血液冷藏保存箱介绍： ? 博勒飞粘度计 的最新消息可以到我们平台网站了解一下，也可以咨询客服人员进行详细的解答！

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? ? 1、血液冷藏保存箱结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。 ?

? ? 2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。 ?

? ? 3、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度凝露。 ?

? ? 4、进口电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。 ?

? ? 5、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。 ?

? ? 6、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温死角。降温或制热速度，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。 ?

? ? 7、使用层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。 ?

? ? 8、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。 ?

? ? 9、血液冷藏保存箱为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。 ?

? ? 10、箱体采用钢板，经先进防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

血液冷藏保存箱的性能：

? ? 1 高稳定性：采用微电脑控制，温度恒定，波动范围小。

? ? 2 高性：控温精度高达±05℃。

? ? 3 噪音设计：先进的氟环保压缩机制冷制热技术。

? ? 4 低功耗：日耗电量仅045KW

? ? 5 绿色环保：安全环保工质，污染。

? ? 6 高安全性：超温声程报警，按键消除。

? ? 7 专业人本设计：操作方便，美观大方。