计不得超过35名。核心员工的认定，应当由公司董事会提名，并向

全体员工公示和征求意见，由监事会发表明确意见后，经股东大会审议批

准。”

根据《投资者适当性管理办法》第六条规定：“投资者申请参与基础层股

票发行和交易应当符合下列条件：

（一）实收资本或实收股本总额200万元人民币以上的法人机构；

（二）实缴出资总额200万元人民币以上的合伙企业；

（三）申请权限开通前

10个交易日，本人名下证券账户和资金账户内的资

产日均人民币200万元以上（不含该投资者通过融资融券融入的资金和证券），

且具有本办法第七条规定的投资经历、工作经历或任职经历的自然人投资者。

投资者参与挂牌同时定向发行的，应当符合本条前款规定。”

根据《投资者适当性管理办法》第七条规定：“自然人投资者参与挂牌公

司股票发行和交易的，应当具有2年以上证券、基金、期货投资经历，或者具

有2年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历，或者具有《证券

期货投资者适当性管理办法》第八条第一款第一项规定的 证券公司 、期货公司、

10

基金管理公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司，以及

经行业协会备案或者登记的 证券公司 子公司、期货公司子公司、私募基金管理

人等金融机构的高级管理人员任职经历。

核心员工的认定，应当由公司董事会提名，并向全体员工公示和征求意见，

由监事会发表明确意见后，经股东大会审议批准。”

具有前款所称投资经历、工作经历或任职经历的人员属于《证券法》规定

禁止参与股票交易的，不得申请参与挂牌公司股票发行与交易。”

