央视网消息：切尔西发布公告，伯利财团收购俱乐部达协议，同时确认收购中的25亿英镑将全部捐给慈善机构。 此前，阿布在决定出售切尔西时就表示，不会要求偿还任何贷款，并将把出售所得捐给慈善机构。 切尔西在公告中确认，伯利财团收购切尔西股份的25亿英镑，将先存入一个冻结的英国账户，这笔钱将用于阿布此前确认的慈善事业，转出这笔钱需要英国政府的同意。 责任编辑：蔡晓慧 关键词： 切尔西 慈善机构 阿布 我要纠错