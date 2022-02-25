润元户外:东吴证券股份有限公司关于泰州润元户外用品股份有限公司股票定向发行的推荐工作报告 时间：2022年02月25日 16:30:29 中财网 原标题:润元户外: 东吴证券 股份有限公司关于泰州润元户外用品股份有限公司股票定向发行的推荐工作报告

东吴证券

股份有限公司关于

泰州润元户外用品股份有限公司

未标题-1

股票定向发行的

推荐工作报告

主办券商

住所：苏州工业园区星阳街5号

二零二二年二月

目 录

释

义

3

一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见

4

二、关于发行人公司治理规范性的意见

….

5

三、关于本次定向发行是否需要履行核准程序的意见

6

四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见

6

五、关于本次定向发行现有股东优先认购安排合法合规性的意见

7

六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见

8

七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股

平台的意见

10

八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见

10

九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见

10

十、关于本次发行定价合法合规性及定价合理性的意见

12

十一、关于本次定向发行相关认购协议等法律文件合法合规性的意见

14

十二、关于本次定向发行新增股票限售安排合法合规性的意见

14

十三、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见

15

十四、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见

..

15

十五、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见

16

十六、关于本次定向发行对发行人影响的意见

17

十七、关于本次定向发行聘请第三方的意见

18

十八、主办券商认为应当发表的其他意见

18

十九、关于本次定向发行的推荐结论

18

释

义

在本

推荐工作报告

中，除非另有所指，下列词语具有如下含义

：

公司、申请人、发行人、润元户外

指

泰州润元户外用品股份有限公司

股东大会

指

泰州润元户外用品股份有限公司股东大会

董事会

指

泰州润元户外用品股份有限公司董事会

监事会

指

泰州润元户外用品股份有限公司监事会

公司章程

指

泰州润元户外用品股份有限公司章程

三会议事规则

指

《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监

事会议事规则》

《定向发行说明书》

指

《泰州润元户外用品股份有限公司股票定向发行

说明书》

全国股份转让系统公司

指

全国 中小企业 股份转让系统有限责任公司

全国股份转让系统

指

全国 中小企业 股份转让系统

《业务规则》

指

《全国 中小企业 股份转让系统业务规则（试行）》

《发行规则》

指

《全国 中小企业 股份转让系统股票定向发行规则》

《管理办法》

指

《非上市公众公司监督管理办法》

主办券商、 东吴证券

指

东吴证券 股份有限公司

股权登记日

指

审议本次股票定向发行的股东大会通知公告中规

定的股权登记日

现有股东

指

股权登记日的全体在册股东

报告期

指

2019年度、2020年度、2021年1-9月

元、万元

指

人民币元、人民币万元

《证券法》

指

《中华人民共和国证券法》

一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见

根据

《发行规则》

第九条的规定，

“

发行人定向发行应当符合《公众公司办

法》关于合法规范经营、公司治理、信息披露、发行对象等方面的规定。发行人

存在违规对外担保、资金占用或者其他权益被控股股东、实际控制人严重损害情

形的，应当在相关情形已经解除或者消除影响后进行定向发行。

”

