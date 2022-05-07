出品：新浪财经上市公司研究院

作者：辰

随着A股正式被纳入MSCI新兴市场指数和MSCI全球指数，中国推进上市公司ESG信披的脚步正在加快。对于港股上市公司来说，伴随着各个国家和地区纷纷出台ESG信息披露的具体要求，2021年以来，披露ESG报告已成为一项强制规定。

港股市场用不到十年的时间，经历了从ESG信息披露的最佳实践建议，到半强制性要求，再到强制性披露规定的三个阶段，监管内容亦越来越丰富。

A股市场，2022年4月15日，证监会发布《上市公司投资者关系管理工作指引》，该指引在投资者关系管理的沟通内容中首次纳入“公司的环境、社会、治理信息”，并将于2022年5月15日起施行。此举目的在于加快国内ESG信披与ESG投资的发展进程。

由于行业特殊性，叠加发展绿色金融、实现“双碳”目标的理念和政策导向，金融行业发布ESG报告最多，亦面临愈加严格的ESG信息披露、ESG治理框架要求。对此，新浪财经整理了2021年度券商ESG报告，发现 招商证券 2021年在产品责任、公司治理、企业行为等方面存在不足。

招商证券MSCI ESG评级下降

根据中国资本市场研究院和证券时报发布的《中国ESG发展白皮书（2021）》，ESG是金融市场兴起的重要投资理念和企业行动指南，亦是可持续发展理念在金融市场和微观企业层面的具象投影。

ESG是 Environmental（环境）、Social（社会）和 Governance（治理）三个英文单词的首字母缩写，企业层面的ESG，即将环境、社会、治理等因素纳入企业管理运营流程，与此前社会各界倡导的企业社会责任（CSR）一脉相承；投资层面的ESG，是一种关注企业环境、 社会、治理绩效而非仅关注财务绩效的投资理念，倡导在投资研究、决策和管理流程中纳入ESG因素。

明晟（MSCI）作为权威且主流的ESG评级机构，其评价指标体系涉及10个主题和35个主要风险问题。在环境、社会、公司治理一级指标体系下又分为气候变化、自然资源、污染和消耗、环境治理机遇、人力资源、产品责任、利益相关者反对意见、社会机遇、公司治理和公司行为等二级指标，具体对应关系如下：

资料来源：根据《中国ESG发展白皮书（2021）》整理 在港上市的招商证券的主营业务分为财富管理和机构业务、投资银行、投资管理、投资及交易四大板块，其中财富管理和机构业务为招商证券主要收入来源，2021年贡献了46.45%的营收。

财富管理和机构业务具体内容包括为客户代理买卖股票、基金、债券、期货、衍生金融工具等；向客户提供资本中介服务（包括融资融券业务、股票质押式回购等）；向公募基金、保险资管、私募基金等各类机构客户提供投资研究、销售与交易、主券商等服务。

2021年以来，港交所对于ESG信息披露的规范性要求愈加严格。

2021年12月，香港联交所刊发了经修订的《企业管治守则》及《上市规则》咨询总结，在企业文化、董事独立性及多元化等方面提升了香港上市发行人的企业管治标准。经修订后的《上市规则》条文不再接受发行人董事会只有单一性别的成员，并要发行人制定达到董事会成员性别多元化的可量化目标及时间表。同时要求企业的《环境、社会及管治报告》须与年报同步刊发。

此前于2021年11月，香港联交所刊发了企业管治以及环境、社会及管治（气候信息披露）指引，与香港绿色和可持续金融跨机构督导小组同时宣布，拟于2025年或之前强制实施符合TCFD（气候相关财务披露工作小组）建议的气候信息披露。

2022年3月14日，香港交易所旗下的香港联交所刊发《2021年上市委员会报告》，对上市企业的ESG表现提出更明确的要求。

资料来源：MSCI官网 值得注意的是，根据近五年MSCI对招商证券的ESG评级结果，其ESG评级于2019年8月从BBB级下降至BB级，自此维持在BB级水平上。BB级意味着在MSCI统计的56家投资银行和保荐机构中，招商证券的ESG评级处于中等水平中最低一级。

资料来源：MSCI官网 在香港联交所十分注重的气候可持续方面，招商证券隐含温升 （ITR）这一指标为1.52℃，符合本世纪平均气温上升幅度控制在远低于2摄氏度 （2℃） 的全球目标。

资料来源：MSCI官网 资料来源：MSCI官网

MSCI ESG Research的隐含温升（ITR）与金融机构的脱碳目标挂钩，显示公司、投资组合和基金与全球温度目标的温度一致性。投资者可以使用隐含升温来设定脱碳目标并支持参与气候风险。其对应关系为，若ITR小于等于2℃，则公司的投资组合与基金等与全球温度目标2℃相吻合，若ITR介于2℃-3.85℃，则公司与全球温度目标有错位，若ITR大于等于3.85℃，则公司落后于全球控温目标。

根据MSCI官网给出的招商证券与同行业公司的对比情况显示，招商证券在在公司治理、企业行为、产品责任方面较落后，在对金融投资环境的影响方面达平均水平，在人力资本管理方面处于行业领先地位。

资料来源：MSCI官网 产品责任、企业行为等方面存在不足

根据招商证券在港股披露的ESG报告，2021年，公司重点关注的议题包括金融服务、合法合规运营、响应国家战略、服务实体经济、风险管理体系和提升股东回报。中度重要性议题包括服务质量管理、客户隐私政策、ESG、员工权益保护、员工关爱政策等，低度关注的议题包括绿色办公、绿色金融和应对气候变化。总体而言，公司对于ESG的重视程度不算高。

这就导致一方面虽然公司在ESG报告中构建了社会责任模型，但在连续披露6年的环境、社会及管治报告的背后，直至2021年底，招商证券并未形成单独的ESG监管和信披部门，其ESG专项报告由经营管理层制定后直接向董事会汇报，并由招商证券董事会负责公司ESG相关重大事项的监管、评估与决策。

ESG信披与监管不严谨或许是公司在公司治理层面丢分降级的一部分原因，另一方面，2021年以来，公司还屡因产品责任和公司治理、公司行为层面的违规情况遭受监管处罚。

在产品责任方面，2021年11月，招商证券由于存在资产管理产品运作不规范，投资决策不审慎，投资对象尽职调查和风险评估不到位等问题，违反了《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》第六十一条规定，被中国证监会责令改正。

本次处罚的主体为招商证券资产管理有限公司，是招商证券旗下主要负责证券资产管理业务的全资子公司，成立于2015年，注册资本10亿元。

在企业行为方面，2021年5月，招商证券收到中国人民银行深圳市中心支行下发的行政处罚决定书，深圳人行就2020年对招商证券开展的反洗钱执法检查中发现的客户身份识别、可疑交易报告等方面问题，对公司处以人民币173万元的罚款。

在公司治理方面，2022年3月，招商证券因交易系统故障登上微博热搜，大量用户在网络平台反映招商证券交易系统疑似宕机，卖出持有股票及买入均不撮合交易，点击成交，直接显示“系统错误”。随后，深圳证监局对招商证券采取责令改正措施，公告称公司在本次网络安全事件中，存在变更管理不完善，应急处置不及时、不到位等问题。上述行为违反了《证券期货业信息安全保障管理办法》第二十二条、第三十二条第一款以及《证券基金经营机构信息技术管理办法》等相关规定。

反弹行情下的专属投资礼包！投资VIP权益、188元现金红包，100%中奖>>