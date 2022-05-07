证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2022-028

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东股份质押及解除质押的基本情况

近日，湖南景峰医药股份有限公司（下称“公司”）通过查询中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统及通过向股东确认，获悉北京洲裕能科技有限责任公司（下称“洲裕能源”）所持有本公司的部分股份发生质押变动，具体事项如下：

（一）股东股份质押变动基本情况

1、本次股份解除质押基本情况

2、本次股份质押基本情况

上述质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务。

3、股东股份累计质押情况

截至公告披露日，洲裕能源所持质押股份情况如下：

（二）洲裕能源股份质押其他情况

1、本次股权质押融资不用于满足上市公司生产经营相关需求。

2、截至2022年5月5日，洲裕能源未来半年内和一年内分别到期的质押股份情况如下表所示：

质押还款资金来源为自身经营所得、其他投资收益，洲裕能源具有相应的资金偿付能力。截至本次披露后，洲裕能源累计质押股份数占其持股总数的比例为79.57%。

3、洲裕能源不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

4、洲裕能源本次股份质押事项对上市公司生产经营（包括但不限于购销业务、融资授信及融资成本、持续经营能力）、公司治理（包括但不限于股权或控制权稳定、三会运作、日常管理）等均不产生实质性影响。

二、股东股份平仓风险或被强制过户风险说明

洲裕能源质押的股份目前不存在平仓风险。其未来股权变动如达到《证券法》《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、备查文件

1、《证券质押及司法冻结明细表》。

特此公告

湖南景峰医药股份有限公司董事会

2022年5月7日