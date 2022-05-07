[食品] 伙伴网讯 5月7日，浙江省市场

[监督]

[管理] 局发布2022年第11期

[食品安全] 监督

[抽检] 信息，检出不合格食品33批次。不合格项目涉及

[微生物] 污染、农

[兽药残留] 超标、

[食品添加剂] 超标、质量指标不达标、

[重金属] 污染、其他

[污染物] 等。

8批次餐饮具检出微生物污染问题

8批次餐饮具检出微生物污染问题，分别为舟山市定海区蓝魅坊咖啡主题餐厅使用的餐具（盘子、饭碗），大肠菌群不符合食品安全国家标准规定；宁波市江北区妻捞夫烫小吃店使用的餐具（碗），大肠菌群不符合食品安全国家标准规定；舟山市定海锅锅餐饮店使用的餐具（饭碗），大肠菌群不符合食品安全国家标准规定；宁波市镇海区蛟川马白给也小吃店使用的餐具（碗、勺子），大肠菌群不符合食品安全国家标准规定；舟山市定海看海餐厅使用的餐具（骨碟、饭碗），大肠菌群不符合食品安全国家标准规定。

大肠菌群是国内外通用的食品污染常用指示菌之一。《食品安全国家标准 消毒餐（饮）具》（GB 14934-2016）中规定，消毒餐（饮）具中大肠菌群不得检出。餐（饮）具中检出大肠菌群的原因可能是餐具清洗、灭菌不彻底，或存放过程中污染等。

11批次食品检出农兽药残留超标

11批次食品检出农兽药残留超标，其中，7批次 牛蛙 、 黄鳝 、鳊鱼、大黄鱼等产品检出兽药残留问题，分别为嘉兴瀚誉餐饮有限公司购进的牛蛙，恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定；绍兴市上虞区百官街道大渝火锅店购进的牛蛙，呋喃唑酮代谢物不符合食品安全国家标准规定；乐清市虹桥镇西街菜市场林贤者摊位销售的黄鳝，甲氧苄啶不符合食品安全国家标准规定；庆元县农贸市场吴国标摊位销售的鳝鱼，甲氧苄啶不符合食品安全国家标准规定；嘉兴市南湖区南湖街道伟炳水产品摊销售的鳊鱼，恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定；平阳县昆阳镇联东菜市场潘小红摊位销售的大黄鱼，恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定；常山县柚香城农贸市场危爱姣摊位销售的鸭蛋，氟苯尼考不符合食品安全国家标准规定。

、

、鳊鱼、大黄鱼等产品检出兽药残留问题，分别为嘉兴瀚誉餐饮有限公司购进的牛蛙，恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定；绍兴市上虞区百官街道大渝火锅店购进的牛蛙，呋喃唑酮代谢物不符合食品安全国家标准规定；乐清市虹桥镇西街菜市场林贤者摊位销售的黄鳝，甲氧苄啶不符合食品安全国家标准规定；庆元县农贸市场吴国标摊位销售的鳝鱼，甲氧苄啶不符合食品安全国家标准规定；嘉兴市南湖区南湖街道伟炳水产品摊销售的鳊鱼，恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定；平阳县昆阳镇联东菜市场潘小红摊位销售的大黄鱼，恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定；常山县柚香城农贸市场危爱姣摊位销售的鸭蛋，氟苯尼考不符合食品安全国家标准规定。

恩诺沙星属于氟喹诺酮类药物，是一类人工合成的广谱抗菌药，用于治疗动物的皮肤感染、呼吸道感染等，是动物专属用药。《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》（GB 31650-2019）中规定，恩诺沙星在牛蛙、鳊鱼、大黄鱼中的最高残留限量为100μg/kg。长期食用恩诺沙星残留超标的食品，对人体健康有一定影响。

