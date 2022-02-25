中国经济网2月25日讯(记者 韩璐)近日，美国食品和药品监督管理局(FDA)宣布正在调查四名 婴儿 感染坂崎克罗诺杆菌和新港沙门氏菌事件的投诉。FDA报告称，这四名 婴儿 均食用了美国雅培公司一家工厂生产的 奶粉 。

对于免疫力低下的婴幼儿， 奶粉 及其它食品食用过程中的安全至关重要。此类事件并非个例，2017年12月，世界卫生组织网站载文显示，法国卫生当局发现6个月以下幼儿感染阿贡沙门氏菌菌株的病例有所增加。截至当年12月21日，在法国不同地区发现了35例6个月以下婴儿感染阿贡沙门氏菌的确诊病例。对此，世卫组织进行风险评估称， 融易资讯网（www.ironge.com.cn）消息 ，受影响的产品会给食用该产品的婴儿(易患严重疾病和并发症的高危人群)带来严重疾病的风险。

据了解，坂崎肠杆菌和肠道沙门氏菌是婴儿 配方 奶粉中最值得警惕的病原体。世卫组织进一步强调：婴儿 配方 奶粉不是无菌产品。沙门氏菌在原料中很普遍，可以在恶劣、干燥的条件下存活很长时间。用温水配制配方奶粉可以使最初的低水平沙门氏菌 污染 快速增长和繁殖，这反过来可能会导致严重疾病，并在婴儿中暴发。 建议 消费者遵守《FAO/WHO关于婴儿配方奶粉安全制备、储存和处理的指南》。

据记者查询，该指南强调，目前的生产技术无法生产无菌的婴儿配方奶粉，而在奶粉的配制过程中，不适宜的操作方法会加剧这一问题。一般来说， 建议 使用 不低于 70℃的水 调配 婴儿配方奶粉可显著降低风险，同时应最大限度缩短从配制到食用的时间，并将冲好的奶粉贮存在5℃以下。