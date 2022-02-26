证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2022-012

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、日常关联交易事项

山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）根据生产经营的需要，预计将与关联方北大荒宝泉岭农牧发展有限公司（以下简称“宝泉岭农牧”）及其全资子公司黑龙江北三峡养殖有限公司（以下简称“北三峡养殖”）发生关联销售父母代种鸡雏鸡、商品代肉鸡雏鸡、种蛋、预混料及采购成品饲料等日常关联交易。

2、关联交易履行的审议程序

2022年02月24日，公司第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事曹积生先生在审议该议案时予以回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《关联交易管理制度》等相关规定，上述关联交易尚需获得股东大会批准，股东大会审议该事项时，曹积生先生作为关联股东需回避表决。

（二）预计2022年度关联交易类别和金额

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

二、关联人介绍和关联关系

（一）北大荒宝泉岭农牧发展有限公司

1、基本情况

（1）成立日期：2012年09月22日

（2）统一社会信用代码：912330010528721421

（3）法定代表人：宁召峰

（4）注册资本：133,618.00万元

（5）注册地址：黑龙江省鹤岗市萝北县宝泉岭局直三十委27栋1号

（6）经营范围：肉种鸡、商品肉鸡饲养；种蛋、商品鸡雏、商品肉鸡批发零售

（7）财务数据：截至2020年12月31日，宝泉岭农牧总资产140，010.34万元，净资产131,279.08万元，2020年度营业收入106,386.78万元，净利润1,189.13万元；截至2021年12月31日，宝泉岭农牧总资产143,576.28万元，净资产124,623.92万元，2021年度营业收入105,412.95万元，净利润-6,655.16万元。

2、与公司的关联关系

宝泉岭农牧为公司参股公司，公司认缴宝泉岭农牧25.55%股权。公司董事长曹积生先生担任宝泉岭农牧副董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，宝泉岭农牧为公司的关联法人。

3、宝泉岭农牧其他主要股东介绍

宝泉岭农牧的其他股东为青岛康地恩实业有限公司，认缴宝泉岭农牧23.55%股权；山东民和牧业股份有限公司，认缴宝泉岭农牧23.55%股权；黑龙江省北大荒肉业有限公司，认缴宝泉岭农牧23.55%股权；黑龙江省宝泉岭农垦兴合投资有限公司，认缴宝泉岭农牧3.80%股权。

（1）山东民和牧业股份有限公司（以下简称“民和股份”）

公司全称：山东民和牧业股份有限公司

法定代表人：孙希民

注册资本：人民币34,896.0212万元

住所：山东省烟台市蓬莱区南关路2号附3号

企业类型：其他股份有限公司（上市）

经营范围：

许可项目：种畜禽生产；种畜禽经营；动物饲养；粮食收购；饲料生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务；食品销售；货物进出口；技术进出口；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：牲畜销售；水果种植；蔬菜种植；食用农产品批发；食用农产品零售；农副产品销售；畜牧渔业饲料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；土地使用权租赁；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：孙希民先生及其一致行动人持有民和股份36.63%的股权，为民和股份的实际控制人。

（2）青岛康地恩实业有限公司

公司全称：青岛康地恩实业有限公司

法定代表人：张效成

注册资本：7,100.00万元

住所：青岛保税区前二路106区C15号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：一般经营项目：法律法规禁止的不得经营；法律法规规定审批的，凭许可证、资质证、资格证、批文经营；法律法规未做限制的，自主经营。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）

股权结构：张效成先生的出资额为3,550.00万元，占康地恩实业50%股权；黄炳亮先生的出资额为3,550.00万元，占康地恩实业50%股权。

（3）黑龙江省北大荒肉业有限公司（以下简称“北大荒肉业”）

公司全称：黑龙江省北大荒肉业有限公司

法定代表人：黄昌宏

注册资本：97,550.00万元

住所：黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路高科技开发区20号楼三层左侧

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：食品生产经营、企业总部管理；控股公司服务；资本投资服务（不含证券业务），贸易代理；销售：日用百货、初级农产品；货物进出口。肉类批发和进出口；以下仅限分支机构经营：动物饲养。

