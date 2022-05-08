安华狠批 司法制度遭“污染”多时 （八打灵再也8日讯）反贪会调查法官户头风波引争议，公正党主席拿督斯里安华直批，我国司法制度受“污染”已久，尽管目前有者尝试进行司法改革，但仍有人为了维护贪污领袖，企图破坏司法程序的独立性。 ADVERTISEMENT ADVERTISEMENT 他指出，有鉴于涉及国内政治领袖的丑闻频频在海外被揭发，因此除了司法改革，执法单位也需坚定不移，让司法独立得以恢复。 他相信，即便已对此习以为常，但人民仍会觉醒，勇于捍卫司法独立，因为司法独立是民主的支柱之一。 “公正党、希盟及改革者绝不会对任何破坏司法制度的企图妥协。” 安华今日推介“公正世代”（Generasi Keadilan）大会后，如是指出。 他早前致词时以不点名方式，说有“旧政党”企图挑战司法独立；同时，他表明，正因能理解法官贪污情况，所以要捍卫司法独立。 “若此事能发生在国家领袖身上，那对普通百姓来说是危险的。” 他也以海外法庭揭发我国种种贪污丑闻为例，质疑执法单位如反贪会、内陆税收局等的职责何在，因此要求仅是透明度和调查，但就如过去所说，这些都是制度问题，不是前首相敦马哈迪或拿督斯里纳吉问题。 此外，公正党顾问拿督斯里旺阿兹莎也不希望司法干预被视为平常事，甚至接受司法体制出现问题，而她也表明人民不该对争取司法独立的斗争感到疲惫。 反贪会早前证实，对承审纳吉挪用SRC国际私人有限公司资金一案的上诉庭法官拿督莫哈末纳兹兰，被指银行户头内有不明款项开档调查，而引发“恐吓”司法机构争议。 “别低估你认为愚笨的人” 安华说，正是党内夥伴过去所做出的牺牲，大家才能享受党现在所拥有的一切，因此提醒党领袖，切勿低估他人所做出的努力。 “现在有各式各样的理论，过去靠的只有一股精神和努力不懈。所以，我一直提醒领袖们，勿低估他人所做出的努力，勿轻视初始的措施。 “即便你很厉害，也别低估你认为愚笨的人，因为这些人拥有良知。就算是聪明人也未必有良知。” 他认为，若忘记党内夥伴过去所做的努力，这种行为比该党所经历的背叛更不堪，背叛的不仅是别人的委讬、还有斗争精神和历史。 ADVERTISEMENT ADVERTISEMENT