本帖最后由 狐尼克的爪爪冰棍 于 2022-2-25 14:58 编辑 南京园博园开幕至今——从最初“一个纯粹的园林景观区(而非迪士尼那样的主题游乐园)为什么要配7家酒店？”的质疑，到现在“哦，原来是酒店帮着园区吸引客流啊”的自洽解答——再加上持续未断的疫情，“不温不火”大概就是对园博园的最佳描述了。不过，作为一名酒店控、以及staycation无处可去的本地人，多次打卡园博园并体验一下园区的几家配套酒店也算是个差强人意的选择吧。 前天 23:39 上传 下载附件 (0 Bytes) 园博园的镜面广场(无边水池)，后方即为工业风区域，左侧是珺懋酒店，右侧的钟塔是“南京时” 前天 23:39 上传 下载附件 (0 Bytes) 元宵节，在镜面广场的水池里放下莲花灯 本文以我入住的园博园 傲途格精选：南京珺(jùn)懋(mào)酒店 的 晅(xuān)垣(yuán)套 的体验为主体，并将其与园博园的另一家万豪系： 南京威斯汀温泉度假酒店 做了点粗略的对比(以个人体验/观点为主)。 所有照片均为原创(by iPhone)。 前天 23:39 上传 下载附件 (0 Bytes) 南京珺懋酒店，傲途格精选 一、 概览

【位置】 南京园博园· 时光艺谷 (工业风区域/水泥厂)，威斯汀以西、 南京时 (园博园的标志景观之一)以东 【类别】 豪华(Premium)；精品/设计型；万豪 - Cat 3 【室内设计】 PIA(泰国) 【餐厅】 # 锲舍 ：主餐厅 提供(半)自助早餐、西式午餐/晚餐(牛排、海鲜) # 青台 ：工业风咖啡廊 提供咖啡、甜品(无下午茶set) # 筒仓 ：酒吧 提供鸡尾酒、小食等 【康体】 SPA、健身房、恒温泳池 【个人分数】 8.8 / 10 (若早餐减配则需要扣分) 【万豪官网分数】 4.4 / 5 (来自住客反馈) 二、 空间与器物

在水泥厂旧址落成的珺懋，自然而然地选择了近十年颇流行的“工业风”作为其设计基底。在室内的色彩方案上，除了使用花岗岩和水泥的“灰”、厚重典雅的“黑”，还大胆地组合了 祖母绿 和 赭石色 ——使之与普通的 “老厂房复兴街区” 的常见“工业风”饶有不同，而是令人联想到 “矿藏与宝石” —— 这既不与“工业”命题相悖，又营造出斑斓奢华的质感，更是对“珺(意：美玉)懋(意：华茂)”一名的彰显 。 昨天 03:11 上传 下载附件 (0 Bytes) 大堂的休息区，落地窗外是被植被覆盖的下沉式中庭 昨天 03:11 上传 下载附件 (0 Bytes) 会上下移动的灯饰，透出灵动感 从外部看，“背山环竹”的自然风物给混凝土与钢筋风格建筑的“工业之硬”增添了“苗木之柔”，也象征着百年老厂 在抹抹绿意中崭露新生 。 昨天 03:11 上传 下载附件 (0 Bytes) 昨天 03:11 上传 下载附件 (0 Bytes) 酒店四周还栽种了许多桂花，金秋时节幽香浸溢 珺懋的公共区域设计颇具匠心。 大堂和主餐厅(锲舍)之间采用了下沉式中庭、并栽种成树林，进一步赋予“水泥厂”以自然的气息，同时保证了白日通透的采光。 昨天 03:11 上传 下载附件 (0 Bytes) 前台 昨天 03:11 上传 下载附件 (0 Bytes) 休息区一侧绘有工业机器的画轴 大堂右侧可通向 青台 咖啡廊(大堂层)和 筒仓 酒吧(大堂的下一层)，这也是整个酒店工业风格最显著的一个区域。 青台里有布置很多高校的机械/自动化学院酷爱展示的“金属球轨道动力装置”(不知道学名 XD)，但不是常开的状态；看着小球在里面“(伪)永动”的过程，还挺有意思的。 