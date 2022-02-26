2月17日，河北银保监局官网发布《廊坊银保监 分 局关于不予核准 安华 农业保险股份有限公司永清支公司设立的批复》，从内容来看，经审查， 安华 农业保险股份有限公司2020年 公司治理 情况 监管 评估 最终 评级 不符合《保险公司 分 支机构市场准入管理办法》（银保监发〔2021〕37号）第十三条、第二十条的相关规定，廊坊银保监分局决定不予批准安华农业保险股份有限公司永清支公司设立。

从《管理办法》的内容来看，第十三条为，申请筹建升级分公司以外分支机构的，应当符合：符合申请人自身发展规划；上一年度及提交申请前连续两个季度综合偿付能力充足率均不低于120%，核心偿付能力充足率均不低于75%；提交申请前连续两个季度保险公司风险综合 评级 B类以上；保险公司具备良好的 公司治理 ，上一年度公司治理 评估 结果为C级以上,上级管理机构内控健全有效等 要求 。

第二十条内容，则是针对筹建工作完成后，筹建机构需符合营业场所权属清晰；统计和信息化建设符合 监管 要求 ；有健全的组织机构；有完善的业务、财务、资产、反洗钱等内控管理制度；拟任主要负责人符合任职条件等多条要求。

安华 农险 的具体问题，在于2020年公司治理 情况 监管评估最终评级不符合“C级以上”的要求。据银保监会此前披露数据，2020年公司治理监管评估参评机构共计1792家，其中：商业银行1605家，保险机构187家。评估采取现场与非现场相结合的方式，现场评估671家，占总参评机构比例37.44%。公司治理监管评估主要从党的领导、股东治理、董事会治理、监事会和高管层治理、风险内控、关联交易治理、市场约束、其他利益相关者治理8个维度，合规性和有效性2个角度对参评机构进行综合评估。

总体上看，评级结果主要集中在B级（较好）和C级（合格），遭评为D级（较弱）的机构共209家， 融易资讯网（www.ironge.com.cn）消息 ，占比11.66%；遭评为E级（差）的机构共182家，占比10.16%；遭评为A级（优秀）的机构1家。

由廊坊银保监分局审查结果来看，安华 农险 公司治理情况监管评估评级在C级以下。

据公开信息，成立于2004年12月的安华农险，注册资本金10.575亿元，为综合性经营、专业化运作的全国性农业保险公司。根据安华农险最新披露的2021年4季度偿付能力报告，其4季度末核心、综合偿付能力充足率均为176.48%，近两年风险综合评级均保持为B类。