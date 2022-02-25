2022年2月21日，中国高端香氛洗护领军品牌——阿道夫首次发布了《阿道夫2021年度企业社会责任报告》(以下简称“报告”)。该报告以“质存高远，为爱生长”为主题，细分为经济绩效、科研创新、环境保护、社会公益、员工福祉、产品与服务等版块，涵盖企业文化、2021年大事记、阿道夫科研创新实验室、环保工厂、绿色办工等具体举措与成效，以及具有特色的“黄玫瑰”行动、“关爱白衣天使”、“让爱芯绽放”等集团系列公益活动介绍，充分展现了阿道夫在企业社会责任领域所做出的积极表率。

中山大学传播与设计学院副教授、广州市社会创新中心理事长周如南在看完报告后表示：“我看到了阿道夫细水长流的公益力量，‘利他主义，成人之美’的核心价值观已经渗透到阿道夫每个员工心里。从科研创新产品智造，到打造多个公益品牌，阿道夫积极履行作为企业公民的责任，对消费者负责，为社会做贡献，相信这也是阿道夫这十年间能够持续壮大发展的精神内核。”

坚守品质底线，匠心匠造精品

报告主题“质存高远”，代表了阿道夫高技术的研发体系、高标准的生产实力、高品质的产品与服务。

阿道夫与全球顶级原料供应商建立良好的战略合作关系，定期进行配方和功效评价技术交流合作，具备完善的原料特性、工艺技术性、配方稳定性、功效性、安全性等智能数据库，为优质产品的研发提供强有力的技术支撑。

为确保产品优势及质量，阿道夫每年投入研发的费用占品牌营收的3%以上，此外，阿道夫还构建了“三园一院一室”的产研规划布局，建设投资额均以亿元计。同时，阿道夫积极与广东药科大学、江南大学、广东海洋大学、华南植物园、北京林业大学等顶尖产学研机构开展科研合作，不断探寻行业前沿技术，提升产品品质。

报告显示，2021年6月阿道夫的生产企业通过了《“湾区制造”评定准则》（T/BQI 0003-2019）标准评定。这是继2019年同时获得美国FDA的GMPc认证及欧盟ISO22716质量体系两项国际权威认证以来，阿道夫的制造水准与品质再度获得权威认可，展现了对标世界级的制造水平，为行业主管部门提供了强有力的技术参考和支撑，切实促进了行业的高质量发展。

践行企业社会责任，绽放爱的味道

秉持“利他主义，成人之美”的企业价值观，并用实际行动践行企业社会责任，2021年，阿道夫推出了全新公益品牌——“让爱芯绽放”，融入了“匠心精神”的品牌基因和“科技之芯”的产品优势，意在用品牌的力量为人民美好生活助力。

爱始于心，善始于行。阿道夫持之以恒地践行企业公民责任，以实际行动回馈社会：在社会公益领域，秉持人性化关怀的理念，自2017年起，举办了2200多场关爱环卫工人的“黄玫瑰”公益行动，在全国32个省170个城市留下“爱的味道”，惠及超过10万名城市环卫工人，捐赠物资价值约2000万元。

在新冠肺炎疫情发生后，阿道夫第一时间投身疫情阻击战，凝集团之力，强力支援抗疫一线单位，为武汉抗疫捐款捐物460多万元，共克时艰。2020年1月，阿道夫发起“关爱白衣天使”公益行动，给医护人员送上阿道夫“爱的味道”“爱的力量”，截至2021年12月，已在全国16个省组织开展300多场活动，捐赠物资价值约1400万元。因一系列迅速反应、全力以赴驰援抗疫的表现，阿道夫被授予“广东省抗击新冠肺炎疫情突出贡献民营企业”“广州市抗击新冠肺炎疫情重要贡献民营企业”“新冠肺炎紧急驰援项目爱心捐赠单位”等荣誉称号。

2021年7月，河南发生特大暴雨，阿道夫第一时间联合广东省澳谷公益基金向河南捐款50万元；此外，阿道夫积极响应“乡村振兴”号召，联合广东省澳谷公益基金会，通过广州市花都区慈善会捐赠5万元。

坚持绿色经营 助力可持续发展

原国务院发展研究中心社会发展研究部室主任、国务院机关事务管理局节能专家周宏春看过报告后表示：“很欣慰地看到阿道夫在绿色低碳方面所作的有益探索和取得的不凡成就，为中国洗护企业的绿色低碳发展迈出了先行一步。绿色低碳是洗护行业产业升级的方向和发展趋势；将绿色、低碳、循环发展落实到企业活动中，是顺应国际绿色低碳潮流、把握国家碳中和战略，推动高质量发展的必然之举。”

阿道夫长期关注全球日益严峻的环境问题，一直坚持绿色、健康、环保、可持续发展的发展理念，并以此作为产品创新研发的一大方向，力争在2026年实现可持续发展规模化效应，引领健康、时尚、绿色生活方式和潮流。

在报告中，阿道夫从“环保工厂”“绿色办公”以及“产品生产”三大维度，详细阐述了自身如何积极贯彻“绿色经营”理念，为社会的可持续发展贡献力量：打造符合业务发展和产品特性的环保工厂，采用再生材料用于产品生产并不断研发产品节能技术，有效减轻环境负荷，并在工厂中使用可再生能源促进资源的节约与循环利用。

阿道夫的产品生产全程贯彻“生态洗护，绿色匠心”的生产理念，以更绿色、更环保的产品，为消费者提供更出色的洗护体验。阿道夫从原材料的选择到产品研发设计，都在打造自己的绿色供应链。同时，阿道夫在发展中坚持绿色化学，建设绿色产能，专注绿色产品，实现人与自然的和谐相处；大力推行绿色办公，协同员工高效节能减排，致力于构建循环型社会，携手各方为实现社会的可持续发展共同努力!

作为一家将“企业社会责任”融入经营本身的企业，阿道夫今后将继续坚持 “立全球洗护之新标准，行持续发展之品牌道”，积极践行“绿色经营”理念，着力打造有利于社会环境的优质产品，同时进一步扩大公益矩阵，携手更多合作伙伴共同营造可持续发展的美好未来，坚定地贯彻“质存高远，为爱生长”这一理念。

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