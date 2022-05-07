大量供应食品级乙酰化单甘油脂肪酸酯生产厂家 乙酰化单油脂肪酸酯*报价 食品级乙酰化单甘油脂肪酸酯批发价格 乙酰化单甘油脂肪酸酯应用

【乙酰化单甘油脂肪酸酯产品简介】

乳白色粉末或片状固体，根据乙酰化程度的不同，熔点和性能存在差异。熔点范围在25--40℃，不溶于冷水、热水和冷的油脂，但可溶于热的油脂，属于油包水(W/O)型乳化剂，HLB值=2-3。代码为E472a，毒性：ADI不限，被美国FDA列为GRAS物质。

【乙酰化单甘油脂肪酸酯特性及应用】

具有保持脂肪α-晶形的作用，增强和稳定泡沫，可保证高脂食品(如冰淇淋、奶油、发泡甜点等)的充气性，控制起酥油的脂肪结晶;能形成富有机械弹性的膜，用于食品的涂层保鲜，防止氧化、变干、受潮、污染。

【乙酰化单甘油脂肪酸酯使用方法及用量】

食品法典CAC中规定，可作为乳化剂、螯合剂、稳定剂适量添加。

FAO/WHO(1984)：人造奶油、冷饮， 10g/kg。

中华人民共和国GB-2760中规定：糖厂煮糖防垢剂，最大使用量0.01g/kg;油炸薯片，2.0g/kg;复合调味料，20g/kg;胶母糖基础剂，GMP。

【乙酰化单甘油脂肪酸酯商品描述】

本品为非离子型乳化剂，HLB值2-4,

【乙酰化单甘油脂肪酸酯产品性状】

淡黄色至无色透明液体，根据乙酰化程度的不同，熔点和性能存在差异。熔点范围在25--40℃，不溶于冷水、热水和冷的油脂，但可溶于热的油脂，属于油包水(W/O)型乳化剂，

【乙酰化单甘油脂肪酸酯质量指标】

项 目 指 标

酸值（以KOH计）/（mg/g） ≤ 6

游离甘油/% ≤ 7

碘值 /(g/100g) ≤ 4

瑞修-迈色值（Reichert-Meissl Value） 75~200

皂化值（以KOH计）/（mg/g） 320-420

铅（Pb）/（mg/kg） ≤ 2

【乙酰化单甘油脂肪酸酯产品特性】

具有保持脂肪α-晶形的作用，增强和稳定泡沫，可保证高脂食品(如冰淇淋、奶油、发泡甜点等)的充气性，控制起酥油的脂肪结晶;能形成富有机械弹性的膜，用于食品的涂层保鲜，防止氧化、变干、受潮、污染

【乙酰化单甘油脂肪酸酯使用方法及应用范围】

1.可将本品与其它粉状物直接混合投料使用。

2.将本品加入油中溶解使用。

3.用户也可根据不同产品和工艺采取适宜的使用方法。

按照《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》（GB2760—2011）规定，

【乙酰化单甘油脂肪酸酯贮运及保质期】

应在室温下阴凉、通风、干燥处贮存，开袋后请注意封口，以防结块。严禁与易燃易爆、有毒有害的物质混贮混运。未开封贮期24个月。