（一）关于公司是否合法规范经营的意见

主办券商查阅了公司

的营业执照，登录国家企业信用信息公示系统网站、

信

用中国、全国股转系统信息披露平台、

中国执行信息公开网

、

全国法院被执行人

信息查询网

等相应政府部门公

示网站

，

报告期

内

，公司的经营范围和经营方式已

获得相关工商行政管理部门的核准登记，并具有与其经营业务相

符的能力与资格；

安全生产方面

，

公司

于

2021

年

10

月

29

日受到泰州市应急管理局的行政处罚【（苏

泰）应急罚（

2021

）

210

号】

，

因违反安全规定作业、安全设备的安装不符合国家

标准、未按照规定对有限作业空间做出辨识、提出防范措施，违反《粉尘防爆安

全规程》第三十三条第一款、《工业贸易有限空间作业安全管理与监督暂行规定》

第七条的规定，

被实施警告和

处以

3.375

万元的

罚款

。收到行政处罚信息后，公

司

缴纳了相应罚款

，

认真组织

了安全法律法规学习，

对

现有的相关规章制度重新

进行修订

，

并

提交

了《安全隐患整改报告》

；

同时

公司

加强监督检

查，并

加大检

查和处罚力度

，

要求员工在今后工作中，严格按公司的安全操作规定

进行操作。

经过查阅

中华人民共和国安全生产法（

2014

版

）

，公司

此次处罚

金额和处罚类别

均

不属于重大违法违规类

情形

，未对

持续经营能力

产生重大不利

影响

，也不会对

润元户外

本次定向发行构成实质

性

障碍。

（二）关于公司是否存在违规对外担保的意见

根据公司提供的

中国人民银行征信中心出具的《企业信用报告》，

、

公司

2019

年及

2020

年年度报告及审计报告、

2021

年

三季

度

财务报表

及公司出具的相关说明

等相关资料

，

公司

不存在违规对外担保

的情形。

同时，根据公司出具的《承诺》，

报告期内，

公司不存在违规对外担保且尚未解除的情形。

（三）关于公司控股股东、实际控制人及其关联方是否存在资金占用的意见

经

核查公司

2019

年及

2020

年年度报告及审计报告、

2021

年

三季

度

财务报表

、

公司

提供的科目余额表

及

出具的相关说明

等相关资料

，

报告期内

，

公司

不存在控

股股东、实际控制人及其关联方占用资金的情况。

（四）关于公司及相关主体是否为失信联合惩戒对象的意见

经核查国家企业信用信息公示系统、信用中国网、中国执行信息公开网、公

司及相关主体出

具的信用报告等相关信息，

自报告期初至本推荐工作报告出具之

日

，公司

、控股股东、实际控制人

、

董事、监事、高级管理人员均不存在被列入

失信被执行人名单、

被执行联合惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象

。

同时，公司已出具相关声明，确认公司

、

控股股东、实际控制人、董事、监

事、高级管理人员均不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，

不属于失信联合惩戒对象。

经核查，主办券商认为，发行人本次发行符合《全国 中小企业 股份转让系统

股票定向发行规则》第九条规定，发行人及相关主体不属于失信联合惩戒对象。

二、关于发行人公司治理规范性的意见

公司依据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》

、

《全国 中小企业 股份

转让系统挂牌公司治理规则》

及《非上市公众公司监

管指引第

3

号章程必

备条款》

制定《公司章程》；公司建立了股东大会、董事会、监事会制度，明晰了各机构

职责和议事规则；公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、

召开程序、授权委托、表决和决议等符合法律、行政法规和公司章程的规定，会

议记录保存完整；公司强化内部管理，完善了内控制度，按照相关规定建立会计

核算体系、财务管理和风险控制等制度，从而在制度上能够有效地保证公司经营

业务的有效进行，保护资产的安全和完整，保证公司财务资料的真实、合法、完

整。

综上，主办券商认为，

润元户外公司

治理规范

，不存在违反《公司法》、

《

非

上市公众

公司监督管理办法》第二章、《

全

国 中小企业 股份转让系统挂牌公司治

理规则》等相关法律法规、业务规则的情形

。

三、关于本次定向发行是否需要履行核准程序的意见

根据《非上市公众公司监督管理办法》第四十八条的规定，

“

向特定对象发

行股票后股东累计超过

200

人的公司，应当持申请文件向中国证监会申请核准。

股票公开转让的公众公司提交的申请文件还应当包括全国股转系统的自律监管

意见。

股票公开转让的公众公司向特定对象发行股票后股东累计不超过

200

人，中

国证监会豁免核准，由全国股转系统自律管理。

”