股权结构：北大荒肉业的控股股东为北大荒农垦集团有限公司，出资82,456.00万元，占北大荒肉业84.53%的股份。

（4）黑龙江省宝泉岭农垦兴合投资有限公司（以下简称“农垦兴合”）

公司全称：黑龙江省宝泉岭农垦兴合投资有限公司

法定代表人：杨庆华

注册资本：5,090.00万元

住所：黑龙江省鹤岗市萝北县宝泉岭局直三十委27栋1号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：实业投资活动。

股权结构：杨庆华先生的出资额为958.00万元，占农垦兴合18.82%股权；陈延芝先生的出资额为630.00万元，占农垦兴合12.38%股权；张永民先生的出资额为603.80万元，占农垦兴合11.86%股权；綦敦鹏、赵娜、陈永、徐晓亮等出资额合计2,898.20万元，占农垦兴合56.94%股权。

上述宝泉岭农牧的主要股东与公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

（二）黑龙江北三峡养殖有限公司

1、基本情况

（1）成立日期：2013年5月17日

（2）统一社会信用代码：91233001069153195J

（3）法定代表人：辛国栋

（4）注册资本：62,000.00万元

（5）注册地址：黑龙江省鹤岗市萝北县宝泉岭管理局哈肇公路465公里处路北

（6）经营范围：种鸡养殖；种蛋生产；种蛋孵化；种蛋批发零售；鸡雏生产、批发零售；肉鸡养殖；粮食收购及进出口活动；饲料加工、批发零售及进出口活动；牲畜批发和进出口活动；畜禽饲养技术开发、咨询、交流、转让、推广服务

（7）财务数据：截至2020年12月31日，北三峡养殖总资产97,409.88万元，净资产91,252.25万元，2020年度营业收入93,270.41万元，净利润-3,776.44万元；截至2021年12月31日，北三峡养殖总资产104,655.12万元，净资产88,636.79万元，2021年度营业收入99,533.49万元，净利润-2,615.46万元。

2、与公司的关联关系

北三峡养殖为宝泉岭农牧的全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，北三峡养殖为公司的关联法人。

（三）履约能力分析

宝泉岭农牧及北三峡养殖生产经营情况正常，财务、资信状况良好，业务合作关系稳定，具备较强的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与关联方预计发生的日常关联交易均坚持公平、公开和公正原则，关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则和实际交易中的定价惯例，协商确定交易价格。

（二）关联交易协议签署情况

公司与关联方根据实际业务需求签署相关关联交易协议。

四、关联交易的目的和对公司的影响

公司对2022年度日常关联交易的额度预计是基于生产经营活动实际需求而做出的，有利于保证公司经营的持续性和稳定性。关联交易的价格遵循市场化定价原则，不存在损害公司利益及中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事意见

1、事前认可意见

经核查，公司本次预计的日常关联交易额度，是公司因正常生产经营需要而发生的，该等关联交易遵循了公平、公正、公开的原则,交易以市场公允价格作为定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响。

综上，我们同意公司本次日常关联交易预计额度事项，并将该事项提交董事会审议。

2、独立意见

公司对2022年度日常关联交易额度的预计是基于公司正常经营活动的基础上而做出的，公司与关联人发生的关联交易符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规的规定，上述关联交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。该关联交易符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。

综上，我们同意本次公司日常关联交易预计事项，并将该事项提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1、第五届董事会第二十五次会议决议。

2、第五届监事会第二十次会议决议。

3、独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

2022年02月26日

证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2022-013

山东益生种畜禽股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年02月24日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，董事会同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报表的审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称和信会计师事务所）；

（2）成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）；

（3）组织形式：特殊普通合伙；

（4）注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼；

（5）首席合伙人：王晖；

（6）和信会计师事务所2021年度末合伙人数量为37位，年末注册会计师人数为258人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为169人；

（7）和信会计师事务所2020年度经审计的收入总额为26,793.15万元，其中审计业务收入22,918.91万元，证券业务收入11,081.43万元。

（8）2020年度上市公司审计客户共44家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、建筑业、交通运输仓储和邮政业、金融业、文化体育娱乐业、综合业等，审计收费共计5,961万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为4家。