根据《股票定向发行说明书》，本次股票发行对象情况如下：

序号发行对象姓名

发行对象类

别

认购股份数量（股）认购方式

1韩涛

控股股东、实

际控制人及

其一致行动

人

533,333现金认购

2

广西南宁兴邕产

业基金合伙企业

（有限合伙）

私募基金管

理人或私募

基金

800,000

现金认购

合计

1,333,333 –

发行对象基本情况如下：

1、在册股东：韩涛，男，

1981年

4月

10日出生，中国国籍，无境外永久

居住权，中国人民解放军装甲兵工程学院计算机科学与技术专业本科学历，东

南大学管理工程硕士学历。2004年

7月至

2006年

7月任方正集团部门经理；

2006

年

7月至

2012年

12月任当代节能置业股份有限公司董事会办公室副总监；

2010

年

5月至今任京北嘉弘（北京）汽车服务有限公司总经理，

2015年

12月至

2017

年

6月任公司总经理，2017年

6月被选举为公司董事长并担任副总经理，任期

三年。

截至本推荐工作报告签署之日，韩涛已于2020年3月10日取得 兴业证券 股

份有限公司长沙八一路证券营业部出具的文件证明：韩涛已于2017年4月27日

在我部临柜开通交易权限成为全国 中小企业 股份转让系统一类合格投资者，可

交易精选层、创新层、基础层股票。韩涛符合全国 中小企业 股份转让系统有限

责任公司基础层股份转让合格投资者条件，符合投资者适当性制度的有关规定，

可以参与新三板业务。

11

韩涛证券账户的基本信息如下：

账户名客户类型交易权限

一码通账户

号码

资金账号

韩涛普通账户合格投资者

0228391***

2130000**

*

发行对象韩涛与公司股东、实际控制人之一及其一致行动人、董事兼总经

理王瑶为夫妻关系，在挂牌公司担任董事长、副总经理、法定代表人职务。

发行对象广西南宁兴邕产业基金合伙企业（有限合伙）与挂牌公司、董事、

主要股东无关联关系。

2、新增投资者：广西南宁兴邕产业基金合伙企业（有限合伙），企业类

型为有限合伙企业，成立日期为2021年06月15日，统一社会信用代码

91450108MA5QJ2535L，地址为中国（广西）自由贸易试验区南宁片区凯旋路5

号基金大厦A座六楼6002号工位，经营范围为一般项目：创业投资（限投资未

上市企业）；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执

照依法自主开展经营活动）。

本次发行对象广西南宁兴邕产业基金合伙企业（有限合伙），已履行了私

募投资基金备案程序，私募基金管理人亦履行了备案手续。

本次股票定向发行不涉及核心员工参与认购。

综上，主办券商认为，发行对象符合中国证监会及全国股转公司关于投资

者适当性制度的有关规定。

12

七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股

权代持及是否为持股平台的意见

（一）本次股票定向发行对象及标的公司是否为失信联合惩戒对象的说明

截至本推荐工作报告签署之日，关于挂牌公司本次股票定向发行对象是否

存在被纳入失信联合惩戒对象名单情形的说明如下：

是否被列

是否存在被

序号

发行对象姓名

发行对象类别

入失信执

执行联合惩

行人名单

戒的情况

控股股东、实际

1

韩涛

控制人及其一致

否

否

行动人

广西南宁兴邕产业基金合伙企业

私募基金管理人

2

否

否

（有限合伙）

或私募基金

经查询中国执行信息公开网、国家企业信用信息公示系统、信用中国、中

国裁判文书网、证券期货市场失信记录查询平台等网站并取得发行对象出具的

书面承诺，未发现挂牌公司本次股票发行对象存在被列入失信被执行人名单、

被列入失信联合惩戒对象的情形。符合《全国 中小企业 股份转让系统诚信监督

管理指引》的相关监管要求。

（二）关于本次股票定向发行对象是否为“持股平台”或员工持股计划的说明

本次股票定向发行对象不存在持股平台。

（三）关于本次股票定向发行对象是否存在“股权代持”情形的说明

在康乾大成本次股票定向发行中，发行对象以现金认购本次发行的股份，

且与康乾大成签署了《公司实际控制人韩涛关于公司股票定向增发认购协议》、

《新增投资者广西南宁兴邕产业基金合伙企业（有限合伙）关于公司定向发行

股票之认购协议》，不存在代第三人进行出资或代第三人持有股份的情形。发

行对象已承诺：本次认购是本人真实意思的表达，不存在代他人出资及代他人

持有挂牌公司股份的情形，所认购的股份不存在代为持股、委托持股、协议约

定、信托持股等类似安排的情况，亦不存在其他可能引起挂牌公司股权结构发

生重大变更的协议或安排，或与本次发行披露的不一致的股份权属的安排。本

13

次交易真实、有效，不存在任何形式的股权纠纷或潜在纠纷。康乾大成本次股

票定向发行中发行对象不存在“股权代持”情形。

综上，主办券商认为，发行对象不属于失信联合惩戒对象及持股平台，也

不存在股权代持情况。

八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见

本次股票定向发行为现金认购，发行对象已出具声明确认，认购资金均来

源于自有资金，资金来源合法合规。

综上，主办券商认为，康乾大成本次股票定向发行对象认购资金来源合法

合规，符合相关法律法规、业务规则的规定。

14

九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见

（一）关于发行决策程序是否合法合规的说明

康乾大成于2021年11月11日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了

《关于 的议

案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议

案》、《关于修订

的议案》、《关于公司实际控制人及一致行动人

与广西南宁兴邕产业基金合伙企业（有限合伙）签署附生效条件的

的议案》等相关议案，其中关于《 的议案》、《关于公司实际控制人及一致行动人与广

