【会说】 布织道:审计发现是审计工作的目标还是结果?

在 审计 项目 中，重大审计发现是 内部审计 师的兴奋点。一年当中，重大审计发现是很多内部审计师衡量自己工作成绩的主要参考依据。无论是内部审计师还是审计部门，很多都会把年度重大审计发现放在工作总结报告中。于是，许多内部审计师或审计部门往往会把审计发现当作是审计工作目标，或者说当成短期的工作目标。

审计发现是内部审计工作的目标吗？好像并不是。因为内部审计的终极目标不是为组织创造价值吗？内部审计工作的目标是什么？真的是去寻找 内控 缺失环节、 舞弊 案件、违规操作、隐藏的 经济 损失 、重大 风险 等等这些吗？

内部审计工作的最终目标理论上是提升组织效率、提升组织风险管控水平、为组织创造价值。这是内部审计师和审计部门不应该忘记的。 审计报告 中的重要审计发现确实能够引起 管理层 的关注，但这些审计发现就一定能促进 管理 层或经营层采取措施去加强内控、改进流程、完善组织机构等等吗？

大家也许对本 世纪 初“世界500强”的 安然 公司的倒闭还有印象。安然公司因为 财务报表 造假丑闻曝光，导致这个企业巨人轰然倒地，最终 破产 倒闭，稍带着还把当时的“ 五大 ”之一的 安达信 拉下了水。据说，在揭示安然公司 财务 造假的过程中，内部审计师也勇敢地站出来，指出了安然公司大量的财务虚假操作。但又怎么样呢，那个曾经是 美国 人骄傲的、赫赫有名的安然公司，还是灰飞烟灭，成为过眼云烟。

内部审计是 公司治理 的基石之一。内部审计的重要作用更是在诸如安然、世通等公司倒闭后，监管部门越发觉得内部审计应该发挥更大的作用，还可能成为监管的延伸，甚至是“义肢”。监管部门更想让审计部门发挥促进合规的作用，而不是停留在发现问题上。

目前的内部审计，更多的是事后审计。相对于事前、事 中审 计，事后审计更容易有“重大”发现、更容易量化实际损失、风险。事前审计、事中审计的审计发现更多的是集中在流程和 控制 的表面现象，而没有深入到基础框架和根本机制。对于面临经营压力的管理层，如果内部审计师提出的发现不能引起管理层关注，或者审计建议过于宽泛和表象化，一般不会引起管理层的重视。毕竟，公司里、组织里有的是各种专家。

审计方法、流程、程序、模板的设计目标不是为了保证审计工作有重大审计发现，而是尽可能全面地排查出风险点，找出审计疑点，最后确定审计发现。审计发现是在严格执行审计流程、程序后的结果。审计思路、审计方法是以审计工作目标为前提的。

对内部审计师和审计部门的考核是以是否达成工作目标为标准。审计发现当然是考核的主要参考依据，但要评估审计发现是否能够有助于审计目标的实现。即使是重大的审计发现，也要更全面地评估。同一个被审计单位，在不同时期，在不同经营政策和环境下，对同一经济事项也会采取不同的操作策略。两个审计团队，分别审计不同内控水平的被审计单位，也会有不同的审计发现。

审计发现是审计工作的结果，而不是审计工作的目标。目标和结果可以是一致的，但结果不一定都能满足目标的实现。内部审计师和审计部门要盯住目标，制定合理的实施路径，克服客观条件和主观 理念 的限制，为管理层提供 决策 依据，为组织创造可以衡量的审计成果。

当然，我们也应该看到，对于审计部门内部的考核来说，以审计发现作为内部审计师的考核重要依据，也容易操作和衡量。但是审计部门还是应该释放出科学的逻辑信号，把目标和结果通过多维的考核指标呈现出来。

审计部门一方面应该挖掘审计成果，生产更多有价值的审计产品，另一方面，还应该紧盯组织的 战略 目标，及时将审计的长期目标与组织战略目标协调一致，做好审计的定位。

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