2、投资者保护能力

和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10,000万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录。

和信会计师事务所近三年没有因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。和信会计师事务所近三年没有从业人员因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。

（二）项目信息

1、基本信息。

（1）项目合伙人王丽敏女士，2001年年成为中国注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2004年开始在和信会计师事务所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共11份。

（2）签字注册会计师刘阿彬先生，2016年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2016年开始在和信会计师事务所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共7份。

（3）项目质量控制复核人苏超先生，2013年成为中国注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2014年开始在和信会计师事务所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共10份。

2、诚信记录。项目合伙人王丽敏女士、签字注册会计师刘阿彬先生、项目质量控制复核人苏超先生近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性。

项目合伙人王丽敏女士、签字注册会计师刘阿彬先生、项目质量控制复核人苏超先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2022年度的具体审计要求和审计范围与和信会计师事务所协商确定相关的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会与和信会计师事务所进行了充分了解和沟通，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意向董事会提议续聘和信会计师事务所为公司2022年度审计机构。

2、独立董事的事前认可意见和独立意见

公司独立董事发表事前认可意见如下：和信会计师事务所具有证券业从业资格，自受聘担任本公司审计机构以来，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。我们同意公司续聘和信会计师事务所担任公司2022年度财务报表的审计机构，并将该项议案提交董事会审议。

公司独立董事发表独立意见如下：经审查，和信会计师事务所具有从事证券业务资格，在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允、合理地发表独立审计意见，出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作的持续性，同意续聘和信会计师事务所为公司2022年度财务报表的审计机构。请董事会提交公司年度股东大会审议批准。

3、董事会对议案审议和表决情况

公司于2022年02月24日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘和信会计师事务所为公司2022年度财务报表的审计机构，聘期一年。并将该事项提交公司股东大会审议。

4、生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十五次会议决议。

2、第五届监事会第二十次会议决议。

3、董事会审计委员会2022年第三次会议决议。

4、独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

5、和信会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

2022年02月26日

证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2022-014

山东益生种畜禽股份有限公司关于举行2021年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）将于2022年03月10日（星期四）下午15点至17点在全景网举行2021年度报告网上说明会。本次说明会采用网络远程的方式召开，广大投资者可登陆“全景?路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总裁曹积生先生，副总裁、董事会秘书兼财务总监林杰先生，独立董事战淑萍女士。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2021年度报告网上说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于本次网上说明会召开前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面并提出问题。公司将在2021年度报告网上说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与！

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

2022年02月26日

特此公告。

证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2022-016

山东益生种畜禽股份有限公司

关于补选股东代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到股东代表监事李玲女士递交的书面辞职申请，李玲女士因个人原因，申请辞去公司监事职务，辞职后继续担任公司证券事务代表。公司监事会对李玲女士在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

李玲女士的辞职将导致公司监事人数低于法定最低人数，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，李玲女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效，在公司股东大会补选出新任监事前，李玲女士将继续履行监事职责。截至本公告披露日，李玲女士未持有公司股份。

为保证监事会的正常运作，公司监事会提名王金女士为股东代表监事候选人（候选人简历见附件），公司第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于补选股东代表监事的议案》，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

王金女士被提名监事候选人后，已自查符合公司监事任职条件，及时向公司提供其符合任职条件的书面说明和相关材料。同时，王金女士已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整以及符合任职条件，并保证当选后切实履行职责。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

监事会

2022年02月26日

附件：

股东代表监事候选人简历

王金女士，1986年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2006年至2008年，在公司养殖场区做管理工作。2009年至2015年在公司采购部任职。2016年至2022年，在公司肉鸡营销部任职。

截至本公告披露日，王金女士及配偶吕再永先生未持有公司股份。

王金女士未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职，最近五年也未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。王金女士与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作指引》第3.2.2条第一款规定不得提名为监事的情形；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任监事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚，没有受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不存在被最高人民法院认定为失信被执行人情形。

