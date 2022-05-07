后千亿时代，伊利怎么走？ 市界 2022-05-07 07:04 北京

关注 打开网易新闻 查看更多图片 伊利在我国乳业发展史上留下了一个新注脚。

4月27日，伊利公布2021年年报。数据显示，公司营收首次突破千亿元，达1106亿元，伊利由此成为首家营收破千亿的亚洲乳企。

由于牧草、奶牛、养殖技术等资源有限，我国乳业起步晚，基础也相对薄弱。可以说，我国乳业自诞生之日起，就是在国外企业的“夹缝”中求生存。

在国内乳企的不断努力下，近些年，我国乳业在国际上的地位和话语权越来越强。这其中，走得最快、势头最猛的当属伊利。

伊利董事长兼总裁潘刚在庆祝大会上说道：“突破千亿不仅是属于伊利的成绩，更是中国乳业的成绩，代表着中国乳业站上了一个前所未有的新高度。”

在潘刚看来：“千亿只是起点，伊利还有更高远的目标要去实现，要为社会创造更大价值。”

01、中国乳业的新高度

随着伊利2021年业绩的发布，我国乳业“一超多强”的局面正式显现。

2021年，伊利集团营收达1106亿元，比行业第二多出224亿元；公司净利润达87亿元，是第二名的1.73倍。

一般而言，企业规模越大，高增长就越难。但近些年，伊利仍保持着快速增长。

2017年到2021年，伊利集团营收从680.58亿元，增长至1105.95亿元，年均复合增长率达13%；归母净利润从60亿元，增长至87亿元，年均复合增长率达9.7%。

规模以上乳品企业营收增速，能反映整个行业的平均水平。近五年来，除2019年外，伊利的营收增速均高于行业平均水平。

2021年，伊利继续保持高速增长。其中，营收同比增长14.2%；归母净利润更是同比大涨23%，达到近五年来的最高增速。2022年第一季度，伊利集团营收和归母净利润分别同比增长13.4%和24.3%。

伊利的高增长，一定程度上得益于规模效应的形成。

像伊利这样的制造和生产企业，具有明显的规模效应，随着企业规模的增大，单位生产成本和费用会随之降低。

2021年，伊利集团整体毛利率水平提升0.4个百分点，销售净利率提升0.58个百分点至7.93%。这样的净利率水平不仅是公司近三年来的最高水平，也比行业第二名高出了2.3个百分点。

伊利集团能形成领先行业的盈利能力，一定程度上得益于公司对于费用的控制。2017年到2021年，伊利股份销售费用率下降了5.3个百分点，管理费用率下降了0.8个百分点。

多年的高速增长，让伊利在全球乳业的分量越来越重。

2012年到2020年，八年间，伊利在全球乳业前20强排行中，从第15位上升到了第5位，渐渐成为全球乳业头部阵营中的一员。

作为我国规模最大的乳企，伊利的发展速度，在很大程度上代表着中国乳业的发展速度。

正像潘刚在千亿庆祝大会上说的那样：“突破千亿，不仅是属于我们自己的成绩，更是中国乳业的成绩，这代表着中国乳业站上了一个前所未有的新高度，开启了一个崭新的发展阶段，这是中国乳业共同的荣光。”

由于我国缺乏优质牧草，同时奶牛数量相对较少，分布的区域性明显等原因，在我国传统饮食结构中，牛奶并不主流。我国真正发展起现代乳业，还是在改革开放之后。

在国家奶业振兴战略指导下，伊利等一大批国产乳企通过多年努力，让我国乳类产品的总体规模和生产技术达到了世界先进水平。

我国人口基数大，但人均乳制品年消费量不足25kg，远低于世界平均水平的113kg，仅为欧美年人均消费量的十分之一。

对比日本、印度年人均消费量超过100kg的水平，我国乳制品行业还有很大的发展空间。这是以伊利为代表的国产乳企的使命，更是它们的机会。

因此，对于伊利而言，营收规模破千亿之后，征途还远未结束。

潘刚一直坚持“高目标引领”战略，他带领的核心团队在伊利的快速成长过程中起到了决定性作用。

目前伊利集团排在全球乳业第五位。未来，伊利发展的中长期目标是，2025年挺进“全球乳业三强”，2030年实现“全球乳业第一”。此外，2026年，伊利净利率水平也将达到全球领先水平。