呋喃唑酮是属于硝基呋喃类广谱抗生素，硝基呋喃类原型药在生物体内代谢迅速，和蛋白质结合而相当稳定，故常利用对其代谢物的检测来反应硝基呋喃类药物的残留状况。《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》（农业农村部公告第250号）规定食品动物中禁止使用呋喃西林。硝基呋喃类药物及其代谢物可能会引起溶血性贫血、多发性神经炎、眼部损害和急性肝坏死等病症，对人类健康造成危害。

氟苯尼考又称氟甲砜霉素，是农业部批准使用的动物专用抗菌药，主要用于敏感细菌所致的猪、鸡、鱼的细菌性疾病。《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》（GB 31650-2019）中规定，氟苯尼考在鸭蛋中不得检出。鸭蛋中检出氟苯尼考的原因，可能是养殖户在养殖过程中违规使用相关兽药。

4批次食品检出农药残留问题，分别为宁波市奉化区王建飞蔬菜行销售的豇豆，倍硫磷不符合食品安全国家标准规定；遂昌县万佳商贸有限公司佳乐福农加超商场销售的韭菜，克百威不符合食品安全国家标准规定；南浔新区农贸市场顾建洪摊位销售的姜，吡虫啉不符合食品安全国家标准规定；宁波市江北郭红蔬菜摊销售的豇豆，甲基异柳磷不符合食品安全国家标准规定。

倍硫磷是一种广谱、高效的有机磷杀虫剂，对多种害虫有效。《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》（GB 2763-2021）中规定，豆类蔬菜中倍硫磷的最大残留限量值为0.05mg/kg。豇豆中倍硫磷超标的原因，可能是菜农对使用农药的安全间隔期不了解，从而违规使用农药。

克百威是一种广谱、高效、低残留、高毒性的氨基甲酸酯类杀虫、杀螨、杀线虫剂，具有内吸、触杀、胃毒作用，并有一定的杀卵作用。《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》（GB 2763-2021）中规定，克百威在鳞茎类蔬菜中的最大残留限量为0.02mg/kg。克百威不易降解，容易造成环境污染。少量的农药残留不会引起人体急性中毒，但长期食用农药残留超标的食品，对人体健康有一定影响。

6批次食品检出食品添加剂超标

6批次食品检出食品添加剂超标，分别为南浔双林孟明副食店销售的榨菜，苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）不符合食品安全国家标准规定；诸暨市寿丽旦食品店销售的糖醋大蒜，防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和不符合食品安全国家标准规定；桐乡市梧桐建龙蔬菜摊销售的榨菜头，苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）不符合食品安全国家标准规定；杭州杨家村农产品交易市场李环珠豆制品经营部销售的豆干，苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）不符合食品安全国家标准规定；杭州余杭区临平建高干货摊销售的五香干榨菜，苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）不符合食品安全国家标准规定；沃尔玛华东百货有限公司杭州临平分店销售的标称苏州太仓一戈食品有限公司生产的白糖大蒜，纽甜不符合食品安全国家标准规定。

苯甲酸及其钠盐是食品工业中常见的防腐保鲜剂，对霉菌、酵母和细菌有较好的抑制作用。《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准 》（GB2760-2014）中规定，苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）在腌渍的蔬菜中最大使用量为1.0g/kg，在豆干中不得检出。苯甲酸及其钠盐的安全性较高，少量苯甲酸对人体无毒害，可随尿液排出体外，在人体内不会蓄积。若长期过量食入苯甲酸超标的食品可能会对肝脏功能产生一定影响。

》（GB2760-2014）中规定，苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）在腌渍的蔬菜中最大使用量为1.0g/kg，在豆干中不得检出。苯甲酸及其钠盐的安全性较高，少量苯甲酸对人体无毒害，可随尿液排出体外，在人体内不会蓄积。若长期过量食入苯甲酸超标的食品可能会对肝脏功能产生一定影响。