本次股票发行前，公司在册股东人数为

4

名

，

包括自然人股东

2

名、

法人股

东

0

名

、合伙企业股东

2

名。

本次定向发行属于发行对象不确定的发行，

经访谈及

核查，本次发行对象不超过

5

人，本次定向发行完成后，公司股东人数将

不会超

过

200

人。因此，本次股票发行属于《非上市公众公司监督管理办法》规定的证

监会豁免核准的情形。根据《全国 中小企业 股份转让系统股票定向发行规则》规

定，本次股票发行由全国股转统自律管理。

综上，主办券商认为，

润元户外

本次定向发行后累计股东人数

预计不

超过

200

人，符合《非上市公众公司监督管理办法》中关于豁免向中国证监会申请核准定

向发行的条件。

四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行

信息披露义务的意见

润元户外

及其相关责任主体在报告期内，严格按照《非上市公众公司监督管

理办法》、《全国 中小企业 股份转让系统挂牌公司信息披露规则》规范履行信息披

露义务，不存在因信息披露违规或违法，被中国证监会及其派出机构采取行政监

管措施或行政处罚、被全国股转公司依法采取自律监管措施或纪律处分的情形。

润元户外

本次定向发行严格按照《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市

公众公司信息披露内容与格式指引第

3

号

——

定向发行说明书和发行情况报告

书》、《非上市公众公司信息披露内容与格式指引第

4

号

——

定向发行申请文件》、

《全国 中小企业 股份转让系统股票定向发行规则》、《全国 中小企业 股份转让系统

股票定向发行

业务

指南》等规定履行了信息披露义务。

202

2

年

1

月

2

7

日

，公司召开

第二届董事会第八次会议

，审议

通过

了

《

关于泰

州润元户外用品股份有限公司

2022

年第一次定向发行说明书议案

》

、

《关于设立募

集资金专用账户并签署募集资金专户三方监管协议议案》

、

《关于提请公司股东大

会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜议案》

、

《关于本次发行股东大

会决议有效期议案》

、

《关于本次发行在册股东不享有优先认购权议案》

、

《关于募

集资金管理制度议案》

、

《关于修改公司章程议案》

等议案。公司

已

在全国中小企

业股份转让系统指定信息披露平台披露了《

第二届董事会第八次会议决议公告

》

（

2022

–

002

）

、《

股票

定向发行说明书》

（

2022

–

0

01

）

等公告。

202

2

年

1

月

27

日

，公司召开

第

二

届

监

事会第

七

次会议

，审议

通过

了

《关于泰

州润元户外用品股份有限公司

2022

年第一次定向发行说明书》

、

《关于设立募集资

金专用账户并签署募集资金专户三方监管协议》

、

《关于本次发行在册股东不享有

优先认购权》

、

《关于募集资金管理制度》、《关于修改公司章程》

等议案。公司

已

在全国 中小企业 股份转让系统指定信息披露平台披露了《

第

二

届

监

事会第

七

次会

议

决议公告》

（

2022

–

0

03

）等公告

。

2022

年

2

月

14

日，公司召开

202

2

年第一

次临时股东大会

，

以同意股数

18,600,000

股

、反对股数

0

股、弃权股数

0

股

的表决结果，

审议通过了董事会提交

的关于本次股票发行的

所有

议案

，

均

无回避表决情形

。

公司

已

在全国 中小企业 股

份转让系统指定信息披露平台披露了

《

202

2

年第一

次临时股东大会

决议公告

》

（

2022

–

0

07

）

等公告。

综上，主办券商认为，发行人及其相关责任主体在报告期内及本次定向发行

过程中，规范履行了信息披露义务。

