中国民航运输航空持续安全飞行时间突破1亿小时 中国民航局2月25日下午举行新闻发布会。民航局航安办主任朱涛介绍，截至2022年2月19日，中国民航运输航空持续安全飞行时间突破1亿小时、137个月，创造了中国民航历史上最好的安全业绩，也创造了世界民航历史上最好的持续安全飞行纪录。他表示，近5年多来，中国民航运输航空每飞行一万小时，所发生的责任征候和严重责任征候次数，处于历史最低。安全运行质量持续提升。近日，为夯实安全工作成果，民航局还专门引发了《民航行政机关及其工作人员安全监管责任追究办法》，明确了安全监管责任追究的问责对象，实现了对安全监管失职追责的全覆盖。同时，对于责任追究的具体情形、追责调查启动条件、责任追究主体等进行了细化。

中国民航局：春运期间民航运输旅客共3947万人 据中国民航局网站2月25日消息， 今天，全国春运圆满结束，40天内，民航共运输旅客3982万人，日均运输旅客99.6万人，同比2021年春运同期增长12.5%，平均航班正常率95.94%。另外，近期冬奥离境保障已圆满结束，首都国际机场于2月21-23日迎来涉奥人员离境高峰，期间共保障涉奥出港航班72架次、人员8678名、行李24514件。 民航局运输司副司长徐青在2月25日民航局召开的新闻发布会上介绍，今年春运期间，民航实际飞行航班46.4万班，日均1.16万班，同比2021年增长30.3%，比2020年增长2.4%，比2019年下降13.1%。平均客座率64.23%，与2021年基本持平。

教育部：坚决查处 非学科类培训 恶意涨价行为 据教育部网站2月25日消息，教育部表示，针对寒假前社会反映强烈的非学科类 校外培训 机构恶意涨价、超时段收费等突出问题，全国各地按照教育部、发改委、市场监管总局等三部门统一部署，利用寒假前后一段时间基本完成了 非学科类培训 收费专项排查整治工作。截至2月15日，各地共排查 非学科类培训 机构18.48万个次，发现恶意涨价机构52个，相关违规问题已经整改，对相关机构进行了严肃处理，培训费恶意涨价部分已全部退还家长。 下一步，教育部将把 非学科类培训 监管作为新的工作重点，加大执法检查力度，坚决遏制 非学科类培训 恶意涨价、超时收费等违背公益属性的行为，确保 校外培训 治理成效不打折扣。

公安部：2019年来抓获药品犯罪嫌疑人1.7万名 据公安部网站2月25日消息，公安部此前召开全国公安机关依法严厉打击制售假药劣药犯罪重点攻坚专项工作动员部署视频会，部署全国公安机关采取有力措施，集中开展依法严厉打击制售假药劣药犯罪重点攻坚专项工作。河北、吉林、黑龙江、江苏、福建、重庆公安机关迅速行动、强力攻坚，集中优势警力开展收网行动，侦破一批制售假药劣药等药品犯罪大要案件，捣毁黑窝点22处，抓获犯罪嫌疑人52名，涉案金额2.7亿余元。据了解，2019年以来，全国公安机关持续深入开展“昆仑”专项行动，重拳打击制售假劣药品等犯罪，共侦破制售假药劣药、非法经营药品等犯罪案件1.2万余起，抓获犯罪嫌疑人1.7万名。

去年我国科研投入约2.79万亿元，比上年增长14.2% 2月25日，国务院新闻办公室举行新闻发布会介绍科技创新有关进展情况。科技部部长王志刚介绍，过去一年，全社会研发投入达到2.79万亿元，同比增长14.2%，研发投入强度达到了2.44%，国家创新能力综合排名上升至世界第12位，成功实现“十四五”良好开局。面向世界科技前沿，国家支持探索基础科学和前沿技术，涌现一批原创性重大成果。例如：“祖冲之二号”和“九章二号”实现量子优越性。“天问一号”开启火星之旅，“羲和号”实现太阳探测零的突破，“神舟十三号”与“天和”核心舱成功对接。“海斗一号”成功实现万米下潜，并完成科考应用。

水利部：严格河湖水域岸线空间管控和河道采砂管理 据水利部网站2月25日消息，近日，水利部制定了《2022年河湖管理工作要点》。2022年，河湖管理工作贯彻落实党中央、国务院关于完善河湖管理保护机制、强化河湖长制部署，按照全国水利工作会议要求，从河流整体性和流域系统性出发，强化体制机制法治管理，全面落实采砂管理责任，规范河道砂石利用管理。开展河道非法采砂专项整治，加强长江、黄河采砂管理。强化流域直管河道采砂管理。

