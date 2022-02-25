振有电子:2021年度内部自我评价报告 时间：2022年02月25日 18:16:34 中财网 原标题:振有电子:2021年度内部自我评价报告

证券代码：839559 证券简称：振有电子 主办券商： 光大证券

浙江振有电子股份有限公司

2021年度内部控制自我评价报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

浙江振有电子股份有限公司（以下简称

“公司

”或

“本公司

”）根据《企业内部

控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称

“企业

内部控制规范体系

”），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监

督和专项监督的基础上，对公司截止

2021年

12月

31日（内部控制评价报告基

准日）内部控制的有效性进行了评价。

一、董事会对内部控制报告真实性的声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。建立、

健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。

本公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理、资产安全、财务报告及相

关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。内部控制存在

固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证，而且内部控制的有效性亦可

能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有检查监督

机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即釆取整改措

施。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准

日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制

规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准

日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内

部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制的目标

1.建立和完善内部治理和组织结构，形成科学的决策、执行和监督机制，保

证公司经营管理合法合规以及经营活动的有序进行，提高经营效率和效果，促进

企业实现发展战略。

2.建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项业务活动的

健康运行。

3.规范公司经营行为，保证会计资料、财务报表及相关信息的真实、准确和

完整。

4.建立良好的内部控制环境，堵塞漏洞、消除隐患，防止并及

时发现

、

纠正

错误、违规及舞弊行为，保护公司资产的安全、完整。

5.确保国家有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司内部规章制度的贯

彻实施。

（二）内部控制的基本原则

1、全面性原则：内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖企业及

所属单位的各种业务和事项；

2、重要性原则：内部控制应当在兼顾全面的基础上，格外关注重要业务事

项和高风险领域；

3、制衡性原则；内部控制应当在治理机构、机构设置及权责分配、业务流

程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。

4、适应性原则；内部控制应当与企业经营规模、业务范

围、竞争状况和风

险水平等相适应，并随着情况的变化加以调整。

5、成本效益原则：内部控制必须权衡成本与效益，以适当的成本实现有效

控制。

（三）内部控制评价的依据

根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》等法律、法规以及其他

相关规定。

（四）内部控制评价的程序和方法

1．评价程序：成立评价小组研究认定内部控制缺陷；按照规定权限和程序

报董事会审议批准。

2．评价方法：组成评价小组综合运用多种方法评价内部控制设计和有效运

行的证据，研究认定内部控制设计缺陷和运行缺陷。

3.评价范围

公司按照风险导向原则确定纳

入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风

险领域。

纳入评价范围的单位为公司及合并范围内的子公司。纳入评价范围单位资产

总额占公司合并财务报表资产总额的

100%，营业收入合计占公司合并财务报表

