前不久召开的山东省政府新闻办新闻发布会上，第一批“好品山东”品牌名单公布。得益乳业凭借高品质的“鲜活”低温巴氏鲜奶和低温酸奶，成为山东唯一一家荣获“好品山东”的乳制品企业。得益乳业以其严格品控和先进工艺成为了山东省乳制品企业的标杆和典范。

黄河沿岸的黄金牧场 高质量奶源是得益乳业“鲜活”品质的源头，是成就一杯高品质牛奶的根本。

得益乳业在黄金纬度的黄河三角洲湿地，建立了自有奶业基地，并且构建了现代规模养殖、现代品牌农业、农牧文化观光、饲料加工四大核心板块，形成了完整的绿色生态全产业链，让消费者喝到的每一滴奶都源自天然、回归天然，保证了更安全、更纯净、更营养的牛奶品质。目前，得益乳业自建4个大型现代化牧场，进口纯种澳洲奶牛，配置国际先进的牧业设备，让奶牛享受更天然优质的生活环境，更“牛”性化的服务保障了鲜活奶源的自然产出，从源头提升鲜活品质。

据介绍，得益乳业的奶源指标已高于欧盟标准。

立足生态黄河，得益乳业真正实现了源头新鲜营养“0”距离、自然生态“0”污染、绿色天然“0”添加，最大程度上保证了原奶的新鲜高品质，其原奶质量处于国际领先水平，从源头上奠定了得益牛奶的鲜活品质。

加持“鲜活”品质的超百项专利 “鲜活”高品质，与领先技术和先进工艺也密不可分。

得益乳业拥有日产能千吨的数字化智能工厂，为实现低温鲜奶产品工艺的突破和升级，引进多项国际领先工艺，从而保留了牛奶中更多的活性蛋白，更利于人体的健康。

为了研发出更适合国人体质的鲜活牛奶，得益乳业开放性的引进国际先进技术，与多所国内外著名院校、研究机构合作交流，建设多所研究中心。

目前，得益乳业已拥有超百项有效专利，其中与中国工程院院士合作1株具有润肠及免疫作用的双歧杆菌（该菌种来源于中国本土长寿地区，效果达到国际先进水平），在酸奶方面得益已掌握了核心技术。

“活性蛋白含量是决定牛奶营养价值和品质分级的重要指标。”国家奶业科技创新联盟理事长、农业农村部食物与营养发展研究所所长王加启曾表示，牛奶中的活性蛋白具有提高免疫力、改善睡眠等诸多有益功效，是牛奶中最宝贵的成分。臻优高品质鲜牛奶作为得益乳业推出的国内低温巴氏奶的代表，其富含的活性免疫蛋白行业领先。

从工厂到餐桌的24小时 从工厂到餐桌不超过24小时，是得益“鲜活”好奶对消费者的承诺。

得益打造智能化益家订销售终端，精准服务客户需求，实现了与客户的互联互通。益家订送奶到家服务覆盖全国多个城市，拥有上万个鲜活牛奶门店，旗下配备送奶服务队伍及专业保温投递车辆，彻底实现了牛奶在途的黄金储藏温度，保证了产品从工厂到餐桌不超过24小时，每天为千万家庭提供送奶到家服务，实现了鲜活营养，当天到家。

不仅如此，得益乳业依托一二三产业融合生态循环奶业基地，带动区域经济发展，为乡村振兴注入产业动力，立志打造乡村振兴齐鲁样板的特色板块，成为齐鲁大地上生长起来的中国低温奶领军品牌。目前，得益乳业营销市场已覆盖全省16地市及省外北京、天津、河北、山西、河南、江苏、安徽、浙江、上海等省份。

常态化的疫情环境，让含有增强人体免疫力营养物质的鲜活巴氏奶越来越受消费者青睐。

作为山东首家通过优质乳工程认证的本土企业，得益乳业积极推动全产业链鲜活营养升级，肩负起乳制品行业专属的企业担当。

据了解，未来，荣膺“好品山东”殊荣的得益乳业，将更加积极发挥高质量品牌标杆企业引领带动作用，继续严把质量关，以诚信、品牌、品质为企业核心优势，加快品牌高端化发展，奋力推动中国乳业开启高质量发展的崭新篇章。

来源：推广