防腐剂是以保持食品原有品质和营养价值为目的的食品添加剂，它能抑制微生物的生长繁殖，防止食品腐败变质从而延长保质期。《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》（GB 2760-2014）中不仅规定了我国在食品中允许添加的某一添加剂的种类、使用量或残留量，而且规定了同一功能的防腐剂在混合使用时，各自用量占其最大使用量的比例之和不应超过1。产品不合格原因可能是企业为延长产品保质期或者为弥补产品生产中卫生条件不佳而混合使用多种防腐剂，致使该产品中的防腐剂各自用量占其最大使用量比例之和超标。我国允许使用的食品防腐剂为低毒、安全性较高的品种，但长期过量摄入可能会对人体健康造成一定的损害。

3批次食品检出质量指标不达标

3批次食品检出质量指标不达标，分别为杭州紫萱农贸市场涡池粮油店销售的黑芝麻，酸价（以脂肪计）不符合食品安全国家标准规定；南浔双林程氏副食店销售的黑芝麻，酸价（以脂肪计）不符合食品安全国家标准规定；杭州临安彩娟粮油店销售的单壳色选黑芝麻，酸价（以脂肪计）不符合食品安全国家标准规定。

酸价主要反映食品中的油脂酸败程度。酸价超标会导致食品有哈喇味，超标严重时所产生的醛、酮、酸会破坏脂溶性维生素，导致肠胃不适。《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》（GB 19300-2014）中规定，黑芝麻中酸价的最大限量值为3mg/g。造成酸价不合格的主要原因，可能是企业原料采购把关不严、生产工艺不达标、产品储藏条件不当，特别是存贮温度较高时易导致食品中的脂肪氧化酸败。

2批次食品检出重金属污染问题

2批次食品检出重金属污染问题，分别为丽水市莲都区聂淑玲蔬菜摊销售的老姜，铅（以Pb计）不符合食品安全国家标准规定；天台县平桥镇中心农贸市场庞中华摊位销售的韭菜，镉（以Cd计）不符合食品安全国家标准规定。

镉（以Cd计）是最常见的重金属元素污染物之一。《食品安全国家标准食品中污染物限量》（GB 2762-2017）中规定，镉（以Cd计）在新鲜蔬菜（叶菜蔬菜、豆类蔬菜、块根和块茎蔬菜、茎类蔬菜、黄花菜除外）中最大限量为0.05mg/kg。韭菜中镉（以Cd计）超标可能是种植过程中对环境中镉元素的富集。镉对人体的危害主要是慢性蓄积性，长期大量摄入镉含量超标的食品可能导致肾和骨骼损伤等。

铅是一种慢性和积累性毒物，进入人体后，少部分会随着身体代谢排出体外，大部分会在体内沉积。《食品安全国家标准 食品中污染物限量》（GB 2762-2017）中规定，铅在生姜中的最大限量指标为0.1mg/kg，铅对人体具有慢性蓄积性的危害，长期摄入铅超标的食品，可能对人体神经系统、造血系统、心血管系统和泌尿系统造成损害。

3批次食品检出其他污染物

3批次食品检出其他污染物，分别为缙云县小龙坎火锅店使用的自消毒餐具（筷子）（已消毒），阴离子合成洗涤剂（以十二烷基苯磺酸钠计）不符合食品安全国家标准规定；缙云县巴顿果木牛排西餐厅使用的自消毒餐具（沙拉盘）（已消毒），阴离子合成洗涤剂（以十二烷基苯磺酸钠计）不符合食品安全国家标准规定；缙云县腩招鲜火锅店使用的自消毒餐具（小碗）（已消毒），阴离子合成洗涤剂（以十二烷基苯磺酸钠计）不符合食品安全国家标准规定。

阴离子合成洗涤剂的主要活性成分是十二烷基苯磺酸钠，是一种低毒的化学物质。《食品安全国家标准 消毒餐（饮）具》（GB 14934-2016）中规定，消毒餐（饮）具中阴离子合成洗涤剂（以十二烷基苯磺酸钠计）不得检出。消毒餐（饮）具中检出阴离子合成洗涤剂的原因，可能是用于清洗餐具的洗涤剂不符合标准；也可能是洗涤剂或消毒剂未彻底冲洗干净等。

