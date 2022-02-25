性状：

乳白色粉末或片状固体，根据乙酰化程度的不同，熔点和性能存在差异。熔点范围在25—40℃，不溶于冷水、热水和冷的油脂，但可溶于热的油脂，属于油包水(W/O)型乳化剂，HLB值=2-3。代码为E472a，毒性：ADI不限，被美国FDA列为GRAS物质。

特性及应用：

具有保持脂肪α-晶形的作用，增强和稳定泡沫，可保证高脂食品(如冰淇淋、奶油、发泡甜点等)的充气性，控制起酥油的脂肪结晶;能形成富有机械弹性的膜，用于食品的涂层保鲜，防止氧化、变干、受潮、污染。

使用方法及用量：

食品法典CAC中规定，可作为乳化剂、螯合剂、稳定剂适量添加。

FAO/WHO(1984)：人造奶油、冷饮， 10g/kg。

中华人民共和国GB-2760中规定：糖厂煮糖防垢剂，最大使用量0.01g/kg;油炸薯片，2.0g/kg;复合调味料，20g/kg;胶母糖基础剂，GMP。

包装：

固体产品：真空充氮铝箔袋包装，净重25kg/箱

液体产品：内涂塑铁桶或塑料桶，25kg/桶，190kg/桶。

贮运：

密封贮存在低温、干燥、阴凉通风处，以防吸潮结块。严禁与易燃易爆、有毒有害的物质混贮混运。未开封贮期十二个月。

本公司还供应上述产品的同类产品：乙酰化单（双）甘油脂肪酸酯（ACETEM,乙酰化单（双）甘油脂肪酸酯,ACETEM。

乙酰化单甘油脂肪酸酯生产厂家山西中诺生物科技有限公司郑重承诺:

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