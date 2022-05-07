【环球网 记者 陈超】近一二年来，越来越多的公司，开始从事ESG或CSR的工作建设，并陆续发布ESG报告。在2021年召开业绩说明会的上市公司中，大约有1/4的公司披露ESG或社会责任报告，其中不乏中央企业。

在4月举办的ESG中国论坛2022春季峰会上，国务院国资委社会责任局局长李军更是指出，推动中央企业落实ESG理念、加强ESG治理属于重要工作内容。同时，强调更好履行社会责任，深入贯彻ESG理念，是时代赋予中央企业的职责使命，也是中央企业实现高质量发展、加快建设世界一流企业的必由之路。

事实上，不仅中央企业在推行ESG，许多数字科技公司，同样在积极落实ESG。5月6日，在世纪华通举办的“数字热情”ESG沙龙上，中国音像与数字出版协会常务副理事长兼秘书长敖然直言：“当前，数字经济迅速发展带来新就业形态的劳动者权益保障、信息披露与隐私保护、科技伦理等问题，逐渐成为政府部门和社会公众关注的热点，成为相关行业与企业ESG管理中的实质性议题。”

当前，数字经济迅速发展带来新就业形态的劳动者权益保障、信息披露与隐私保护、科技伦理等问题逐渐成为政府部门和社会公众关注的热点，成为相关行业与企业ESG管理中的实质性议题。站在数字科技行业视角下，如何做好ESG？数字科技企业又该如何调适与环境和社会及管治的关系？

大势所趋，也是重要沟通内容之一

ESG是在传统的财务指标和运营指标之外，更加全面量化、指标化、价值化地考量企业在环境（E）、社会责任（S）、公司治理（G）等三个维度的绩效。今年4月15日，证监会发布《上市公司投资者关系管理工作指引》，正式将ESG纳入其中，作为投资者关系管理中上市公司与投资者沟通的内容之一。

据全球可持续投资联盟（GSIA）的数据，截至2020年末，全球践行可持续投资理念（广义ESG投资）的资产规模已达35万亿美元，自2012年来的年均复合增长率为13%，显著高于全球资管总规模年均增长率的6%，且ESG投资占全球资管总规模的比例在过去八年间从21%大幅提升至36%。联合国责任投资原则组织（UNPRI）的签署机构成员也已超过3000家。

敖然称，党的十八大以来，党和政府高度重视绿色发展、可持续发展，陆续出台了一系列政策文件。关于社会、环境和公司治理方面的议题一直是政府关注的重点工作，如科技创新、知识产权保护、推动就业、精准扶贫、乡村振兴、安全生产、绿色发展、生态保护等，这些为企业推进ESG实践指明了方向。敖然呼吁，中国的数字科技企业应建立本土化完善的ESG体系，并希望数字经济和数字文化能够双轮驱动国家经济文化的全面发展。

商业向善 ， 是呈现企业理念的载体

数字科技企业过去的二十年，积累了大量的人才、资金和数据优势，在很多领域拥有先发优势。敖然认为，现在，以5G、大数据、人工智能等新型的技术正成为推动社会发展的新动力。

站在企业角度，如何才能够真正做到可续发展、成为社会进步的重要力量？长江商学院教授朱睿在提出了要“商业向善”。即企业家发掘其商业活动中的社会价值，并将其呈现在企业战略、业务发展以及资源配置中，从而让企业通过创造社会价值来实现更好的商业价值。朱睿以游戏行业为例，通过青少年保护、互联网游戏素养培育、跨界推动社会创新、文明传承和文化传播等方面，推动行业商业向善、可持续发展。

近日世纪华通发布的首份ESG报告中，从展风采、履责任、记使命、舞龙头、齐守正、同携手、怀暖心、护家园八大维度呈现公司在应对环境变化、承担企业社会责任及优化公司治理等方面的计划、举措与成果。

