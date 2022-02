Farfetch目前有72%的收入来自电商收入,其次是品牌业务,收入占比约为24%

一山难容二虎,全球奢侈品电商行业头部格局或将生变。

据时尚商业快讯,在截至去年12月31日的第四季度内, 奢侈电商平台Farfetch收入同比大涨23%至6.66亿美元,税后利润为9690万美元,较上一年同期的亏损23亿美元明显改善,远超分析师预期。调整后每股亏损收窄至3美分,优于分析师预期的每股亏损25美分。

图为Farfetch去年第四季度和全年主要业绩数据

同一时期,卡地亚母公司历峰集团旗下的奢侈品电商公司Yoox Net-a-Porter在经过调整后也重新增长,同比大涨18%至7.85亿欧元,较2019年同期增长17%。 至此 ,Farfetch 与Yoox Net-a-Porter之间的差距进一步收窄至约1.2亿美元。

2021年全年,Farfetch收入大涨35%至23亿美元,商品总价值GMV也大涨33%至创纪录的42亿美元,与2019年相比大涨98%,税后利润录得15亿美元,高于2020年的亏损33亿美元,首次实现全年盈利。

按业务分,Farfetch电商业务第四季度GMV大涨22%至11.46亿美元,全年也大涨33%至36.77亿美元,第四季度收入的增幅为24%至4.31亿美元,全年大涨34%至13.85亿美元,毛利率为52.7%。

品牌部门同样录得显著增幅,第四季度GMV和收入增长12.7%至1.17亿美元,全年增长19%至4.67亿美元,毛利率为51.7%。Off-White分销商New Guards Group旗下的实体店第四季度GMV大涨88.9%至2580万美元,全年猛涨125%至8438万美元。

数据显示,Farfetch目前有72%的收入来自电商收入,其次是品牌业务,收入占比约为24%,实体店的比例则为4%。截至报告期末,Farfetch平台已覆盖全球190多个国家和地区的客户,与逾1400个品牌、精品店和百货公司达成合作,平均客单价为635美元。

Farfetch首席执行官José Neves在财报后的电话会议上表示,在挺过疫情的挑战后,Farfetch无论是实力还是规模都比此前更加强大,正成为行业不可替代的领导者之一。

于2018年进入资本市场的Farfetch近三年来一直在加速扩张,全力投入奢侈品全渠道零售业务的发展中,无论是技术还是平台都提升到了新的台阶,先后收购多品牌运动服饰零售商Stadium Goods和New Guards Group,逐渐引起全球奢侈时尚行业的重视。

2019年,Farfetch不仅成为Chanel的数字化合作伙伴,还获得中国电商巨头阿里巴巴与历峰集团共同发起的近3亿美元融资,此前该平台的最大股东为京东,腾讯也是投资人之一。

去年3月1日,退出京东的Farfetch正式投向阿里巴巴阵营,在天猫奢品频道开设Farfetch发发奇官方海外旗舰店,与Net-a-Porter同台竞技,被视为该奢侈品电商在中国市场战略布局转变的一个里程碑。

一个月后,Farfetch又取代Net-a-Porter,与Gucci达成了为期一年的创意合作,双方将从价值、可持续性、创新、社区和服务方面为消费者打造多元化的购物体验。

和许多奢侈品集团一样,Farfetch还利用过去两年的窗口期逐渐把业务重心从降价产品转向全价销售。

据José Neves透露,在Farfetch上排名前10的品牌中,有5个已采用全价策略,旗下买手店电商平台Brown也在过去一年多的时间内下架了所有降价促销品,目前销售的均为正价商品。2022年,Farfetch会延续这一策略,以推动平台市场份额、GMV继续增长。

深有意味的是,随着Farfetch的不断壮大,去年底突然有消息传出称历峰集团有意说服 José Neves出手,接管Yoox Net-a-porter,共同打造一个面向所有奢侈品牌的电商平台,意大利奢侈品集团Prada随后也表示有意向加入其中。

