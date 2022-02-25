上海2月24日电（记者潘清）“ 宝钢股份 （ 600019 ）的低碳发展实践有三个关键词：绿色制造、制造绿色、城市钢厂。”近日安永举行的首届“上市公司可持续发展官高峰论坛暨年度最佳奖项评选”启动仪式上，宝钢股份财务总监兼董秘王娟的介绍引起了与会者的浓厚兴趣。

王娟解释说，“绿色制造”就是在全流程钢铁生产过程中的低碳化和绿色化。宝钢股份通过节能降耗，包括使用风水电、核电、光伏发电等绿色能源，探索“低碳冶金”、实现全流程绿色制造。“制造绿色”，则是致力于生产为全社会减碳作出贡献的绿色钢铁新材料。

“‘城市钢厂’，就是不做城市的污染源，而是作为‘城市一景’与城市实现融合发展。”王娟举例说，通过冶炼等环节将城市垃圾“变废为宝”，宝钢股份正积极助力城市低碳发展。

在中国，还有更多上市公司像宝钢股份一样将环境、社会责任和公司治理融入发展战略中。在“双碳”目标引领下，这个中国经济体系中最具活力的企业群体正成为践行ESG的“排头兵”。

华夏基金联合《财经》杂志、社会价值投资联盟（深圳）发布的《2021中国ESG发展创新白皮书》显示，2011年以来，披露ESG、CSR（企业社会责任）、可持续发展等非财务信息报告的上市公司数量逐年递增，2020年达到1137家。

中国上市公司协会党委书记、执行副会长柳磊在上述启动仪式上表示，以上市公司为代表，越来越多的企业积极主动践行新发展理念，积极探索建立健全ESG内部制度和管理框架，加速绿色低碳转型，积累了很多经验和做法，发挥了引领示范作用。

“随着意识的提升和行动的落实，上市公司的可持续发展和ESG管理工作一定会不断取得进步，成为中国经济在世界舞台上又一张闪亮的‘名片’。”柳磊说。

上市公司对ESG和可持续发展的重视，也在资本市场形成了“资本向善”的引导效应。2021年ESG公募基金数量呈现“井喷”式增长，前10个月公募基金市场新发ESG主题基金72只，已发行总数达到160只，规模合计超3500亿元。

中国上市公司在践行ESG理念方面的进步，也引起了国际专业机构的关注。安永近日宣布，在中国启动“上市公司可持续发展官高峰论坛暨年度最佳奖项评选”。

此次评选活动以“创长期价值，绘可信未来”为主题，将围绕企业落实“双碳”目标主要内容，广泛征集中国企业可持续发展的先进实践，参考全球最新可持续发展评估体系和ESG标准，综合考虑商业价值、社会效益和技术影响，评选出兼具创新性、经济性和可复制性的可持续发展实践。

安永中国主席、大中华区首席执行官兼大中华区ESG管理委员会主席陈凯表示，此次评选旨在发掘并推广中国低碳转型和可持续发展的最佳实践，推动其加速部署和规模化、商业化应用，助力企业打造面向未来的“绿色竞争力”。

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