世纪华通社会责任总监王一敏介绍，2021年，围绕 “科技驱动爱心、精准实践公益”的ESG理念，世纪华通着力完善公司治理，主动拥抱虚实共生的数字技术发展和应用场景突破，在多个领域取得了不俗成绩。例如过去一年，公司积极响应国家有关“双碳”的号召，开展了有效的资源和能源管理，打造了绿色数据中心等，持续减轻运营对环境的影响。今后，世纪华通将继续基于互动手段和数字化场景的特长和能力，探索谋求社会和企业的可持续健康发展。

因义而利 ， 相互促进相互融合

在数字科技领域，ESG越来越受到企业的重视和投资者的关注，并已经扮演了企业战略层面一个非常重要且不容忽视的角色。尤其随着数字科技的发展，在推动企业快速发展的同时，ESG如何与企业相互促进、融合进步等问题备受关注。

敖然介绍，2021年5月，在旷视科技IPO过程中，上交所首次对科技伦理进行了问询，要求旷视披露公司在人工智能伦理方面的组织架构、核心原则、内部控制及执行情况。敖然认为，未来，科技企业应进一步探索将伦理原则付诸实践的机制、做法和工具等，包括开展业务自查、开展伦理培训、制定伦理标准与认证等，将科技伦理融入公司治理和产品服务全生命周期。

世纪华通总裁谢斐强调，成立ESG相关部门、披露ESG报告是对公司一次全面的检验，它能够让员工、用户、董事会、投资人和监管机构对公司有一个清晰的了解，也能够让公司更清晰地去认识外部世界，走得更扎实。

“ESG报告是提供给大家完整、清晰、透明地认识公司的窗口，但不能报喜不报忧。”安永大中华区气候变化与可持续发展服务主管合伙人唐嘉欣指出，ESG反映的内容应该是综合而全面的，这样才能让企业认识问题、改进问题。长江商学院教授朱睿则认为，一个好的报告应结合多种方式，包括清晰的框架、实质性的内容、面临的挑战等。

对此，敖然认为，企业ESG治理要做好顶层设计，构建符合企业特点的ESG关键指标体系，要支持本土ESG评级体系建设。

结合自身，体现价值 回馈社会

事实上，ESG报告不仅为世纪华通梳理了清晰的发展理念，也是其今后不断完善的一份长期“工作”。谢斐就表示，数字科技作为新时代的科技发展方向，从过去只是连接信息、连接人，逐步发展到赋能实体经济、加速新技术、新应用的诞生，甚至推动了整个社会向新的阶段发展。对世纪华通来说，在数字科技领域想要获得更大的发展，不仅要与国家脉搏相互一致，推动数据的计算、处理和流转等领域的发展。还要结合自身的特点与社会的需求，融合创新的方式，在新的应用场景下创新新的价值。

在谈及世纪华通发布ESG报告的初衷时和对ESG报告的看法时，谢斐强调，成立ESG相关部门、披露ESG报告是对公司一次全面的检验，它能够让员工、用户、董事会、投资人和监管机构对公司有一个清晰的了解，也能够让公司更清晰地去认识外部世界，走得更扎实。

新华社高级编辑王坚则认为，ESG是企业紧随国家发展转型升级背景下的重要产物，也是企业从获利为主转型为平衡收益、社会、经济、生态等方面的重要行动。王坚还认为，如果站在企业自身的角度，发布ESG报告要做到二个方面：

首先，发布的ESG报告它能帮助企业全方位、全面梳理自身业务及团队的短板和不足。例如公司治理层面，可能过去大家发展的重心聚焦在业务层面，并把业务作为考核团队的核心指标，如今通过严谨全面的公司内部审查、治理，不断完善企业架构设置和管理机制，从而进一步提升公司的内部综合竞争力，使得自身团队在应对外部危机时，能够更加从容，帮助公司“修炼内功”，提升商业价值。

其次，ESG报告为社会带来更多价值。王坚认为，ESG报告是企业与社会融合发展下的必需品，能够让企业清晰地认知自身和社会的链接性和社会价值。企业存于社会，享受时代、社会发展的红利，企业不断履行社会责任，既是自我价值、自我形象的一种体现，也是回馈社会的重要行动。它在资本市场运用甚广，对投资者选择投资标的具备重要的参考意义。这也是目前不少上市公司持续推进ESG工作建设的原因之一。