五、关于本次定向发行现有股东优先认购安排合法合规性

的意见

润元户外《公司章程》第三章第二节第二十三条规定：“公司发行股票时，

在册股东是否享有优先认购权，由股东大会审议决定。”公司2022年第一次临

时股东大会审议通过了《关于本次发行在册股东不享有优先认购权议案》

的议案

，

议案内容同时明确了本次股票定向发行不进行现有股东优先认购安排。本次定向

发行对现有股东（股权登记日2022年2月8日）不做优先认购安排，现有股东

不享有优先认购权。

公司《2022年第一次临时股东大会决议公告》已于2022年2月15日披露

在全国 中小企业 股份转让系统指定信息披露平台。因此，本次股票定向发行公司

股权登记日2022年2月8日所有在册股东均不具有优先认购权。

综上，主办券商认为，发行人本次定向发行现有股东优先认购安排符合《非

上市公众公司监督管理办法》《全国 中小企业 股份转让系统股票定向发行规则》

等规范性要求。

六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见

1

、

《公众公司办法》的规定

根据《公众公司办法》第四十二条规定，“本办法所称定向发行包括股份有

限公司向特定对象发行股票导致股东累计超过

200

人，以及公众公司向特定对象

发行股票两种情形。

前款所称特定对象的范围包括下列机构或者自然人：

（一）公司股东；

（二）公司的董事、监事、高级管理人员、核心员工；

（三）符合投资者适当性管理规定的自然人投资者、法人投资者及其他经济

组织。

股票未公开转让的公司确定发行对象时，符合本条第二款第（三）项规定的

投资者合计不得超过

35

名。

核心员工的认定，应当由公司董事会提名，并向全体员工公示和征求意见，

由监事会发表明确意见后，经股东大会审议批准。

2

、《全国 中小企业 股份转让系统投资者适当性管理办法》的规定

根据《全国 中小企业 股份转让系统投资

者适当性管理办法》第五

条规定，投

资者申请参与基础层股票发行和交易应当符合下列条件：

（一）实收资本或实收股本总额

200

万元人民币以上

的法人机构；

（二）实缴出资总额

200

万元人民币以上的合伙企业；

（三）申请权限开通前

10

个交易日，本人名下证券账户和资金账户内的资

产日均人民币

200

万元以上（不含该投资者通过融资融券融入的资金和证券），

且具有本办法第六条规定的投资经历、工作经历或任职经历的自然人投资者。

投

资者参与挂牌同时定向发行的，应当符合本条前款规定。

根据《全国 中小企业 股份转让系统投资者适当性管理办法》第

六

条规定：

“

自然人投资者参与挂牌公司股票交易的，应当具有

2

年以上证券、基金、

期货投资经历，或者具有

2

年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作

经历，或者具有《证券期货投资者适当性管理办法》第八条第一款第一项规定的

证券公司 、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公

司、财务公司等，以及经行业协会备案或者登记的 证券公司 子公司、期货公司子

公司、私募基金管理人等金融机构的高级管理人员任职经历。

具有前款所称投资经历、工作经历或任职经历的人员属于《证券法》规定禁

止参与股票交易的，不得参与挂牌公司股票交易。”

根据《全国 中小企业 股份转让系统投资者适当性管理办法》第

七

条规定：

“《证券期货投资者适当性管理办法》第八条第一款第二项、第三项规定的

证券公司 资产管理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、

银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金等理财产品，

社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，合格境外机构

投资者（

QFII

）、人民币合格境外机构投资者（

RQFII

）等机构投资者，可以参与

挂牌公司股票交易。”