对抽检中发现的不合格产品，浙江省市场监督管理局已责成相关市级市场监管部门依法予以查处。要求杭州、宁波、温州、湖州、嘉兴、绍兴、衢州、舟山、台州、丽水等地市场监管部门督促食品经营环节有关单位立即采取下架等措施控制风险。以上市级市场监管部门自通告发布之日起7日内向社会公布风险防控措施，3个月内向浙江省市场监督管理局报告核查处置情况并向社会公布。

不合格产品信息

序号 标称生产企业名称 标称生产企业地址 被抽样单位名称 被抽样单位地址 食品名称 规格型号 商标 生产日期/批号 不合格项目║检验结果║标准值 检验机构 备注

1 / / 嘉兴瀚誉餐饮有限公司 浙江省嘉兴市经济技术开发区城南路1532号华府广场4F-006号商铺 牛蛙 / / 2021/11/28 恩诺沙星║513μg/kg║≤100μg/kg 浙江省检验检疫科学技术研究院 /

2 / / 绍兴市上虞区百官街道大渝火锅店 浙江省绍兴市上虞区百官街道市民大道689号地上七层 牛蛙 / / 2021/11/29 呋喃唑酮代谢物║5.68μg/kg║不得检出 舟山市食品药品检验检测研究院 /

3 / / 舟山市定海区蓝魅坊咖啡主题餐厅 浙江省舟山市定海区城东街道东瀛路201号一楼 盘子 / / 2021/11/30 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出 舟山市食品药品检验检测研究院 /

4 / / 舟山市定海区蓝魅坊咖啡主题餐厅 浙江省舟山市定海区城东街道东瀛路201号一楼 饭碗 / / 2021/11/30 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出 舟山市食品药品检验检测研究院 /

5 / / 宁波市江北区妻捞夫烫小吃店 浙江省宁波市江北区风华路928弄云创1986青年小镇13#130/223 碗 / / 2021/11/29 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出 舟山市食品药品检验检测研究院 /

6 / / 缙云县小龙坎火锅店 浙江省浙江省丽水市缙云县五云街道镇东菜场二楼 筷子（已消毒） / / 2021/11/30 阴离子合成洗涤剂（以十二烷基苯磺酸钠计）║0.016mg/100cm²║不得检出 浙江公正检验中心有限公司 /

7 / / 缙云县巴顿果木牛排西餐厅 浙江省浙江省丽水市缙云县五云街道镇东菜市场二楼 沙拉盘（已消毒） / / 2021/11/29 阴离子合成洗涤剂（以十二烷基苯磺酸钠计）║0.043mg/100cm²║不得检出 浙江公正检验中心有限公司 /

8 / / 舟山市定海锅锅餐饮店 浙江省舟山市定海区东瀛路199号（舟山凯虹广场商业管理有限公司内） 饭碗 / / 2021/12/1 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出 舟山市食品药品检验检测研究院 /

9 / / 西街菜市场林贤者 乐清市虹桥镇西街菜市场36号 黄鳝 / / 2021/11/5 甲氧苄啶║124μg/kg║≤50μg/kg 浙江省食品药品检验研究院 /

10 / / 庆元县农贸市场吴国标 浙江省丽水市庆元县濛洲街道兴贸路3号（农贸市场东区）91号摊位 鳝鱼 / / 2021/12/1 甲氧苄啶║133μg/kg║≤50μg/kg 浙江省食品药品检验研究院 /

11 / / 嘉兴市南湖区南湖街道伟炳水产品摊 嘉兴市南湖区农翔路农贸市场内 鳊鱼 / / 2021/12/7 恩诺沙星║158μg/kg║≤100μg/kg 浙江方圆检测集团股份有限公司 /

12 / / 宁波市奉化区王建飞蔬菜行 浙江省宁波市奉化区岳林街道秀水路108号(新桥农贸市场内)(自主申报) 豇豆 / / 2021/12/15 倍硫磷║0.51mg/kg║≤0.05mg/kg 宁波海关技术中心 /

