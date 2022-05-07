望山见绿，看河有鱼。抬头见繁星点点，绿野山林间灵动的鹿，乖戾的豹嬉戏奔跑，享受自由。人们爱惜城市的每朵花，每棵树，“绿水青山就是金山银山”在这里绝不是口号！

近年来，四川省甘孜藏族自治州巴塘县坚定践行“两山”理论，立足川西北生态示范区定位，坚持共抓大保护、不搞大开发，坚定走生态优先、绿色发展之路，抓重点、补短板、强弱项，全力推进生态环境保护督察反馈问题整改，通过开展“蓝天保卫战”“碧水保卫战”“长江保护修复攻坚战”等一系列环境整治工程，不断做绿色“加法”和污染“减法”，打造绿色巴塘。

绿色“加法” 铺就生态徐徐画卷

竹巴笼省级自然保护区、河西万亩立体生态园、全域无垃圾、禁塑减废专项行动吹响“冲锋号”……巴塘绿色发展始于心，生态保护立于行。“喜波热！（很好）人与自然和谐相处才是最好的状态！大自然馈赠给我们太多，我们也应该去保护我们自己的家园。”家住夏邛镇的市民扎西次仁谈起最近几年的变化，最真切的感受就是蓝天更蓝了，绿意更浓了，水更清了，走到哪里都是满眼的绿色风光，人与环境实现了和谐共存。

据悉，巴塘县着力打造川滇藏结合部旅游集散中心、康养基地，积极推进“农旅结合、商旅融合、文旅融合、体旅融合”等发展新模式，推动产业线上线下融合发展。以“五彩藏乡”为总体定位，紧紧围绕“北旅中农南水”发展重点，优化产业结构，树立生态优先思路，用绿色夯实经济发展底色，全力推进“莫竹百里产业带”，抓实河西万亩生态产业、中咱千亩毛桃、松多三一八零山泉水等八大基地建设，努力把荒山荒坡变为绿水青山，把绿水青山变为金山银山。

绿水逶迤去，青山相向开。生态优先，让“绿水青山”的底色更亮；绿色发展，让“生态价值”成色更足！

巴塘县有序推进清洁能源产业，充分发挥清洁能源优势，立足长远发展和长远效益，积极发展环保能源产业，加快苏洼龙、巴塘、拉哇、昌波电站建设，科学有序推进能源向绿色生态转型，将有限的生态价值转换成经济价值，巴塘县生态创建优势日益凸显。

污染“减法” 共建 宜居宜人家园

“生态在‘治’。往大的讲是废水废气，往小的讲就是我身边的这个饮料瓶。”文明实践志愿服务总队志愿者泽巴甲说到，“小事不小，做好生态‘减法’文章，你我共建宜居宜人家园”。

近年来，巴塘县共整改完成各级环保督察反馈问题66个，先后完成夏塞银矿的闭库、生态修复，小水电的清理、污水治理等重点领域、重点行业的整改工作，环保督察问题得到有效整改。深入开展蓝天保卫战，积极开展大气污染防治行动，加强对建筑施工扬尘的监管，督促城管部门严控道路扬尘和餐饮油烟污染。投入98.5万元完成巴塘县省控空气自动站设备更新项目。PM10评价浓度控制在30.9微克/立方米，PM2.5平均浓度控制在18.7微克/立方米，优良天数率达99.7%，空气质量排名位居前列。

严格落实河湖长制，对金沙江干流、支流砂石采挖，水利、自然资源等执法部门开展执法检查12场次，依法关停4家砂厂；督促相关乡镇及时对河道沿岸垃圾进行了集中清理整治，清理沿江污水乱排、直排10余处。水质质量得到有效提升，均达到国家有关标准，环境质量得到有效提升。全力查处各类环境违法行为，对全县重大建设项目、矿山水电、砂石领域、重要污染源、畜禽养殖屠宰等各行业、各类建设项目开展了全覆盖的巡查监管工作，对各类建设项目的生态环境准入和“三同时”落实情况进行全面监督监查。

今年以来，共开展执法检查10余次，共检查企业事业单位30余次，教育约谈4人。接到环境信访问题2起，处理率为100%，环境监管得到有效加强。落实资金800万元实施2022年巴塘县苏哇龙乡归哇村等八个行政村农村污水治理项目。完成苏哇龙乡苏哇龙村等10个行政村的农村污水治理项目的入库和可研编制工作，总投资2089.8万元，环境污染得到有效治理。

如今的巴塘，一幅生态美、产业兴、百姓富的画卷正徐徐展开。（杨丹 供图 巴塘县委宣传部）