营业收入总额的

100%；纳入评价范围的业务和事项包括治理架构、发展战略、

人力资源、社会责任、企业文化、货币资金、采购业务、销售业务、固定资产管

理、财务管理、质量管理、安全环保管理、关联交易、重大投资活动、信息披露

等方面。

上述业务和事项的内部控制涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗

漏。

4.内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制管理制度的相关规定，组织

开展内部控制评价工作。

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的

认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务

报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷

具体认定标准。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：

（

1）财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定

的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

内部控制缺陷可能导致或导致的损失与营业收入相关的，以合并营业收入指

标衡量。如果该缺陷单独或连同其它缺陷可能导致的财务报告错报金额小于合并

营业收入的

0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过合并营业收入的

0.5%但小于

1%

认定为重要缺陷；如果超过合并营业收入的

1%，则认定为重大缺陷。

内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡

量。如果该缺陷单独或连同其它缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额

的

0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的

0.5%但小于

1%认定为重要

缺陷；如果超过资产总额的

1%，则认定为重大缺陷。

内部控制缺陷可能导致或导致的损失与所有者权益相关的，以合并所有者权

益总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其它缺陷可能导致的财务报告错报金额

小于合并所有者权益总额的

0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过合并所有者权

益总额的

0.5%但小于

1%认定为重要缺陷；

如果超过合并所有者权益总额的

1%，

则认定为重大缺陷。

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

①

财务报告存在重大缺陷的迹象包括：

A.公司董事、监事和高级管理人员舞弊；

B.公司当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错

报；

C.公司对内部控制的监督无效；

D.以前发现的重大缺陷没有在合理期间得到整改，或者整改无效。

②

财务报告存在重要缺陷的迹象包括：

A.公司未依照国家现行的企业会计准则选择和应用会计政策，未建立反舞弊

程序和控制措施；

B.对于非常规或特殊交易的账务处理，公司

没有建立相应的控制机制或没有

实施且没有相应的补偿性控制；

C.公司对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷，不能合理保证编

制的财务报表真实、准确。

③

财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。

（

2）非财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

直接或潜在负面影响或造成直接财产损失达到或超过合并净利润的

5%，该

缺陷为重大缺陷。直接或潜在负面影响或造成直接财产损失达到或超过合并净利

润的

2%且不超过

5%，该缺陷为重要缺陷。直接或潜在负面影响或造成

直接财产

损失不超合并净利润

2%，该缺陷为一般缺陷。

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要

缺陷或一般缺陷：

A.严重违反国家法律、法规或规范性文件；

B.缺乏民主决策程序、决策程序不科学，出现重大失误，给公司造成重大财

产损失；

C.缺乏重要的业务管理制度或制度运行系统性失效；

D.公司的重大或重要内控缺陷不能得到及时整改；

E.公司持续或大量出现重要内控缺陷；

F.主流媒体负面新闻频现；

G.其他对公司影响重大的情形。

四、内部控制的建立与实施情况

（一）内部控制建立与实施的基本框架

根据《企业内部控制基本规范》等规定，公司建立与实施有效的内部控制，

应当包括下列要素：

1、内部环境；

2、风险评估；

3、控制活动；

