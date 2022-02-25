国务院国资委副主任翁杰明 澎湃新闻记者 周頔 摄

2月25日，在国务院国资委召开的国有企业对标世界一流管理提升行动媒体通气会上，国务院国有企业改革领导小组办公室副主任、国务院国资委副主任翁杰明表示，国务院国资委于2020年6月在中央企业和地方国有重点企业开展对标世界一流管理提升行动（下称“对标提升行动”），截至2021年底，96家中央企业对标提升行动平均完成进度达92.01%；地方国有重点企业平均完成进度达81.62%。

翁杰明表示，实施对标提升行动以来，企业效率效益效能显著提升，2021年中央企业营业收入利润率6.8%、成本费用利润率7.1%、人工成本利润率80.7%，较对标提升行动之初，分别提高2.3个百分点、2.4个百分点、26.8个百分点，全员劳动生产率人均达到69.4万元，增幅32.2%，是全社会平均水平的5倍多。

“对标提升行动开展以来，国资委和国有重点企业各项工作取得积极进展和成效，具体体现在四个方面：一是企业管理体系持续完善，二是企业管理能力不断提升，三是企业管理标杆创先争优，四是企业管理价值充分彰显。”翁杰明表示。

谈及管理制度方面的变化，翁杰明表示，国务院国资委加强规范性文件制定修订力度，在战略规划、公司治理、风控合规、市值管理、融资担保等方面出台23个重要管理制度，确保102个权责事项于法有据、高效运行。中央企业修编管理制度5827个，地方国有重点企业修编管理制度26343个，制度体系的协同性、规范性、可操作性明显提高。

翁杰明表示，国务院国资委党委成立专项工作组，围绕重点管理领域提升要求，明确132项重点任务，指导国有重点企业研究制定措施可操作、指标可量化、过程可追溯、节点可控制的实施方案和工作清单，累计提出22000多项具体提升措施。指导中央企业分层级分领域确定了1000多家领先企业作为对标对象，共设置2425个可量化提升指标、已达成74.6%。

2022年是国企改革三年行动的攻坚之年、收官之年，对标世界一流管理提升行动也进入评估深化、落地见效的关键阶段。对于下一步工作，翁杰明表示，将抓好统筹推进、抓好巩固提升、抓好总结提炼、抓好典型推广，持续深入推进国有企业管理体系和管理能力现代化，为建设世界一流企业提供坚强支撑。