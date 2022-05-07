美国一家超市不少货架上的商品已缺货。（资料图）

海外网5月7日电 美媒报道称，在美国农产品和房价迅速飙升的情况下，粮食不安全已成为许多美国人面临的主要问题，该问题处理不当或引发“一场严重的饥饿危机”。随着在大城市生活的经济困难加剧，许多美国人纷纷搬至生活成本较低的小城市。

据美国有线电视新闻网5日报道，美国消费者价格通胀在3月创下40年来的新高，推高了食品和天然气价格。数据显示，全美肉类涨价近15%，牛奶涨价13.3%，鸡蛋涨价11.2%，新鲜水果涨价10%，大米涨价8.6%，面包涨价7.1%。美国劳工统计局的数据显示，截至3月底，“家庭食品”价格比一年前上涨10%，是自1981年以来的最大涨幅。

食品价格暴涨导致美国面临食品短缺危机。报道指出，不仅美国民众，而且负责为美国贫困人口提供食物的食品银行都受到食品短缺的影响。慈善机构“赈济美国”(Feeding America)的一名负责人霍尔(Vince Hall)对此警告说，美国目前正面临一场重大的粮食危机，“我们正竭力避免严重的饥饿危机”。

暴涨的物价促使许多美国民众搬到生活成本较低的小城市。据《国会山报》报道，美国民众当前正从芝加哥、洛杉矶和华盛顿等大城市搬到佛罗里达州、北卡罗来纳州、南卡罗来纳州、田纳西州和佐治亚州等东南部各州，因这些地区生活成本历来较低。（海外网 侯兴川）