根据公司已披露的定向发行说明书，本次定向发行属于发行对象不确定的发

行，

经核查，

本次股票发行对象

不超过

5

人，且均要

符合《非上市公众公司

监督

管理办法》规定的公司股东、董事、监事、高级管理人员、核心员工或者符合《全

国 中小企业 股份转让系统投资者适当性管理办法》规定的自然人投资者、法人投

资者及其他经济组织。新增机构投资者及新增自然人投资者均须符合投资者适当

性要求。

综上，主办券商认为，发行对象范围符合中国证监会及全国股转公司关于

投

资者适当性制度的有关规定。

七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在

股权代持及是否为持股平台的意见

本次定向发行属于发行对象不确定的发行，待发行对象确定后，主办券商将

就发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股平台发

表明确意见。

八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见

本次定向发行属于发行对象不确定的发行，待发行对象确定后，主办券商将

就发行对象认购资金来源合法合规性发表明确意见。

九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见

1、关于发行决策程序是否合法合规的说明

2022

年

1

月

27

日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于

泰州润元户外用品股份有限公司

2022

年第一次定向发行说明书议案》、《关于设

立募集资金专用账户并签署募集资金专户三方监管协议议案》、《关于提请公司股

东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜议案》、《关于本次发行股

东大会决议有效期议案》、《关于本次发行在册股东不享有优先认购权议案》、《关

于募集资金管理制度议案》、《关于修改公司章程议案》等议案。

公司第

二

届董事会第

八

次会议

审议上述议案时，全体董事出席，董事会以5

票同意、0票反对、0票弃权的审议结果通过上述议案，并将属于股东大会职权

范围的事项提交股东大会审议；董事会审议时不涉及关联董事，无需履行回避表

决程序。

2022

年

1

月

27

日，公司召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于泰

州润元户外用品股份有限公司

2022

年第一次定向发行说明书》、《关于设立募集资

金专用账户并签署募集资金专户三方监管协议》、《关于本次发行在册股东不享有

优先认购权》、《关于募集资金管理制度》、《关于修改公司章程》等议案。

同时，

监事会对本次定向发行的相关文件进行了审核，并出具了书面审核意见。

公司第二届监事会第七次会议审议上述议案时，全体监事出席，监事会以3

票同意、0票反对、0票弃权的审议结果通过上述议案。监事会审议时不涉及关

联监事，无需履行回避表决程序。

2022年2月14日，公司召开2022年第一次临时股东大会，以

同意股数

18,600,000

股、反对股数

0

股、弃权股数

0

股的表决结果，审议通过了董事会提

交的关于本次股票发行的所有议案，均无回避表决情形。

经核查上述董事会、监事会、股东大会的会议通知、会议记录、表决票、会

议决议等资料，主办券商认为，公司为本次股票定向发行召开的董事会、监事会、

股东大会的决策程序合法合规。

2、关于本次定向发行是否涉及连续发行的意见

根据《发行规则》第十四条规定：“发行人董事会审议定向发行有关事项时，

应当不存在尚未完成的股票发行、可转换公司债券发行、重大资产重组和股份回

购事宜”。

公司自挂牌以来，至本次定向发行股票前，尚未进行过股票发行，不存在尚

未完成的普通股、优先股或可转换公司债券发行、重大资产重组和股份回购事宜，

不存在违反《非上市公众公司收购管理办法》关于协议收购过渡期的相关规定的

事项。

主办券商认为，本次定向发行股票不涉及连续发行。

3、关于本次定向发行是否按规定履行了国资、外资等相关主管部门审批、

核准或备案等程序的意见

（1）公司需要履行的主管部门的审批、核准或备案程序

根据公司截至2022年2月8日的《证券持有人名册》，公司不属于国有及

国有控股企业、国有实际控制企业和属于外资企业，因此本次定向发行无需履行

国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案等程序。

（2）发行对象需要履行的主管部门的审批、核准或备案程序

本次定向发行属于发行对象不确定的发行，暂时无法确定发行对象需要履行