西南宁兴邕产业基金合伙企业（有限合伙）签署附生效条件的

的议

案》关联董事韩涛、王瑶回避表决，表决程序合法合规。

2021年11月29日，康乾大成召开

2021年第一次临时股东大会，审议通过了

上述议案。其中关于《 的议案》、《关于公司实际控制人及一致行动人与广西南宁兴邕

产业基金合伙企业（有限合伙）签署附生效条件的

的议案》关联股

东韩涛、王瑶回避表决，表决程序合法合规。

广西南宁兴邕产业基金合伙企业(有限合伙）、广西嘉麟信息科技有限公

司、广西菠萝时代科技有限公司、韩涛、王瑶五方于

2021年11月5日签署了《关

于 之补充

协议》，内容包含实际控制人对广西南宁兴邕产业基金合伙企业(有限合伙）

的业绩承诺、股权回购、反稀释相关特殊投资条款内容。2022年1月25日，经

以上五方协商一致解除协议，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监

事会第八次会议审议通过了《关于公司实际控制人及一致行动人与广西南宁兴

邕产业基金合伙企业（有限合伙）签署附生效条件的 的解除协议>

的议案》，本次定向发行认购协议不存在特殊投资条款。

康乾大成本次股票定向发行履行了董事会、股东大会决策、回避表决程序，

董事会和股东大会的召集、召开、表决程序和表决结果符合《公司法》《公司

章程》的有关规定，合法、有效，决策程序合法合规。

（二）关于本次定向发行是否涉及连续发行的说明

15

截至本推荐工作报告签署之日，康乾大成不存在尚未完成的普通股、优先

股或可转换公司债券发行、重大资产重组和股份回购事宜。不存在未完成新增

股份登记的前次发行，未召开董事会审议下一次股票定向发行说明书。未违反

《非上市公众公司收购管理办法》关于协议收购过渡期的相关规定等事项。故

康乾大成本次定向发行不涉及连续发行，未违反《股票定向发行规则》等规定

关于连续发行的监管要求。

（三）关于挂牌公司本次定向发行是否需要履行国资、外资等相关主管部门的

审批、核准或备案等程序的说明

发行人及本次股票发行对象中不存在持有人类别为“国有法人”的股东，

本次发行中发行人及发行对象无需履行国资主管部门的审批、核准或备案等程

序。

发行人及本次股票发行对象中不存在外资企业或境外自然人，本次发行中

发行人及发行对象无需履行外资主管部门审批、核查或备案等程序。

综上，主办券商认为，康乾大成本次定向发行决策程序符合《公司法》

《证券法》《管理办法》《股票定向发行规则》等有关规定，发行决策程序合

法合规，不存在连续发行情形，无需履行国资、外资等相关主管部门的审批、

核准或备案等程序。

十、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见

（一）关于定价方式和定价过程合法合规性及定价合理性的说明

1、定价方法

根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年4月20日出具的中兴华

审字（2020）第010889号标准无保留意见的审计报告，截至2019年12月31日，

公司经审计的归属于公司股东的净资产为30,296,738.25元，归属于公司股东

的每股净资产为1.51元/股；2019年度经审计归属于公司股东的净利润为

1,200,577.49元，基本每股收益为0.06元/股。

根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年4月26日出具的中兴华

审字（2021）第011377号标准无保留意见的审计报告，截至2020年12月31日，

公司经审计的归属于公司股东的净资产为31,663,282.77元，归属于公司股东

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的每股净资产为1.58元/股；2020年度经审计归属于公司股东的净利润为

1,366,544.52元，基本每股收益为0.07元/股。

根据公司2022年1月21日披露的《2021年第三季度报告》，截至2021年9月30

日，公司未经审计的归属于公司股东的净资产为33,411,385.43元，归属于公

司股东的每股净资产为1.67元/股，2021年7-9月公司未经审计的归属于公司股

东的净利润为991,952.27元，基本每股收益为0.05元/股。

本次股票发行价格系综合考虑挂牌以来的权益分派情况、宏观经济环境、

公司所处行业、成长性、公司财务情况等多种因素与发行对象最终协商达成一

致意见。

2、定价方法的合法合规性

该价格已经第二届董事会第九次会议和2021年第一次临时股东大会审议通

过，定价决策程序合法有效，定价方式和定价过程符合《定向发行规则》《定

向发行业务指南》等相关法律法规的规定。

3、公司在二级市场股票交易价格

公司自挂牌以来，采取集合竞价转让方式，在二级市场的交易价格并不活

跃，对本次定增价格不具有参考性。

4、定价方法的合理性

本次股票发行价格系综合考虑公司挂牌以来的权益分派情况、宏观经济环

境、公司所处行业、成长性、财务情况、每股净资产等多种因素，并与本次发

行对象协商后最终确定。因目前本行业三板企业家数不多，可比项目还不具有

普遍性，全国股转公司信息披露平台对外报出的估值统计显示，三板市场的平

均市盈率为20-21倍之间，本次定增发行人PE倍数与三板市场平均PE倍数相吻

合，定价公允，发行价格合理有效，不存在损害公司及股东利益的情况。

（二）关于挂牌公司本次定向发行是否涉及股份支付的说明

1、发行对象：本次股票发行对象为符合投资者适当性管理要求的

1名自然

人、1名机构投资者。该投资者的基本信息详见“六、关于发行对象是否符合

投资者适当性要求的意见”。

2、发行目的：本次股票发行募集资金主要用于完善公司整体产业链布局，

扩大公司业务发展规模，增强公司综合实力。本次股票发行不属于挂牌公司为

获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定

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的负债交易，不以获取职工或其他方服务为目的，并非以获取发行对象持续服