13 / / 遂昌县万佳商贸有限公司佳乐福农加超商场 浙江省丽水市遂昌县妙高街道北街216号 韭菜 / / 2021/12/27 克百威║0.086mg/kg║≤0.02mg/kg 浙江省食品药品检验研究院 /

14 / / 杭州紫萱农贸市场涡池粮油店 浙江省杭州市西湖区厨房斗6号杭州紫萱农贸市场包厢015号 黑芝麻 / / 2021/12/28 酸价(以脂肪计)║6.8mg/g║≤3mg/g 浙江方圆检测集团股份有限公司 /

15 聂淑玲 丽水市水阁镇旭光村 丽水市莲都区聂淑玲蔬菜摊 浙江省丽水市莲都区灯塔菜市场经营区第2层50号摊位 老姜 / / 2021/10/20 铅(以Pb计)║0.584mg/kg║≤0.1mg/kg 浙江方圆检测集团股份有限公司 /

16 / / 南浔新区农贸市场顾建洪 浙江省湖州市南浔区南浔镇南浔新区农贸市场蔬菜行业29号 姜 / / 2022/1/12 吡虫啉║5.40mg/kg║≤0.5mg/kg 浙江方圆检测集团股份有限公司 /

17 / / 南浔双林孟明副食店 浙江省湖州市南浔区双林镇和睦路农贸市场内 榨菜 / / 2022/1/15 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║2.17g/kg║≤1.0g/kg 宁波海关技术中心 /

18 / / 诸暨市寿丽旦食品店 浙江省绍兴市诸暨市暨阳街道朱公湖农贸市场内 糖醋大蒜 / / 2021/10/25 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和║1.4║≤1 宁波海关技术中心 /

19 / / 桐乡市梧桐建龙蔬菜摊 浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道集贸市场农副产品交易区底楼 榨菜头 / / 2022/1/19 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║1.69g/kg║≤1.0g/kg 宁波海关技术中心 /

20 / / 杭州杨家村农产品交易市场李环珠豆制品经营部 浙江省杭州市下城区杭州杨家村农产品交易市场摊位279-280号 豆干 / / 2022/1/24 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║0.735g/kg║不得使用 宁波海关技术中心 /

21 / / 杭州余杭区临平建高干货摊 杭州余杭区南苑街道中山路农贸市场143号摊位 五香干榨菜 / / 2022/2/4 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║1.65g/kg║≤1.0g/kg 宁波海关技术中心 /

22 太仓一戈食品有限公司 太仓市璜泾镇王秀区沙鹿公路南侧 沃尔玛华东百货有限公司杭州临平分店 浙江省杭州市余杭区南苑街道藕花洲大街303号莱蒙商业中心 白糖大蒜 / 一戈及图形 2022/1/3 纽甜║0.016g/kg║≤0.01g/kg 宁波海关技术中心 复检不合格

23 / / 联东菜市场潘小红 平阳县昆阳镇联东菜市场 大黄鱼 / / 2022/2/12 恩诺沙星║1.91×10³μg/kg║≤100μg/kg 浙江方圆检测集团股份有限公司 /

24 / / 南浔双林程氏副食店 浙江省湖州市南浔区双林镇和睦路农贸市场内T193号摊位 黑芝麻 / / 2021/12/15 酸价(以脂肪计)║9.5mg/g║≤3mg/g 浙江方圆检测集团股份有限公司 /

25 / / 缙云县腩招鲜火锅店 浙江省丽水市缙云县五云街道永宁路351号201室 小碗（已消毒） / / 2021/11/30 阴离子合成洗涤剂（以十二烷基苯磺酸钠计）║0.035mg/100cm²║不得检出 浙江公正检验中心有限公司 /

26 / / 舟山市定海看海餐厅 浙江省舟山市定海区东瀛路199号（舟山凯虹广场商业管理有限公司内） 骨碟 / / 2021/11/30 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出 舟山市食品药品检验检测研究院 /