4、信息与沟通；

5、内部监督。从这五个要素进行全面评价，本公司内部控制体系的建立和实施

情况如下：

1．内部环境

（

1）治理结构

公司根据企业内部控制规范体系及其他相关法律法规的要求，结合公司自身

具体情况，逐步完善股东大会、董事会、监事会相互制衡的法人治理结构，明确

了各机构在决策、执行、监

督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和

制衡机制。为有效提高董事会决策的科学性，董事会下设审计委员会、战略委员

会、薪酬与考核委员会、提名委员会，并制定了各委员会的实施细则。公司治理

结构完善，董事会决策科学、高效。

（

2）内部组织结构

公司通过合理划分各部门职责及岗位职责，并贯彻不相容职务相分离的原则，

使各部门之间形成分工明确、相互配合、相互制衡的机制，确保了公司生产经营

活动的有序健康运行，保障了控制目标的实现。

同时，根据公司总体发展战略、管理定位及内外部条件的变化，公司会不定

期分析评价内部管理体制、

组织架构及其运行情况，如有必要则对公司组织架构

设置情况进行调整。

（

3）发展战略

公司董事会下设战略委员会，是负责公司发展与战略工作的专门工作机构，

主要负责公司经营目标及中长期发展战略、重大投资融资方案、重大资产运营项

目等进行研究并提出建议。公司制定了发展战略管理的相关制度，明确了发展战

略制定以及实施、评估和调整的程序，规范了发展战略的内容，以增强公司核心

竞争力和可持续发展能力，适应公司经营规模不断壮大和加快发展的需要，保证

公司战略目标的实现。

（

4）人力资源

公司建立了完善的人力资源政策，不断改善员工的工作环境，重视员工的健

康与安全，根据公司经营业绩增长，逐步提高员工待遇，同时建立了畅

通的员工

沟通渠道。公司制订了关于人力资源管理的一系列规定，对公司员工的招聘、选

拔、培训、考核、激励与职业生涯的设计建立了制度保证和体系保障，对员工行

为准则也做出了明确规定，提高了员工绩效和职业化程度，也提升了员工对公司

的满意度。同时，重视人才储备工作，保持公司持续、健康、稳定发展。

（

5）企业文化

在遵守国家法律法规的基础上，公司结合所在行业的特点，形成了自身的发

展观：既要追求公司经营目标的实现，也要承担公司相应的社会责任。其中，重

点关注安全生产管理、产品质量管理、环境保护和资源节约、员工合法权益保护

等。

（

6）社会责任

在遵守国家法律法规的基础上，公司结合所在行业的特点，形成了自身的发

展观：既要追求公司经营目标的实现，也要承担公司相应的社会责任。其中，重

点关注安全生产管理、产品质量管理、环境保护和资源节约、员工合法权益保护

等。

2.风险评估

公司对决策和运营过程中的各个环节进行了定性风险评估，公司识别内部风

险，重点关注了以下因素：组织机构、经营方式、资产管理、业务流程等管理因

素；财务状况、经营成果、现金流量等财务因素；经济形势、产业政策、融资环

境、市场竞争、服务销售等经济因素。

3.控制活动

结合风险评估，

公司通过手工控制与自动控制、预防性控制与发现性控制相

结合的方法，运用相应的控制措施，将风险控制在可承受度之内。公司的主要控

制措施包括：

（

1）不相容职位分离

公司在设置工作岗位过程中运用不相容职务分离控制措施，形成了各司其职，

各负其责，相互配合，相互制约的运行机制。

（

2）授权审批控制

公司将授权审批控制分为常规授权和特别授权，明确各岗位办理业务和事项

的权限范围、审批程序和相应责任。对于常规授权

，

公司编制了权限指引；对于

特别授权，公司明确规范了权限范围、程序和责任，并严格控制特别授权。

（

3）会计系统控制

公司严格按照《会计法》《企业会计准则》等进行确认和计量、编制财务报

表，明确会计凭证、会计账簿和财务报告的处理程序，保证会计资料真实完整。

公司会计基础工作完善，会计机构设置完整，会计从业人员按照国家有关会计从

业资格的要求配置，并且机构、人员符合相关独立性要求。

（

4）财产保护控制

公司已建立财产日常管理制度和定期清查制度，采取财产记录、实物保管、

定期盘点、账实核对等措施，确保财产安全。

（

5）绩效考

评控制

公司已建立和实施绩效考评制度，设置考核指标体系，对企业内部各责任部

门和全体员工的业绩进行定期考核和客观评价，将考评结果作为确定员工薪酬以

及职务晋升、评优、降级、调岗、辞退等的依据。

（

6）突发事件应急处理控制

公司已建立重大风险预警机制和突发事件应急处理机制，明确风险预警标准，

对可能发生的重大风险或突发事件，制定应急预案、明确责任人员、规范处置程

序，确保突发事件得到及时妥善处理。

4.信息与沟通

公司已建立信息与沟通制度，明确内部控制相关信息的收集、处理和传递程

序，确保信息及时沟通，促进内部控制有效

运行。公司对收集的各种内部信息和

外部信息进行合理筛选、核对、整合，提高信息的有用性。公司加强对信息系统

开发与维护、访问与变更、数据输入与输出、文件储存与保管、网络安全等方面

的控制，保证信息系统安全稳定运行。

5.内部监督

公司定期对各项内部控制进行评价，同时一方面建立各种机制使相关人员在

履行正常岗位职责时，就能够在相当程度上获得内部控制有效运行的证据；另一

方面通过外部沟通来证实内部产生的信息或者指出存在的问题。本公司管理层高