证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2022-009

山东益生种畜禽股份有限公司

2021年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介

（一）报告期内公司所从事的主要业务

1、公司从事的主要业务

公司从事的主要业务包括：祖代肉种鸡的引进与饲养、父母代肉种鸡雏鸡的生产与销售、商品代肉鸡雏鸡的生产与销售、种猪和商品猪的饲养和销售、农牧设备的生产与销售、奶牛的饲养与牛奶销售、有机肥的生产与销售等。报告期内，公司从事的主要业务未发生重大变更。

2、公司的主要产品及用途

公司主要产品为父母代肉种鸡雏鸡、商品代肉鸡雏鸡、种猪、农牧设备、乳品、有机肥等。报告期内，公司的主要产品未发生重大变化。

（二）公司经营养殖模式的具体内容及模式变化情况

1、公司主要产品的养殖模式

（1）祖代肉种鸡和父母代肉种鸡的养殖模式

公司从国外引进祖代肉种鸡，用于生产父母代肉鸡和商品肉雏鸡，主要生产流程见下图。

公司从国外引进的祖代肉种鸡分：A♂（公）、B♀（母）、C♂（公）、D♀（母）四个系，一日龄的祖代肉种雏鸡（配套比例为D系：C系：B系：A系=100:15:35:10）经过育雏期（1-6周）和育成期（7-24周）后，转入产蛋场，通过笼养的技术进行饲养，实行人工授精技术。产出的合格种蛋运至孵化场进行孵化。经过21天的孵化，在雏鸡出壳完毕后，进行种鸡的公母鉴别，挑选C系公鸡和D系母鸡后代中的健康母鸡作为父母代种母鸡，挑选A系公鸡和B系母鸡后代中的健康公鸡作为父母代种公鸡，然后进行免疫、断喙和断趾等一系列技术操作，形成合格的父母代肉种鸡雏鸡，除少部分供给公司（含子分公司）的父母代肉种鸡场使用外，主要出售给下游的父母代肉种鸡饲养企业。

1日龄的父母代肉种鸡（配套比例为母鸡：公鸡=100：15）经过育雏期（1-6周）和育成期（7-24周）后，转入产蛋场进行饲养。产出的合格种蛋运至孵化场进行孵化。经过21天的孵化，在雏鸡出壳完毕后，通过挑选，选择健康雏鸡作为合格的商品代肉鸡雏鸡，出售给商品肉鸡场和饲养户，养成的商品肉鸡进入屠宰场宰杀加工，成为市场上的鸡肉消费品。相关生产流程见下图：

（2）原种猪、二元猪养殖模式

公司从法国、丹麦引进种猪。原种猪场按育种计划，以品系繁育为主，进行种猪的生产繁育。

猪的生产繁育模式为：曾祖代猪→祖代猪→父母代猪→商品代猪。

繁育出的种猪通过性能测定、遗传评估、严格选育等操作来确保种猪质量，销售给种猪场。猪的主要繁育模式见下图：

（3）农牧设备经营模式

公司的农牧设备主要包括：鸡笼养殖设备、家兔养殖设备、猪围栏、漏粪地板等设备。公司可根据客户需求和养殖工艺要求，进行设计，建筑施工，提供配套的养殖设备，提供“交钥匙”养殖项目。公司还可将自制设备或定制设备，直接销售给养殖业用户或设备代理商。

农牧设备经营模式有两类：

a、订制设备：设计员给客户订制出最优的解决方案，采购最优设备，先在工厂加工，最后发往工地安装。验收合格后移交给客户。

b、标准设备：设计员利用先进理念设计出用户需要的先进设备，采购适用的原材料，工厂加工组装后销售给客户。

（4）乳品业务经营模式

山东荷斯坦引进饲养优质高产的荷斯坦奶牛，采用先进的饲养管理方式，繁育优秀奶牛良种，生产高品质牛奶；益生源乳业以山东荷斯坦优质原奶为原料，采用先进的生产工艺，加工生产巴氏杀菌乳、发酵乳等产品，销售给大众消费者。

（5）有机肥业务经营模式

种鸡场将种鸡每天产出的鸡粪添加稻壳和活性生物菌剂进行无害化处理，在鸡场陈化后转运至益生肥料。经过晾晒、调配、检验合格后装包，成为有机肥料。有机肥出售给种植户，种植出优质的瓜果蔬菜供应市场。