务作为对价。也不以职工股权激励为目的，不存在发行股票进行股权激励的情

形。

3、股票的公允价值：康乾大成本次股票发行价格为7.5元/股。挂牌公司

定价合理性论述详见本章节“（一）关于定价方式和定价过程合法合规性及定

价合理性的说明”。

本次发行定价依据为康乾大成以2019年度、2020年度经审计的财务数据以

及2021年9月30日为基准日的公司财务数据。挂牌公司经营状况良好，具备持

续盈利能力，该定价结果与挂牌公司目前发展阶段和盈利能力相适应，较好的

反映了挂牌公司的成长性与投资价值。挂牌公司股票发行定价公允、合理，且

本次股票发行价格高于每股净资产，挂牌公司未向其他投资者发行价格明显低

于市场价格或者低于挂牌公司股票公允价值的股票。

康乾大成本次股票定向发行中不存在向挂牌公司高级管理人员、核心员工

或者其他投资者发行股票的价格明显低于市场价格或者低于挂牌公司股票公

允价值，不存在发行股票进行股权激励等情形，本次股票发行价格并未低于挂

牌公司最近一期经审计的每股净资产。结合本次股票发行的对象、发行的目的

及发行价格等，本次股票发行不是以获取职工或其他方服务为目的，定价公允，

不满足股份支付的情形，本次股票定向发行不适用《企业会计准则第

11号——

股份支付》有关股份支付会计处理的规定。

综上，主办券商认为，本次发行定价方式合理、价格决策程序合法合规、

发行价格不存在显失公允，不存在损害公司及股东利益的情况。

十一、关于认购协议等本次发行相关法律文件合法合规性的

意见

2021年11月5日，公司与发行对象签署了《公司实际控制人韩涛关于公司

股票定向增发认购协议》、《新增投资者广西南宁兴邕产业基金合伙企业（有限

合伙）关于公司定向发行股票之认购协议》，并经过了康乾大成第二届董事会

第九次会议及2021年第一次临时股东大会通过，相关决议程序合法合规，协议

主体资格均合法有效。

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广西南宁兴邕产业基金合伙企业(有限合伙）、广西嘉麟信息科技有限公

司、广西菠萝时代科技有限公司、韩涛、王瑶五方于

2021年11月5日签署了《关

于 之补充

协议》，内容包含实际控制人对广西南宁兴邕产业基金合伙企业(有限合伙）

的业绩承诺、股权回购、反稀释相关特殊投资条款内容。

2022年1月25日，经以上五方协商一致解除协议，公司召开第二届董事会

第十一次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于公司实际控制人及

一致行动人与广西南宁兴邕产业基金合伙企业（有限合伙）签署附生效条件的

补充协议>的解除协议>的议案》。

根据《股票定向发行规则》第三十一条规定“发行人股东大会审议通过定

向发行说明书后，董事会决议作出重大调整的，发行人应当重新召开股东大会

并按照本规则第二十九条、第三十条的规定进行审议。

”补充协议的解除，不

属于定向发行对象、金额、价款等重要事项的变更，不属于重大调整，故无需

召开股东大会审议。

本次定向发行认购协议不存在特殊投资条款。协议对认购股份数量、认购

价格、认购方式、支付方式、生效条件、违约责任、争议解决等均作了明确约

定，且协议中不存在《管理办法》、《股票发行业务规则》、《全国 中小企业 股份

转让系统股票定向发行业务规则适用指引第1号》等规定不得存在的损害公司

或公司股东合法权益的特殊条款；本次定向发行全部由发行对象以现金认购，

不存在以非现金资产认购发行股份的情形。

综上，主办券商认为，认购协议符合《民法典》《股票定向发行规则》《全

国 中小企业 股份转让系统股票定向发行业务规则适用指引第1号》等规范性要

求，不存在损害挂牌公司及股东利益的情形。

十二、关于新增股票限售安排合法合规性的意见

本次定向发行的全部股份将在中国证券登记结算有限公司北京分公司登

记。按照《公司法》、《全国 中小企业 股份转让系统业务规则（试行）》的规定，

本次发行对象韩涛为公司控股股东、实际控制人之一、董事长兼副总经理，其

在本次发行中认购的股份将按照法定要求进行限售，除此之外，本次发行的股

票不存在其他法定限售情形，且发行对象无自愿限售安排。

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综上，主办券商认为，新增股票限售安排符合《公司法》等规范性要求。

