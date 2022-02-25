[HK]海螺水泥:环境、社会及管治（ESG）管理委员会职权范围书 时间：2022年02月25日 18:01:44 中财网 原标题: 海螺水泥 :环境、社会及管治（ESG）管理委员会职权范围书

安徽 海螺水泥 股份有限公司

Anhui

Conch

Cement

Company

Limited

环境、社会及管治（

ESG）管理委员会

职权范围书

（2022年

2月

25日经董事会批准生效）

第一章总则

第一条安徽 海螺水泥 股份有限公司（

“公司

”）董事会（

“董事会

”）为进一

步提升公司环境、社会及管治（

“ESG”）管理水平，健全

ESG管理体系和提升

ESG

管理能力，董事会于

2022年

2月

25日决议通过成立环境、社会及管治管理委员

会（

“委员会

”）。

第二条委员会为董事会辖下的非常设机构，对董事会负责。

第三条本职权范围书对委员会的权力和职责范围作出明确说明，是委员会

开展工作的重要指引和依据。

第四条委员会应以本职权范围书为依据，行使董事会授予的权力和履行职

责，向董事会作出报告及提出建议，以进一步提升公司

ESG管理水平，健全

ESG

管理体系和提升

ESG管理能力。

第五条ESG工作小组在委员会的指导下全面统筹

ESG管理工作，工作小组

由公司相关部门负责人组成。

第二章委员会组成

第六条委员会应由三名或以上委员组成，成员当中设主席一人，委员会主

席和成员均由董事会指定。

第七条委员会设委员会秘书一名，协助委员会与董事会及相关部门之间的

沟通，并负责会议筹备及组织召开等工作。

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第八条召开委员会会议的法定人数为

2名成员，委员会成员须本人现场或

通过(包括但不限于)电话或视频会议等电子通讯方式出席会议。

第三章委员会职权

第九条委员会获董事会授权后，有权向公司查询并索取所需资料，公司全

体人员均有义务配合提供资料，有关单位及部门应按时报送，不得拒绝、隐瞒、

转移或提供虚假资料。

第十条委员会认为有必要时，可寻求外部法律或其他专业意见，相应产生

的费用由公司承担。

第四章委员会职责

委员会的职责包括：

第十一条指导及制定公司的

ESG愿景、目标、策略及架构，以确保其符合

公司的需要及遵守适用法律、法规、监管规定及国际标准；

第十二条监察公司

ESG愿景、策略及架构的发展及实施，包括制定公司的

ESG管理绩效目标及检讨执行目标的进度，并就改善绩效表现提供建议；

第十三条识别及厘定公司重大

ESG风险议题的排序，并向董事会进行建议；

第十四条检讨主要

ESG趋势、相关风险及机遇，并相应评估公司

ESG架构

的充足性及有效性；

第十五条监察与公司利益相关方沟通的渠道及方式，并确保已制定相关政

策以有效地促进公司与其利益相关方的关系及保护公司的声誉；

第十六条审阅公司的

ESG相关政策并确保其适用性以及满足国际

ESG标准；

第十七条审阅公司的

ESG报告及其他

ESG相关披露，并向董事会提出建议，

以维持

ESG报告及其他

ESG相关披露的完整性；及

第十八条履行董事会授予的其他与

ESG相关的职责。

第五章ESG工作小组职责

ESG工作小组在委员会的指导下统筹

ESG管理工作，ESG工作小组职责包括：

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第十九条根据公司

ESG管理方针、策略和整体目标，制定并执行

ESG各个

层面的具体工作计划；

第二十条识别

ESG重大议题，分析所识别的

ESG重大性议题如何与公司策

略、愿景、价值观和业务相联系；

第二十一条分析

ESG风险与公司整体风险管理体系的关联，以及提出风险

控制建议；

第二十二条定期统计、分析

ESG相关数据，并提交委员会审议以便其了解

公司

ESG管理绩效目标实现进度；

第二十三条制定公司

ESG相关政策，并定期进行审阅及更新；

第二十四条协助编制公司年度

ESG报告，并提交委员会和董事会审议及批

准予以披露；及

第二十五条履行委员会授予的其他职责。

第六章会议通知及汇报程序

第二十六条委员会下设的

ESG工作小组须定时向委员会进行汇报。

第二十七条委员会须于每次委员会会议后向董事会汇报会议结果及推荐

建议。

第二十八条委员会须每年评估及评核委员会的有效性及职权范围的充足

性，并于有需要时向董事会提出建议。

第二十九条委员会的会议由委员会秘书根据委员会主席的指示或应董事

会要求召开，每年至少举行两次。

第七章会议记录

第三十条委员会的会议记录须充分详尽记录委员会成员所考虑的事宜

及所达成的决定，包括委员会成员提出的任何关注事项及所表达的不同意见，参

会成员对会议所议事项有保密义务。

第三十一条会议记录应由委员会秘书妥善保存，以供董事会或委员会成员

在合理时段查阅，委员会秘书及查阅人员对会议记录事项有保密义务。

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第八章其它事项

第三十二条本职权范围书由董事会通过后实施。

第三十三条本职权范围书未尽事宜或与本职权范围书生效后新颁布、修改

的法律、法规、规范性文件、适用上市监管规则或公司组成章程细则的规定相冲

突的，按照法律、法规、规范性文件、适用上市监管规则或公司组成章程细则的

规定执行。

第三十四条本职权范围书的解释权和修改权归属于董事会。

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