（三）公司及所属行业的发展情况

1、公司所处行业基本情况

（1）种鸡行业

中国现代肉鸡产业起步于二十世纪七十年代末期，是中国畜牧行业中产业化最迅速、市场化程度最高的行业。中国肉鸡品种主要包括白羽肉鸡和黄羽肉鸡两大类，白羽肉鸡由于体型大、生长发育快、饲料转化率高、适应性强、肉用性能优良，已成为中国规模化肉鸡生产的主要鸡种。中国白羽肉鸡产业是我国畜牧业产业中与国际接轨最早，产业化特征最明显，标准化、规模化、集约化、组织化和市场化程度最高的农业产业，具有典型的节粮节地节水特征，在促进我国畜牧业发展和“三农”问题解决中发挥着重要的示范作用。

畜禽种业是畜牧生产的基础，位于养殖产业链条的上游，对畜牧业发展的贡献率超过40%。纯系白羽原种鸡—曾祖代白羽肉种鸡—祖代白羽肉种鸡—父母代白羽肉种鸡—商品代白羽肉鸡构成了一个完整的肉鸡产业体系，从一定意义上说，各国畜牧业的核心竞争力主要体现在畜禽良种上，白羽肉鸡良种是肉鸡产业发展的基础，白羽肉鸡育种工作是一项长期的、庞大而复杂的育种工程，要兼顾生长速度、饲料利用效率、产肉率和抗病性、种群的一致性、遗传的稳定性等方面因素。纯系白羽原种鸡、曾祖代白羽肉种鸡的育种是育种工作的核心环节，是质量的源头，目前仍主要被国外育种公司所垄断。在我国的肉鸡良种繁育体系中，祖代白羽肉种鸡主要仍依赖进口。

鸡肉因其“一高三低”（高蛋白质、低脂肪、低胆固醇和低热量）的特点，随着人民生活水平的不断提高和对健康饮食的重视程度日益提高，鸡肉作为主流健康型肉类消费品之一，日益受到消费者的青睐，需求量不断提升，未来鸡肉消费仍有较大的增长空间。

（2）种猪行业

生猪行业是畜牧业支柱产业，在我国国民经济运行中占有重要地位。生猪生产是我国农业的重要组成部分，猪肉是我国城乡居民最主要的副食品之一。因此，稳定生猪生产发展，对保障人民群众的生活、稳定物价、保持经济平稳运行和社会大局稳定具有重要意义。种猪是影响生猪产业生产效率的关键，育种作为生猪养殖业的起始环节，是生猪养殖业的基础环节，也是未来生猪养殖企业获得核心竞争力的重要环节。

生猪养殖也分为育种环节和商品代养殖环节。根据代次繁育关系，一般而言，可将生猪分为原种猪（包括曾祖代种猪和祖代种猪）、父母代种猪（二元种猪）和商品代肉猪（三元商品猪）三类：原种猪是在单一品种内自繁的生猪品种，主要用于优良基因的选育和扩繁，包括曾祖代种猪和祖代种猪；父母代种猪是两个不同品种的纯种猪杂交育成的种猪，主要用于繁育商品代仔猪；商品代猪是由终端父本与二元种母猪杂交育成的三元代次生猪，是供给终端消费者食用的生猪。

虽然猪肉消费量呈下降趋势，但我国的人口数量和饮食结构决定了未来较长一段时间内猪肉在我国动物蛋白需求中继续占据主导地位，处于生猪产业链上的种猪市场具有较大的市场容量，行业对优质种猪的需求较大。

随着产业政策的规范引导及行业监管的逐步完善，我国畜禽养殖行业对产品质量、食品安全、疫病防疫等都提出了更高的要求。在此背景下，行业资源将进一步向优势企业集聚，行业的标准化、规模化、集约化水平不断提高，随着行业龙头企业的不断扩张，龙头企业的市场份额将越来越大

