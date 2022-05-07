所谓 ESG，即“环境、社会、公司治理”的简称，是一种除财务信息外，整合环境、社会、治理多维因素，以衡量企业可持续发展能力与长期价值的理念和实践方式。 ESG对于“什么是好公司”重新界定，其核心是希望探索出一条可持续的发展路径，在商业价值和社会责任之间取得平衡。

一家优秀企业不应只有良好的业绩增长数据，更要有可持续的发展目光和潜力。ESG提供了新的视角和思维框架，能帮助企业从更高的角度审视自身的品牌定位、战略思路、经营方向、产品形态等。

ESG成为金融机构“必答题”

在构建国内ESG治理体系时，金融机构无疑是一股强大的力量。例如，2019年，全球超过130家银行共同发起了《负责任银行原则》。截至2021年5月31日，A股共有255家上市公司发布了2020年度ESG报告，其中金融业以64家、占比25.1%。

金融行业发布ESG报告较多，一方面，是源于金融行业的特殊性，上市金融机构面临愈加严格的ESG信息披露、ESG治理框架的要求。另一方面，则是发展绿色金融、实现“双碳”目标与ESG的可持续发展理念有力契合。

而且对于金融机构自身而言，发展ESG也将提升治理水平、降低风险，还将获得社会效益和长期价值。

发力ESG，获得更好的投资机会

在金融分支的保险资管行业，ESG投资也成为了重要的投资方向。为防止保险行业内部的未来发展不过度消耗，一定要把数字化和ESG紧密地结合起来。

对外投资中，保险资金需要的长期性和ESG要求不谋而合，例如寿险的特点就是前期积累大量的保费，保费资金有可能在ESG领域获得更好的投资机会，为寿险行业发展带来黄金时期。

对内发展上，保险行业作为资本市场中具有社会属性的重要资金方，应当实践ESG理念所反映的社会责任价值观。例如将绿色金融贯穿到自己业务发展每一环、支持绿色产业发展、为实体企业的绿色低碳转型提供支撑和动力等，现在有许多险企都在进行创新绿色金融产品、降低绿色项目的融资成本，引导社会资金向低碳经济倾斜。

在保险业上市公司践行ESG治理中，作为率先在A股、港股、美股上市的险企—— 中国人寿 （ 601628 ）保险股份有限公司（以下简称“中国人寿寿险公司”），它不仅是较早发布ESG治理报告的企业，而且在近年来通过对ESG三要素环境、社会、公司治理的不断深耕，取得了明显成效。

在服务社会大局方面，中国人寿寿险公司参与多层次社会保障体系建设，积极承办了大病保险、补充医疗保险、长期护理保险、老龄保险、计生保险、女性保险等业务。截至2021年12月31日，公司在全国承办大病保险项目200多个，覆盖城乡居民超过3.5亿人，成为基本医疗保险的重要补充。累计在15个省市落地54个城市定制型商业医疗保险项目，承保人数超过1000万。老龄保险承保超过5000万老龄人口，累计提供2.96万亿元的保障金额；计生保险承保3100多万计生人口，累计提供1.77万亿元的保障金额；女性保险承保1000多万女性群体，提供保障金额近1万亿元。

另外，坚持“以人民为中心”，中国人寿寿险公司积极统筹各方力量，立足主业优势，筑牢防贫保障网，助推乡村振兴。2021年，公司承接1000余个帮扶点的乡村振兴帮扶工作，投入帮扶资金5000多万元；向内蒙古乌兰察布察右后旗大六号镇捐赠帮扶资金用于开展电子商务中心改造、玉米深加工等项目。立足主业优势，为脱贫人口提供买得起、买得到、愿意买的保险产品与服务。截至2021年12月31日 ，在团体保险帮扶方面，中国人寿寿险公司防贫保险业务累计承保人数968万，累计提供了0.92万亿元的保障金额；在健康保险帮扶方面，大病保险业务当年为困难人群提供167万人次，26亿元的医疗费用补偿，乡村振兴专属医疗保险为137万人次提供医疗费用补偿5.2亿元。面对脱贫后不再返贫，保险更像是一道“防火墙”，所以中国人寿寿险公司为了守护脱贫的大后方，义无反顾地选择了风雨兼程。