昨天 03:11 上传 下载附件 (0 Bytes) 青台咖啡廊，右上方就是一个装有运动小球的“铁笼子”机械装置 在咖啡廊和酒吧的一侧，正是水泥厂用于 储放物料的“筒仓” ——它们还分布在园博园 时光艺谷 的多个位置，如今被用作多种设施，如展览馆、先锋书店、以及珺懋的电梯间——同时，“筒仓”还是珺懋酒店logo的设计灵感来源。 昨天 03:11 上传 下载附件 (0 Bytes) 珺懋的招牌鸡尾酒：干水泥(注意左侧杯子上由四个筒仓俯视图所构成的珺懋logo；我也不知道为啥另一个杯子居然是威斯汀哈哈哈），非常好喝！据介绍是用园区自产的植物所调，有薰衣草的香气 昨天 03:11 上传 下载附件 (0 Bytes) 筒仓顶部，工业与艺术风格的交汇 昨天 03:11 上传 下载附件 (0 Bytes) 青台可通往娱乐区，这个过道两侧就是筒仓(在身后，未入镜) 这里提一点不足(估计也是整个园博园大部分酒店都会面临的问题)：不知道是不是因为我住的时候客人过少，分布在两个楼层的青台(咖啡廊)和筒仓(酒吧)，常常只有1个负责的服务员。当时我是想在青台吃点东西，却找不到人，便下了层楼来到酒吧；吧台里的小姐姐说，楼上的点单也是她来做(汗)。好在，青台的青柠咖啡味甜品也算值得一试。 昨天 03:11 上传 下载附件 (0 Bytes) 筒仓酒吧 昨天 03:11 上传 下载附件 (0 Bytes) 青柠咖啡味的甜品很赞；注意桌子的配色 由于我本人对泡汤没有什么执念(之前也在隔壁的威斯汀尝试过了)，因此这次选择了珺懋的 晅垣套 。要注意的是：整个酒店只配备了6间套房(除总套外)，且都不带私汤。 昨天 03:11 上传 下载附件 (0 Bytes) 从用作电梯间的筒仓的窗口向外看 相比设计出彩的公区，客房/套房的设计就平淡了不少。 但“开门见景”、“风吹树动”的视觉效果的确比上次威斯汀的体验要好得多。同时，客厅最抢眼的大约就是这个黑白纹路的单人椅了，莫名打破了其余沙发的设计范式，却显出一种独特的复古时尚感。 昨天 03:11 上传 下载附件 (0 Bytes) 客厅及用餐区 昨天 03:11 上传 下载附件 (0 Bytes) 客厅的配色方案很有格调(赭石色、灰色、黑白花纹) 昨天 03:11 上传 下载附件 (0 Bytes) 欢迎水果 露台十分之宽敞。如果是游人如织的旺季，在园里逛累了，回到屋里坐卧于此，看着钢架结构所框住的这帧画，可谓是闹中取静的舒逸吧。 昨天 03:11 上传 下载附件 (0 Bytes) 镜头身后还有与之对称的一段，非常宽敞 昨天 03:11 上传 下载附件 (0 Bytes) 闹中取静 和三亚山海天傲途格(以及不少精品/设计酒店)一样，珺懋选择了APPELLES的备品，其独特的草本气味非常舒缓疗愈。 浴室的盥洗池使用了 齿轮 形状的设计，卧室床头左侧的灯具则以 滑轮 为设计雏形——这些设计师巧妙含蓄传达的“工业”灵感，都在潜移默化中使住客感受到其与普通商务酒店在设计和细节上的差异。 昨天 03:11 上传 下载附件 (0 Bytes) 盥洗室 昨天 03:11 上传 下载附件 (0 Bytes) 以滑轮为灵感的床头灯 昨天 03:11 上传 下载附件 (0 Bytes) 卧室 与此同时，好的服务也是提高入住品质的重要环节。于我的体验而言，这一点在前台有所体现：比如，有次我出门拿的东西有点多但又不想回房拿包，就问前台要了个手提袋；这时我才发现珺懋的的手提袋不是纸质的而是带有自家logo的很有特色的帆布包。服务员还贴心地问我要不要再拿几瓶水带着，瞬间好感度大涨。 三、 食事