的主管部门的审批、核准或备案程序。公司后续确定发行对象后，如若需要履行

审批、核准或备案等程序，公司及发行对象将依法履行相关程序。

综上，主办券商认为，润元户外本次定向发行决策程序符合《公司法》、《证

券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国 中小企业 股份转让系统股票

定向发行规则》等有关规定，发行决策程序合法合规，不存在连续发行情形。发

行人无需履行国资、外资等主管部门的审批、核准或备案等程序；待发行对象确

定后，将对本次发行的发行对象是否须履行国资、外资等主管部门的审批、核准

或备案等程序予以核查并说明。

十、关于本次发行定价合法合规性及定价合理性的意见

1、关于定价方式和定价过程合法合规性的说明

本次股票定向发行价格综合考虑了宏观经济环境、公司所属行业、公司的每

股净资产、公司成长性等多种因素，并与意向方沟通后最终确定，具有公允性和

合理性。

本次股票发行定价已经202

2

年

1

月

27

日第

二

届董事会第

八

次会议

和202

2

年

2

月

14

日

公司召开的2022年第一次股东大会审议通过。

主办券商认为,公司本次定向发行定价方式和定价过程合法合规。

2、关于定价合理性的说明

本次股票定向发行价格为每股人民币10元。

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2021]第 4-10056

号审计报告，截至2020年12月31日，公司归属于挂牌公司股东的净资产为

53,150,284.70元，公司2020年年度归属于挂牌公司股东的净利润为18,268,721.23

元，基本每股收益为0.98元，归属于挂牌公司股东的每股净资产为2.86元。

根据公司披露的2021第三季度财务报表，截至2021年9月30日，公司归

属于挂牌公司股东的净资产为61,240,518.98元，公司2021年前三季度归属于挂

牌公司股东的净利润为17,232,945.70元，基本每股收益为0.93元，归属于挂牌

公司股东的每股净资产为3.29元。

本次股票发行价格高于每股净资产，公司价值不存在被低估的情况。

公司股票自正式挂牌至今为集合竞价转让方式，未产生交易，二级市场不具

有参考价值。

本次股票定向发行为公司挂牌以来的第一次股票发行。因此无可供参考的前

一次定向发行价格。

报告期内，公司共发行过三次权益分派，且权益分派事项已实施完毕，对本

次股票发行价格无影响。

主办券商认为，公司本次股票发行定价合理，不存在损害股东利益的情形。

3、关于本次定向发行是否适用《企业会计准则第11号——股份支付》的说

明

根据《企业会计准则第11号——股份支付》规定，股份支付是指企业为获

取职工和其他方提供服务或商品而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确

定的负债的交易。本次定向发行不涉及公司换取职工和其他方服务的情形，不存

在业绩承诺等其他涉及股份支付的履约条件。故不涉及股份支付。

本次股票发行的募集资金主要用于补充流动资金，满足公司战略发展的需要，

增强公司资本实力、扩大业务规模，优化公司财务结构，提升公司的盈利能力和

抗风险能力，促进公司快速、持续、稳健发展。后续认购对象参与本次发行，均

以货币资金进行出资且为自筹资金，并非通过提供劳务或服务进行出资。本次定

价公司综合考虑了宏观经济环境、公司所属行业、公司的每股净资产、公司成长

性等因素，与意向方协商一致确定了公司本次股票发行的价格，且发行价格高于

公司经审计的每股净资产。

主办券商认为，本次定向发行不适用《企业会计准则第11号——股份支付》

的相关规定。

综上，主办券商认为，本次发行定价方式合理、价格决策程序合法合规、发

行价格不存在显失公允，不存在损害公司及股东利益的情况。

十一、关于本次定向发行相关认购协议等法律文件合法合

规性的意见

本次定向发行属于发行对象不确定的发行，截至本推荐工作报告出具之日，

公司未确定发行对象，未签订发行相关协议。待发行对象确定且签署发行相关协

议后，主办券商将就本次定向发行相关认购协议等法律文件合法合规性发表明确

意见。

十二、关于本次定向发行新增股票限售安排合法合规性的

意见

本次股票定向发行的新增股份，如有自愿锁定承诺，最终以认购方与公司签

署的认购协议及补充协议为准。若公司董事、监事、高级管理人员参与本次股票

发行认购的，本次股票发行的新增股份限售安排依据《公司法》、《证券法》及

全国 中小企业 股份转让系统有关法律、法规执行，除此之外无其他限售安排。

综上，主办券商认为，新增股票限售安排符合《公司法》等规范性要求。

