伊利在我国乳业发展史上留下了一个新注脚。

4月27日,伊利公布2021年年报。数据显示,公司营收首次突破千亿元,达1106亿元,伊利由此成为首家营收破千亿的亚洲乳企。

由于牧草、奶牛、养殖技术等资源有限,我国乳业起步晚,基础也相对薄弱。可以说,我国乳业自诞生之日起,就是在国外企业的“夹缝”中求生存。

在国内乳企的不断努力下,近些年,我国乳业在国际上的地位和话语权越来越强。这其中,走得最快、势头最猛的当属伊利。

伊利董事长兼总裁潘刚在庆祝大会上说道:“突破千亿不仅是属于伊利的成绩,更是中国乳业的成绩,代表着中国乳业站上了一个前所未有的新高度。”

在潘刚看来:“千亿只是起点,伊利还有更高远的目标要去实现,要为社会创造更大价值。”

01、中国乳业的新高度

随着伊利2021年业绩的发布,我国乳业“一超多强”的局面正式显现。

2021年,伊利集团营收达1106亿元,比行业第二多出224亿元;公司净利润达87亿元,是第二名的1.73倍。

一般而言,企业规模越大,高增长就越难。但近些年,伊利仍保持着快速增长。

2017年到2021年,伊利集团营收从680.58亿元,增长至1105.95亿元,年均复合增长率达13%;归母净利润从60亿元,增长至87亿元,年均复合增长率达9.7%。

规模以上乳品企业营收增速,能反映整个行业的平均水平。近五年来,除2019年外,伊利的营收增速均高于行业平均水平。

2021年,伊利继续保持高速增长。其中,营收同比增长14.2%;归母净利润更是同比大涨23%,达到近五年来的最高增速。2022年第一季度,伊利集团营收和归母净利润分别同比增长13.4%和24.3%。

伊利的高增长,一定程度上得益于规模效应的形成。

像伊利这样的制造和生产企业,具有明显的规模效应,随着企业规模的增大,单位生产成本和费用会随之降低。

2021年,伊利集团整体毛利率水平提升0.4个百分点,销售净利率提升0.58个百分点至7.93%。这样的净利率水平不仅是公司近三年来的最高水平,也比行业第二名高出了2.3个百分点。

伊利集团能形成领先行业的盈利能力,一定程度上得益于公司对于费用的控制。2017年到2021年,伊利股份销售费用率下降了5.3个百分点,管理费用率下降了0.8个百分点。

多年的高速增长,让伊利在全球乳业的分量越来越重。

2012年到2020年,八年间,伊利在全球乳业前20强排行中,从第15位上升到了第5位,渐渐成为全球乳业头部阵营中的一员。

作为我国规模最大的乳企,伊利的发展速度,在很大程度上代表着中国乳业的发展速度。

正像潘刚在千亿庆祝大会上说的那样:“突破千亿,不仅是属于我们自己的成绩,更是中国乳业的成绩,这代表着中国乳业站上了一个前所未有的新高度,开启了一个崭新的发展阶段,这是中国乳业共同的荣光。”

由于我国缺乏优质牧草,同时奶牛数量相对较少,分布的区域性明显等原因,在我国传统饮食结构中,牛奶并不主流。我国真正发展起现代乳业,还是在改革开放之后。

在国家奶业振兴战略指导下,伊利等一大批国产乳企通过多年努力,让我国乳类产品的总体规模和生产技术达到了世界先进水平。

我国人口基数大,但人均乳制品年消费量不足25kg,远低于世界平均水平的113kg,仅为欧美年人均消费量的十分之一。

对比日本、印度年人均消费量超过100kg的水平,我国乳制品行业还有很大的发展空间。这是以伊利为代表的国产乳企的使命,更是它们的机会。

因此,对于伊利而言,营收规模破千亿之后,征途还远未结束。

潘刚一直坚持“高目标引领”战略,他带领的核心团队在伊利的快速成长过程中起到了决定性作用。

目前伊利集团排在全球乳业第五位。未来,伊利发展的中长期目标是,2025年挺进“全球乳业三强”,2030年实现“全球乳业第一”。此外,2026年,伊利净利率水平也将达到全球领先水平。

