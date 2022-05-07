文|记者黄宇昆

4月25日晚间，渝农商行（601077.SH，03618.HK）发布公告称，近日收到董事长刘建忠提交的辞职报告，刘建忠因年龄原因，辞去该行董事长、执行董事、董事会战略发展委员会主任委员、董事会三农金融服务委员会主任委员及董事会提名委员会委员职务。同时，根据渝农商行董事会决议公告，行长谢文辉将接棒刘建忠，出任董事长。

公开资料显示，刘建忠生于1963年，明年将满60岁。他曾任重庆市农村信用合作社联合社党委书记、理事长、党委副书记、主任、党委委员、副主任，中国人民银行重庆营业管理部合作金融机构监管处处长、副处长（正处级），中国人民银行重庆分行后勤服务中心主任及副主任、行政处副处长等职。

2008年6月起，刘建忠出任渝农商行党委书记、董事长、执行董事，至今已有14年。渝农商行表示，刘建忠在任职期间勤勉敬业、尽职担当、开拓创新，在该行党建工作、战略发展、公司治理、经营管理、改革创新、风险控制等方面作出了突出贡献，推动该行实现“农信社——农商行——万亿上市银行”的跨越发展。深入推进“零售立行、科技兴行、人才强行”战略，持续提升服务实体经济水平，全力为重庆经济社会高质量发展作出贡献。

接任渝农商行董事长职位的，是该行行长谢文辉。公开资料显示，谢文辉出生于1972年，高级经济师、工程师，1997年获重庆大学工学硕士学位。2013年12月起，谢文辉任渝农商行党委副书记、行长，2014年8月起任渝农商行执行董事，彼时才四十出头。此前，谢文辉曾任渝农商行党委委员及副行长、科技部总经理及副总经理（主持工作）、重庆市农村信用合作社联合社科技处副总经理及总经理助理等职。

值得一提的是，去年9月，在渝农商行召开的2021年第一次临时股东大会上，针对该行选举谢文辉为执行董事的议案，持反对意见的H股票数达到25.77%。

谢文辉升任后，也同时意味着渝农商行行长职位暂时空缺。目前，该行并未披露行长人选，《创业圈》人物财经记者注意到，2013年谢文辉出任行长前为该行副行长。根据最新年报，渝农商行高管架构为“一正五副”，未来在行长任命上是否仍会从副行长中选拔，值得关注。

渝农商行成立于2008年，由原重庆农村信用社改制而来。2010年12月在香港联交所上市，成为全国首家上市农商行，2019年10月在上海证券交易所主板挂牌上市。

年报显示，截至2021年末，渝农商行总资产达到1.27万亿元，同比增长11.44%。其中存款余额7593.60亿元，较2020年末增长343.60亿元；贷款余额5821.67亿元，较2020年末增长742.81亿元，资产、存款、贷款规模均居重庆市银行业第一。业绩方面，2021年渝农商行实现营业收入308.42亿元，同比增长9.42%；归母净利润95.6亿元，同比增长13.79%。

经营指标稳中有升的同时，渝农商行的资产质量也保持相对稳定。截至2021年末，渝农商行的不良贷款率为1.25%，较2020年末下降0.06个百分点，优于农商行平均水平；拨备覆盖率为340.25%，较2020年末提升25.30个百分点。

虽然自身业绩表现良好，但投资者对此却并不买账，自2019年回A成功后，该行股价持续走低。今年2月，渝农商行因股价连续破净，启动稳定股价措施，采取由该行董事和高级管理人员增持A股股票的措施履行稳定A股股价义务。事实上，这已经是该行上市以来第四次推出维稳计划。截至4月25日，渝农商行A股收报3.80元，总市值约为433亿元。