2、公司所处行业特点

（1）肉鸡板块

1）周期性特征

各种生物都有自己的生长周期。种鸡饲养所需的祖代种鸡要从一日龄开始进行饲养管理，到 25 周龄才收集种蛋进行孵化生产，到 32 周龄才能达到正常生产高峰。对单批祖代种鸡而言，在半年多的育雏育成期内不能创造销售收入。为保持生产的持续、稳定，企业通常会有多批处于不同阶段的种鸡存栏。

2）区域性特征

规模化养殖企业对环境、资源、交通等的要求很高，从地区分布看，我国主要肉鸡养殖地区为：山东、河南、江苏、辽宁、河北、吉林等，其中山东占全国养殖量的30%以上。在这些地区有三方面的养殖优势：一是地处粮食特别是饲料粮的产区，饲料价格相对较低；二是靠近消费大城市，交通便利，便于产品集散；三是气候条件比较适合畜禽养殖。

3）季节性特征

规模化白羽肉鸡养殖企业已从技术上消除了季节性对生产的影响。如使用隔热材料建筑鸡舍，使用加热设备和水帘降温设备调节鸡舍内环境；饲料配方可以根据季节的变化进行调整；此外使用人工授精技术，可以更好地减少季节变化对肉种鸡受精率的影响，白羽肉鸡可以保证常年不间断生产，基本不受季节性影响。

（2）生猪板块

1）周期性

生猪养殖行业的周期性波动特征较为明显，生猪市场价格的波动周期一般为 3-4年。由于我国生猪养殖行业市场集中度较低，散养规模大。大量生猪养殖户根据当年生猪价格行情来安排生产，由于从选育母猪补栏到育肥猪出栏需要固有的生长周期，从而形成了生猪价格的周期性波动。

2）区域性

我国生猪养殖行业存在明显的区域性特征。生猪养殖行业的发展需要综合考虑环境承载能力、资源禀赋、消费偏好和屠宰加工等因素，其中又以环境承载能力为主要因素，生猪养殖行业的区域布局因而受到明显的政策约束。根据农业部发布的《全国生猪生产发展规划（2016-2020 年）》的通知，分类推进重点发展区、约束发展区、潜力增长区和适度发展区：1）重点发展区：包括河北、山东、河南、重庆、广西、四川、海南 7 省（市）；2）约束发展区：包括北京、天津、上海等大城市和江苏、浙江、福建、安徽、江西、湖北、湖南、广东等南方水网地区；3）潜力增长区：包括东北 4 省（辽宁、吉林、黑龙江和内蒙古）和云南、贵州 2 省；4）适度发展区：包括山西、陕西、甘肃、新疆、西藏、青海、宁夏等 7 省区。

因此，受政策约束，我国生猪养殖行业存在一定的区域性特征。部分区域的生猪养殖行业由于地域条件和政策扶持优势，生猪养殖活动较为密集；部分区域由于地域条件不佳和政策劣势，生猪养殖活动较少。

3）季节性

生猪养殖行业不存在明显的季节性特征。受中国春节民俗的影响，每年农历春节前夕生猪出栏数量可能小幅上升。尽管如此，春节前夕消费习惯的影响较生猪价格周期性波动影响较小，生猪出栏数量不存在明显的季节性特征。

3、公司所处行业地位

公司以高代次畜禽种源供应为核心竞争力，在行业内率先引入了曾祖代白羽肉种鸡，公司主要饲养祖代白羽肉种鸡和父母代白羽肉种鸡，从事的业务在国内处于该产业链的上游环节，近年来，公司在保持祖代白羽肉鸡行业龙头地位的基础上，持续扩大父母代种鸡饲养量，商品肉雏鸡产量不断扩大，已成为我国外销白羽肉鸡苗数量最多的公司。

公司自主培育的“益生909”小型白羽肉鸡配套系获得国家畜禽新品种认定，成为山东省首个通过国家认证的小型白羽肉鸡品种，为“打好种业翻身仗”建立了齐鲁样板。

公司自2000年开始建立原种猪场，于2013年被认证为国家生猪核心育种场。公司作为“国家生猪核心育种场”之一，在饲养种猪方面有着丰富的育种经验，在猪场的规划建设、种猪的引进及繁育、疫病的防治等领域，都有着丰富而成熟的经验。公司从法国等国引进种猪，与法国公司实行联合育种，保持遗传进展与国际同步。公司饲养的新法系种猪具有大体型、生长快和节料的特点。无论在繁殖性能、生长性能，还是饲养管理方面都具有明显的优势。2021年，公司从丹麦成功引种1,300头纯种猪，加快公司种猪产业发展的步伐。