庆祝大会上,潘刚还说道:“后千亿时代,伊利将向着全面价值领先目标全力进发,继续为消费者创造有价值的产品和服务,引领带动全产业链合作伙伴为社会创造价值,与员工互相成就、不断提升员工价值回报,构建企业价值的全面领先,成为在全球备受消费者信赖、备受社会尊敬、备受员工喜爱的社会型企业,让世界共享健康。”

最近几年,高质量发展成了关键词,ESG(环境、社会、公司治理)表现对企业而言越来越重要。潘刚的讲话也证明,伊利早已从单纯的发展过渡到高质量发展阶段,ESG建设也越发成熟。

4月24日,ESG中国论坛2022春季峰会,发布了“大公责任云上市公司ESG指数”,凭借在生态环保、社会责任等方面的优异表现,伊利以86.9分位列行业第一。

02、满足消费需求

在整个消费行业,提供满足消费者需求的产品,是企业最基本的责任,也是企业的立身之本。

潘刚在庆祝大会上表示,后千亿时代,伊利将坚持以消费者为中心,提供差异化的健康食品与生活解决方案,持续用优质的产品和服务满足全年龄段、各圈层、各场景消费者的多元化需求。

(潘刚)

这足以看出伊利集团从上到下对于消费者需求的重视,也证明,伊利将在产品布局上更加全面、合理。

目前,我国的消费群体正在不断分化,在整体消费升级的同时,消费者多层次、个性化、多元化的需求也在不断涌现。乳品消费,也是如此。

分产品看,目前我国市场规模最大的液体乳,呈现出市场下沉和高端化加速两个明显特征。

传统的液体乳在一二线城市的渗透率已经很高,近年来,下沉市场成了新增量。凯度调研数据显示,2021年,地、县级市场的液体乳消费额较上年同期增长了17.4%,下线市场的乳品消费增速明显加快。

市场下沉的同时,专业、高端液体乳也更受消费者青睐。数据显示,2021年有机、A2等高端液体乳消费额较上年同期增长18.1%,覆盖的家庭户数较上年同期增加10.1%。

奶粉,也是乳制品行业市场规模较大的细分领域。随着国产乳业的创新和升级,国产婴幼儿配方奶粉的市场竞争力也在增强。

除了液体乳、奶粉这两大块业务,近些年,国产奶酪等乳制品也迎来快速发展期。

对于伊利而言,要满足消费者需求,集团就必须在产品结构、布局上,紧跟消费者需求的变化。

目前,伊利集团旗下拥有液体乳、奶粉及乳制品、冷冻饮品、奶酪、包装饮用水等几大产品系列。

一直以来,液体乳业务都是伊利集团的“基本盘”,2021年实现营收849.11亿元,占公司总营收的77%左右。

2021年,伊利液体乳营收同比增长11.5%,稳居行业第一。这样的成绩,就得益于伊利集团对消费者需求的满足。

早在2006年,伊利就启动了“全国织网”战略,是我国第一家覆盖全国市场的乳制品企业。2007年,公司早于同行开始布局农村乡镇下沉市场。到2020年底,伊利服务的乡镇村网点近109.6万家。

这样的渠道布局,不仅让伊利享受到了下沉市场消费崛起的红利,也给伊利今后其他产品布局下沉市场提供了便利。

在产品方面,伊利坚持研发,新品迭代不断,同时公司的超级明星单品伊利纯牛奶、金典纯牛奶、安慕希常温酸奶系列产品年销售规模均超过了200亿元。

除了液体乳,奶粉及奶制品也是伊利重点布局的领域。一方面,国产奶粉正在崛起;另一方面,伊利集团奶粉毛利率比液态奶高出了近11个百分点。

所以,无论是从顺应行业发展满足消费者需求的角度,还是从追求更高盈利水平的角度,奶粉业务都是伊利集团的重点。

2021年,伊利的奶粉及奶制品实现营收162.09亿元,同比增长了25.8%,是集团增长最快的业务板块。

其中,婴幼儿配方奶粉品牌金领冠年销售收入突破百亿,根据尼尔森零研数据,其市占份额同比提高1.4%,增速居市场第一;成人配方奶粉零售额市占份额同比提高2.2%,报告期末市占份额居市场第一。