27 / / 舟山市定海看海餐厅 浙江省舟山市定海区东瀛路199号（舟山凯虹广场商业管理有限公司内） 饭碗 / / 2021/11/30 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出 舟山市食品药品检验检测研究院 /

28 / / 宁波市镇海区蛟川马白给也小吃店 浙江省宁波市镇海区蛟川街道陈家商住楼西边9号 碗 / / 2021/12/1 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出 舟山市食品药品检验检测研究院 /

29 / / 宁波市镇海区蛟川马白给也小吃店 浙江省宁波市镇海区蛟川街道陈家商住楼西边9号 勺子 / / 2021/12/1 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出 舟山市食品药品检验检测研究院 /

30 / / 柚香城农贸市场危爱姣 浙江省衢州市常山县天马街道清河街南端(常山县柚香城农贸市场连廊区10号) 鸭蛋 / / 2021/12/3 氟苯尼考║4.3μg/kg║不得检出 浙江方圆检测集团股份有限公司 /

31 / / 宁波市江北郭红蔬菜摊 江北区庄桥菜市场9-155 豇豆 / / 2021/12/15 甲基异柳磷║0.023mg/kg║≤0.01mg/kg 宁波海关技术中心 /

32 / / 平桥镇中心农贸市场庞中华 天台县平镇中心菜场蔬菜摊位 韭菜 / / 2021/12/28 镉(以Cd计)║0.081mg/kg║≤0.05mg/kg 浙江省食品药品检验研究院 /

33 / 杭州临安彩娟粮油店 浙江省杭州市临安区太湖源镇杨桥村 单壳色选黑芝麻 / 滋民及图形 2021/9/6 酸价(以脂肪计)║6.8mg/g║≤3mg/g 浙江方圆检测集团股份有限公司 /

|序号||标称生产企业名称||标称生产企业地址||被抽样单位名称||被抽样单位地址||食品名称||规格型号||商标||生产日期/批号||不合格项目║检验结果║标准值||检验机构||备注|

|1||/||/||嘉兴瀚誉餐饮有限公司||浙江省嘉兴市经济技术开发区城南路1532号华府广场4F-006号商铺||牛蛙||/||/||2021/11/28||恩诺沙星║513μg/kg║≤100μg/kg||浙江省检验检疫科学技术研究院||/|

|2||/||/||绍兴市上虞区百官街道大渝火锅店||浙江省绍兴市上虞区百官街道市民大道689号地上七层||牛蛙||/||/||2021/11/29||呋喃唑酮代谢物║5.68μg/kg║不得检出||舟山市食品药品检验检测研究院||/|

|3||/||/||舟山市定海区蓝魅坊咖啡主题餐厅||浙江省舟山市定海区城东街道东瀛路201号一楼||盘子||/||/||2021/11/30||大肠菌群║检出/50cm²║不得检出||舟山市食品药品检验检测研究院||/|

|4||/||/||舟山市定海区蓝魅坊咖啡主题餐厅||浙江省舟山市定海区城东街道东瀛路201号一楼||饭碗||/||/||2021/11/30||大肠菌群║检出/50cm²║不得检出||舟山市食品药品检验检测研究院||/|

|5||/||/||宁波市江北区妻捞夫烫小吃店||浙江省宁波市江北区风华路928弄云创1986青年小镇13#130/223||碗||/||/||2021/11/29||大肠菌群║检出/50cm²║不得检出||舟山市食品药品检验检测研究院||/|

|6||/||/||缙云县小龙坎火锅店||浙江省浙江省丽水市缙云县五云街道镇东菜场二楼||筷子（已消毒）||/||/||2021/11/30||阴离子合成洗涤剂（以十二烷基苯磺酸钠计）║0.016mg/100cm²║不得检出||浙江公正检验中心有限公司||/|

