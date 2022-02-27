香港商家清货套现（图片来源：庞大卫/看中国） 看中国网站 禁止建立鏡像網站。返回正版看中国网站。

【看中国2022年2月27日讯】从一些人们感觉看，这些年来，觉得中国的 经济 在快速发展：无论是高楼大厦一片片的崛起，还是官宦富豪携巨款大量的移居欧美炫富，以及中国公布出来的各种统计报告数字的振奋人心，似乎都让外国人开始对中国“刮目相看”了。 看中国网站 禁止建立鏡像網站。返回正版看中国网站。

中国 官方的报告和数据着实振奋人心，实质啥样呢？

看，北京方面庄严宣布：2021年，就全国数据来看，我国人均GDP提升至1.255万美元，接近高收入国家“门槛”。11个省份的人均GDP超过了1.26万美元，与2020年的7个省份相比，新加入了湖北、重庆、内蒙古、山东。北京继续位居全国第一，达到2.85万美元，接近3万美元，超过了世界上很多国家，包括一些欧洲国家例如葡萄牙等。

对于山寨无所不在，假冒伪劣泛滥的中国社会，你就能相信他们说的？

再看看中国国家主席 习近平 在北京出席2022年世界经济论坛视频会议并发表题为《坚定信心 勇毅前行 共创后疫情时代美好世界》的演讲强调，“天下之势不盛则衰，天下之治不进则退。”世界总是在矛盾运动中发展的，没有矛盾就没有世界。纵观历史，人类正是在战胜一次次考验中成长、在克服一场场危机中发展 中国国家统计局局长宁吉喆17日在北京说，2021年中国人均国内生产总值（GDP）已经超过世界人均水平。初步测算，2021年世界人均GDP是1.21万美元左右，中国是1.25万美元。

对于所有这些中国国家官方的报告和统计，一些对中共政权缺少了解的西方人还真是竖着耳朵认真聼的，还包括认真做笔记和录音，生怕漏掉了一些重要的内容，以免影响了对当今中国经济的评估。

或许我们不是很清楚这些数据是怎么统计出来的。但是，我们到中国的农村走一走就会看到，所谓的2021中国人均GDP1.25美元是怎么“平均”出来的了。

我们再来看看北京公布的一些具体数据：2021年中国经济总量达114.4万亿元（人民币，下同），突破110万亿元，按年平均汇率折算达17.7万亿美元，稳居世界第二，占全球经济比重预计超过18%。人均国内生产总值80976元，按年平均汇率折算达12551美元。央行又发大招了！据央行网站17日发布公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，2022年1月17日开展7000亿元中期借贷便利（MLF）操作和1000亿元7天期公开市场逆回购操作，中标利率分别为2.85%、2.10%，中标利率均下降10个基点。

这些报告看起来有理有据，外国人怎么也想不到，中共是花费巨资来组建出来的庞大政府机构，和有关经济研究统计以及，各个经济实体包括工商业管理部门的官员和技术人员，他们的主要技能就是如何“写材料”、“作报告”。到处阴霾、风沙、污染，他们的报告中能给你描述的风和日丽、万像一新。

你以为他们整天忙碌的是促进经济健康的发展，真正的使民众的生活水平提高，运转到一个良性的循环的轨道？那您对中共的认识就有些肤浅了。其实，他们注重的是“面子工程”，表面的繁荣。他们可以对农村的简陋民房，甚至是很多都不能称其为房子，包括简陋的学校校舍等，都置之不理；他们却把精力用在一些城市的锦上添花上，甚至是不惜把刚刚建好的楼房扒掉重建，盲目乱建，一是，豆腐渣工程泛滥，有很多干脆就不符合施工标准；二是，即使一些还可以维持的，也可能被推掉重建。目的就是为了营造一种经济繁荣的假象。

折腾来折腾去，物价越来越高，民众的生活质量在不断下降。但是，他们懒得去想这些问题。他们看重的是，这一折腾，官员政绩来了，官员的钱袋子鼓起来了。而且更要命的一点是，他们做这些事情是“不惜以其代价”的。

这里边就包括了不管民众死活的强拆，不顾农民工的血汗是否白流，不顾农村特别是偏远山村民众还没有达到温饱，住在小窝棚里，甚至是一年还不足千元的收入，当然还包括现在人们关注的妇女儿童被拐卖虐待的惊人现象的存在等问题。

当我们看到这些一幕幕真实的一切时，你还会对官方的报告和统计的 数字 那样兴奋吗？说到这，可能有人会想：你是不是看中国大陆负面的东西太多了，带著有色眼镜？那我们再来看一下台湾专家是怎么看中国大陆的。 台湾专家怎样看中国的经济状况？

相比西方，台湾人似乎对中国现状了解的更多一点。台湾经济研究院长张建一日前在一些公开场合，就2022年国际经济情势展望发表了看法。他说，台湾经历10年的结构调整，来自四面八方的投资，预期2022年台湾国民所得就会超越韩国。主计总处预估去年全年经济成长率达6.09%，创近11年最高纪录，且在高基期下，2022年经济成长率预测值也有4.15%的优异表现。