为保持先发优势,伊利于2022年3月完成了对澳优乳业的要约收购,正式控股澳优。澳优是国内奶粉市场头部企业,拥有全球羊奶粉第一品牌佳贝艾特。

奶酪是乳制品行业的风口,2021年伊利奶酪业务增长150%,市占率提升6.3%。为适应奶酪行业快速增长的势头,伊利新成立了伊家好奶酪公司,借公司化运作,实现资源集中配置。

新老梯队产品迸发活力的背后,是公司不菲的研发投入,公司已连续13年成为“中国专利奖”最多的乳品企业。2021年,公司研发投入达到6.01亿元,同比增长23.39%,远高于行业水平。其中金领冠旗下的专利已达70余项。

持续研发、紧跟消费市场变化更新产品,是对消费者的尊重、负责,也是伊利“后千亿时代”将继续坚持的基本原则。

03、大企业的责任感

当一个企业足够大时,它的价值将不仅体现在对消费者需求的满足,还在于对产业、地方乃至社会的拉动、回馈。

从潘刚的讲话中,我们可以看出,除了满足消费者需求,后千亿时代,伊利的社会价值还包括贯彻落实绿色可持续发展;推动产业链共同发展,进而助力合作伙伴共同富裕;对员工负责,提升其价值回报、幸福感等。

节能减排,事关人类更长远的“健康”,在这条路上,伊利已坚守多年。

(伊利生产线)

2010年开始,伊利即具有自主碳盘查能力,并连续12年开展碳盘查工作;2012年制定减排目标并于当年实现碳达峰,二氧化碳排放量由增转降;到了2021年,伊利初步形成绿色低碳循环发展的经营模式。

公司通过源头管控、过程控制、终端追踪,形成全生命周期的绿色产业链发展之路。

伊利表示将在2050年前实现全产业链碳中和,并成为中国食品行业第一家发布“双碳目标”及“零碳未来计划路线图”的企业。此外,伊利还拥有中国食品行业首个“零碳工厂”、中国首款“零碳牛奶”。

伊利这种用自身高质量的发展,带动整个产业链的协同发展,还体现在对合作伙伴实质性的扶持上。

对乳品企业来说,奶源尤为重要,不少企业选择通过参股、独资等形式建设自有奶源,但仍未从根本上解决国内原料奶的有效供应问题。

其中问题之一便是,我国奶农和乳品企业利益联结机制不强,未能形式协同共生关系,产业上下游利益分配、产业组织形式、奶农利益保护等方面尚有不足。

针对奶业上游产业存在的技术弱、融资难、转型慢、风险大等困难,伊利与牧民在技术、金融、产业、风险、优质高产饲草料、奶牛品质升级、全面贴身服务七个方面进行了“利益联结”。

(工作人员喂奶牛澳大利亚进口的饲燕麦草)

2014年-2021年期间,伊利累计服务8590户产业链伙伴,累计提供融资扶持约930亿元。

伊利对上游奶业的扶持,还带动了产业链共同富裕和乡村经济振兴。据不完全统计,伊利已带动500万农牧民走上致富之路。

除直接帮扶外,伊利还为培养人才开办了“牧场专项班”“牛二代”训练营等;2021年,伊利还编撰成了《牧场管理实战手册》,里面记录了多年来牧场的创新实践、创新管理模式、创新技术。这本手册向全社会发布,以推动乳产业链发展。

对员工,伊利专注于打造可持续的一流职业发展平台,持续完善员工关爱体系,与员工互相成就。

伊利的担当和社会责任感,还体现在疫情以来,伊利总在第一时间驰援一线,自2020年至今已陆续捐赠3.8亿元。

迈入千亿时代,也意味着伊利有能力承担更大的社会责任。正如潘刚所讲,“千亿只是起点,伊利还有更高远的目标要去实现,要为社会创造更大价值”。

(除单独标注来源外,以上图片来自视觉中国)

(作者丨齐敏倩 华宇编辑丨刘肖迎)