十三、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的

意见

公司已按照全国 中小企业 股份转让系统发布的《发行规则》、《全国中小企

业股份转让系统股票定向发行业务指南》的规定建立了《募集资金管理制度》。

公司于2022年1月27日召开的第二届董事会第八次会议和2022年2月14日召

开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于募集资金管理制度议案》，

相关会议决议及《募集资金管理制度》已依法在全国股份转让系统指定的信息披

露平台上进行了信息披露。

公司于2022年1月27日召开的第二届董事会第八次会议和2022年2月14

日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专用账户

并签署募集资金专户三方监管协议议案》，对设立募集资金专项账户履行了审议

程序。公司将按照规定设立募集资金专户并签署三方监管协议。

综上，主办券商认为公司已建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内

部控制和管理制度，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制

措施及信息披露要求，已对设立募集资金专项账户履行了审议程序，并开设了募

集资金专项账户。

十四、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见

1、本次发行符合募集资金信息披露要求

本次股票发行募集现金资金不超过14,000,000元，该募集资金将用于补充公

司流动资金，以满足公司战略发展的需要，推动公司业务发展、增加市场竞争力、

提高公司盈利能力和抗风险能力，保障公司经营的持续健康发展。

公司已在《定向发行说明书》中按照用途对募集资金用于补充流动资金进行

披露。本次股票发行募集资金具体使用用途如下：

序号

预计明细用途

拟投入金额（元）

1

购买原材料

其中：钢材

5,000,000

动力地钻产品用

发动机

5,000,000

迷彩面料

4,000,000

合计

–

14,000,000

本次发行符合募集资金信息披露要求。

2、本次募集资金的必要性及合理性

公司近年来资产规模和业务量不断增加，所需采购成本逐渐增大，公司拟将

本次股票发行的全部募集资金用于补充流动资金，以配合公司主营业务发展，提

升公司抗风险能力及市场竞争力，促进公司长期稳健发展。因此，本次发行股票

募集资金用于补充流动资金符合公司运营的合理需求，具有必要性及合理性。

3、本次募集资金用途的合规性

本次股票发行募集现金资金不超过14,000,000元，将全部用于补充公司流动

资金，用于购买原材料，与公司主营业务相关。不涉及投向房地产理财产品、购

买住宅类房产或从事住宅类房地产开发业务、购置工业楼宇或办公用房、宗教投

资的情形；本次募集资金不会用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产或

借予他人、委托理财等财务性投资，不会直接或间接投资于以买卖有价证券为主

营业务的公司，不会用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易，不会

通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途；本次募集资金不会用于

参股或控股其他具有金融属性的企业，公司不会以拆借等任何形式将募集资金提

供给具有金融属性的关联方使用。

主办券商认为，本次募集资金的用途合法合规，不存在违反《全国 中小企业

股份转让系统股票定向发行规则》第二十一条的情形。

十五、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法

合规性的意见

公司自挂牌以来，本次股票定向发行前，未进行过股票发行，不涉及报告期

内募集资金的管理及使用的情况。

十六、关于本次定向发行是否存在完成新增股票登记前不

得使用募集资金的情形的意见

主办券商查阅了公司报告期内的定期报告、全国股份转让系统信息披露平台

及证券期货市场失信记录查询平台等相关信息，润元户外不存在下列情形：

（一）发行人未在规定期限或者预计不能在规定期限内披露最近一期定期报

告；

（二）最近十二个月内，发行人或其控股股东、实际控制人被中国证监会及

其派出机构采取行政监管措施、行政处罚，被全国股转公司采取书面形式自律监

管措施、纪律处分，被中国证监会立案调查，或者因违法行为被司法机关立案侦

查等；

主办券商认为，本次定向发行不存在完成新增股票登记前不得使用募集资金

的情形。

十七、关于本次定向发行对发行人影响的意见