应急管理部启动化工园区安全整治提升专家指导服务 据应急管理部网站2月25日消息，为认真贯彻落实《全国危险化学品安全风险集中治理方案》部署要求，推动化工园区安全整治提升深入展开，有效防控化工园区重大安全风险，应急管理部于近日全面启动2022年度化工园区安全整治提升专家指导服务。专家指导服务坚持检查与指导并重，抽调规划、安全、消防、应急管理、信息化等领域专家，通过培训、现场检查、问题反馈、整改督导，分批次对部分企业较为集中的化工园区进行帮扶指导，带动提升化工园区本质安全水平。

国家粮食和物资储备局：全国秋粮收购超3000亿斤 国家粮食和物资储备局2月25日发布消息，截至目前，全国主产区累计收购秋粮3047亿斤，同比增加342亿斤，秋粮收购进度明显加快。从价格看，稻谷收购价格一直以稳为主，玉米相对平稳、略有上涨，国产大豆走出独立行情，市场购销活跃。国家粮食和物资储备局有关负责人表示，当前我国粮食安全形势总体较好，粮食库存处于历史高位，粮食安全保障能力进一步增强。

国资委：96家央企对标提升行动平均完成进度超92% 2月25日，国务院国资委召开国有企业对标世界一流管理提升行动媒体通气会，国资委副主任翁杰明表示，国务院国资委于2020年6月在中央企业和地方国有重点企业开展对标世界一流管理提升行动，截至2021年底，96家中央企业对标提升行动平均完成进度达92.01%；地方国有重点企业平均完成进度达81.62%。翁杰明表示，国务院国资委加强规范性文件制定修订力度，在战略规划、公司治理、风控合规、市值管理、融资担保等方面出台23个重要管理制度，确保102个权责事项于法有据、高效运行。中央企业修编管理制度5827个，地方国有重点企业修编管理制度26343个，制度体系的协同性、规范性、可操作性明显提高。

自然资源部：2022年自然资源卫片执法全面启动 据央视新闻客户端2月25日报道，记者从自然资源部了解到，2022年自然资源卫片执法全面启动。自然资源部求各地早发现、早制止、严查处各类自然资源违法行为，维护自然资源管理秩序，坚决遏制新增违法占用耕地行为。自然资源部建立了违法严重地区预警通报机制，对违法占用耕地面积比例达到或接近全年度问责标准的地区以及矿产资源违法严重地区，定期向省级人民政府发函提醒。对土地、矿产资源违法严重地区，省级自然资源主管部门要报请省级政府开展约谈，压实省以下地方各级党委政府责任。

国家档案局：支持建立抗疫档案文献展藏中心 据央视新闻客户端2月25日报道，记者从2月25日在北京召开的全国档案局长馆长会议上了解到，国家档案局将制定《新时代新成就国家记忆工程建设实施方案》，进一步做好国家重大战略、重大工程、重大活动等相关档案归集工作。国家档案局将支持依托湖北省档案馆建立抗疫档案文献展藏中心，支持四川省凉山州利用脱贫攻坚档案举办“美丽乡村展新颜”成就展。国家档案局将推动各地区建立资源平台，引导平台资源有序流通、共享共用。总结推广长三角档案工作一体化发展模式经验，引导京津冀、长江经济带、粤港澳大湾区、黄河流域等国家重大战略区域全面开展区域内档案合作。

文旅部：同意四省市使用保险交纳旅游服务质量保证金 据“文旅之声”微信公众号2月25日消息，日前，文化和旅游部发布关于同意北京市、天津市、湖南省、甘肃省开展使用保险交纳旅游服务质量保证金试点工作的批复。该批复旨在落实近日十四部门联合印发的《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》中关于“加快推进保险代替保证金试点工作，扩大保险代替保证金试点范围”的要求，助企纾困，切实解决旅行社的资金困难。此前，文化和旅游部已批复同意海南、山东、山西等10个省份开展使用保险交纳旅游服务质量保证金试点工作，目前已取得阶段性成效。

自然资源部下达今年首批稀土矿钨矿开采总量控制指标 据自然资源部网站2月25日消息，自然资源部日前下发通知称，为服务企业生产，2022年度稀土矿、钨矿开采总量控制指标分两批下达。其中，2022年度全国第一批稀土矿（稀土氧化物REO，下同）开采总量控制指标100800吨，其中离子型（以中重稀土为主）稀土矿指标11490吨，岩矿型（轻）稀土矿指标89310吨。第一批钨精矿（三氧化钨含量65%，下同）开采总量控制指标63000吨，其中主采指标46890吨，综合利用指标16110吨。