早餐所在的锲舍也是酒店供应正餐的全日餐厅，而这个藏于“洞穴”之中的桌位则是我心中的首选(刚好，餐厅的英文名是：The Cave)。 昨天 03:23 上传 下载附件 (0 Bytes) 在我入住时期，早餐并未减配。 虽然自选餐品不多(类似于其它万豪系酒廊早的配置)但十分 精致 ，而且超规格地提供 半自助单点现烹热菜 ，包括两种做法的班尼迪克蛋、金陵大肉包、川味拌面、鸡汤小馄饨等。同时，果汁均为鲜榨、玻璃瓶装的大瓶圣培露可自取、水果更是有我超级钟爱的香瓜茄！(@南栗 来学习一下 XD) 昨天 03:23 上传 下载附件 (0 Bytes) 非常满意的早餐 有一说一，这个班蛋的摆盘和口味可以碾压很多奢华级的酒店了。川味拌面也合我口味，以至于要了两份(一份的分量较少——再次凸显其精致，也满足了食客品尝多种菜肴的需求)。 但有飞友的近期报告提到说现在早餐减配了——一个悲伤的表情给到。 相比优秀的早餐，锲舍的正餐出品就不怎么稳定了。 之前住威斯汀时就来此用过一餐，当时印象最深刻的便是这道“烤牛肉大虾沙拉”。除牛肉柔嫩富含汁水外，其佐配的烟熏洋葱、炭烤茄子和煎南瓜等蔬菜都非常好吃，所用的浇汁更是独特。 昨天 03:23 上传 下载附件 (0 Bytes) 第一次就餐时最完美的一道菜却成了第二次的大灾难 于是这番入住期间，又点了这道念念不忘的菜。然而，先是过了一会儿厨师告知牛肉没有了，问可否全部用虾代替；回复说可以。菜上桌后却更是发现：1. 给沙拉“添彩”的有烹调过程的蔬菜全部消失 2. 大虾肉质如同纸板 —— 不要说“泯然众人”了，这简直堪比“黑暗料理”。 除此之外，好几个菜都是“抱歉，我们食材用完了”的状态……本来想吃的牛排(锲舍对外可是以“牛排馆”自居的啊)也断货，正准备点鱼类，忽然后场走出一个服务员/厨师说刚到了一批肋眼，问要否；答复说妥。但是，上桌后的牛排如图……配菜(?)和摆盘就不提了，￥ 600的牛排这个厚度是不是说不过去了？ 昨天 03:23 上传 下载附件 (0 Bytes) 实际厚度比拍出来的效果还“薄”的薄切牛排… 另外，用餐全程，除了上菜阶段，完全没感受到服务(第一次不是这样的！)。包括我对沙拉十分不满意，想要一个解释时，整间餐厅(甚至我跑出餐厅外)竟找不到一个服务员。问号挂满。 用餐期间，除了我们唯一的一桌，还来过两桌客人，但都是在点单之际就离席而去的。恶性循环。 我的感受是：在住客稀少期，锲舍的正餐品质可谓断崖式下滑，令“回头客”的笔者大失所望。 虽然第二天清晨的早餐在我心里扳回一城，还是希望珺懋能 避免“下限”的发生 ——毕竟，入住体验往往由木桶短板决定。 四、 双子星

或许是由于我个人比较看重设计的缘故(故也仅代表个人观点)—— 相比珺懋的工业风构思，威斯汀的“中式”设计多少 流于表面 ：借鉴(或者说“模仿”)了曲阜JW万豪的正门、外立面和庭院，却与真“古意”相去 更 远；如果说大堂的桃花、白沙、绿植和直面山水园林的落地窗还保留了“拟古”的度假质感，客房内部则与普通商务酒店的平庸设计几乎别无二致了。 昨天 03:45 上传 下载附件 (0 Bytes) 大堂 昨天 03:45 上传 下载附件 (0 Bytes) 南京的古地图 昨天 03:45 上传 下载附件 (0 Bytes) 早餐厅一角(为什么让我想到了上海艾迪逊的早餐厅 XD) 早前有飞友提到威斯汀更适合家庭出游，因为有行政酒廊——我当时恰巧体验到了，而且其出品相当优秀(见下图)，但不管是出于集团要求或酒店自身考量，目前酒廊已永久撤除，这着实令人感到可惜。(特别是，那天我在酒廊用完HH后，跟经理夸赞酒廊餐食，经理还热忱满怀地向我介绍道：“我们正是希望，用威斯汀的酒廊来体现‘家庭、亲子、活力’的概念呢！”) 