1、发行对发行人经营管理的影响

本次发行前后公司治理结构、控股股东和实际控制人不会变化，不会给公司

经营管理带来不利影响。本次发行主要为满足公司战略发展的需要，增强公司资

本实力、扩大业务规模，优化公司财务结构，提升公司的盈利能力和抗风险能力，

促进公司快速、持续、稳健发展，有利于公司的长期可持续发展。

2、本次发行对发行人财务状况、盈利能力和现金流量的影响

本次股票发行后公司股本、总资产、净资产等财务指标提高，资产负债结构

更稳健，公司偿债能力和抵御财务风险能力将有进一步提升。本次股票发行募集

现金资金可以缓解公司在发展过程中对营运资金的需求压力

，有助于提升公司现

金规模，为各项业务的稳健、可续发展奠定资本基础，有利于促进公司盈利能力

提高和利润增长，增加公司的综合竞争力，为公司后续发展带来积极的影响。本

次定向发行后，公司筹资活动现金流入将同比增加，公司的货币资金和所有者权

益将增加。

3、本次发行对发行人与其控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系

的影响

本次发行后，公司控股股东、实际控制人未发生变化，因此，公司与控股股

东及其关联人之间的业务关系、管理关系等均不发生变化。

4、本次发行对发行人关联交易及同业竞争状况的影响

本次发行后，公司控股股东、实际控制人未发生变化，公司的关联交易及同

业竞争等方面没有发生变化。

十八、关于本次定向发行聘请第三方的意见

主办券商

在本次

股票

定向

发行

业务中不存在聘请第三方机构或个人的情形

；

亦不存在变更或新增聘请第三方的情形。

公司不存在有偿聘请律师事务所、会计

师事务所等该类项目依法需聘请的证券服务机构之外的其他第三方的行为

；公司

除聘请律师事务所、会计师事务所等该类项目依法需聘请的证券服务机构之外

不

存在变更或新增聘请第三方的情形。

十九、主办券商认为应当发表的其他意见

本次股票发行尚需经全国 中小企业 股份转让系统自律审查且出具无异议函

后方可实施。本次股票发行能否通过全国 中小企业 股份转让系统自律审查存在不

确定性，且最终通过自律审查的时间也存在不确定性。

经核查及发行人承诺，此次发行过程中发行人不采取公开路演、询价等方式，

不会违反《非上市公司监督管理办法》第四十三条的相关规定。

二十、关于本次定向发行的推荐结论

主办券商认为，润元户外本次定向发行符合《公司法》、《证券法》、《非

上市公众公司监督管理办法》、《全国 中小企业 股份转让系统股票定向发行规则》、

《全国 中小企业 股份转让系统股票定向发行业务指南》、《全国 中小企业 股份转

让系统投资者适当性管理办法》等有关法律法规及规范性文件中关于非上市公众

公司定向发行的相关要求，本次发行申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。发行人管理运作规范，已具备了非上市公众公司定向发行的基本条件。

因此， 东吴证券 同意推荐润元户外在全国 中小企业 股份转让系统定向发行股

票。

（本页无正文，为《 东吴证券 股份有限公司关于泰州润元户外用品股份有限公司

股票定向发行的推荐工作报告》之签字盖章页）

法定代表人（或授权代表）签字：

项目负责人签字：

东吴证券 股份有限公司

2022年2月25日

法定代表人授权委托书

东证授【2022】3号

授权人：范

力

东吴证券 股份有限公司董事长

被授权人：孙中心

东吴证券 股份有限公司常务副总裁

根据《公司法》、《公司章程》、《公司治理准则》和公司

基本管理制度等规定，兹授权公司常务副总裁孙中心同志代

表行使以下权力：

1.

代表法定代表人对外签署权益类证券投资、场外金融

衍生品自营及资本中介业务的各项业务协议和业务文件。

2.

在公司自营可投资的业务范围内，代表法定代表人对

外签署与各银行、证券、基金、信托等金融机构签订的金融

产品投资合同等文件。

3.

代表法定代表人对外签署新三板的财务顾问、推荐挂

牌、股票发行、增发、持续督导、做市商等业务及区域股权

市场相关业务的各项协议和业务文件。

4. 代表法定代表人对外签署债券投资、债券类基金投

资、固定收益类非标及衍生品投资、债券销售交易、货币市

场基金投资业务的各项协议和业务文件。

以上授权，授权人也有权。被授权人可以在本授权书明

确的权限内转授权，转授权内容需经授权人同意。

本授权委托书的有效期自发布之日起至

2022

年

12

月

31

日。被授权人应诚信、审慎行使上述授权，否则要承担相应

的经济和法律责任。

特此授权。

2022

年

1

月

28

日

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