而在公司治理方面，全球疫情后期经济不确定程度增大，加之居民预防性储蓄上升、消费需求下降，险企面对严峻复杂的外部环境。

在行业新单保费增长承压、保费增速放缓的情况下，2021年，中国人寿寿险公司实现总保费6183.27亿元，同比增长1.0%；内含价值达12030.08亿元，较2020年底增长12.2%；一年新业务价值为447.80亿元。而且，公司在2021年年报中披露，公司实现总投资收益2140.57亿元，同比增长7.8%，总投资收益率达4.98%。

在绿色发展上，中国人寿寿险公司践行“保障环境健康友好，助力实现碳中和”的环境目标，不断健全绿色投资、绿色保险、绿色运营体系。2021年，中国人寿寿险公司优化责任投资管理体系，加大责任投资方面的研究力度。将ESG评估纳入另类投资项目的投资决策流程，积极推动落地兼具生态效益和投资回报的优质项目，全年新增绿色投资规模超过500亿元，累计绿色投资规模超过3000亿元，同比增加4倍。公司主力投资平台——中国人寿资产管理有限公司持续构建ESG投资管理体系，把握先机、积极布局，推动一批优质绿色投资项目落地。此外，国寿资产公司还推出多个行业ESG指数，为投资者践行ESG投资理念提供参照基准。

虽然很多人觉得保险行业离减碳非常远，实际上，中国人寿寿险公司一直在不断提升保险资金运用效能，努力降低运营过程中的资源消耗，践行低碳发展之路。对于险企来说，低碳绿色运营能够更大程度上让利于投保人，让保险更加普惠。

投身ESG治理，国寿寿险的责任和担当

投身ESG治理是中国人寿寿险公司企业担当的重要组成部分。多年来，中国人寿寿险公司不论是设计产品还是迭代服务，都坚持以人民为中心,践行“建设国际一流、负责任的寿险公司”的企业ESG战略。

面对大灾大疫的保险理赔，中国人寿寿险公司一直冲在前列，用快捷高效的理赔服务为客户送去温暖。作为社会风险管理的重要组成部分，保险业本身就与互帮互助、扶危济困、共同富裕有着天然内在联系。在一次次重大突发事件中、在一个个民生项目中，中国人寿寿险公司用行动彰显着国有险企的担当与作为。

作为国有险企，中国人寿寿险公司的出发点和落脚点都是人民的根本利益，投身于ESG的实际目的是更好地服务于民。

中国人寿寿险公司加快数字化转型升级，强化科技赋能发展，线上投保保持高位，个人长险业务无纸化投保率、团体业务无纸化投保推广率均超99.9%。目前，寿险APP已经发展成为连接1.12亿多用户、160余项服务内容和海量咨询、产品的高速通道，提供着高质量、高时效、高科技、高情感的智慧服务。

同时，中国人寿的95519客户服务热线也在不断向更智慧的方向“进化”，刚刚过完20岁生日的95519，早已不是当年那个单一功能的电话客服了。95519现在是集电话咨询、智能客服、远程办理的统一多媒体联络中心，服务着国寿保险、投资、银行三大业务板块客户。虽然95519的样子变了，功能多了，但是服务的价值观却从来没变过。

作为金融业的三大支柱之一，保险在国家经济社会发展中的重要作用不言而喻。当前，国家正在持续深化“双碳经济”等重大战略。作为国有控股金融保险企业，中国人寿寿险公司积极行动，力争上游。

一家优秀的保险公司，其表象不应只有漂亮的财务数据，更要有可持续的发展实力。注重于ESG治理的中国人寿寿险公司，正在持续加强高质量稳定发展，践行保险业的初心使命。