我们正处于迄今为止所见证的最具变革性的革命的黎明：工业 4.0。在这种情 英国电话号码清单 况下，我们面临着一个相互关联的消费者，他们处于生物、社会、文化和经济性质转变的中心。 一张需要回应的 英国电话号码清单 照片，其中技术和创造力完美结合。始终押注于个性化、移动、价值观、可持续性、讲故事或激情等概念。 阳狮媒体已经完全理解了一个场景，它展示了其组织的新结构，以应对所有这些变化。

西班牙阳狮传媒首席执行官费尔南多·罗德里格斯·瓦罗纳；Beatriz Fernández de Bordóns，阳狮 英国电话号码清单 媒体的业务发展和传播；Miguel Esteban-Lista，阳狮媒体的业务转型；Starcom和Mediavest Spark首席执行官Miguel Ángel García；真力时首席执行官克里斯蒂娜·雷伊；Performics总经理Cristina Barranco和Carlos Casado, Blue 449 Optimedia首席执 英国电话号码清单 行官。 新的公司结构基于具有集成解决方案的独特定位。这是关于从控股公司转变为关联公司。 客户被置于整个战略的中心，成为阳狮媒体（全球第二大、美国第一的媒体集团）、阳狮健康（全球最大的医疗保健网络）、阳狮.Sapient（拥有最大的数字能力）和阳狮传播（最好的创意人才）。

这是费尔南多·罗德里格斯提出的集团新的相互关联的愿景。 publicis6 全球变革与西班 英国电话号码清单 牙的先驱者 这是莫里斯·莱维（ Maurice Lévy）去年 12 月公开的一项全球变化，现在正在西班牙广为人知。用米格尔·埃斯特班（Miguel Esteban）的话来说是开拓国家，因为新结构尚未在所有国家推出。 这种变化并非源于广告行业和社会正在经 英国电话号码清单 历的困境，而是直接源于我们打开新闻的4.0革命。“变化的速度是巨大的。我们生活在指数时代，适应新技术的压力很大”，Esteban 解释道。