庆祝大会上，潘刚还说道：“后千亿时代，伊利将向着全面价值领先目标全力进发，继续为消费者创造有价值的产品和服务，引领带动全产业链合作伙伴为社会创造价值，与员工互相成就、不断提升员工价值回报，构建企业价值的全面领先，成为在全球备受消费者信赖、备受社会尊敬、备受员工喜爱的社会型企业，让世界共享健康。”

最近几年，高质量发展成了关键词，ESG（环境、社会、公司治理）表现对企业而言越来越重要。潘刚的讲话也证明，伊利早已从单纯的发展过渡到高质量发展阶段，ESG建设也越发成熟。

4月24日，ESG中国论坛2022春季峰会，发布了“大公责任云上市公司ESG指数”，凭借在生态环保、社会责任等方面的优异表现，伊利以86.9分位列行业第一。

02、满足消费需求

在整个消费行业，提供满足消费者需求的产品，是企业最基本的责任，也是企业的立身之本。

潘刚在庆祝大会上表示，后千亿时代，伊利将坚持以消费者为中心，提供差异化的健康食品与生活解决方案，持续用优质的产品和服务满足全年龄段、各圈层、各场景消费者的多元化需求。

（潘刚）

这足以看出伊利集团从上到下对于消费者需求的重视，也证明，伊利将在产品布局上更加全面、合理。

目前，我国的消费群体正在不断分化，在整体消费升级的同时，消费者多层次、个性化、多元化的需求也在不断涌现。乳品消费，也是如此。

分产品看，目前我国市场规模最大的液体乳，呈现出市场下沉和高端化加速两个明显特征。

传统的液体乳在一二线城市的渗透率已经很高，近年来，下沉市场成了新增量。凯度调研数据显示，2021年，地、县级市场的液体乳消费额较上年同期增长了17.4%，下线市场的乳品消费增速明显加快。

市场下沉的同时，专业、高端液体乳也更受消费者青睐。数据显示，2021年有机、A2等高端液体乳消费额较上年同期增长18.1%，覆盖的家庭户数较上年同期增加10.1%。

奶粉，也是乳制品行业市场规模较大的细分领域。随着国产乳业的创新和升级，国产婴幼儿配方奶粉的市场竞争力也在增强。

除了液体乳、奶粉这两大块业务，近些年，国产奶酪等乳制品也迎来快速发展期。

对于伊利而言，要满足消费者需求，集团就必须在产品结构、布局上，紧跟消费者需求的变化。

目前，伊利集团旗下拥有液体乳、奶粉及乳制品、冷冻饮品、奶酪、包装饮用水等几大产品系列。

一直以来，液体乳业务都是伊利集团的“基本盘”，2021年实现营收849.11亿元，占公司总营收的77%左右。

2021年，伊利液体乳营收同比增长11.5%，稳居行业第一。这样的成绩，就得益于伊利集团对消费者需求的满足。

早在2006年，伊利就启动了“全国织网”战略，是我国第一家覆盖全国市场的乳制品企业。2007年，公司早于同行开始布局农村乡镇下沉市场。到2020年底，伊利服务的乡镇村网点近109.6万家。

这样的渠道布局，不仅让伊利享受到了下沉市场消费崛起的红利，也给伊利今后其他产品布局下沉市场提供了便利。

在产品方面，伊利坚持研发，新品迭代不断，同时公司的超级明星单品伊利纯牛奶、金典纯牛奶、安慕希常温酸奶系列产品年销售规模均超过了200亿元。

除了液体乳，奶粉及奶制品也是伊利重点布局的领域。一方面，国产奶粉正在崛起；另一方面，伊利集团奶粉毛利率比液态奶高出了近11个百分点。

所以，无论是从顺应行业发展满足消费者需求的角度，还是从追求更高盈利水平的角度，奶粉业务都是伊利集团的重点。

2021年，伊利的奶粉及奶制品实现营收162.09亿元，同比增长了25.8%，是集团增长最快的业务板块。

其中，婴幼儿配方奶粉品牌金领冠年销售收入突破百亿，根据尼尔森零研数据，其市占份额同比提高1.4%，增速居市场第一；成人配方奶粉零售额市占份额同比提高2.2%，报告期末市占份额居市场第一。

