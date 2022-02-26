在大家的日常生活中，游戏已经越来越成为必不可少的一份子。无论是碎片化时间消磨，还是闲暇之余消遣，一款轻松休闲的好游戏都能让你的心情继续加分。在现在庞大的游戏圈中，也有太多的选择了。整理了一些精品联机好游，不是3A大作，无须花大钱，也能享受简单且极致的快乐体验。一起来看看，你们都玩过哪几款了？

Steam平台【灭火先锋】，游如其名，这是一款救火游戏。玩家可以一起联机“救火”，当然游戏的玩法也不仅限于救火那么简单。有一些神奇的体验，可以看到在火场中仍然不慌不忙上厕所的居民，可以“救人”也可以“杀人”~扛起人之后千万不要高空抛物，不然他就直接die了！游戏体验可以说是紧张刺激但又恶搞有趣。这样一款游戏联机体验也非常爽！

Steam平台【RAFT】，生存冒险类游戏。玩家们开局就在漫无边际的海洋中，只有一块小小的木筏，你需要在海洋中捡垃圾为生。一步一步扩大你的木筏，解锁更多的装备。一个人捡垃圾肯定慢，所以多个人一起捡垃圾就很重要了~游戏兼顾基建，冒险，解谜，游戏性十足。钓鱼，抓养，种菜，各种各样的丰富体验都可以在木筏上完成。还会有鲨鱼来啃你的木筏，一定要小心了。主线剧情中，不难发现这个世界的设定也是被“污染”了。绝对的精品游戏，值得一玩！

手机游戏《蛋仔派对》，一款画风非常可爱的休闲竞技手游。玩家们在游戏中化身为拥有各式不同表情包的蛋仔，在不同的地图中享受闯关的激情体验。游戏玩法通俗易懂，上头程度颇高，在联机中还能与朋友进行PK！可可爱爱没有脑袋，也是非常少见的可爱风的竞技手游。

在“圆宇宙”建设活动中，玩家们可以在游戏中通过【蛋仔派对】的地图编辑器进行自定义地图设计，关卡设计，场景装饰等等功能一应俱全，每一位玩家都可以进行自定义设计。当然，也可以先去玩一下大佬的地图找找灵感~感兴趣的玩家也可以尝试一下。

好玩的联机游戏还有很多，建议大家一个一个满满体验！当然，你们还有哪些好游想要安利，也可以在评论区留言哦！