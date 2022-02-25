◤柔佛州选◢慕尤丁：若州选胜选 国盟兑诺杜绝贪腐 （麻坡25日讯）国盟兼土团党主席丹斯里慕尤丁承诺，国盟若在柔佛州选举胜选，将会信守承诺杜绝贪腐，打造清廉与关怀人民的州政府，让人民过上好日子。 他强调，国盟是个干净没贪污的联盟，执政后会是关怀人民的政府、振兴经济和带领柔佛州迈向经济繁荣与辉煌。 他也宣布国盟的竞选宣言，包括落实人民有房住、协助人民就业、控制通货膨胀、减轻人民生活成本、提升国民教育和医药福利、关心人民的需要和给予援助。 慕尤丁说，国盟不会像前首相敦马哈迪带领希盟胜选后，就把选前向人民许下的竞选宣言视为草芥，抛之脑后不兑现承诺。 “国盟若胜选，我保证会兑现所有宣言和承诺，清廉执政，把柔佛州管理得更好。” 慕尤丁前晚在东甲县斯里礼让公共草场，为国盟武吉哈逢州选区行动室主持推介时，这么指出。 慕尤丁除了揶揄马哈迪不当竞选宣言为一回事，致词时也狠批巫统，先点名批评柔佛州务大臣拿督哈斯尼不懂得尊重，州议会最后一天解散也没有知会国盟，忘了巫统只有15个议席，若没有国盟14席的支持，巫统不可能单独执政柔佛州，州务大臣位子也不可能轮到巫统。 “但事已至此已不重要了，但人民要看清楚，选好未来5年可以托付的政府。” 他也点名嘲讽前首相拿督斯里纳吉，宣称动用SRC国际私人有限公司资金乃“企业社会责任”，但非企业社会责任而是骗子致富，最终还是被法庭判有罪，因为他知道太多所以被革除副首相一职。 出席者包括土团党宣传主任拿督旺赛夫，以及伊斯兰党宣传主任凯里尔尼占。 资源被窥觊亏损上亿 垦殖民小心“盗贼”吞蚀 垦殖民小心“盗贼”吞蚀 慕尤丁指垦殖区资源被窥觊，亏损上亿令吉，促垦殖民小心“盗贼”吞蚀。 他说，垦殖区拥有大片土地与资源，垦殖民长期获得政府协助，但在2011年至2013年因为遭前首相纳吉“典当”出卖而面临亏损，股值从每股4令吉降至1令吉50仙。 他说，在他时任首相时出手挽回局势，政府原则上同意联邦土地发展局建议，有条件注销垦殖民部分总值83亿令吉贷款。 他说，当局也全面调整FGV控股股份的贷款余额及全面调整基本发展贷款余额，强化或振兴联邦土地发展局，批准发行由政府担保总值99亿令吉债券，重组债券和接管FGV控股，成功减轻垦殖民的财务负担。 他提醒，垦殖民不要忘记历史和惨痛教训，手中一票将影响柔佛州和全国，不要让巫统以为可以用马六甲州选方式可以在柔佛州取胜，让盗贼继续当首相为所欲为。