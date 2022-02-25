徐洪才：2022年财政政策要更加注重精准可持续 2022-02-25 16:57:04 作者：徐洪才 来源: 东方网·东方快评

财政部2月24日发布《2021年中国财政政策执行情况报告》。报告指出，2021年，经济持续稳定恢复，主要预期目标全面实现。在这个基础上，财政收入实现恢复性增长，全国一般公共预算收入首次突破20万亿元，支出24.63万亿元。

2021年，从支出规模和政策力度着眼，兼顾稳增长和防风险需要，保持财政政策的连续性、稳定性、可持续性，不急转弯，合理确定赤字率和地方政府专项债券规模，保持适度支出强度，抓实化解地方政府债务风险。

2021年赤字规模为3.57万亿元，新增地方政府专项债券安排3.65万亿元，上海、广东等地区率先开展全域无隐性债务试点。优化和落实减税降费政策，全年新增减税降费约1.1万亿元。实现了“放水养鱼”“水多鱼多”的良性循环。

2022年，积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续。报告认为，重点要做好六个方面工作：实施更大力度减税降费，增强市场主体活力；保持适当支出强度，提高支出精准度；合理安排地方政府专项债券，支持重点项目建设；加大中央对地方转移支付，兜牢基层“三保”底线；坚持党政机关过紧日子，节俭办一切事业；严肃财经纪律，整饬财经秩序。

减费降税政策取得了积极效果

2021年，全国一般公共预算收入首次突破20万亿元，是历史上从未出现过的标志性事件。总体来看，财政收入长反映了经济基本面。在过去一年里，中国经济平稳恢复，因此财政收入同步增长。去年经济增长了8.1%，居民收入也增长8.1%，保持基本同步。财政收入增长10.7%，高于经济增长速度。财政收入是名义增长，考虑物价因素，实际财政收入增长大体和经济增长同步。

另一个方面，减费降税、“放水养鱼”政策，短期内政府收入会下降，但是长期看会促进经济增长，也会增加财政收入，从而实现良性循环。从这个角度来看，实施减费降税的积极财政政策，是有针对性地调控，支持一些短板和重点领域，包括对中小微企业给予支持，取得了积极效果。

积极财政政策需要进一步提升效能

2022年积极财政政策需要进一步提升效能，更加注重精准可持续。要从两个角度把握，一个是政策精准度，一个是政策可持续。从精准的角度来看，就是要“把好钢用在刀刃上”，因为财政资金是有限的，关键是要提高它的效能。重点就是激活市场主体活力，围绕中小微企业、个体工商户对其进行帮扶，适当增加支出强度。要精准支持科技攻关、生态环保、基本民生、区域重大战略、现代农业，促成国家“十四五”规划重大项目的落地。要完善财政资金的执法机制，加强分配方案审核，特别是加强监控对执法资金的使用，促进财政资金规范高效的安全使用，发挥财政资金“四两拨千斤”的带动和辐射作用。

另一方面是政策可持续性。赤字率要适度，支出和收入之间要匹配，要量力而行。新的一年，预期财政赤字会保持一定的比例。因为新的一年经济下行压力还是非常大的，有很多新的挑战，需要财政政策进一步发力。尤其是一季度、上半年，要落实中央经济工作会议所确定的“稳字当头、稳中求进”的指导原则，为宏观经济稳定发展提供政策保障。

大力实施减税降费政策，增强市场主体活力

目前，我国市场主体总量超过了1.5亿户，2021年新增减税降费约1.1万元，今年要实施更大力度的减税降费，增强市场主体的活力。今年会保持相同的力度，甚至比去年更大。因为去年财政收入增长较快，我们有底气、有能力。

宏观经济稳定发展，关键是进一步释放微观主体的活力。从这个角度看，需要围绕中小微企业、个体工商户，以及制造业等重点行业加大政策扶持。同时解决困难户所面临的困难；政府部门要过紧日子，统筹财政资源、提高财政资金使用效率，确保各项减费降税政策不折不扣地落实到位。过去也暴露出了一些问题，像乱收费、乱罚款、乱摊派的三乱现象在一些地方时有发生。实际上是增加了企业负担，一方面要减费，另一方面又通过加大收费来弥补财政缺口，今年要防止这种情况。

要高度重视减费降税与其他的一些帮助企业纾困政策的协同。当前，受大宗商品价格上涨影响，中小微企业、下游制造业生产成本上升，通胀压力持续加大。因此，要帮助企业减轻融资、物流、用工、房租等成本。税费减免和金融信贷以及保供稳价等相关政策要联动形成合力，从而降低企业融资综合成本。

做好政策加减法，促进经济平稳发展

保持适当的财政支出强度，提高支出精准度，强调重点支持科技攻关、生态环保、基本民生、区域重大战略、现代农业和国家“十四五”规划重大项目。财政政策要促进高质量发展，这是总的要求。首先是创新驱动，加大对科技创新领域的支持，包括智能制造和数字经济等；第二，就是双碳战略的实施；第三是民生领域，加大县域公共卫生、医疗、教育、体育、养老等领域投入。第四，是促进五大区域发展战略的实施，实现协同发展。第五，发展现代农业。农业现代化是经济现代化的核心和关键。要做好乡村振兴工作，巩固脱贫攻坚成果，促进农业转型升级。另外，对“十四五”规划重大项目提供财政保证。新一年财政政策将有保有压，既要做好加法，也要做好减法。加法就是补短板；减法是指减费降税、节能减排等。做好政策加减法，推进经济平稳发展。

（作者为中国政策科学研究会经济政策委员会副主任、财经头条首席经济学家）