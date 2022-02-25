微波酱料杀菌设备是利用微波对需要杀菌的食品进行杀菌，酱料杀菌设备的长度和功率根据用户产量来设计制造，产量2-30吨每小时可供选择。适用于浓缩番茄酱、杏酱、胡萝卜泥等产品的加热杀菌和冷却，也可以用于水果罐装前的杀菌，专门为乳品、果汁、饮料或类似液体物料设计的一次杀菌设备，物料通过杀菌、冷却达至延长保质期为目的的理想设备。

酱料微波杀菌设备是定制化设备，根据用户对不同物料的加热、杀菌、保温、冷却的不同工艺要求，进行不同的流程组合设计，满足工艺要求，具有各种安全保护措施和高温保警，低温回流之功能。同时，可根据用户要求，配置相应的高精度的自动控制系统。

微波技术在食品行业的应用是很成熟的，家用微波炉就是很好的应用例子。在食品加热、蒸煮、熟化、烘烤、杀菌等方面，微波炉都可以做得到。

我司从98开始生产工业微波设备，最早也是应用在食品行业。主要应用于各种小包装食品、糕点、肉制品、饼干、果脯、豆制品、熟食、调味品、米粉、麦片、豆奶粉、卤菜、牛肉干、方便面、保健茶、土豆片、鱼片干、盐水鸭、腰果、花生米、瓜子、大豆、海产品等生产中等的加热、干燥、焙烤、脱腥、膨化、杀菌处理。也适用于对面包、糖、干果、茶叶、烟叶、粮食制品的脱水、干燥、杀菌防霉处理。通过微波干燥、杀菌处理的食品的保质期可延长3～8倍，不破坏原有的营养成份、色泽、口感和天然风味。

我公司生产的微波食品杀菌设备与其它干燥、杀菌、解冻设备相比，它占地面积小、能耗低，且不产生“三废”污染。

广州威雅斯微波设备有限公司制造的微波设备根据用户的需要进行设计，设备可大可小，灵活多变，产品价格性价比高。我公司有微波设备试验样机，免费提供现场生产操作，并结合用户产品提供一站式技术服务，欢迎新老朋友前来考察、洽谈。更多详情请来电咨询，联系人：郑先生。 地址：广州市白云人和大马呼56号南国工业园。