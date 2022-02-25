社会中对于成功的界定有很多种，但对于企业来说，一方面就是完成资本积累，赢得品牌声誉，而另一方面，便是责任与担当，力所能及的帮助更多社会群体。“穷则独善其身，达则兼善天下”作为流传千古的儒家精神，不仅是无数中华儿女的人生价值观，同样也适合放在企业当中。

在“共同富裕”的背景下，中国经济飞速发展，越来越多中国企业开始重视社会责任。这其中，以技术创新立足生存的的科技企业日渐活跃。数字化时代的今天，层出不穷的新科技已然成为经济生活的重要部分，同时也是我国未来经济发展的重要推力。科技企业作为数字经济的重要推动者，需要承担起更多的社会责任，立足自身和社会的可持续发展，以一种对社会、经济、技术和环境负责的方式使用创新技术惠普中华，使科技创造出更大的价值。

企业社会责任（Corporate social responsibility，简称CSR），是指企业在赚取利润的同时，还要对除了股东以外的其他社会成员及环境承担相应社会责任，其他社会成员比如：内部员工、合作伙伴、政府、社会大众等。CSR主要强调的是，企业要在生产过程中关注人的价值及对合作伙伴、社会乃至环境的贡献。

说到企业社会责任，当前最让世人认可信服的便是“企业社会责任报告”（简称CSR报告），CSR报告中主要为企业的理念、战略、方法以及对经济、环境等领域带来的直接或间接的影响。目前，中国乃至世界绝大多数的知名企业每年都会发布CSR报告，以展示公司回馈社会的各种方式。如毕马威，在其官网专门开设了企业社会责任栏目，内含CSR报告下载、慈善基金、教育、救援等。毕马威中国主席表示：我们深信运用我们的技能和资源可以为员工、客户和社会带来积极的变化和影响。

华云数据作为中国企业，始终认为比规模更重要的是社会价值。特在企业官网为社会责任开辟了专栏，其中内含：共同富裕、抗疫救灾、公益捐赠、精准扶贫、创新科技等内容。

2018年，京东科技首次发布《企业社会责任报告》，成立五年来，其始终坚持以“数字、普惠、创新、连接”作为公司践行社会责任的核心理念，以数字科技为手段，致力于为全社会提高效率。

后疫情时代，科技创新定会朝着更加以人为本的方向发展，科技创新也应被赋予更多社会使命和责任。对此小编以为，科技企业的社会责任实践不应仅局限于某个项目，而是应该开拓新的尝试，站在企业社会责任的层面上，在科技向善方面加强合作，用专业技术和市场资源去赋能更多致力于可持续发展的机构。

作为世界领先的数字化解决方案领导者，新华三视社会责任为发展之重任，以践行国家新经济发展战略为核心，通过自身科技创新与解决方案，助推各行各业转型升级，为社会持续贡献价值。在河南高新产业成立聚集地后，新华三以人、产、城的全方位服务视角重新审视城市运营，针对郑州高新区的城市实际发展需要，通过“数字大脑计划”帮助郑州高新区构建了新型智慧城市运营中心。他们用科技帮助提高各行业的供给质量和效率，以此满足人民日益增长的精神文化，更加个性化的物质文化与更高标准的生态环境需要。

华云数据作为国内信创云计算专家，不乏拥有众多的自主研发产品，但值得一提的是，该公司通过领先的技术能力和智能化手段，全面践行“智慧科技”，助力社会可持续发展。华云数据曾为上药控股集团成功构建新一代企业级云平台，为其提供统一视角的私有云和混合云管理、智能化运维、第三方资源纳管等，最终实现研发、生产、销售、服务与运营为一体的全面信息化业务协同与管控体系，使资源利用率提升80%。

还有更多向以上企业一样，凭借自己的力量肩负起社会责任，将科技创新与社会责任深度融合，以此来推动经济社会高质量发展，在此小编就不一一列举了。

展望未来，希望科技企业可以主动利用高超技术和专业知识，努力帮助致力于解决可持续发展问题的各机构单位，大家携手解决共同富裕、碳排放和气候变化等全人类面对的重大挑战。让我们把握发展趋势，用数字科技来承载生命与情感，共同为人民美好生活而努力。

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