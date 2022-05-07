王维时 上海政法学院东北亚研究中心特约研究员

4月21日，美国太空探索技术公司（下称SpaceX）的“猎鹰9”火箭，再次将53颗“星链”（Starlink）卫星送入近地轨道。至此，“星链”卫星的发射总数量已经逼近2400颗。

“星链”是埃隆·马斯克在2014年提出的一个雄心勃勃的低轨互联网星座计划。计划在2019年至2024年间在太空搭建由约1.2万颗卫星组成的“星链”网络提供互联网服务，其中1584颗将部署在地球上空550千米处的近地轨道，并从2020年开始工作。其目标是建设一个全球覆盖、大容量、低延时的天基通信系统，在全球范围内提供高速互联网服务。该计划经过多轮调整，目前共规划了3期系统，卫星总规模由1.2万颗大幅扩张至约4.2万颗，可以说是迄今为止最庞大的卫星发射计划。国际舆论一度对马斯克和SpaceX的创新、探索给予肯定，但随着这一计划不断扩张，其背后所隐藏的军事化应用野心，越来越引起国际社会的高度警惕。

在人类科技发展史上，能够看到许多军用技术的突破最终带来民用科技的飞跃。同样，民用科技发展带动军事力量进步也是一个重要现象。尽管“星链”计划被定义为商业卫星网络，但是其军事用途更应该引起重视。

“星链”卫星的应用范围包括通信传输、卫星成像、遥感探测等领域。这些应用同样适用于军事范畴，一旦美军将“星链”系统纳入自己的体系，其作战能力必将得到进一步提升。近年来，美国陆军、空军已分别与SpaceX展开合作，探索利用“星链”卫星开展军事服务的方式：2019年，SpaceX从美国空军获得资助，用于测试“星链”卫星与军用飞机的加密互联网服务；2020年5月，美国陆军与SpaceX签署协议，计划试验使用“星链”宽带进行跨军事网络传输数据；同年10月，SpaceX获得了一份1.5亿美元的合同，用于开发军用版“星链”卫星；2021年3月，SpaceX表示，正准备与美国空军合作，进一步测试其“星链”互联网。

根据最新消息，“星链”已经被运用到俄乌冲突之中，这客观上激化了矛盾斗争、对国际和平造成了破坏。俄乌冲突爆发以来，SpaceX为乌输送大量“星链”卫星通信终端，提供高速互联网服务。除支持通信外，还有专家推测，“星链”与无人机交叉互动，利用大数据和人脸识别技术，可能已介入乌对俄的有关军事行动。由此可见，“星链”项目的军事化应用，很可能使美军占据未来战场的主动，成为美国称霸太空的利器。

“星链”披着民事应用的外衣实质上为美国军事化应用提供助力，同时如此大规模且集中的卫星发射对于各国在太空的正常探索和研究造成了威胁。轨道和频谱作为太空战略资源极为稀缺。目前，地球同步轨道资源利用已接近饱和，中低轨资源争夺将更趋激烈。地球低轨可容纳约5万颗卫星，“星链”项目一旦按计划发射4.2万颗，占比将超过80%，地球近地轨道将变得异常拥挤，卫星碰撞风险也会大幅提升。2021年12月初，联合国和平利用外层空间委员会官网发布文件显示，中国常驻维也纳联合国和其他国际组织代表团向联合国秘书长致以普通照会，通报了SpaceX发射的“星链”卫星在2021年7月和10月先后两次接近中国空间站，对中国空间站搭载的航天员生命健康构成威胁。出于安全考虑，中国空间站组合体针对有关美国卫星，两次实施“紧急避碰”。另外，由于轨道和频谱资源采用“先到先得”原则，这将引发各国对近地轨道频谱资源的竞争。与此同时，密布于天际的“星链”卫星所造成的星空“污染”，将不可避免地导致国际天文观测和探索无法正常进行，这也持续遭到众多天文学家和天文观测者的批评。

科技是把双刃剑，我们不能让科技飞速发展所带来的耀眼光芒遮蔽了双眼，科技应用背后对于国家安全和国际和平的威胁值得高度关注和警惕。（责任编辑：华章 乐水）