十三、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合

规性的意见

康乾大成于2017年6月10日召开第一届董事会第二次会议审议通过《康乾

大成（北京）科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案，为了规范募集资

金的使用与管理制定了《康乾大成（北京）科技股份有限公司募集资金管理制

度》，并于2017年6月25日经2017年第二次临时股东大会审议通过该议案。康

乾大成已经建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确

了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求等

内容。康乾大成自股票在全国 中小企业 股份转让系统挂牌以来至本次定向发行

前，未完成过股票定向发行事宜，不存在募集资金使用情况。

康乾大成第二届董事会第九次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过

了《关于设立募集资金专项账户并签署 的议案》，公

司将与主办券商、存放募集资金的银行签订《募集资金三方监管协议》。

综上，主办券商认为，康乾大成已审议制定《募集资金管理制度》，建立

健全了募集资金管理的内部控制及管理制度，报告期内不存在募集资金使用情

况。

十四、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见

本次发行募集资金共

10,000,000元用于补充流动资金，其中

7,000,000

元拟用于供应链品牌支出以支持公司业务正常发展，其中

450,000元的资金用

于支付公司研发人员工资，其中

2,550,000元的资金用于研发汽车保养服务门

店结算管理系统支出，通过自主研发的信息化管理系统，实现线上引流线下服

务，实现购买、安装、保养、维修等全方位的汽车后市场

O2O一体化服务，形

成辐射全国的线下销售网络，可以更好的促进公司业务的增长和规模的扩大。

随着公司业务规模的不断扩大，对流动资金的需求也相应增加，因为需要

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补充流动资金以满足公司日常生产经营的资金需求，缓解现有业务规模扩张带

来的资金压力，优化资产负债结构，降低财务风险，保证公司未来稳定可持续

发展。

综上，主办券商认为，本次发行符合募集资金信息披露要求，募集资金具

有必要性及合理性，募集资金用途合法合规，不存在违反《股票定向发行规则》

第二十一条的情形。

十五、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意

见

2017年

6月

10日，公司召开第一届董事会第二次会议，审议通过《关于

股份公司 的议案》，并于

2017年

06月

25日召开

2017年

第二次临时股东大会审议通过该议案，《康乾大成（北京）科技股份有限公司

募集资金管理制度》正式实施，该《募集资金管理制度》生效于公司挂牌之前，

当时为公司挂牌后合法合规经营做好制度性建设工作，为公司整体合规运营提

供制度支持。上述制度已于

2020年

4月

20日在全国股转系统指定信息披露平

台公告，公告编号为

2020-039，该制度已经公司董事会及股东大会审议表决

通过，符合相关法律法规规定。

2021年

11月

11日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关

于设立募集资金专项账户及与相关机构签署

的议

案》。公司已完成募集资金专项账户的设立，并将该专户作为认购账户，该专

户仅用于存放与使用募集资金，不得存放非募集资金或用于其他用途。

综上，主办券商认为，发行人募集资金内控及管理制度合法合规。

十六、关于发行人是否存在完成新增股票登记前不得使用募

集资金情形的意见

根据《定向发行规则》第二十二条规定：“发行人在验资完成且签订募集

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资金专户三方监管协议后可以使用募集资金；存在下列情形之一的，在新增股

票完成登记前不得使用募集资金：

（一）发行人未在规定期限或者预计不能在规定期限内披露最近一期定期

报告；

（二）最近十二个月内，发行人或其控股股东、实际控制人被中国证监会

及其派出机构采取行政监管措施、行政处罚，被全国股转公司采取书面形式自

律监管措施、纪律处分，被中国证监会立案调查，或者因违法行为被司法机关

立案侦查等；

（三）全国股转公司认定的其他情形。”

