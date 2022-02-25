研究发布北交所指数 推动混合交易落地

作者:程丹

来源:证券时报

北交所改革始终在路上，高质量扩容是当前北交所高质量建设的重中之重。

在 2月23日 召开的“第四届 西城区 企业上市主题交流活动”上，中国 证监会 非上市公众公司监管部副主任杨喆表示，将持续推动优质资源在北交所上市，着力夯实基础层创新层规范、服务和培育的功能。 全国 股转公司、 北京 证券 交易所总经理隋强也指出，北交所将进一步加大资源投入，组织上市服务培训，帮助企业做好上市准备。

在 资本市场 多层次建设愈加完善的同时， 上市公司 回报 投资 者的力度也在不断增强，据中国证监会上市部副主任郭俊介绍，2021年，上市公司共计 分红 1.67万亿元，同比增长17%，分红规模再创历史新高，也远超上市公司同期 再融资 规模。

北交所推进高质量扩容

自北交所去年1 1月15日 开市以来，平稳运行3个多月，得到了市场广泛认可。杨喆介绍，目前北交所总市值2304亿元，先进制造业、 战略 新兴 产业等占比87%。市场交易活跃度显著提升，带动创新层基础层活跃度同步有效改善。

同时，北交所与新三板共同构成服务创新型中小企业主阵地载体，一方面坚持层次递进，北交所上市公司均来源于新三板创新层，形成金字塔形的市场结构；另一方面坚持互联互通，与沪深交易所和区 域 股权市场建立转板对接机制，发挥在多层次资本市场的联接作用。改革宣布以来，挂牌申报数量同比增长46%；新增上市辅导的挂牌公司中，近九成计划申报北交所。2021年市场 分层 过程中，96%符合条件的基础层公司申请进入创新层，为分层制度实施以来最高水平。全年有3家公司提交科创板和 创业板 转板申请，3家公司通过区域市场绿色通道快速完成新三板挂牌。

谈及下一步北交所的改革举措，杨喆指出，要推动北交所高质量发展。以注册制为牵引，着力完善市场基础制度，有序推进发行上市审核工作，持续推动优质资源在北交所上市，提升公司质量。着力夯实基础层创新层规范、服务和培育的功能，持续完善层层递进的市场结构，发挥好主阵地的整体功能。营造促进中小企业创 新发 展的良性生态。推动完善中小企业政策支持体系，鼓励各类机构参与市场建设，讲好新三板的故事，积淀具有特色的市场文化，实现科技、创新和资本的聚集效应，逐步形成创新创业热情高涨，合格投资者踊跃参与，中介机构归位尽责的良性市场生态。

隋强表示，将研究发布北交所指数，动员市场开发指数产品，推动落地北交所混合交易，丰富市场的交易工具和交易策略，着力降低市场参与 成本 ，增加交易便利。

针对市场呼声较高的引入市值配售、改进代码编制、降低 信息披露 成本、提高信息披露的质量和针对性方面，隋强表示将积极研究论证与推动。

上市公司分红规模

再创新高

中国证监会上市部副主任郭俊介绍了2021年上市公司的分红情况。上市公司共计分红1.67万亿元，同比增长17%，分红规模再创历史新高，也远超上市公司同期再 融资 规模。

截至2021年底，沪深两市 共有 上市公司4615家，总市值91.6万亿元，囊括七成以上国内500强企业，是全国4800多万家企业主体的佼佼者。上市公司市值位列全球第二位， 实体 上市公司数量仅相当于全国规上工业企业总数的1%，但 利润 总额相当于其近半数，在国民 经济 中占有举足轻重的地位。近千家上市公司预计2021年 净利润 大幅增长50%以上。上市公司借助资本市场的力量实现快速增长，并有力带动我 国经 济持续复苏。

郭俊表示，科创板、创业板试点注册制以来，一批在核准制发行条件下无法上市的 优质企业 登陆资本市场。截至今年1月底，共31家未盈利企业、4家特殊股权架构企业和5家红筹企业发行上市，改革“试验田”作用得到较好发挥。同时，规范性持续提升。一年多来，证监会持续加强对上市公司的培训，督促“关键少数”履职尽责，并启动了为期2年的 公司治理 专项行动，进一步强化上市公司规范运作的内生动力。同时，会同有关方面化解制约上市公司高质量发展的 风险 隐患。存在大股东资金占用、违规担保问题的上市公司整改完成率超七成，“清欠解保”取得显著成效；上市公司大股东高比例质押的家数下降至约270家，较最 高峰 减少超六成，全市场股份质押市值占比由最高峰的接近12%降至目前的4.6%，这一困扰市场的突出问题得到大幅改观。经过各方努力，上市公司发展韧性更足，抵御风险能力更强。

郭俊表示，在提高上市公司质量的过程中，证监会把提升创新能力作为上市公司质量的重要内涵，通过丰富工具供给和营造良好生态，强化企业创新主体地位，加快创新资本形成，推动上市公司做优做强。

具体来看，包括优化市场资源配置，助推创新资本形成。截至2021年底，科创板共有上市公司377家， 创业板上市 公司数量已超千家。与此同时，畅通资本市场出口，2021年，共有28家上市公司通过各种渠道退出市场，共支持17家公司启动 破产 重整。完善激励约束机制，加速创新要素集聚。2021年，沪深上市公司实施 股权激励 777家次，相当于前两年的总和；共有209家 员工持股计划 在实施，同比增长72.7%。据统计，已实施股权激励的上市公司2018年~2020年净利润复合增长23.1%，远高于未实施公司3.4%的水平。

特别是在 并购 重组方面，2021年，沪深上市公司并购重组3335单，交易金额1.78万亿元，继续保持较高水平，其中仅1.2%的交易需要证监会审核或注册。并购标的中 高新 技术产业、高端制造业占比显著提升，战略新兴行业并购重组单数占到全市场并购重组的近四成，上市公司并购重组的“创新”底色更足，“科技”分量更重。

郭俊表示，下一步证监会将持续加强推动提高上市公司质量的制度建设，不断提升监管效能，增强资本市场服务 实体经济 的能力，优化支持上市公司创新发展的市场生态，会同地方党委政府一道，推动上市公司持续领跑创新，加速提质增效。

来源网址: http://news.esnai.com/2022/0224/226454.shtml