公司是中国畜牧业协会副会长单位、中国畜牧业协会禽业分会会长单位、山东省畜牧协会会长单位，先后被授予“国家重点研发计划项目示范种禽场”、“国家级禽白血病净化示范场”、 山东省第一批“鸡白痢净化示范场”、“动物疫病净化创建场”、“国家生猪核心育种场” 和“畜禽种业创新性示范单位”等荣誉称号。

公司在把肉鸡产业做细、做精、做强，把肉鸡产业的种源体系建立的更加完整、更加壮大的基础上，大力发展种猪产业，未来通过种鸡、种猪的双轮驱动，以提高公司抵御风险和盈利的能力。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

（2）分季度主要会计数据

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1、2021年12月，公司自主研发的“益生909”小型白羽肉鸡配套系获得由国家畜禽遗传资源委员会颁发的畜禽新品种（配套系）证书。益生909具有产肉率高、肉品好、抗病力强、成活率高，适合平养、笼养多种饲养方式，既可以走活鸡杀白条鸡，也适合屠宰分割，特别适合在关闭活禽市场后替代三黄鸡进行屠宰加工，目前市场开发已全面铺开，未来将为公司增加新的利润增长点。

2、公司的种猪项目进展顺利，未来种猪产能将逐步释放。

3、公司公开发行可转债事宜，目前正在有序推进，募集的资金将用于投入种猪养殖和种鸡孵化场等项目，有利于实现公司种鸡和种猪的双轮驱动，进一步提高公司抵御风险和盈利的能力。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事长：曹积生

2022年02月26日

证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2022-010

山东益生种畜禽股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2022年02月24日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议在公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。会议通知已于2022年02月13日通过通讯方式送达给董事、监事、高级管理人员。会议应到董事七人，现场出席董事六人，独立董事赵桂苹女士通过通讯方式出席本次会议并行使表决权。监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议由董事长曹积生先生主持。

二、董事会会议审议情况

本次会议经记名投票表决方式，通过决议如下：

1、审议通过《2021年年度报告及摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《2021年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2021年年度报告摘要》刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请股东大会审议。

2、审议通过《2021年度董事会工作报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《2021年度董事会工作报告》详细内容请见《2021年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”中的相关内容。

公司独立董事向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司年度股东大会上述职。《2021年度独立董事述职报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请股东大会审议。

3、审议通过《2021年度财务决算报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司《2021年度财务决算报告》已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“和信会计师事务所”)审计，并出具了标准无保留意见审计报告，详细内容请见《2021年年度报告》相关财务章节，刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请股东大会审议。

4、审议通过《2021年度利润分配预案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

根据和信会计师事务所出具的2021年年度审计报告，公司（母公司口径）2021年度实现净利润为267,299,273.04元，归属于上市公司股东的净利润为28,453,502.07元。上市公司期末可供股东分配的利润1,140,340,008.3元，资本公积金为586,915,298.88元。

为保障公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司的实际情况和未来的发展规划，公司决定2021年度利润分配预案为：不分配现金红利，不送股且不进行资本公积金转增股本。

该利润分配预案符合证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等文件的相关要求和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请股东大会审议。

5、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《2021年度内部控制自我评价报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对《2021年度内部控制自我评价报告》发表独立意见，刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事、监事、高级管理人员按照其在公司担任的管理岗位及职务领取薪酬，同时公司依据绩效考核办法，结合其工作能力以及责任目标完成情况进行考评并发放绩效奖金。公司独立董事津贴为12万元/年。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司董事、监事、高级管理人员薪酬详细内容请见《2021年年度报告》“第四节 公司治理”中的相关内容，刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请股东大会审议。

7、审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

北大荒宝泉岭农牧发展有限公司为公司参股公司，公司认缴其25.55%股权，公司董事长曹积生先生担任其副董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，其为公司的关联法人，曹积生先生为关联董事。