经核查，主办券商认为，发行人不存在完成新增股票登记前不得使用募集

资金的情形。

十七、关于非现金资产认购

/募集资金用于购买资产的合法

合规性意见（如有）

本次定向发行不涉及非现金资产认购、募集资金用于购买资产的情形。

十八、关于本次授权定向发行内容及程序合法合规性的意见

本次定向发行不属于授权定向发行。

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十九、关于本次定向发行对发行人影响的意见

（一）本次发行对发行人经营管理影响的说明

本次定向发行后公司实际控制人、第一大股东，均未发生变化，控制权未

发生变动。截至主办券商推荐工作报告出具之日，韩涛持有公司

10,999,200

股，持股比例为

54.9960%，在公司担任董事长及副总经理，认定其为公司控股

股东；王瑶持有公司

6,000,000股，持股比例为

30%，在公司担任董事、总经

理；同时二人为夫妻关系，均参与公司经营管理，可实际支配公司行为。因此

认定韩涛、王瑶为公司共同实际控制人。

本次定向发行对象为公司在册股东韩涛和新增投资者广西南宁兴邕产业

基金合伙企业（有限合伙）。本次定向发行后，公司控股股东、实际控制人合

计持有公司

17,532,533股，持股比例为

82.18%。因此仍认定韩涛、王瑶为公

司共同实际控制人。公司控股股东及实际控制人均不会发生变化，经营管理层

不会发生重大变化，不存在因股权结构及公司治理结构的变化给公司经营管理

造成不利影响的情形。

（二）本次发行对发行人财务状况、盈利能力和现金流量影响的说明

本次定向发行完成后，挂牌公司的总资产及净资产规模均有所提升，产业

布局得到进一步的优化，财务状况得到改善，盈利能力得到增强，现金流量情

况进一步优化。

（三）本次发行对发行人与其控股股东及其关联人之间的业务关系、管

理关系影响的说明

本次定向发行对康乾大成与其控股股东及其关联人之间的业务关系、管理

关系未产生重大不利影响。

（四）本次发行对其他股东权益造成影响的说明

本次定向发行后，其他股东持股比例将降低，但公司的总资产及净资产规

模均有一定幅度的提升，有利于保障公司长期稳定发展，有利于提高公司整体

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盈利能力，对其他股东权益有积极的影响。

二十、关于本次定向发行聘请第三方的意见

康乾大成本次股票定向发行中，除聘请主办券商、律师事务所、会计师事

务所等依法需聘请的证券服务机构之外，挂牌公司不存在直接或间接有偿聘请

其他第三方机构或个人的行为。

同时，在本次发行中，主办券商开源证券不存在直接或间接有偿聘请第三

方机构或个人的情形。

二十、主办券商认为应当发表的其他意见

（一）本次定向发行不存在公司权益被股东及其关联方严重损害且尚未消

除的情形。

（二）本次定向发行不存在公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解

除的情形。

（三）本次定向发行不存在现任董事、监事、高级管理人员最近二十四个

月内受到过中国证监会行政处罚或者最近十二个月内受到过全国股转公司公

开谴责、通报批评、认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

（四）公司不存在其他严重损害股东合法权益或者社会公共利益的情形。

（五）本次定向发行不存在挂牌公司及其控股股东、实际控制人、子公司、

董事、监事及高级管理人员和本次发行对象属于失信联合惩戒对象的情形。

二十一、关于本次定向发行的推荐结论

受康乾大成委托，开源证券担任其本次定向发行股份的主办券商。主办券

商本着行业公认的业务标准、道德规范和勤勉精神，对发行人的发行条件、存

在的问题和风险、发展前景等进行了充分尽职调查和审慎核查，就发行人与本

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次定向发行的有关事项严格履行了内部审核程序。

主办券商对发行人本次股票发行的推荐结论如下：

发行人符合《公司法》《证券法》和《管理办法》等法律法规及规范性文

件中关于非上市公众公司定向发行普通股的相关要求，本次定向发行申请文件

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。发行人公司治理良好、运作规范、

具有较好的发展前景，满足非上市公众公司定向发行普通股的基本条件。因此，

开源证券同意推荐康乾大成在全国 中小企业 股份转让系统定向发行股票。

（以下无正文）

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