对于中国经济问题，张建一提到，中国西安等地封城，这可能影响到中国经济。他也表示，考量习近平的作风，“中国会是未来全世界最不安定的因素”。

台湾财信传媒董事长谢金河对中国大陆也颇有关注和研究。他在去年年末曾指出，继恒大系全面卧倒，曾庆红家族的花样年以及新力控股、华夏幸福、蓝光集团因还不出理财产品债务，股价纷纷停牌。佳兆业集团也因还不出债务，旗下4家上市公司全面告急。

佳兆业集团由郭英成创立，旗下包括佳兆业集团、佳兆业美好、佳兆业健康及佳兆业资本。他说，这4家公司全部停牌，为原本已一蹶不振的香港股市再添压力。媒体报导海底捞营运每况愈下，股价从85.86港元，杀到19.38港元，下跌跌势仍未尽。他还说，看起来，房地产泡沫破裂，内需消费将首当其冲，也将拉低中国的经济成长强度。

投资台湾事务所执行长张铭斌认为，欧美市场成本相对较高，对台企而言，不会是首选，而东南亚虽然成本较低，但产业聚落不完整，加上疫情控制不佳，形成干扰而非动能。其次，中国大陆对台企不友善以及环境不稳定，像是对台湾开罚、实施能耗双控政策，加速推动台商离开中国大陆。

从这些台湾专家的观点看，实质上他们说的宛转了很多，其实这些年来，很多台商、港商，包括欧美和东南亚的商家是在呈现整体撤离大陆的趋势，他们很多人在把目光转移到了印度、越南、泰国等东南亚一些国家。这一点也是中共始料未及的，这对中国大陆的经济可以说是造成一个巨大损失，如同釜底抽薪。

有人可能会想：中共似乎关注底层民众了，想让更多的民众也生活上一个台阶？为此，中共网信办还专门刊发了题为《共同富裕彰显中国共产党的初心使命》的文章，里边还把他们的老祖宗马克思搬了出来，说什么“共同富裕是马克思主义的基本目标”“是中国人民的质朴理想”云云。由此想到了老子说的“信言不美，美言不信”。

就像我刚才讲的，可以说中共官方“写材料”是天下第一的，它的各级党的机构内最主要的机构除了组织部就是宣传部了。他们都是宣传、造假的专家。但是明眼人都知道他们的这些看家本领的。

看看经济学家吴嘉隆是怎么看的。他说，所谓的“共同富裕”，针对的是富人阶级，要富人把口袋里的财富掏出来，等同于变相加税。他分析，中共挤压社会上层的财富，不等于会拉抬到社会下层的财富。结果拉抬到的是社会下层的“仇富情绪”，反而会扩大阶级矛盾，催生出新一轮的社会撕裂。吴嘉隆说，在共产党眼中，你所累积的财富只是中共暂时把钱寄放在你这边而已，时候到了共产党就要收回来，就要对你合法抢劫了。

其实，中共的“共同富裕”背后含有要大动干戈的意味了。可能是很多人也看明白了这一点，还是主动点吧，“坦白从宽，抗拒从严”。先是腾讯加码、接连宣布捐出总额1000亿人民币(155亿美元)来响应“共富”政策。接着拼多多也于8月底捐出100亿人民币。而阿里巴巴则是于9月2日启动“助力共同富裕十大行动”，誓言在2025年前，捐输一千亿人民币。之前，美团首席执行官王兴跟小米创办人雷军已分别于6月和7月各捐出了价值约在22亿美元左右的持股，作为慈善用途。

那么城市民众的生活状况到底如何呢？有网民在微博上贴文表示：“在北京，(年收入)50万只能勉强过日子。”还有网民说：“深圳年收入100万以下，只要有房贷车贷，就得缩衣节食。”

农村的又是怎样的被对待呢？曾于1980年代以《文汇报》记者身分派驻北京的香港时事评论员刘锐绍指出，中国农民没有“自愿”的空间。“什么叫自愿？实际操作就是不管你自愿不自愿，我(中共)出多少钱你(农民)就要把土地归公，这个就等于50年代的赎买政策，但是这个钱是

政府订的，后果只有加速农地以及农民这个问题更复杂。”

看来，中共的“共同富裕”实质用意不是劫富济贫，而是新一轮的打土豪分田地，不是把土豪的财产土地分给农民，是把这些财富搜刮来从新分配给那些统治集团少数人手中。是一种新型的打家劫舍，就包括对底层民众，他们也是要雁过拔毛的。

总之，综上所述，现在不难看出，中国的经济在虚假的背后实质上是真正的面临着重大危机；中共政权也难以为继。他们现在是穷疯眼了，经济发展呈畸形态势，再加上官员贪腐和大撒币等，造成中共的各级财政赤字现象严重，他们就开始明抢暗夺了。这些就是中国GDP数字的辉煌与共同富裕的实质。 (文章仅代表作者个人立场和观点)

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