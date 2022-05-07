委内瑞拉当局披露了该国一项未注册的加密采矿业务的又一次取缔. 据当地新闻媒体报道，国家加密资产和相关活动监管局（Sunacrip）与国家电力公司（CORPOELEC）在委内瑞拉警察当局的陪同下联合行动，打击了未经注册的“秘密”运营加密采矿作业并从米兰达州的 Palo Verde 区查获 104 台采矿设备.

虽然加密采矿在委内瑞拉是合法征收的，但该国仍然充斥着非法采矿农场，而不是严格的采矿监管政策. 加密采矿业务需要获得 Sunacrip 的批准才能注册. 但是，为了避免监管监督，加密矿场更愿意保持未注册状态. 然而，由于过多的能源消耗，他们被困在了电网上. 这正是最新的非法加密矿场所发生的情况，鉴于其对其领土配电系统造成的压力，最终被当局定位.

前未注册的加密采矿业务

今年早些时候，在 6 月份，委内瑞拉当局在两次单独的调查中没收了 400 多个非法运营的采矿设备. 据当地消息，在第一次行动中，军方缴获了 79 台 Inosilicon T2 品牌机器，藏在巴里纳斯市 Cuatricentenaria 区的一所房子里. 继前者之后，当局抓获了一辆运送非法加密采矿设备的卡车. 总共运送了332台比特币机器，其中56台品牌Inosilicon T2，136台Antminers S9J-14.5T 和 140 阿拉丁矿工.

加密挖掘与. 可持续性

虽然世界现在分为赞成和反对加密货币的团体，随着加密货币的持续打击，许多国家都专注于摧毁加密货币挖矿中心以破坏基地本身. 上个月，纽约州的当地企业、劳工团体和几个组织联合起来反对分配该市的旧化石燃料发电厂来建设加密采矿中心. 他们的主要论点之一是加密矿场的不可持续性质. 这证明除非整个加密行业升级到绝对可持续的能源方法，否则他们将继续面临相当大的反弹.