|7||/||/||缙云县巴顿果木牛排西餐厅||浙江省浙江省丽水市缙云县五云街道镇东菜市场二楼||沙拉盘（已消毒）||/||/||2021/11/29||阴离子合成洗涤剂（以十二烷基苯磺酸钠计）║0.043mg/100cm²║不得检出||浙江公正检验中心有限公司||/|

|8||/||/||舟山市定海锅锅餐饮店||浙江省舟山市定海区东瀛路199号（舟山凯虹广场商业管理有限公司内）||饭碗||/||/||2021/12/1||大肠菌群║检出/50cm²║不得检出||舟山市食品药品检验检测研究院||/|

|9||/||/||西街菜市场林贤者||乐清市虹桥镇西街菜市场36号||黄鳝||/||/||2021/11/5||甲氧苄啶║124μg/kg║≤50μg/kg||浙江省食品药品检验研究院||/|

|10||/||/||庆元县农贸市场吴国标||浙江省丽水市庆元县濛洲街道兴贸路3号（农贸市场东区）91号摊位||鳝鱼||/||/||2021/12/1||甲氧苄啶║133μg/kg║≤50μg/kg||浙江省食品药品检验研究院||/|

|11||/||/||嘉兴市南湖区南湖街道伟炳水产品摊||嘉兴市南湖区农翔路农贸市场内||鳊鱼||/||/||2021/12/7||恩诺沙星║158μg/kg║≤100μg/kg||浙江方圆检测集团股份有限公司||/|

|12||/||/||宁波市奉化区王建飞蔬菜行||浙江省宁波市奉化区岳林街道秀水路108号(新桥农贸市场内)(自主申报)||豇豆||/||/||2021/12/15||倍硫磷║0.51mg/kg║≤0.05mg/kg||宁波海关技术中心||/|

|13||/||/||遂昌县万佳商贸有限公司佳乐福农加超商场||浙江省丽水市遂昌县妙高街道北街216号||韭菜||/||/||2021/12/27||克百威║0.086mg/kg║≤0.02mg/kg||浙江省食品药品检验研究院||/|

|14||/||/||杭州紫萱农贸市场涡池粮油店||浙江省杭州市西湖区厨房斗6号杭州紫萱农贸市场包厢015号||黑芝麻||/||/||2021/12/28||酸价(以脂肪计)║6.8mg/g║≤3mg/g||浙江方圆检测集团股份有限公司||/|

|15||聂淑玲||丽水市水阁镇旭光村||丽水市莲都区聂淑玲蔬菜摊||浙江省丽水市莲都区灯塔菜市场经营区第2层50号摊位||老姜||/||/||2021/10/20||铅(以Pb计)║0.584mg/kg║≤0.1mg/kg||浙江方圆检测集团股份有限公司||/|

|16||/||/||南浔新区农贸市场顾建洪||浙江省湖州市南浔区南浔镇南浔新区农贸市场蔬菜行业29号||姜||/||/||2022/1/12||吡虫啉║5.40mg/kg║≤0.5mg/kg||浙江方圆检测集团股份有限公司||/|

|17||/||/||南浔双林孟明副食店||浙江省湖州市南浔区双林镇和睦路农贸市场内||榨菜||/||/||2022/1/15||苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║2.17g/kg║≤1.0g/kg||宁波海关技术中心||/|

|18||/||/||诸暨市寿丽旦食品店||浙江省绍兴市诸暨市暨阳街道朱公湖农贸市场内||糖醋大蒜||/||/||2021/10/25||防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和║1.4║≤1||宁波海关技术中心||/|

|19||/||/||桐乡市梧桐建龙蔬菜摊||浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道集贸市场农副产品交易区底楼||榨菜头||/||/||2022/1/19||苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║1.69g/kg║≤1.0g/kg||宁波海关技术中心||/|

|20||/||/||杭州杨家村农产品交易市场李环珠豆制品经营部||浙江省杭州市下城区杭州杨家村农产品交易市场摊位279-280号||豆干||/||/||2022/1/24||苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║0.735g/kg║不得使用||宁波海关技术中心||/|

