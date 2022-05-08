导读 正如传统莫霍克语的翻译含义所自信地指出的那样，I:se [ee-say] 意味着你。受到我们土地上的土著人民的启发，I:se 是一个新的护肤品牌，... 正如传统莫霍克语的翻译含义所自信地指出的那样，I:se [ee-say] 意味着你。受到我们土地上的土著人民的启发，I:se 是一个新的护肤品牌，颂扬 源自美洲原住民文化的属性。

创始人兼产品设计师Stephanie Harte 的故事简单、纯粹、感人。经过 11 年的全天然植物研究和配方测试后，她决定将 I:se 的护肤产品系列投放市场，该平台与她生命中最大的灵感——她的血统相一致。

品牌故事

可持续性

I:se 以一套指导业务各个方面的核心原则为基础，以对环境的深刻尊重为基础。该品牌坚决支持管理运营和产品开发各个方面的可持续发展使命。“虽然我们致力于可持续发展，但我们并不完美。我们将继续不懈地追求更合规的材料、合作伙伴和流程。” 创始人斯蒂芬妮哈特说。查看I:se 可持续发展使命中的一天→

我：SE女人

I:se 是一家女性拥有的企业，对其客户有着清晰的了解。它的使命是向善解人意和自信的女性致敬，她尊重地球母亲和她的身体，并认识到她的日常仪式的好处——负担得起的奢华滋养和保湿，以保护免受当今旅程的影响。

产品

I:se 的品牌推出以使用纯天然植物成分的四款面部护理产品系列庆祝。了解更多关于I:se botanicals →

I:se Lip Balm提供纯粹的呵护体验，是一种奢华的无香味混合物，采用植物基、抗氧化剂和富含维生素的配方，旨在保护、滋养、软化和舒缓。

I:se Face Serum 是一种快速吸收的活性植物混合物。这种超强效透明质酸混合物的配方可丰富和平衡肤色、镇静炎症、增强弹性并保护免受环境因素的影响。

I:se Face Mist 是一种富含抗氧化剂的混合物，可滋润、舒缓、滋润和恢复肌肤。喷一口后让你神清气爽。

I:se 的优质面部油 是微量营养素和优质抗氧化剂的丰富混合物。主要植物成分促进健康衰老，并提供强大的特性来促进细胞更新、对抗自由基和修复皮肤屏障。

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