昨天 03:45 上传 下载附件 (0 Bytes) 曾经的威斯汀行政酒廊 昨天 03:45 上传 下载附件 (0 Bytes) HH甚至包含一道现做热菜：培根黄油煎扇贝，酒廊的茶包更是高配了JING 不过，威斯汀是有私汤套房的，这对温泉客或许是一个优点——虽然我觉得该房型的卧室大小不太合理 XD 而且话说回来，珺懋带私汤的客房的池子要比威斯汀的宽敞许多。 服务上说，园博园的万豪系双子星都还不错，特别是常驻员工。但是，在园博园的高峰期和低谷期，威斯汀估计也会出现类似珺懋的那些问题吧。 所以整体上说，我个人还是 更推荐 选择珺懋。 五、 目的地

第一次来的话，要把园博园细细逛下来肯定是需要1-2天的。自西向东的几个主要区域是： 时光艺谷 、 苏韵荟谷 、 云池梦谷(水下植物园) 。 昨天 04:14 上传 下载附件 (0 Bytes) 园博园的夕阳余晖 时光艺谷区域适合喜欢工业风格或家庭出游的人群，包含南京时(钟塔)、一些展览馆、先锋书店等。 昨天 04:14 上传 下载附件 (0 Bytes) 南京时 昨天 04:14 上传 下载附件 (0 Bytes) 筒仓内部 昨天 04:14 上传 下载附件 (0 Bytes) 先锋书店 苏韵荟谷区域是园博园的核心，包含体现江苏各市风格的十三个园林(及建筑)，个人比较推荐南京园、苏州园。 昨天 04:14 上传 下载附件 (0 Bytes) 从苏州园望向南京园 昨天 04:14 上传 下载附件 (0 Bytes) 夜幕中的南京园 昨天 04:14 上传 下载附件 (0 Bytes) 昨天 04:14 上传 下载附件 (0 Bytes) 每晚在苏州园所对的石壁上会有声光秀 云池梦谷适合自然/各类植物爱好者，包含浮石地宫(听上去很唬人，其实就还好 XD)和水下植物园。 昨天 04:14 上传 下载附件 (0 Bytes) 浮石地宫 昨天 04:14 上传 下载附件 (0 Bytes) 登上这个“未来主义”风格的扶梯，就来到了水下植物园所在的园博园高层平台 昨天 04:14 上传 下载附件 (0 Bytes) 水下植物园 昨天 04:14 上传 下载附件 (0 Bytes) 悦榕庄 昨天 04:14 上传 下载附件 (0 Bytes) 从悦榕庄的大堂看落日将尽 六、 刍议

在我的入住期间，我常常能感受到珺懋的业主从本心上讲，或许是想把这家傲途格往奢华级酒店上做的——譬如前文为笔者所称道的设计理念、备品的选择、服务的温度、超配且精品的早餐等。但是，你又能时不时感受到一种“拉扯感”，使其终达不到Luxury的水准：餐厅过山车式的品质、茶包仅选用Dilmah、虽然设计不错但建筑/内装的施工完成度和的细节质感仍显粗糙，等等。 不过，总体而言，这家酒店是符合预期的(特别是考虑到傲途格精选本身也只是Premium级别)。 并且，从设计、位置和整体上看，我亦认为珺懋是目前园博园最值得打卡和最具性价比(若使用积分)的一家酒店。乍一看，它妥妥透出“工业”风；再细察，它也确有些“工匠”气。 昨天 04:19 上传 下载附件 (0 Bytes) 汤山脚下，这头曾经开垦自然以供工业发展的机械炮兽，在人类意识到必须与自然和谐共处的今时今日，褪去了“消耗”与“污染”的标签，只留下斑驳壮观的遗存。这座掩藏在绿竹和丹桂里的水泥厂，在向游人诉说历史的同时，也终于能告别瓦釜雷鸣，静静地和自然融为一体、并祈盼着与之和解、共生。 本来「新春行」活动的第三篇想写北京璞瑄的，但还是选择了人气更旺的万豪版块 XD 如果你喜欢本文，也请支持下我超级用心写的三亚柏悦的体验帖吧(感觉人气比之前那篇南京丽思的低了好多 XD)！