|21||/||/||杭州余杭区临平建高干货摊||杭州余杭区南苑街道中山路农贸市场143号摊位||五香干榨菜||/||/||2022/2/4||苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║1.65g/kg║≤1.0g/kg||宁波海关技术中心||/|

|22||太仓一戈食品有限公司||太仓市璜泾镇王秀区沙鹿公路南侧||沃尔玛华东百货有限公司杭州临平分店||浙江省杭州市余杭区南苑街道藕花洲大街303号莱蒙商业中心||白糖大蒜||/||一戈及图形||2022/1/3||纽甜║0.016g/kg║≤0.01g/kg||宁波海关技术中心||复检不合格|

|23||/||/||联东菜市场潘小红||平阳县昆阳镇联东菜市场||大黄鱼||/||/||2022/2/12||恩诺沙星║1.91×10³μg/kg║≤100μg/kg||浙江方圆检测集团股份有限公司||/|

|24||/||/||南浔双林程氏副食店||浙江省湖州市南浔区双林镇和睦路农贸市场内T193号摊位||黑芝麻||/||/||2021/12/15||酸价(以脂肪计)║9.5mg/g║≤3mg/g||浙江方圆检测集团股份有限公司||/|

|25||/||/||缙云县腩招鲜火锅店||浙江省丽水市缙云县五云街道永宁路351号201室||小碗（已消毒）||/||/||2021/11/30||阴离子合成洗涤剂（以十二烷基苯磺酸钠计）║0.035mg/100cm²║不得检出||浙江公正检验中心有限公司||/|

|26||/||/||舟山市定海看海餐厅||浙江省舟山市定海区东瀛路199号（舟山凯虹广场商业管理有限公司内）||骨碟||/||/||2021/11/30||大肠菌群║检出/50cm²║不得检出||舟山市食品药品检验检测研究院||/|

|27||/||/||舟山市定海看海餐厅||浙江省舟山市定海区东瀛路199号（舟山凯虹广场商业管理有限公司内）||饭碗||/||/||2021/11/30||大肠菌群║检出/50cm²║不得检出||舟山市食品药品检验检测研究院||/|

|28||/||/||宁波市镇海区蛟川马白给也小吃店||浙江省宁波市镇海区蛟川街道陈家商住楼西边9号||碗||/||/||2021/12/1||大肠菌群║检出/50cm²║不得检出||舟山市食品药品检验检测研究院||/|

|29||/||/||宁波市镇海区蛟川马白给也小吃店||浙江省宁波市镇海区蛟川街道陈家商住楼西边9号||勺子||/||/||2021/12/1||大肠菌群║检出/50cm²║不得检出||舟山市食品药品检验检测研究院||/|

|30||/||/||柚香城农贸市场危爱姣||浙江省衢州市常山县天马街道清河街南端(常山县柚香城农贸市场连廊区10号)||鸭蛋||/||/||2021/12/3||氟苯尼考║4.3μg/kg║不得检出||浙江方圆检测集团股份有限公司||/|

|31||/||/||宁波市江北郭红蔬菜摊||江北区庄桥菜市场9-155||豇豆||/||/||2021/12/15||甲基异柳磷║0.023mg/kg║≤0.01mg/kg||宁波海关技术中心||/|

|32||/||/||平桥镇中心农贸市场庞中华||天台县平镇中心菜场蔬菜摊位||韭菜||/||/||2021/12/28||镉(以Cd计)║0.081mg/kg║≤0.05mg/kg||浙江省食品药品检验研究院||/|

|33||/||杭州临安彩娟粮油店||浙江省杭州市临安区太湖源镇杨桥村||单壳色选黑芝麻||/||滋民及图形||2021/9/6||酸价(以脂肪计)║6.8mg/g║≤3mg/g||浙江方圆检测集团股份有限公司||/|

（来源：浙江省市场监督管理局）