为保持先发优势，伊利于2022年3月完成了对澳优乳业的要约收购，正式控股澳优。澳优是国内奶粉市场头部企业，拥有全球羊奶粉第一品牌佳贝艾特。

奶酪是乳制品行业的风口，2021年伊利奶酪业务增长150%，市占率提升6.3%。为适应奶酪行业快速增长的势头，伊利新成立了伊家好奶酪公司，借公司化运作，实现资源集中配置。

新老梯队产品迸发活力的背后，是公司不菲的研发投入，公司已连续13年成为“中国专利奖”最多的乳品企业。2021年，公司研发投入达到6.01亿元，同比增长23.39%，远高于行业水平。其中金领冠旗下的专利已达70余项。

持续研发、紧跟消费市场变化更新产品，是对消费者的尊重、负责，也是伊利“后千亿时代”将继续坚持的基本原则。

03、大企业的责任感

当一个企业足够大时，它的价值将不仅体现在对消费者需求的满足，还在于对产业、地方乃至社会的拉动、回馈。

从潘刚的讲话中，我们可以看出，除了满足消费者需求，后千亿时代，伊利的社会价值还包括贯彻落实绿色可持续发展；推动产业链共同发展，进而助力合作伙伴共同富裕；对员工负责，提升其价值回报、幸福感等。

节能减排，事关人类更长远的“健康”，在这条路上，伊利已坚守多年。

（伊利生产线）

2010年开始，伊利即具有自主碳盘查能力，并连续12年开展碳盘查工作；2012年制定减排目标并于当年实现碳达峰，二氧化碳排放量由增转降；到了2021年，伊利初步形成绿色低碳循环发展的经营模式。

公司通过源头管控、过程控制、终端追踪，形成全生命周期的绿色产业链发展之路。

伊利表示将在2050年前实现全产业链碳中和，并成为中国食品行业第一家发布“双碳目标”及“零碳未来计划路线图”的企业。此外，伊利还拥有中国食品行业首个“零碳工厂”、中国首款“零碳牛奶”。

伊利这种用自身高质量的发展，带动整个产业链的协同发展，还体现在对合作伙伴实质性的扶持上。

对乳品企业来说，奶源尤为重要，不少企业选择通过参股、独资等形式建设自有奶源，但仍未从根本上解决国内原料奶的有效供应问题。

其中问题之一便是，我国奶农和乳品企业利益联结机制不强，未能形式协同共生关系，产业上下游利益分配、产业组织形式、奶农利益保护等方面尚有不足。

针对奶业上游产业存在的技术弱、融资难、转型慢、风险大等困难，伊利与牧民在技术、金融、产业、风险、优质高产饲草料、奶牛品质升级、全面贴身服务七个方面进行了“利益联结”。

（工作人员喂奶牛澳大利亚进口的饲燕麦草）

2014年-2021年期间，伊利累计服务8590户产业链伙伴，累计提供融资扶持约930亿元。

伊利对上游奶业的扶持，还带动了产业链共同富裕和乡村经济振兴。据不完全统计，伊利已带动500万农牧民走上致富之路。

除直接帮扶外，伊利还为培养人才开办了“牧场专项班”“牛二代”训练营等；2021年，伊利还编撰成了《牧场管理实战手册》，里面记录了多年来牧场的创新实践、创新管理模式、创新技术。这本手册向全社会发布，以推动乳产业链发展。

对员工，伊利专注于打造可持续的一流职业发展平台，持续完善员工关爱体系，与员工互相成就。

伊利的担当和社会责任感，还体现在疫情以来，伊利总在第一时间驰援一线，自2020年至今已陆续捐赠3.8亿元。

迈入千亿时代，也意味着伊利有能力承担更大的社会责任。正如潘刚所讲，“千亿只是起点，伊利还有更高远的目标要去实现，要为社会创造更大价值”。

（除单独标注来源外，以上图片来自视觉中国）

（作者丨齐敏倩 华宇编辑丨刘肖迎）