当前位置： 首页 > 产品动态 > 正文 上市公司成践行ESG理念“排头兵” 时间：2022-02-25 09:30:09 来源：本站 阅读：4453668次 “跟着意识的晋升和步履的落实，上市公司的可持续成长和ESG打点工作必然会不竭取得前进，成为中国经济在世界舞台上又一张闪亮的‘手刺’。”柳磊说。

上市公司对ESG和可持续成长的正视，也在成本市场形成了“成本向善”的指导效应。2021年ESG公募 基金 数目呈现“井喷”式增添，前10个月公募基金市场新发ESG主题基金72只，已刊行总数达到160只，规模合计超3500亿元。

“ 宝钢股份 的低碳成长实践有三个关头词：绿色制造、制造绿色、城市钢厂。”近日安永进行的首届“上市公司可持续成长官岑岭论坛暨年度最佳奖项评选”启动典礼上， 宝钢股份 财政总监兼董秘王娟的介绍引起了与会者的浓密乐趣。

王娟诠释说，“绿色制造”就是在全流程钢铁出产过程中的低碳化和绿色化。 宝钢股份 经由过程节能降耗，搜罗使用风水电、核电、光伏发电等绿色能源，试探“低碳冶金”、实现全流程绿色制造。“制造绿色”，则是致力于出产为全社会减碳作出进献的绿色钢铁新材料。

“‘城市钢厂’，就是不做城市的污染源，而是作为‘城市一景’与城市实现融合成长。”王娟举例说，经由过程冶炼等环节将城市垃圾“变废为宝”，宝钢股份正积极助力城市低碳成长。

在中国，还有更多上市公司像宝钢股份一样将情形、社会责任和公司治理融入成长计谋中。在“双碳”方针引领下，这个中国经济系统中最具活力的企业群体正成为践行ESG的“排头兵”。

中国上市公司协会党委书记、执行副会长柳磊在上述启动典礼上暗示，以上市公司为代表，越来越多的企业积极自动践行新成长理念，积极试探成立健全ESG内部轨制和打点框架，加速绿色低碳转型，堆集了良多经验和做法，阐扬了引领示范浸染。

中国上市公司在践行ESG理念方面的前进，也引起了国际专业机构的关注。安永近日公布揭晓，在中国启动“上市公司可持续成长官岑岭论坛暨年度最佳奖项评选”。

华夏基金 连系《财经》杂志、社会价值投资联盟(深圳)发布的《2021中国ESG成长立异白皮书》显示，2011年以来，披露ESG、CSR(企业社会责任)、可持续成长等非财政信息陈述的上市公司数目逐年递增，2020年达到1137家。

此次评选勾当以“创持久价值，绘可托未来”为主题，将环绕企业落实“双碳”方针首要内容，普遍征集中国企业可持续成长的前进前辈实践，参考全球最新可持续成长评估系统和ESG尺度，综合考虑商业价值、社会效益和手艺影响，评选出兼具立异性、经济性和可复制性的可持续成长实践。

安永中国主席、年夜中华区首席执行官兼年夜中华区ESG打点委员会主席陈凯暗示，此次评选旨在挖掘并推广中国低碳转型和可持续成长的最佳实践，敦促其加速部署和规模化、商业化应用，助力企业打造面向未来的“绿色竞争力”。

（文章来历： 新华网 ）

文章来历：新华网 责任编纂：65 摘要：北京十大建筑 ,北京师范大学在职研究生 ,北京师范大学香港浸会联合国际学院 ,北京师范大学香港浸会大学联合国际学院