中新经纬4月26日电 (魏薇)万亿农 商行 将迎来新“掌舵人”！25日晚间， 重庆 农村商业银行股份有限公司(下称 重庆 农 商行 )发布公告称，该行董事会于4月22日收到 董事长 刘建忠提交的 辞职 报告，刘建忠因年龄原因，辞去该行 董事长 在内的行内职务。

刘建忠是重庆农商行的首任董事长，已 执掌 该行近14年，此番 辞职 后，其动向尚未披露。接替他的是重庆农商行的 行长 谢文 辉， 谢文 辉自重庆农商行成立以来就在该行工作，担任 行长 一职也近9年。

首任董事长辞职，行长 接棒

公开资料显示，重庆农商行前身为重庆市农村信用社，成立于1951年。2003年，重庆成为全国首批农村信用社改革试点省市之一。2008年，组建全市统一法人的农村商业银行。2010年，成功在香港H股主板上市，成为全国首家上市农商行。2019年10月，成功在上交所主板挂牌上市，成为全国首家A+H股上市农商行。

根据该行公告，刘建忠自2008年重庆农商行成立时，即担任该行董事长，至今近14年。另据重庆农商行2021年年报，刘建忠曾任重庆市农村信用合作社联合社党委书记、理事长、党委副书记、主任、党委委员、副主任，中国人民银行重庆营业管理部合作金融机构监管处处长、副处长(正处级)，中国人民银行重庆分行后勤服务中心主任及副主任、行政处副处长等职。

值得关注的是，公告称其辞职是因年龄原因，根据公开信息披露，刘建忠出生于1963年3月，现年59岁。中新经纬还注意到，2021年9月，重庆农商银行曾发布第五届董事会第一次会议决议公告，会议通过了《关于选举重庆农村商业银行股份有限公司董事长的议案》， 融易资讯网（www.ironge.com.cn）消息 ，同意选举刘建忠为该行第五届董事会董事长，任期至第五届董事会届满之日止。如今任期还不到一年。

不过，一位重庆农商行人士在接受中新经纬采访时表示，刘建忠是正常退休。

来源：重庆农商行2021年年报

重庆农商行在公告中对刘建忠的工作给予肯定，称其在任职期间勤勉敬业、尽职担当、开拓创新，在该行党建工作、战略发展、公司治理、经营管理、改革创新、风险控制等方面作出了突出贡献，推动该行实现“农信社—农商行—万亿上市银行”的跨越发展。

公告还表示，一直以来，刘建忠始终把握正确的发展方向，带领该行认真贯彻落实中央和重庆关于经济金融工作的决策部署，深入推进“零售立行、科技兴行、人才强行”战略，持续提升服务实体经济水平，全力为重庆经济社会高质量发展作出贡献。重庆农商行及董事会对刘建忠在任职期间做出的卓越贡献表示高度赞许和衷心感谢。

刘建忠辞职的同时，重庆农商行宣布，谢文辉获董事会选举为第五届董事会董事长。公开资料显示，谢文辉1972年1月生，1997年获得重庆大学精密仪器及机械专业工学硕士学位，现为高级经济师及工程师。毕业后，谢文辉进入工商银行珠海软件开发中心工作，不到一年就升任工商银行重庆市分行科技处副科长。

2007年1月，谢文辉来到重庆农商行的前身——重庆市农村信用社联合社，历任科技处副总经理、总经理助理。2008年8月至2011年5月，历任重庆农商行科技部总经理、副总经理(主持工作)。2011年5月至2013年12月，任该行党委委员及副行长。自2013年12月，年仅41岁的他正式出任该行党委副书记、行长，至今近9年。

来源：重庆农商行2021年年报

根据年报，重庆农商行高级管理层共有“一正五副”，在谢文辉任职董事长之后，该行行长一职出现空缺。目前，该行五位副行长分别为王敏(58岁)、董路(46岁)、舒静(49岁)、张培宗(47岁)、高嵩(42岁)。

申报隆鑫集团债权72.62亿元

不久前，重庆农商行披露了2021年年报，数据显示，截至2021年年末，重庆农商行资产规模突破1.26万亿元，同比增长11.44%。2020年该行净利润曾现负增长，同比下降13.92%，但2021年情况已经发生扭转，该行实现净利润97.18亿元，同比增长13.47%。

资产质量方面，截至报告期末，该行不良贷款率1.25%，同比下降0.06个百分点；拨备覆盖率340.25%，同比上升25.30个百分点；资本充足率14.77%，同比上升0.49个百分点。

中新经纬注意到，2021年该行计提信用减值损失108.52亿元，同比增长6.30%。其中公司条线计提85.30亿元，同比增长12.21%。重庆农商行解释称，主要用于对该主动下调的潜在大额风险贷款的处置核销以及模型因素之外的管理层叠加调增，为未来的资产质量管控奠定了坚实的基础。

重庆农商行曾踩雷了资本市场上知名的“隆鑫系”，同时隆鑫控股持有重庆农商行5.02%的股份，为该行主要股东。

年报称，2022年1月24日，该行董事会审议通过了《关于审议隆鑫集团有限公司等十三家公司预重整实质合并重组事项的议案》，同意隆鑫集团有限公司等13家公司预重整实质合并重组方案，重整申请已经法院受理，重庆农商银行合并申报隆鑫集团债权金额72.62亿元，该事项尚待股东大会审议。

另据年报披露，2020年度，重庆农商行核销了隆鑫控股在该行的贷款本金38.06亿元。2021年度，再度核销了隆鑫控股在该行的贷款本金13.92亿元。

重庆农商行称，如重组协议及重整计划(草案)顺利实施，按照清偿计划，可以实现：一是该行按照上述方案受偿，将高于重组协议模拟破产清算状态下所获得的债权清偿率；二是按照重组协议，隆鑫系企业司法重整后，资本结构、财务结构得到优化，重整投资人将充分利用自身的产业优势和资金优势，加大对隆鑫系企业核心业务资金及资源的投入，经营业绩有望提升。

二级市场方面，重庆农商行在A股上市首日，股价曾顶格上涨44%，达10.6元/股，然而开盘半小时后便迅速开板，最终收涨27.04%，其也成为自2014年规定新股上市首日44%涨幅制度以来，第一家上市首日就开板的新股。此后该行股价一路走低，截至4月26日发稿，报3.78元/股，较7.36元/股的发行价格已接近腰斩。(中新经纬APP)

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