安华（左二）在推介“公正世代”大会后，召开记者会。左起为尤斯马迪和旺阿兹莎。

（八打灵再也8日讯）人民公正党主席拿督斯里安华说，涉及国内政治领袖的丑闻频频在海外被揭发，他认为除了司法改革，执法单位更需坚定不移，恢复司法独立。

对于反贪会调查法官户头风波引发争议，他直批，我国司法制度受“污染”已久，尽管目前有者尝试进行司法改革，但仍有人为了维护贪污领袖，企图破坏司法程序的独立性。

即便已对此习以为常，但他相信人民仍会觉醒，捍卫司法独立，因为司法独立是民主的支柱之一。

他今日推介“公正世代大会“后说：“公正党、希盟及改革者，绝不会对任何破坏司法制度的企图妥协。”

早前致词时，安华也以不点名方式，说有“旧政党”企图挑战司法独立，并声明正因能理解法官贪污情况，所以要捍卫司法独立。

他也说，若此事能发生在国家领袖身上，那对普通百姓来说，是危险的。

安华也以海外法庭揭发我国种种贪污丑闻为例，质疑执法单位如反贪会、内陆税收局等的职责何在，因此要求仅是透明度和调查，但就如过去所说，这些都是制度问题，不是前首相敦马哈迪医生或拿督斯里纳吉问题。

与此同时，公正党顾问拿督斯里旺阿兹莎也不希望司法干预被视为平常事，甚至接受司法体制出现问题。

旺阿兹莎也说，人民不该对争取司法独立的斗争，感到疲惫。

较早前，反贪会证实，当局对承审纳吉挪用SRC国际私人有限公司资金一案的上诉庭法官拿督莫哈末纳兹兰，被指银行户头内有不明款项，开档调查，而引发“恐吓”司法机构争议。

勿低估他人努力

安华说，大家能享受党现在拥有的一切，是因为党内伙伴在过去所做出的牺牲，因此提醒党领袖，切勿低估他人做出的努力及勿轻视初始的措施。

他提醒大家别妄自尊大：“即便你很厉害，也别低估你认为愚笨的人，因为这些人有良知。就算是聪明人也未必有良知。”

尤斯马迪：推动新改革

“公正世代”创办人拿督尤斯马迪说，此次大会旨在让不同公正党不同世代的党员加强关系，并集思广益，推动新一波的改革。

当被问到“公正世代”大会是不是让党选候选人拉票的活动时，尤斯马迪这么回应。