度重视内部控制的各职能部门和监管机构的报告及建议，并采取各种措施及时纠

正控制运行中产

生的偏差。

（二）重点控制活动的实施情况

1.货币资金

公司已对货币资金的收支和保管业务建立了较为严格的授权批准程序，办理

货币资金业务的不相容岗位已作分离，相关机构和人员存在相互制约关系。公司

已按国务院《现金管理暂行条例》，明确了现金的使用范围及办理现金收支业务

时应遵守的规定。公司已按中国人民银行《支付结算办法》及有关规定制定了银

行存款的结算程序。公司规定下属企业严禁进行期货交易、严禁擅自向外单位出

借多余资金、严禁向职工集资、严禁私设银行账户等。报告期内，公司没有影响

货币资金安全的重大不适当之处。

2.采购

业务

公司根据生产经营需要，规范采购行为，合理采购，降低采购成本，防范采

购风险，重点关注采购计划和采购订单管理、供应商管理、验收管理、采购付款

管理等。

3.销售业务

公司重视销售管理，对销售政策和销售价格的制定与审批、客户信用管理、

销售订单的处理和开票、发货以及成本确认、应收账款管理、销售退回、折扣与

售后

服务以及客户档案管理等程序进行了详细的设计并有效执行

。

4.固定资产管理

公司的固定资产管理制度明确了岗位分工和审批权限，对固定资产的购置、

验收、保管、使用、维护、借用、调拨、处置等都作了相关规定并严格按照规章

制度执行。固定资产的日常管理实行使用人和部门共同管理的办法，提高了固定

资产的使用效率，公司在固定资产的控制方面没有重大的漏洞。

5.质量管理

品质部安排专人分别对公司各车间生产质量情况进行跟踪检查，对现场检查

出的问题及时督导整改。公司品质部对公司管理质量、产品质量、服务质量及奖

惩措施等各方面做出了明确规定，形成一套完整、有效的质量监督体系，确保生

产、销售过程中影响产品质量的

各因素都处于受控状态。

6.财务管理

公司按照国家有关法律法规的规定，建立了规范、完整且适合本公司经营特

点的会计制度和财务管理制度，设立了独立的会计机构，配备了高素质的会计人

员，严格执行国家统一的会计准则制度，加强会计基础工作，明确会计凭证、会

计账簿和财务会计报告的处理程序，保证会计资料真实完整。

7.存货管理

公司不断提升存货的管理水平，保持合理库存。其中重点关注库存分析、库

存计划、产品入库、物料领用、每月进行库存盘点等。

8.财务报告管理

公司通过规范会计核算行为，明确报表编制流程，确保财务报告真实、准确、

客观反映公司运营状况，并重点关注期

末结账程序、会计估计和会计政策变更程

序、会计科目调整程序等。

9.税务管理

公司根据国家的法律法规合法纳税，严格执行税务计算、申报、审核和审批。

10.子公司管理

公司进一步规范了对下属子公司的管理，从发展战略、财务管理、人力资源

管理、内部控制管理等方面加强对子公司的管控，通过修订相关管理制度，明确

了对子公司的年度财务预算、重大投融资事项、对外担保事项、大额资金使用情

况、重大资产处置、人力资源引进计划、重要人事任免和内部控制管理有效性等

方面的管理要求。

11.关联交易管理

公司制定了关联交易管理制度，规范公

司关联交易管理，对关联交易的审核、

决策程序以及信息披露等相关流程进行了详细规定，并重点关注关联交易决策程

序和关联交易定价机制等。

12.信息披露管理

公司信息披露工作严格按照相关法律法规以及公司信息披露管理制度等内

控制度规定进行，确保公司内部信息报送及时，重大信息披露前不会提前泄露。

五、内部控制缺陷认定及整改情况

1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，截至

2021年

12月

31日公司

不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，截至

2021年

12月

31日未

发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

六、其他内部控制相关重大事项说明

公司无其他内部控制相关重大事项的说明。

七、内部控制自我评价

公司已经按照公司的实际情况和管理的需要，建立健全了合理的内部控制制

度，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营管理的各个环节。公司内部控制制度

能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表

提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单

位内部规章制度的贯彻

执行提供保证。

因此，公司董事会认为公司已按《企业内部控制基本规范》的要求在所有重

大方面有效保持了与财务报告相关的内部控制。

由于内部控制有其固有的局限性，随着内部控制环境的变化以及公司发展的

需要，内部控制的有效性可能随之改变，为此公司将及时进行内部控制体系的补

充和完善，并使其得到有效执行，为财务报告的真实性、完整性，以及公司战略、

经营目标的实现提供合理保证。

浙江振有电子股份有限公司

2022年

2月

25日

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