关联董事曹积生先生回避表决该议案。

公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于2022年度日常关联交易预计的公告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请股东大会审议。

8、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司实际情况，公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2022年度财务审计机构，并提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2022年度的具体审计要求和审计范围与和信会计师事务所协商确定相关的审计费用。

公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请股东大会审议。

9、审议通过《关于计提2021年度激励基金的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

经和信会计师事务所对公司2021年度财务报表审计验证，2021年度公司实现的经营业绩达到了激励基金的提取条件。公司董事会按照2021年扣除非经常损益后合并报表中归属于上市公司股东的净利润（为提取激励基金前数据）的2%，提取2021年度激励基金共计421,043.71元。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、审议通过《关于修改公司 的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《激励基金管理办法修改前后对照表》及《激励基金管理办法（2022年02月修订版）》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请股东大会审议。

11、审议通过《关于向银行申请授信额度及贷款事项的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，通过。

为满足公司发展计划和战略实施的资金需要，公司及控股子公司2022年度计划向银行等金融机构申请合计总额不超过人民币300,000.00万元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务。上述综合授信额度的申请期限为自董事会审议通过之日起1年，授信额度在授权期限内可循环使用。

公司授权董事长曹积生先生根据银行授信落实情况和公司资金需要情况，在上述综合授信额度内具体办理贷款事宜，代表公司签署上述授信额度内，与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行等金融机构。由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

12、审议通过《关于修改 的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》等法律法规和规范性文件的相关规定，公司对《公司章程》的相关条款进行修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，通过。

《章程修改对照表》及修订后的《山东益生种畜禽股份有限公司章程》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请股东大会审议。

13、审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《关于召开2021年度股东大会的通知》刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

14、审议通过《2021年度社会责任报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《2021年度社会责任报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十五次会议决议。

2、独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

2022年02月26日

证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2022-015

山东益生种畜禽股份有限公司

关于召开2021年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，决定召开本次年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2022年03月21日下午14：30，会期半天。

（2）网络投票时间：2022年03月21日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年03月21日上午09:15—09:25、09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年03月21日上午09:15-下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2022年03月15日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议召开地点：山东省烟台市福山区益生路1号，山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《2021年度董事会工作报告》。

2、审议《2021年度监事会工作报告》。

3、审议《2021年度财务决算报告》。

4、审议《2021年度利润分配预案》。

5、审议《2021年年度报告及摘要》。

6、审议《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。

7、审议《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。

8、审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

9、审议《关于修改公司 的议案》。

10、审议《关于补选股东代表监事的议案》。

11、审议《关于修改 的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上向全体股东作述职报告。

上述议案，已经公司2022年02月24日召开的第五届董事会第二十五次会议以及第五届监事会第二十次会议审议通过，刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案1-10为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

议案7涉及关联交易事项，关联股东曹积生先生需对该议案回避表决。

议案11为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将对上述议案的中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票并披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

四、现场会议登记办法

1、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函（信函上请注明“参加股东大会”字样）、传真方式办理登记（信函和传真方式登记，以在2022年03月16日16:00前到达山东省烟台市福山区益生路1号董事会办公室为准），本次会议不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件，并提交给本公司。

（4）本次股东大会不接受会议当天现场登记。

2、登记时间：2022年03月16日（上午09:30—11:30，下午13:00—16:00）。

3、登记地点：山东省烟台市福山区益生路1号，山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

4、联系人：李玲

电话号码：0535-2119065。

传真号码：0535-2119002。

电子信箱：[email protected]。

联系地址：山东省烟台市福山区益生路1号。

邮政编码：265508。

5、其他事项：

（1）会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，出席会议的股东食宿费、交通费等费用自理。

（2）注意事项：出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、第五届董事会第二十五次会议决议。

2、第五届监事会第二十次会议决议。

特此通知。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

2022年02月26日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362458”，投票简称为“益生投票”。

2、填报表决意见。本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年03月21日的交易时间，即09:15—09:25、09:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2022年03月21日09：15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

山东益生种畜禽股份有限公司

2021年度股东大会授权委托书

本人/本单位现持有山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“益生股份”）股份 股，兹委托