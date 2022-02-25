国资委:确保国企改革三年行动高质量收官

作者:江聃

来源:证券时报

国务院 国资委 党委 2月22日 召开专题会议，贯彻落实国务院国有企业改革领导小组第七次会议部署要求，总结2021年国企改革三年行动进展，研究部署今年重点任务。会议强调，2022年是国企改革三年行动决战决胜之年。要突出重点、聚焦难点、务 求实 效，坚持系统集成、协同高效，确保三年行动务期必成，推动国企改革三年行动走深走实，努力形成一批有影响力的标志性成果，向党中央、国务院交出一份满意答卷。

具体重点任务包括，要加快完善中国特色 现代企业制度 ，深度推进加强党的领导与完善 公司治理 相统一，全面配齐建强企业 董事会 ，推动董事会有效运行。要不断深化市场化机制改革，实现国有企业子企业经理层成员任期制和契约化 管理 高质量、全覆盖，进一步推进 企业管理 人员能上能下、员工能进能出、 收入 能增能减在各层级企业落实落地，激发企业活力。要持续调整优化国有资本的产业布局、空间布局，突出主责主业，加快剥离低效无效 资产 ，压减企业 管理层 级，推进瘦身健体，大力发展数字 经济 、生命健康、新材料等 战略 性 新兴 产业，保障好初级产品供给，不断提升国有资本配置效率和整体功能。要坚持国家战略性需求导向推进科技创新，突出行业关键技术、共性技术、 前沿 技术攻关，加快打造原创技术“策源地”，在促进产业循环上当好“链长”，为实现高水平科技自立自强提供重要支撑。要强化重点领 域 风险 防范，及时有效化解 投资 、债务、 金融 业务、 境外经营 等领域风险，坚决守住不发生重大风险的底线。要持续加强党的领导党的建设，为企业改革发展提供坚强政治保障。

会议指出，通过各方面共同努力，三年行动在质和量上都完成了阶段性目标任务，但改革仍存在不平衡现象，要进一步逐级压实责任，锁定重点难点问题，全力以赴拔硬钉子、啃硬骨头，确保三年行动高质量收官。要巩固拓展改革成果，总结提炼经验做法，始终从国家战略全局的高度抓好国资国企改革发展谋篇布局，围绕做强做优做大国有资本和国有企业、加快建设世界一流企业的目标，立足国情实际、坚持世界眼光，加强对国资国企重 大理 论和实践问题研究，不断优化完善政策措施，持续推动国企改革向纵深发展。

来源网址: http://news.esnai.com/2022/0224/226451.shtml