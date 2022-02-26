原标题：深圳市京基智农时代股份有限公司 董事、副总裁辞职公告

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2022-002

深圳市京基智农时代股份有限公司

董事、副总裁辞职公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年2月24日收到公司董事、副总裁黄益武先生提交的书面辞职信，黄益武先生因个人原因辞去公司第十届董事会董事及公司副总裁职务。辞职以后，黄益武先生不再担任公司任何职务。

黄益武先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定的最低人数要求，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，其辞职自辞职信送达公司董事会时生效。

截至本公告披露日，黄益武先生未持有公司股份。黄益武先生在担任公司董事、副总裁期间忠实诚信，恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，在公司日常运营、公司治理、战略推进等方面作出了重要贡献。公司董事会对黄益武先生为公司做出的努力和突出贡献表示诚挚敬意和衷心感谢！

特此公告。

深圳市京基智农时代股份有限公司

董事会

二〇二二年二月二十五日

洱海网 www.erhainews.com 2022-02-26 10:09:44

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