这两天身边的男生张口闭口都是乌克兰俄罗斯战争。

那感觉，就像他们运筹帷幄，靠抖音就可以决胜于千里之外了。也因为股市币市陡跌，更加深了参与感，整的普京打仗的武器有他一份投资似的。

也是，毕竟世界杯四年就有一次，而战争在我们这个年代，算是活久见。

男生们为在今年世界杯来临之前突然可以加戏这个事儿，倍感兴奋。

终于可以把积累多年的军事武器知识、各国军备常识都一股脑的拿出来晒晒。地缘性政治危机带来的金融风险，说的轻车熟路，好像这就是他们的日常，难易程度等同于在食阁吃碗大虾面。

姐妹们，趁著这个当儿，咱们更要珍惜好日子，过一天，要算一天在这和平的地方，关注下咱们的生活质量，把今年新开的咖啡馆码住，带家里的男人换个地方发表他们对战争的高见。

01 Under Der Linden

Portsdown road 新开的咖啡馆，靠一道美惨了的拱门在Instagram上火了。

里外两道拱门，把你的心圈住。

走花园风的咖啡馆，在坡里从来不缺，但这间既清新自然又带着浓浓殖民地风的店，就很吸眼球。

甜品咖啡都不俗，更有新鲜牡蛎，配上瓶白葡萄酒你就可以消磨一下午。

地址：5B Portsdown Rd, Singapore 139311

Tel：9838 2977

Opening: Sun-Thur 9am-9pm, Fri & Sat: 9am-10pm

02 99 Old Tree

曾经做为Farrer Park地标的榴梿店，搬来唐城坊，用明晃晃的鹅黄色出圈。

店里S$5一碗的榴梿慕斯，用D24和猫山王打匀，上面放了厚厚的榴梿肉，吃到嘴里的一瞬间，满足感爆棚！

店家很有创意的搭配了南洋著名奇葩饮品- 白花蛇草水（听说最近药房退烧药吃紧，不妨家里备一些，毕竟祛热效果杠杠滴）

咱就是说，榴梿遇上它，再也不怕热气了。

榴梿Chendol，椰奶和红豆是最佳搭档，加上绿色的凉粉Chedol，让你一口感受南洋甜品的精髓。

地址： Chinatown point 1 Teo Hong Rd, Singapore 088321

Tel: 9822 2495

Opening: Mon-Sun 12-9pm

03 Bloom [[email protected]](/cdn-cgi/l/email-protection) Siglap

在东部实乞纳路新开的Loft咖啡馆。

店里简约风格的像是Apple店，卖简单好吃的食物。

后疫情时代，简约不单调的店，可工作可吃喝，最受欢迎，何况还坐落在娘惹风情浓郁的这一区。

地址：87 Upper E Coast Rd, Singapore 455223

Tel: 9070 7610

Opening: Mon-Wed, Fri & Sun 8am-6pm, Sat 9am-6pm, close on Thur

04 Tigress-Soho 82

要说会玩，还得是乌节路。

钢筋水泥丛林中开辟一块绿洲的玩法，在别的地儿也玩不转（毕竟没这么多钢筋水泥）

在喧嚣的时尚地中心，有这样一个可卧可坐可吃可喝的地方实属难得。

这里品种繁多，选择目不暇接，最适合三五创业伙伴叫上一大盘好吃的汉堡红薯条洋葱圈，在高速动脑子的同时补充碳水。

地址：Orchard Gateway, 277 Orchard Rd, #03-18, Singapore 238858

Tel: 8112 0480

Opening: 11:30am-11pm

05 Kohi Coffee Bar

这个一看到，就让人想到上海的熊爪咖啡。（同行伙伴也说像麦当当的Drive Thru 窗口）

同样是在墙上开了个小洞做窗口，但如果你以为仅此而已？那就年轻了。

里面是一个协同办公区。

坡里毕竟还有很多宅家工作的人儿，家里待腻了，还可以来这里，一天S$20块有Wi-Fi有咖啡，换个场地，平常搞不定的事情。。。

依旧搞不定。

氮素，你收获了不一样的一天。

地址：283 Joo Chiat Rd, Singapore 427535

Opening: 8am-6pm

06 Oak Cafe

开在汤申路上段，店里有浓浓的邻里咖啡馆风情。

不但有好喝的咖啡，厨师的手势也不凡，老虎虾啦啦意面香气十足。

地址：223 Upper Thomson Rd, Singapore 574355

Tel: Mon-Tue, Thur-Fri 10am-10pm, Sat & Sun 9am-10pm, Close on Wed

07 Graft & Dagger

Neil Road，尼尔路是我心中的宝藏地。

东面连着Keong Saik Road, 西面坐望Duxton Road，当你的邻居都是高水准，你怎么好意思不提升？

这里一间间的咖啡馆，没有一个让你失望的。

曾经在名店挑大梁的意大利主厨，就想把他后院种的菜都给你端上来。

没错，这是一家主打“可持续性”的咖啡馆，店里的蔬菜，都来自那一小块院子。

地址： 76 Neil Rd, Singapore 088840

Tel: 8940 2450

Opening: Tue- Fri 5-10pm, Sat 12-10:30pm, close on Sun & Mon

08 House on The Moon

美国男人向往征服星辰大海，意大利男人，只想在月球上盖个餐馆卖意面。

这家意大利餐厅的外表看起来，就好像他们已经突破了登月而直接一步到位了。

毕竟，民以食为天，走到月球你也得吃，还得好好吃。

带子意面，这造型让外星人都无法拒绝。

红丝绒冰淇淋甜品，让外星人感受下地球在美食上的造诣吧。（一个人的时间用在哪，是看得出来的）

地址：1 Selegie Rd, Singapore 188306

Opening: Tue- Sun 12-3pm, 6:30-9:30pm, close on Mon

09 Chef China 华厨

比起意大男人只想在月球上开个餐馆，中国男人的目标是整个太空。

毕竟太空这旮沓，我们游刃有余。

开在Bugis的这家华厨，决心用川菜挤走月球上的意大利菜。

看看咱们在太空中的招牌菜！

咱就说重庆辣子鸡这气势，在人多嘴挑的地球上都没在怕的，更何况没吃过啥的外星人？

地址：101 Beach Rd, #01-01, Singapore 189703

Tel: 6566 2188

Opening: Sun-Tue 11am-12am, Wed-Sat 11am-2am

疫情高居不下，战争说打就打，何以解忧，唯有美食。

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