对此,有分析师在最新报告中提出质疑,认为在奢侈品牌纷纷加大力度发展直营电商业务的当下,Farfetch此时入股Yoox Net-A-Porter的意义不大。

开云集团已于日前重申了寻求同店收入增长的目标,未来将减少对批发渠道的依赖,终止旗下品牌所有线上批发业务,以专注于独立门店、品牌官网和其他战略合作伙伴关系,更好地管理分销过程、把握独家经营权和定价权,从而提升盈利能力。

另有分析指出,Farfetch过去一年的高速增长离不开奢侈品牌和消费者在疫情的影响下加速向线 上靠拢,但随着越来越多国家放松防疫 政策,回归日常 后的消费者或许会重新回到线下购物,如何最大化地留存用户以及纳新将成为Farfetch接下来的新挑战。

为更好地把握主动权,Farfetch于去年10月宣布将 与New Guard s Group合作推出第一个自有品牌There Was One,以限时限量的方式在 Farfetch 平台上独家发售价格在 2000美元以下经 典简约 的产品。

There Was One 旨在吸引那些以低于设计师价格寻找经典基本款的顾客

Farfetch表示,创立There Was One的初衷是希望能够摆脱现在时尚行业面临的产品过剩的恶性循环,给予消费者更有意义的产品,基于Farfetch的大数据采取的限时限量发售模式可以避免出现过量生产导致的库存过剩。

更关键的是,自有品牌产品的利润率通常较经销奢侈品牌产品更高,且是可预测的,能够创造大量现金流。

一个月后,Farfetch又从Palm Angels联合创始人Francesco Ragazzi手中收购了Palm Angels品牌30%的股份,并从 New Guards Group联合创始人Davide de Giglio手中收购相似比例的股份。目前Farfetch持有Palm Angels 60%的股份,成为最大股东。

此外,美妆和二手奢侈品也被Farfetch视为新的突破口。本月初,Farfetch宣布将收购美国奢侈品美妆零售商Violet Grey,但未披露具体金额等交易细节,今年底集团还将推出美妆平台Farfetch Marketplace。

Farfetch表示,Violet Grey拥有一个高度忠诚的社区和消费群体,交易完成后会利用Farfetch平台解决方案,为该美妆零售商提供技术、全球物流和运营方面的专业支持,集团也将借此机会扩大自身在美妆领域的市场份额和影响力。

去年12月,Farfetch还收购了二手转售平台Luxclusif,但未透露具体交易价格。Farfetch表示,希望借此交易进一步提升其奢侈品转售能力,以更好地推进“Farfetch Second Life”计划。

“Farfetch Second Life”计划已在美国、英国、部分欧洲市场以及中东地区推出,消费者可通过在Farfetch出售二手奢侈品牌手袋获得购物积分。Farfetch首席商务官Giorgio Belloli透露,“Farfetch Second Life”也将登陆中国,以满足消费者对二手奢侈品不断高涨的需求。

在发布财报的同时,Farfetch还通过New Guards Group与美国品牌管理公司Authentic Brands Group就后者将收入囊中的运动服饰品牌Reebok签署了长期战略协议,未来Reebok在欧洲的实体零售和电商业务均由New Guards Group参与运营。

鉴于Authentic Brands Group旗下还拥有Airwalk、Barneys New York、Brooks Brothers、Vision Streetwear等品牌资产,有分析预计Farfetch或将通过与该集团合作来进一步拓宽自身的业务,以把握更多机遇。

整体而言,Farfetch对未来持积极乐观的态度。José Neves认为Farfetch在规模达3000亿美元的个人奢侈品市场中仅占2%,而随着该行业到2025年有望扩张至5000亿美元,Farfetch还有足够的空间继续增长。

对于2022财年,Farfetch预计其电商业务GMV会录得28%至32%的增幅,品牌业务GMV也将增长20%至25%,调整后的EBITDA利润率或为1%至2%。

财报发布后,Farfetch股价盘后猛涨33.31 %至20美元,截至周四收盘的市值约为56亿美元。